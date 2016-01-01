ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

سيجد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، نفسه في موقف لا يحسد عليه خلال المباراة المقبلة في الجولة 15 بالليغا أمام إشبيلية على ملعب "سانتياغو برنابيو" السبت المقبل، بعد تأكد غياب 3 من أعمدة الفريق وهم، القائد سرجيو راموس، ولاعب الوسط كاسيميرو وداني كارفاخال.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه راموس في الدقيقة 86 من مباراة أتلتيك بلباو، على ملعب "سان ماميس"، التي انتهت بتعادل سلبي، بينما حصل كل من كاسيميرو وكارفاخال على البطاقة الصفراء، الخامسة لهم هذا الموسم، في الدقيقتين 73 و90 على الترتيب.

وبهذا سيغيب الثلاثي عن "الميرينغي" في مباراته المهمة أمام الفريق الأندلسي بداعي الإيقاف.

ورفض الفريق "الملكي" هدية سيلتا فيغو، الذي فرض التعادل الإيجابي 2-2 على برشلونة أمام جماهيره على ملعب "الكامب نو"، واكتفى بنقطة جعلت رصيده 28 في المركز الرابع ويبتعد بفارق 8 نقاط عن الصدارة.