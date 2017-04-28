زيدان يضع شرطاً لمشاركة بيل أمام إسبانبول

أبقى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، كل الخيارات متاحة فيما يتعلق بمشاركة النجم الويلزي غاريث بيل، ضمن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام إسبانيول غداً الأحد، ضمن الجولة 7 من الدوري الإسباني.

وكان بيل غادر الملعب قبيل صافرة نهاية مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا، بسبب شعوره بألام عضلية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي: "شيئاً من القلق يحوم حول غاريث بيل، ولن نخاطر بشأنه، ولكن المشاركة ستتوقف بشكل كلي على لياقته، لكني واثق من اقتراب عودة الثلاثي كريم بنزيما، رونالدو، وبيل، للمشاركة معاً ضمن التشكيل الأساسي في وقت قريب".

وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان سيدفع بالنجم بيل في مباراة إسبانيول أم أنه سيستبعده: "ربما يشارك في مباراة الغد، لكننا سنرى ذلك".

يذكر أن بيل وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشاركا في تدريبات الفريق الأربعاء الماضي، وهو ما أثار التكهنات والشكوك حول تشكيلة الفريق.