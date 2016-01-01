فريق إنجليزي يبتكر تمرينا رائعا لحراس المرمى

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1246 مليار دولار حجم استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية
المغرب يقاطع رحلات العمرة بعد فرض السعودية رسوما باهظة
مسؤولو البيضاء يحبسون أنفاسهم بعد زيارة ملكية مفاجئة للمشاريع المتعثرة
تركيا تشتكي المغرب لمنظمة التجارة العالمية
مكتب الخليع يطالب حكومة بنكيران بأداء 3 ملايير درهم لهذا السبب
بسبب موجة الجفاف.. المغرب في حاجة لاستيراد مليوني طن من القمح
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الحكومة تصادق على مشروع “مالية 2017” وهذه أبرز ما جاء فيه
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بعد نكسة 7 أكتوبر .. ثاني زعيم حزبي يقرر الرحيل
هذه هي دلالات استقبال الملك محمد السادس لبنكيران و تجديد الثقة به لترؤس الحكومة المقبلة
قيادية بـ"البيجيدي" تتهم سلطات خريبكة بتزوير نتائج اقتراع 7 أكتوبر
ارتباك داخل "الحمامة" بعد تشبث مزوار باستقالته، وهذه آخر المستجدات
هذه هي الأسماء المرشحة للاستوزار باسم حزب الوردة في حالة تحالفه مع بنكيران
هل ستشكل "التسفيهات المتبادلة" عقبة أمام وجه بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة؟
أفتاتي : حصاد مسخر من طرف البؤس و يتحرك بأوامر المتحكمين فيه
هل سيرفع مناضلو حزب الوردة شعار "ارحل" في وجه ادريس لشكر؟
بنعبد الله يكشف حقائق خطيرة حول ضغوطات تلقاها بسبب وفائه لبنكيران
أخبار وطنية
الدار البيضاء: ثلاثة جرحى اصاباتهم متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير
بالاسماء .. الوزراء الأولون في الحكومات المغربية منذ الاستقلال
معلومات قد لا تعرفها عن بنكيران أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب يعين لولايتنين
لماذا رافق الرميد بنكيران إلى القصر الملكي؟
هذا ما قاله بنكيران مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك
رسميا. .. الملك محمد السادس يستقبل بنكيران و يعينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية
بشرى سارة ...أمطار الخير تحل بالمغرب بدءا من هذا اليوم
الملك يتكفل بنفقات سفر وإقامة رؤساء هذه الدول خلال فعاليات "كوب22"
عمر هلال يعلن بالأمم المتحدة عن قرار ملكي
عمر الشرقاوي : هذا أول إجراء سيقدم عليه مجلس النواب الجديد
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
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عمر هلال يصفع الجزائر بعدما اعتبرت نفسها مراقب دولي لقضية الصحراء المغربية
تركيا: أول زيارة لوزير إسرائيلي وصفقة غاز ضخمة في الأفق بين البلدين
فرنسا تطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب المحتملة بسوريا
ترامب يهاجم بيل كلينتون ويتعهد بسجن هيلاري كلينتون إذا أصبح رئيسا
18 قتيلا على الأقل في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة جنوب شرق تركيا
البحث عن بريطاني تحرّش بـ 10 نساء خلال ساعة واحدة
ألمانيا: البحث عن سوري يعتقد أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي
الجيش التركي: مقتل 31 من داعش في شمال سوريا
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بنكيران يداعب حفيدته قبل تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة لولاية ثانية (صور)
هدم أزيد من 11 منزل بالقوة واعتقالات في صفوف المحتجين واغماءات في صفوف النساء ومحاولة انتحار
عاجل .. مسيرة ليلية بالشموع ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء و سيارات الاجرة الصغيرة تنضم للاحتجاج واستنفار في قوات الامن
عاجل : انهيار منزلين بدرب السلطان بالبيضاء و السبب قنينة غاز
شرطة مراكش تبطل مفعول قنبلة تقليدية تم العثور عليها أمام فندق
اعتقال عنصرين من القوات المساعدة بآسفي اغتصابا فتاة مختلة عقليا
فضيحة أخلاقية أخرى بمراكش بطلها سائح خليجي
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الانتربول يحذر المغرب من 6 آلاف شخص داعشي يتجولون بجوازات سفر مزورة
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الاستقلال يرد على اتهامات "الضو" بالاعتداء عليها ويقدم روايته لما وقع
مظاهرات احتجاجية بمختلف أقاليم المملكة اليوم للتنديد بإصلاح التقاعد
فضيحة..الفيسبوك حزين لوفاة المشرد ضحية حادثة السير الذي ظهر يحتضر بالفيديو ومطالبة بفتح تحقيق (فيديو)
لماذا لم تنجح دعوات التصويت العقابي ضد العدالة والتنمية في الانتخابات ؟
معضلة زواج القاصرات بالمغرب تصل إلى الإعلام الألماني
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بعد يومين على الانتخابات...مظاهرات محلية احتجاجا على إصلاح التقاعد
معطيات جديدة عن بيع الدمى الجنسية بدرب عمر
هذا هو موقف جماعة العدل و الإحسان حول خطب الجمعة الموحدة
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العلماء يفسرون نزعة الإنسان إلى العنف
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فيس بوك يتوسع بـ"أوكولوس" و"إيفينتس"
أجهزة التحكم المستقبلية تشبه أجهزة الهاتف الذكي
سوني تقدم الكاميرا المدمجة RX100 الفاخرة
أبرز 9 مزايا للجيل المقبل من آي فون
سامسونغ تقرر إيقاف إنتاج "غالاكسي نوت 7" مؤقتاً
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شركة يابانية تبتكر كابلاً كهربائياً مطاطياً
كيف يمكنك فلترة ضوء الشاشة على هواتف "أندرويد"
كيف تحمي بياناتك عند التسوق عبر الإنترنت؟
تقرير: "غالاكسي نوت 7" ما زال يحترق بعد استبداله بأجهزة "آمنة"
ثقافة وفنون
وفاة المخرج السينمائي أندريه فايدا عن 90 عاماً
أول تعليق للممثل المصري محمد رمضان بعد إطلاق النار عليه
" سيدتي " تختار بطلة " وعدي " كأفضل ممثلة مغربية لهذه السنة
بالفيديو : النجم المصري محمد رمضان يتعرض لمحاولة اغتيال
الحزن يخيم على بيت سعيدة شرف بسبب حادثة خطيرة
بالفيديو : الفنان اللبناني يوري مرقدي يطلب يد المذيعة المغربية شهرزاد على المباشر
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المغرب يمنحُ الجنسية للمُصممة العالمية "ليندا بينلال"
" آش نيم " لـ " أخبارنا " : لم يكن هدفي بنكيران بقدر ما حاولت انتقاد السياسة الحكومية التي استهدفت الشعب ( الفيديو)
هذه قيمة خسائر كيم كارداشيان بعد تعرضها لسطو مسلح بباريس
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الحسين يوعابد: أول اضطراب جوي هذا الموسم سيعرف نزول أمطار بهذه المناطق
شاهد كيف تحول ولي العهد من طفل إلى شاب طويل القامة بعد عودته من فرنسا
كولونيل فالجيش المصري يسأل داعية : هل الانتحار حرام ام حلال؟
الجزيرة: لماذا نجح الإسلاميون بالمغرب وفشلوا بالمشرق؟
توضيحات حول الاضطرابات الجوية المتوقع أن تعرفها بعض مناطق المملكة
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احجيرة : يفجرها درنا الخاطر و حزب الاستقلال مشى في الرجلين
أول تصريح لعبد الاله بنكيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك محمد السادس
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النيران تلتهم جزءا من كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس
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هذه حصيلة العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية لأكاديمية درعة تافيلالت
فضيحة مليون محفظة بسطات...مئات التلاميذ بدون كتب والمديرية الإقليمية تتفرج
وزارة بلمختار تفوت قرار صياغة قانون خاص بقطاع التكوين المهني للأجانب
صندوق النقد الدولي يطالب المغرب بتعجيل إصلاح التعليم
هكذا كشف تدبير الفائض الاختلالات في عمليات الحركة الانتقالية
بمناسبة اليوم العالمي للمدرس .. بن المختار يوجه تهنئة للمدرسات والمدرسين ويدعوهم للتشبث بالروح الإيجابية
دين ودنيا
الاعمال التى تثقل ميزان الحسنات يوم القيامة؟
ست صور لا يراها الانسان قبل وفـته
حكم من تعمد ترك صلاة الجمعة
أهمية الوقت في حياة المسلم
ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
هل يقبل الله صلاة وصيام المرأة الغير محجبة؟
محبة الخير للنّاس
لماذا منع الإسلام المرأة من إمامة الصلاة ؟
حكم الكلام أثناء الطعام في الإسلام
أكثر 3 أشياء أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم
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كبرها تصغار .. مول الحانوت رئيسا للحكومة
إيجابيات وسلبيات التجربة الديمقراطية بالمغرب على ضوء الانتخابات الأخيرة
اٍستعمال المال والمحسوبية والسلطة والتحايل والنفاق يضمن النجاح في مجتمع فاسد
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دلالات نتائج الانتخابات البرلمانية وسيناريوهات التحالف الحكومي
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فاس .. إلقاء القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات
مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يصادق على النقط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر
الدار البيضاء .. الدورة الأولى لسباق بوسكورة يوم 16 أكتوبر الجاري
مهنيو الطيران المغاربة يستكشفون للمرة الأولى السوق التركية ما بين 11 و 13 أكتوبر
السيدة الحيطي تدعو إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تثمين أفضل للنفايات
اقتراع 7 أكتوبر نموذج يحتذى بالنسبة لعدد من البلدان النامية (باحثة إيطالية)
انعقاد ندوة حول موضوع "التقييم، رافعة نوعية لبرامج محو الأمية" يوم 13 أكتوبر بالرباط
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المغرب يتقاسم خبرته في مجال الصيد البحري مع بلدان الجنوب (سفير)
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فريق إنجليزي يبتكر تمرينا رائعا لحراس المرمى
فريق إنجليزي يبتكر تمرينا رائعا لحراس المرمى
بواسطة
أخبارنا المغربية
29 دقيقة مضت
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