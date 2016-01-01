الإصابات جعلت ريال مدريد يستهلك 50% فقط من بيل

فقد الجناح الويلزي غاريث بيل ما يقرب من نصف دقائق اللعب مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في صيف 2013، إذ لعب 57% فقط من إجمالي عدد الدقائق الممكنة مع "الميرينغي"، وفقاً لما أبرزته صحيفة آس اليوم السبت.

ويعاني بيل حالياً من حمل عضلي زائد سيمنعه على الأرجح من المشاركة في مواجهة إسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو غداً الأحد، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، على الرغم من أنه سينضم لمعسكر منتخب ويلز للمشاركة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وستكون هذه ثالث مباراة يفقدها الجناح الويلزي مع الريال هذا الموسم، والأولى بداعي الإصابة، إذ أنه لم يشارك في مواجهة برشلونة في إياب كأس السوبر الإسباني، ولم يلعب أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة السادسة من "الليغا" في إطار سياسة التناوب التي يتبعها مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان.

ومنذ وصوله لقلعة سانتياغو برنابيو في صيف 2013، فقد بيل 9.346 دقيقة لعب مع الملكي، ما يعادل 43% من إجمالي عدد الدقائق الممكنة.

وفي البداية، قلل زيدان من أهمية الآلام العضلية التي أصابت لاعبه بعد أن تم استبداله خلال مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لكن بعد أن خضع للفحوصات الطبية، تبين أنه يعاني من حمل عضلي زائد، وبما أن زيدان يراهن دائماً على اتخاذ الحذر، من المتوقع ألا يدفع به في مواجهة إسبانيول، كما اعتاد أن يفعل مع لاعبيه الذين يشعرون بآلام.

وتعد هذه الإصابة الـ18 التي تعرض لهم بيل منذ انضمامه لصفوف الريال، ما تسبب في غيابه عن 53 مباراة حتى الآن.

وخلال المواسم الأربعة الفائتة، كان الويلزي هو اللاعب صاحب أقل عدد دقائق لعب بين الثلاثي الهجومي "بي بي سي" الذي يشكله إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.