ريال مدريد يواجه غدا مانشستر يونايتد وديا

يلتقي غدا الأحد فريق ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل "يوروبا ليغ"، في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.



وتقام هذه المباراة قبل أن يلتقي الناديان في العاصمة المقدونية سكوبيي على كأس السوبر الأوروبية التي تجمع بين بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك بعدما احتفظ ريال مدريد في الموسم المنصرم بلقبه الأوروبي، وأحرز يونايتد لقب المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن الفريقين سيخوضان الأحد مباراة ودية قرب مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث يقوم كل منهما بجولة استعدادية للموسم الجديد. وتأتي مباراة الغد بعد ثلاثة أعوام على أول لقاء بين القطبين الأوروبيين في الولايات المتحدة، عندما التقيا وديا في ميشيغن.



وستكون هذه المباراة الرابعة لمانشستر ضمن جولته، إذ سبق له الفوز على فريقين من الدوري الأمريكي هما لوس انجليس غالاكسي (5-2) وسولت لايك سيتي (2-1)، قبل لقاء "دربي" مع غريمه مانشستر سيتي (2-صفر)، والذي كان الأول بينهما خارج المملكة المتحدة. ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب نجمه وأفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها 2016، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لن يشارك في اللقاء ضد ناديه القديم، بسبب استمرار إجازته الصيفية.





