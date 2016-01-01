كريستيانو رونالدو "الصغير" يفاجئ والده برسالة حب لميسي
واصل نجل كريستيانو رونالدو التأكيدات التي أشارت إلى أنه يشجع المنافس التقليدي لوالده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويعتبر من لاعبيه المفضلين.
ونشر الحساب الرسمي لرونالدو جونيور على إنستغرام، صورة لرونالدو وابنه مع ميسي، وكتب عليها جونيور موجهًا كلامه لميسي:" شكراً يا لاعبي المفضل."
يذكر أن رونالدو ذكر في أكثر من حديث صحافي بأن ابنه يطمح بأن يكون لاعب كرة قدم مثل والده، مؤكداً أن ابنه يمتلك الامكانيات التي تؤهله لذلك، بينما اعترف اللاعب البرتغالي في أكثر من مناسبة، بأن ابنه جونيور معجب بشدة بالأرجنتيني ليونيل ميسي ويعتبره قدوته.
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