هدف أول لاتحاد طنجة في مرمى اتحاد الزموري للخميسات

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اقتصاد
لالة سلمى بـ"لوك كاجوال" رفقة ولي العهد و الأميرة خديجة (صور)
بعد البرتغالي رونالدو، النجم توتي يحول أمواله نحو المغرب
الخطوط الجوية النرويجية تطلق خطا جديدا بين مدريد ومراكش
مجموعة البنك الشعبي تحصل على شهادة إيزو 9001
البورصة تطلق التكوين الالكتروني للعموم
هل تتدخل الحكومة لفرض عقوبات على شركات المحروقات بعد فضحها من طرف الجواهري؟
بلاغ هـام للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج
العماري : يجب اقتسام نتائج النمو الاقتصادي بالتساوي على المواطنين
خبر سيئ للمغاربة، الدول المصدرة للنفط تتفق على خفض الإنتاج وارتفاعات قادمة في أسعار البترول
سويسرا خامس مستثمر اجنبي بالمغرب و"شريك موثوق به " للمملكة
سياسة
تطورات التحقيق في قضية خطيب جمعة دعا المصلين لعدم التصويت للعدالة والتنمية
بنكيران: أنا حداثي أكثر من العماري الذي أظهر والدته و رفض الكشف عن وجه زوجته
حقيقة تدوينة عامل عمالة سلا و توقعه فوز حزب "البام" في انتخابات 7 اكتوبر (بلاغ)
عامل سلا يتوقع فوز "الأصالة و المعاصرة" في انتخابات 7 أكتوبر و هكذا رد عليه فايسبوكيون
إلياس العماري ينتقد بوجدة لجوء الحكومة إلى الاستدانة المفرطة وإثقال كاهل المواطنين
مجهولون يوزعون بالعيون مناشير تدعو إلى مقاطعة الانتخابات
بنكيران لمؤيديه بتطوان : نتوما ماجابتكومش 100 درهم ، ها لي جابكم !
بحضور بنكيران، مواطنون استقبلوا مرشح البيجيدي بتطوان ادعمار بالصفير والاحتجاج وهكذا تم التعامل معهم
بنكيران من العرائش: حزب الجرار "قطر به السقف" يقوده كذاب ونسي بأنني باقي في بيت زوجتي الله يجازيها بخير
عقوبات سجنية وإسقاط اللوائح قد تطال المرشحين الذين يعلنون تنازلهم عن رواتبهم أو تبرعهم بها
أخبار وطنية
بسبب انشقاقه عن الحزب، الرميد يتهم القيادي بوخبزة بعدم الاتزان النفسي
هذا هو تاريخ فاتح السنة الهجرية الجديدة بالمغرب
الدار البيضاء : شخص يقتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض و يحاول الانتحار
بلاغ رسمي يؤكد قطع تزويد منطقة تطوان بالماء الصالح للشرب انطلاقا من هذا التاريخ
هذا مصير عدد من الأشخاص "تربصوا" بالموكب الملكي مؤخرا في الشوارع و المدارات الطرقية
وزارة التوفيق ترغم الخطباء على تلاوة خطبة الجمعة بدون زيادة أو نقصان
الملك يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أبو عبيدة ابن الجراح
استمرار مسلسل الترامي على الملك العمومي بالدار البيضاء أمام أنظار المسؤولين (صور)
امبراطور الخمور ابراهيم زنيبر يغادر إلى دار البقاء بعد صراع مع المرض
مصباح خريبكة : انتهى حياد السلطة والداخلية "تفرشات"
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
أ ف ب : عمال هنود يعيشون حياة "أسوأ من الجحيم" في السعودية
هيلاري كلينتون تجمع رقما قياسيا جديدا من التبرعات لحملتها الانتخابية
تركيا: السلطات تعتقل شقيق غولن في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب
الأمم المتحدة: حلب تواجه "وحشية" غير إنسانية
4 دول عربية شاركت في جنازة بيريز
مصر تسترد من أمريكا 4 قطع أثرية مهربة
انفلات أمني غير مسبوق بمخيمات تندوف بتواطؤ مع عناصر البوليساريو
ساسة الجزائر يشككون في جدية المغرب حول مطلب فتح الحدود بين البلدين
الاندبندنت : دونالد ترامب شارك في فيلم إباحي
السعودية تشرع في العمل بـ"التقويم الميلادي" بدلا من "الهجري"
حوادث وقضايا
مقتل شاب على يد أخيه بسبب الحملة الانتخابية بضواحي آسفي
السلطات النمساوية تعتقل مجددا المغربية التي حملت معها أمعاء زوجها على متن الطائرة
عاجل..نجاة رئيس جهة بني ملال خنيفرة والوفد المرافق له من موت محقق في هجوم "انتخابي"
عاجل..شاب يبتر عضوه التناسلي وهذا مصيره !
آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية
جمعية "ما تقيش ولدي" تكشف عن معطيات مثيرة حول الشاب الذي اغتصب شقيقته القاصر بتطوان
مصرع شخص وإصابة آخر في حادثة سير بين مارتيل وكابونيغرو
اعتقال عاهرات مغربيات في أحد فنادق القاهرة يطلقن على أنفسهن فريق "الـ6 قطط "
الأمن يستعمل القوة ضد المشاركين في مسيرة إسقاط خطة التقاعد
توقيف مسافر بمطار محمد الخامس وبحوزته أزيد من 4 كلغ من الكوكايين و هذه جنسيته
قضايا المجتمع
ساكنة زياتة بإقليم الناضور تقاطع الإنتخابات التشريعية بسبب حرمان أبنائها من حقهم في التعليم لمدة سنتين
تطوان والنواحي مهددة بالعطش وهذا توقيت قطع التزويد بالماء الذي سيطبق غدا
فيديو صادم لمريض يأكله الذباب داخل المستشفى يشعل الفيسبوك
بالفيديو ... حاملين "الكراطة" , سكان جماعة سيدي المخفي يتظاهرون و يثورون على أوزين
"بلطجية" الانتخابات يكتبون بالصباغة اسم مرشح مرفوقا بشتائم على أبواب سيارة أجرة صغيرة وعلى جدران وشوارع المدينة
فضيحة "الدمى الجنسية بالمغرب" تصل إلى وكالات عالمية، و السي إن إن تكشف حقيقتها
محزن ... أسرة مراكشية تتخذ مقبرة سكنا لها و جمعية حقوقية تدخل على الخط
الشقيري : الدمية الجنسية شيطان في هيأة إنس، و هذا هو الهدف منها
تطوانيون يفضحون ادعمار: "تهيئة الحي توقفت عند حدود مدرسة تابعة للبيجيدي ، وعازمون على التصعيد" (صور)
صندوق جديد لتعويض المغاربة ضد الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية
طب وصحة
التمارين تفرز هرموناً يمنع الجسم من تشكيل الدهون
دراسة: ألعاب الفيديو مرتبطة بالمشاكل السلوكية عند الأطفال
لهذا يجب الحذر من استعمال مجفّفات اليد الإلكترونية!
لماذا لا يجب التسوق من الدكان القريب للبيت؟
للرجال فقط : جرب هذه النصائح لزيادة عدد الحيوانات المنوية
دراسة: حب الشباب يحافظ على شباب البشرة
من يريد العيش طويلا عليه الإكثار من تناول السكريات
حكومة بريطانيا تدعو المطاعم لخفض حصص الحلويات منعا للسمنة
القرفة تساعد على تهدئة المعدة وتبريد الجسم
عالم روسي يجري تجارب إطالة العمر على نفسه
علوم وتكنولوجيا
الاتحاد الأوروبي يطلب من غوغل وقف ممارسات غير تنافسية بشأن أندرويد
و أخيرا.. الإنترنت لم يعد تقنياً ملكاً للولايات المتحدة
بالفيديو: جهاز ثوري يساعدك على التحكم بأحلامك
رغم "الانفجارات" سامسونج S7 ينال جائزة لقب هاتف العام
تسريبات من داخل أبل عن "آي فون 8" ومكان تصنيعه
شاحنات ضخمة ذاتية القيادة على الطرقات قريبا
HTC تطلق متجر الواقع الافتراضي Viveport عالمياً
ستة طرق تؤدي إلى تلف سيارتك
مسبار روزيتا يهبط على سطح مذنب بعيد وينهي مهمته التاريخية
إطلاق خدمة "فيس بوك في أماكن العمل" أكتوبر المقبل
ثقافة وفنون
القبض على المغني اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة
صفقات مشبوهة لفائدة أبناء المسؤولين من أجل الاستفادة من كعكة برامج التلفزيون
مؤلم : بعدما استنجد بالملك الفنان محمد المراكشي ينقل إلى مصحة خاصة في وضع صحي حرج جدا
الفيلم المغربي" مسافة ميل بحذائي" يفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان لوس انجلوس
هذا موقف سعد المجرد من استعمال حزب الكتاب لأغنيته في الحملة الانتخابية
فضائح برنامج رامز بيلعب بالنار المصور بالمغرب تتواصل، وممثل آخر يكشف المستور
أخبارنا في حوار حصري مع خليفة المرحوم "عقيل" الشاب نوران صاحب الحنجرة الذهبية (فيديو)
سعد لمجرد، عبد الفتاح القريني و اسماعيل المبارك في حفل العيد الوطني للسعودية
بعد نشره رسما تسبب في اغتيال كاتب أردني، كدار يطالب حماية الدولة بعد تلقيه تهديدات بالقتل
ليوناردو دي كابريو يبحث المناخ مع أوباما
شاشة أخبارنا
هكذا تم استخدام العنف لمنع مسيرة تنسيقية التقاعد
صاحب شركة الكاشير "الكتبية" : أول حاجة عنديروها إذا نجحنا في الانتخابات هي "نافورة"
معطل: بنكيران حل مشكل البطالة لكن داخل عائلته فقط
منع مسيرة بالرباط لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد
مناصرون لحزب "الكتاب" يهاجمون حملة "البام" بأزيلال بالحجارة و الأسلحة البيضاء
أنظروا ماذا حصل بعد مغادرة المدير العام للأمن الوطني من المستشفى الهارورشي بالبيضاء
الملك محمد السادس يبارك لقادة الدول الاسلامية السنة الهجرية الجديدة 1438
مسيرة احتجاجية حول نظام التقاعد بالرباط
شباط وحملة انتخابية بزيرو ميكا
شوفو دفوع المغربية الطنجاوية لي تزوجات بأمير هندي
مستجدات التعليم
تطورات جديدة في مسلسل قص أستاذة لشعر تلميذها بتطوان
غريب ... بنعبدالله : "مدارس تسدو في الدارالبيضاء لأنه ما كاينينش التلاميذ"
آباء غاضبون بعد الارتباك الكبير في تدريس المواد العلمية بالفرنسية
فايسبوكيون يستحسنون قرار مؤسسة تعليمية في فرض لباس محترم على التلاميذ
عااجل...أب أحد التلاميذ يرسل أستاذا لمستعجلات سطات (صور)
المديرية الاقليمية بافران توضح حقيقة انتحار تلميذ بسبب اللوازم المدرسية
بالصور : الإكتظاظ يخرج " البيضاويون " للشارع في مسيرة غضب حاشدة
أساتذة البرنامج الحكومي ينظمون "مسيرة غضب " بشوارع الدار البيضاء
خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية
الدراسة في المغرب تبدأ بناقص 16 ألف أستاذ
دين ودنيا
الأعمال التي يعادل ثوابها ثواب الحج
هل يجوز إكمال الخطبة دون موافقة الأم ؟
أربعة أمور أمر النبى بالاستعاذة منها بعد التشهد فى الصلاة
كيف تجلب الرزق لبيتك؟
هل تعلم لماذا جعل الله لدينا بصمات الأصابع؟
كيف تعاقب الطفل وفقا للتربية الاسلامية ؟
الشيطان عندما عصى الله.. من كان شيطانه ؟
ما هي شروط الدعاء لكي يكون الدعاء مستجاباً مقبولاً عند الله سبحانه و تعالى ؟
هل ذكر القرآن الكريم شيئا عن الكواكب الأخرى في الفضاء ؟
3 أمور تعيق تقربك الى الله
أقلام حرة
الحملة الانتخابية و مواطني العالم الأزرق مؤشر على الجاهلية السياسية.
قضية " نجيب الوزاني " مرشح حزب العدالة و التنمية المثيرة للجدل .
الحملة الانتخابية بين التواصل السياسي والمناورات السياسوية
البرلمان والجماعات أمكنة للمشرعين والمسؤولين الأكفاء وليس لمن هب ودب
أي تأمين و أية جهود مؤسساتية لعودة المغاربة المحتجزين في مخيمات تنذوف؟
الاِسْتِئصَال التربوي
لم استمرار السكوت عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين؟
أي علاقة يجب أن تسود بين المدير و المدرس داخل مؤسساتنا التربوية /التعليمية؟
فن التكرار بامتياز
** فن الحب ** تأملات
ركن المرأة
الأسباب الرئيسية لتوقف الأزواج عن العلاقة الحميمة
للمحجبات: هذه أضرار ارتداء غطاء الرأس على شعر مبلل
رجيم صحي لشد البطن بعد الولادة
طريقة لإزالة طلاء الأظافر بمواد طبيعية
سلطة ميكسيكية
تمتعي بقدمين جميلتين بسهولة
طريقة تحضير كوكيز بالليمون
إليك أهم فوائد حبوب منع الحمل
تريدين بشرة نضرة؟ عليك ب...
نصائح فعالة ستمكنك من حرق الدهون
نداءات إنسانية
مساعدة شخص على فراش المرض
سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
نداء عاجل للبحث عن مختفية بقلعة امكونة
أختكم سميرة تحتضر على فراش المرض
رجاء...أنقذوا الطفل جواد
نداء لمساعدة مريض عمره 6 سنوات يعاني من اعاقة دهنية وبدنية
نداء إنساني لذوي القلوب الرحيمة من أختكم سميرة بآسفي
أم بقلب مكلوم تناشد عموم المغاربة من أجل العثور على إبنها الذي خرج و لم يعد
الأخـيـرة
بالفيديو: فنزويليون جائعون يهاجمون شاحنة ليسرقوا أقفاص الدجاج
بالفيديو: بريطاني يحطم "إكس بوكس" بعدما خسر في لعبة فيديو
بالفيديو...عرس باذخ والسماء تمطر ذهبًا وأوراقًا مالية
بالصور: اشتعال النار في أكثر من 50 "سكوتر" في باريس
بالفيديو.. إصابة مذيعة بالرعب بعد مشاجرة ضيفيها على الهواء
بالفيديو.. سعد لمجرد يمسك يد مذيعة «mbc» ويلبسها هدية على الهواء
بالفيديو.. طفلة تصيب والدتها بالصدمة بما فعلته لتشبه «سبايدر مان»
مطعم يقدم بيرغر مجانية مدى الحياة.. مقابل شرط غريب
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بالفيديو: غطاس نيوزيلندي يقتل أخطبوطاً بأسنانه
كاريكاتور وصور
الحصيلة البنكيرانية
أش هاد المصيبة ؟؟؟
شي حد يشرح لينا
رأيكم في هذه المبادرة؟
فحال ديما
ما هاذا ؟؟؟؟؟؟
قالها بنكيران
الأيفون 7 وما يديييير
الاستثناء المغربي
فينك يا بنكيران؟؟؟؟؟؟
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توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن توظيف أزيد من 5000 شرطي جديد و هذه هي شروط التسجيل
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توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 3 اكتوبر
مؤتمر دولي بالقاهرة حول "الثقافة الشعبية العربية" بمشاركة مغربية
موسم القنص 2016/2017: 135 قطعة مكرية للقنص بجهة طنجة تطوان الحسيمة تغطي 427 ألفا و205 هكتارات
الرباط .. تتويج ستة شبان خلال مسابقة "أنا مغربي (ة)" حول قضايا البيئة
المجتمع المدني يضطلع بدور أساسي في تعبئة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ( فاعلان جمعويان)
توقعات أحوال الطقس غدا الأحد 2 أكتوبر
إعلان مراكش يؤكد على الالتزام الكامل لفائدة مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية
وفد هام من البرلمان الأروبي يشارك في مؤتمر (كوب 22 ) بمراكش
الصويرة...افتتاح أشغال الملتقى المغاربي الفرنسي الثالث عشر حول سرطان الثدي
المركز الصحي للقرب ببني مكادة يروم تعزيز العرض الصحي بعاصمة البوغاز (مسؤول)
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هدف أول لاتحاد طنجة في مرمى اتحاد الزموري للخميسات
هدف أول لاتحاد طنجة في مرمى اتحاد الزموري للخميسات
بواسطة
أخبارنا المغربية
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نص التعليق:
5 نجوم أثرياء لم يكونوا بحاجة لأموال كرة القدم
بالفيديو .. الفرنسي باييت يراوغ 6 لاعبين ببراعة ويسجل هدفا "مارادونيا"
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لحظة خروج الحداد بسرعة باش يوصلو الناصيري للمطار
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هدف رائع وتمريرة حاسمة للمغربي "عبد العزيز برادة" أمام العين الاماراتي
فيديو .. الصحابي مدربا للكوكب المراكشي خلفا لبنعبيشة
هدف المغربي مبارك بوصوفة في مرمى الظفرة
فيديو.. موهبة مغربية جديدة تتألق مع مالقا
العربية تدخل منزل ادريانو في أفقر أحياء ريو دي جانيرو
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الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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