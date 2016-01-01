خاميس يعلن انفصاله عن عارضة الأزياء دانييلا أوسبينا بعد 6 سنوات زواج
أعلن كل من لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الكولومبي خاميس رودريغيز، وعارضة الأزياء دانييلا أوسبينا اليوم الخميس، انفصالهما رسمياً بعد "اتفاق الطرفين"، وذلك بعد أكثر من 6 أعوام على زواجهما.
وأكد البيان الذي نشرته عارضة الأزياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دانييلا أوسبينا وخاميس رودريغيز، والدا سالومي رودريغيز أوسبينا، يعلنان رسمياً عن انفصالهما بعد ست سنوات ونصف من زواجهما، لقد تم الأمر بأفضل طريقة ممكنة وباتفاق الطرفين".
ومنذ عدة أشهر تم تداول شائعات كثيرة عن انفصال اللاعب الدولي عن عارضة الأزياء، قبل أن يتم الأمر رسمياً اليوم.
ويؤكدا الطرفان أنه على الرغم من هذا الانفصال، إلا أنهما سيحافظان على "العلاقة الرائعة التي يملأها الحب والاحترام، وذلك من أجل الأفضل لسالومي، وسيظلان صديقين للأبد".
ولم يكشف البيان عمن سيكون مسؤولاً عن حضانة الابنة.
وتتواجد دانييلا حالياً في كولومبيا حيث تقدم ماركة خاصة بها في الملابس، بينما يتواجد خاميس مع الفريق البافاري الذي يخوض جولة في سنغافورة استعداداً للموسم الجديد.
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