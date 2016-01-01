أسينسيو يرد على رونالدو بتصريح صادم

أعرب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو، عن سعادته عقب تجديد عقده مع "الملكي" حتى يونيو (حزيران) 2023، مشيراً إلى أنه لا يفكر في الفوز بالكرة الذهبية لأنه مازال شاباً.

وفي مؤتمر صحافي بملعب سانتياغو بيرنابيو بمناسبة تجديد عقده مع الريال، قال أسينسيو (21 عاماً): "هذا يوم هام جداً بالنسبة لي، مد عقدي مع ريال مدريد أمر أفتخر به، العام الماضي كان الأول لي (في الفريق الأول)، تطورت كثيراً وهذا العام بدأناه بشكل جيد للغاية، أهدافي لم تتغير وهي الفوز بعدد كبير من الألقاب، هذا يوم سعيد جداً بالنسبة لي".

وأشار نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أسينسيو كوريث لجائزة الكرة الذهبية، على الرغم من أن اللاعب الشاب اعتبر أن هذا الأمر ما زال بعيداً.

وقال: "أنا سعيد بإشادة كريستيانو لكنني لا أفكر في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، ما زالت يافعاً وكل شيء سيمضي خطوة بخطوة".

ورداً على سؤاله حول لاعبه المفضل في الوقت الحالي، قال: "حين كنت طفلاً كان (الفرنسي زين الدين) زيدان هو مثلي الأعلى وأحظى به كمدرب، الآن يبهرني كريستيانو كل يوم بطموحه، بعد كل ما فاز به على المستوى الجماعي والفردي ما زال متعطشاً للمزيد، إنه ينقل طاقته لكل زملائه وهذا أمر مدهش".

وأبدى أسينسيو رغبته في مواصلة التطور وطموحه في اللعب مزيد من الدقائق، لكنه أكد أنه يحترم دائماً قرارات زيدان، وقال: "أتفهم أن هناك لاعبين آخرين ويجب التفكير كفريق لأنه بهذه الطريقة فزنا العام الماضي بالكثير من الألقاب".

وأكد اللاعب الشاب أن هدفه المفضل هو ذلك الذي سجله في مرمى يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف، مبرزاً: "كان هذا هدف الأحلام في نهائي تشامبيونز ليغ، كان أمراً لا يصدق ومؤثر للغاية".

ووجه أسينسيو الشكر لأسرته، وقال: "جرت الأمور بشكل سريع لكنني تمكنت من التعامل بشكل جيد بفضل أسرتي التي دعمتني في كل الأوقات سواء الصعبة أو الرائعة، كل هذا بفضل أسرتي وما زالت على طبيعتي".