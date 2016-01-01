صديقة كريستيانو تكشف عن أول صورة لابنتهما الجديدة

كشفت الرفيقة العاطفية للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز، عن أول صورة لابنتهما التي ولدت مؤخراً، ألانا مارتينا.

وظهرت جورجينا برفقة الرضيعة التي تم الكشف عن وجهها لأول مرة على غلاف مجلة (أولا) الإسبانية، علماً بأن ألانا مارتينا كانت تظهر دائماً مغطاة الوجه في الصور المنشورة على إنستغرام.

كما أجرت جورجينا مقابلة للمجلة تم نشر مقتطفات منها اليوم الثلاثاء، تحدثت فيها عن علاقتها بـ"الدون" التي وصفتها بأنها "رائعة"، مبينة أنهما "أفضل من ذي قبل".

وأضافت: "الأطفال هم سعادتنا. أول شيء نفعله عندما نستيقظ هو عناقهم وتقبيلهم ورعايتهم طوال اليوم".

وأشارت إلى أن اسم ألانا مارتينا المركب كان من اختيارهما: "كريستيانو اختار ألانا وأنا اخترت مارتينا، ولحسم الأمر قررنا وضع الاسمين كإسم مركب".

يذكر أن اللاعب البرتغالي أصبح أباً للمرة الرابعة بولادة ابنته ألانا مارتينا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو الذي رزق بطفله كريستيانو جونيور قبل 7 أعوام، كما أنه أعلن ولادة توأميه من أم بديلة، إيفا وماتيو، في 29 يونيو (حزيران) الماضي.