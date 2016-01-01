إشهار أول بطاقة خضراء في تاريخ كرة القدم

بواسطة أخبارنا المغربية

أشهر الإيطالي ماركو مايناردي أول بطاقة خضراء في وجه لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك في المباراة، التي جمعت فريقي فيتشينزا وفيرتوس إينتيلا ضمن دوري الدرجة الثانية الإيطالي. ورفع ماركو مايناردي البطاقة الخضراء في وجه اللاعب كريستيان غالانو، تقديرا لروحه الرياضية، حيث أخبر الحكم أن الركلة الركنية التي احتسبها لفريقه فيتشينزا في الدقيقة 53 غير صحيحة، لأن لا أحد من مدافعي الخصم لمس الكرة قبل خروجها من الملعب.