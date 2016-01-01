ريال مدريد يدخل التاريخ بدفعه مبلغا غير مسبوق للتعاقد مع نجم الكرة الفرنسية الصاعد
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
قالت صحيفة ماركا الإسبانية قبل قليل أن نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي موناكو من أجل ضم المهاجم الفرنسي الصاعد "مبابي" إلى صفوفه.
ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن الاتفاق ينص على دفع الريال ل 160 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 20 مليون يورو أخرى على شكل مكافآت .
هذا وأكدت ماركا أن "مبابي" ذو 18 ربيعا سينضم هذا الأسبوع إلى كتيبة زين الدين زيدان ليصبح بالتالي اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم العالمية.
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