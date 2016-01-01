موناكو يكشف حقيقة بيع مبابي إلى ريال مدريد
نفى نائب رئيس نادي موناكو، فاديم فاسيليف، اليوم الأربعاء، أن يكون فريقه قد توصل لأي اتفاق مع ريال مدريد أو أي ناد آخر لبيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ووافق فاسيليف خلال مؤتمر صحافي لتقديم صفقات موناكو الجديدة على الرد على سؤال واحد بشأن مستقبل المهاجم الدولي.
وقال: "رأيت أشياء كثيرة في الصحف، أؤكد لكم أنه لا يوجد اليوم اتفاق لا مع ريال مدريد أو أي ناد آخر".
لكنه أقر بان نادي الإمارة تلقى "طلبات مهمة جداً" من الأندية الكبرى للحصول على خدمات "أكبر اللاعبين الواعدين في كرة القدم الأوروبية".
وأكد أن الأولوية لا تزال للإبقاء على مبابي في فريقه، ولكن ذلك يجب أن "يكون في إطار المنظومة المالية لنادينا".
ودعا لـ"عدم الضغط كثيراً" على اللاعب الشاب لأنه "قرار مهم للغاية بالنسة له ويجب منحه الوقت وعدم التعجل كثيراً".
وأضاف: "هناك ضغط إعلامي كبير، ولكنه يتعامل معه بشكل جيد للغاية وأهنئه على ذلك".
وبشأن التقارير التي تربط البرازيلي نيمار بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، اعتبر فاسيليف أن التعاقد معه "سيكون جيداً للغاية لفرنسا".
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