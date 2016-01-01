أسينسيو يمدد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تمديد عقد لاعب وسطه الدولي ماركو أسينسيو لعام اضافي، ليصبح مرتبطا معه حتى سنة 2023.

وجاء في بيان للنادي الملكي "ريال مدريد وأسينسيو توصلا الى اتفاق لتمديد العقد الذي يربط بينهما لعام واحد اي حتى 30 يونيو 2023".

وكان أسينسيو، لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 21 عاما، مرتبطا بعقد مع النادي الملكي حتى عام 2022 بموجب اتفاق بين الطرفين العام الماضي.

وضم ريال مدريد أسينسيو الى صفوفه عام 2014 من مايوركا لكنه أعاره إلى ذات الفريق لموسم واحد ثم بعدها لاسبانيول، قبل ان يبدأ الدفاع عن ألوان نادي العاصمة انطلاقا من الصيف الماضي.

وساهم أسينسيو الذي لعب على سبيل الاعارة مع اسبانيول، في تتويج ريال مدريد بالقاب دوري ابطال اوروبا (2017) والكأس السوبر الاوروبية (2016 و2017) ومونديال الاندية (2016) والدوري الاسباني (2017) والكأس السوبر الاسبانية (2017).