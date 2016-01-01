هدف زياش في مرمى كندا على طريقة "بانينكا"

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اقتصاد
المغرب يبدأ إنتاج أول كمية من الغاز انطلاقا من هذا التاريخ
بعد تعيين بنكيران .. الملك يخرج في جولة ليلية بالدار البيضاء (صورة)
ارتفاع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء بحوالي 21 بالمائة برسم الموسم الفلاحي المنصرم
بشرى لعناصر هاته الفئة : زيادة مرتقبة في الأجور ابتداءا من هذا التاريخ
1246 مليار دولار حجم استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية
المغرب يقاطع رحلات العمرة بعد فرض السعودية رسوما باهظة
مسؤولو البيضاء يحبسون أنفاسهم بعد زيارة ملكية مفاجئة للمشاريع المتعثرة
تركيا تشتكي المغرب لمنظمة التجارة العالمية
مكتب الخليع يطالب حكومة بنكيران بأداء 3 ملايير درهم لهذا السبب
بسبب موجة الجفاف.. المغرب في حاجة لاستيراد مليوني طن من القمح
سياسة
وا باز..لشكر يعتبر أن نتائج الانتخابات لا تعكس المكانة الحقيقية للاتحاد الاشتراكي ويتهم البيجيدي باستغلال يوم الجمعة
مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة .. بنكيران يحسم في قضية اللقاء مع العماري
سابقة: هذه أول برلمانية غير محجبة تنتمي لحزب العدالة و التنمية
هل سيتم تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية لتكون بمقاس حزب الكتاب ؟
مهاجر مغربي بالخارج يصوت في انتخابات 7 أكتوبر دون علمه !
العماري يكشف سبب عدم تنفيذ وعده بخصوص تنظيف الشوارع من الأوراق الانتخابية
عاجل..شباط يقبل بالتحالف مع بن كيران لكن بهذه الشروط !
أفراد من الأسرة الملكية صوتوا لصالح هذا الحزب !
صحيفة " واشنطن بوست " : بنكيران هزم حزبا مقربا من القصر
بعد اتهامه لـ "البيجيدي" بالعمالة لأمريكا و تغذيته للفكر المتطرف "لشكر" يطلب ود بنكيران
أخبار وطنية
بنكيران يكافئ التقدم والاشتراكية على وفائه بهذا الوعد
رئيس جماعة ينتقم من المواطنين بسبب تصويتهم على مرشح "البيجيدي" و هذا ما فعله
أمطار عاصفية قوية يومي الأربعاء والخميس بالعديد من مناطق المغرب
حصيلة ثقيلة لعدد القتلى في حوادث السير خلال الأسبوع الماضي بالمغرب
الدار البيضاء: ثلاثة جرحى اصاباتهم متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير
بالاسماء .. الوزراء الأولون في الحكومات المغربية منذ الاستقلال
معلومات قد لا تعرفها عن بنكيران أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب يعين لولايتنين
لماذا رافق الرميد بنكيران إلى القصر الملكي؟
هذا ما قاله بنكيران مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك
رسميا. .. الملك محمد السادس يستقبل بنكيران و يعينه رئيسا للحكومة لولاية ثانية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
تكريم عسكريين مغاربة شاركوا في حرب أكتوبر
روسيا: مستعدون للعمل مع واشنطن لتسوية الأزمة السورية
هذه هي الدول التي سيقوم بزيارتها الملك محمد السادس الأسبوع المقبل
"ويكيليس" يسرب رسالة خطيرة تهدد مستقبل كلينتون في السباق الرئاسي
اختيار مغربي ضمن مستشاري محكمة العاصمة النرويجية أوسلو
عمر هلال يصفع الجزائر بعدما اعتبرت نفسها مراقب دولي لقضية الصحراء المغربية
تركيا: أول زيارة لوزير إسرائيلي وصفقة غاز ضخمة في الأفق بين البلدين
فرنسا تطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب المحتملة بسوريا
ترامب يهاجم بيل كلينتون ويتعهد بسجن هيلاري كلينتون إذا أصبح رئيسا
18 قتيلا على الأقل في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة جنوب شرق تركيا
حوادث وقضايا
فلتنا من فاجعة...انقلاب سيارة أجرة كبيرة بعد اصطدامها بسيارة خفيفة
مُحزن .. وفاة مفاجئة لتلميذ أثناء حصة التربية البدينة بتارويرت (صورة)
غريب..هكذا أجهز مجهولون على حقل لفاكهة الرمان (صور)
داعشيان مغربيان جديدان يقعان في قبضة الأمن الإسباني
حافلة سياح ألمان تتعرض للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ محتجين بضواحي خنيفرة
توقيف ستة أشخاص بمدينة سوق الأربعاء للاشتباه في تورطهم بحيازة وترويج الشهب والمفرقعات النارية
بالفيديو و الصور : قتيلتان و جرحى في حادث انفجار قنينة غاز بمنزل والحصيلة مرشحة للارتفاع
بنكيران يداعب حفيدته قبل تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة لولاية ثانية (صور)
هدم أزيد من 11 منزل بالقوة واعتقالات في صفوف المحتجين واغماءات في صفوف النساء ومحاولة انتحار
عاجل .. مسيرة ليلية بالشموع ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء و سيارات الاجرة الصغيرة تنضم للاحتجاج واستنفار في قوات الامن
قضايا المجتمع
اختفاء حافلات "مدينة بيس" يتسبب في أزمة حادة في النقل بالدارالبيضاء
لن تصدق : هذا أول ما قام به مترشح عقب إعلان فوزه بمقعد برلماني ( الصورة )
مؤثر: صورة أطفال يبكون على هدم السلطات لمنازلهم تهز الفايسبوك
الاستقلال يرد على اتهامات "الضو" بالاعتداء عليها ويقدم روايته لما وقع
مظاهرات احتجاجية بمختلف أقاليم المملكة اليوم للتنديد بإصلاح التقاعد
فضيحة..الفيسبوك حزين لوفاة المشرد ضحية حادثة السير الذي ظهر يحتضر بالفيديو ومطالبة بفتح تحقيق (فيديو)
لماذا لم تنجح دعوات التصويت العقابي ضد العدالة والتنمية في الانتخابات ؟
معضلة زواج القاصرات بالمغرب تصل إلى الإعلام الألماني
الأمير مولاي هشام يتبرأ من انتمائه للقصر الملكي
بعد يومين على الانتخابات...مظاهرات محلية احتجاجا على إصلاح التقاعد
طب وصحة
أسرار أرق نهاية الأسبوع وكيفية التغلب عليه
7 طرق تحمي من الإصابة بالسرطان مدى الحياة
8 نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الكلى
لهذه الأسباب عليك بالمكسرات دائماً
إحذر! اجتماع الإجهاد الجسدي والعاطفي يسبب نوبات القلب
لمكافحة البدانة - دعوات لفرض ضرائب على السكر
لا تشرب الماء إلا عند العطش
15 نوعاً من الأطعمة يستحيل حفظها داخل الثلاجة
دراسة: التعب والقلق معاً يرفعان مخاطر الإصابة بنوبة قلبية
احذر المكملات الغذائية فقد تكون مميتة
علوم وتكنولوجيا
سامسونغ توقف بيع غالاكسي نوت 7 وتدعوا لإغلاقه فورا
سامسونغ تطلق كمبيوترها المكتبي أسطواني الشكل
أفضل 5 هواتف أندرويد تحل محل "نوت 7" القابل للانفجار
فيس بوك يتوسع بـ"أوكولوس" و"إيفينتس"
أجهزة التحكم المستقبلية تشبه أجهزة الهاتف الذكي
سوني تقدم الكاميرا المدمجة RX100 الفاخرة
أبرز 9 مزايا للجيل المقبل من آي فون
سامسونغ تقرر إيقاف إنتاج "غالاكسي نوت 7" مؤقتاً
غالاكسي إس 8 قادم بكاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل
شركة يابانية تبتكر كابلاً كهربائياً مطاطياً
ثقافة وفنون
وفاة المخرج السينمائي أندريه فايدا عن 90 عاماً
أول تعليق للممثل المصري محمد رمضان بعد إطلاق النار عليه
" سيدتي " تختار بطلة " وعدي " كأفضل ممثلة مغربية لهذه السنة
بالفيديو : النجم المصري محمد رمضان يتعرض لمحاولة اغتيال
الحزن يخيم على بيت سعيدة شرف بسبب حادثة خطيرة
بالفيديو : الفنان اللبناني يوري مرقدي يطلب يد المذيعة المغربية شهرزاد على المباشر
ورود اسم إبراهيموفيتش في تحقيقات سرقة كيم كارداشيان
المغرب يمنحُ الجنسية للمُصممة العالمية "ليندا بينلال"
" آش نيم " لـ " أخبارنا " : لم يكن هدفي بنكيران بقدر ما حاولت انتقاد السياسة الحكومية التي استهدفت الشعب ( الفيديو)
هذه قيمة خسائر كيم كارداشيان بعد تعرضها لسطو مسلح بباريس
شاشة أخبارنا
دبي تبدأ بناء أعلى برج في العالم
هؤلاء هم وزراء شباط المحتملين
الملك يطلق حملة طبية متنقلة ويؤسس لمركز صحي بالدار البيضاء
لحظة إيقاف لص انتشل هاتفا بالقوة من فتاة بفاس
بنكيران في مراسيم تشييع جنازة والد الحمداوي بالقنيطرة
وفاة طفل بمستشفى الدراق نتيجة الإهمال الطبي ببركان
ما هي التحديات التي تنتظر عبد الإله ابن كيران لتشكيل الحكومة الجديدة؟
تقرير صادم عن اخطار اشعاعات الهاتف المحمول
حصيلة حادث انفجار قنينة غاز صغيرة بحي العيون بدرب السلطان
بلاغ وزارة التربية الوطنية حول انتشار صور أغلفة مفبركة لكتب التربية الاسلامية !
مستجدات التعليم
في قرار مفاجئ، بلمختار يعفي المدير الإقليمي بطنجة أصيلة من مهامه
وزارة التربية الوطنية ترد على مروجي ما قيل أنها صورة أغلفة كتب تربية اسلامية جديدة
احتقان جديد بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء والطلبة يهددون بسنة بيضاء
النيران تلتهم جزءا من كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس
إجراءات احترازية في توزيع كتب التربية الإسلامية الجديدة
هذه حصيلة العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية لأكاديمية درعة تافيلالت
فضيحة مليون محفظة بسطات...مئات التلاميذ بدون كتب والمديرية الإقليمية تتفرج
وزارة بلمختار تفوت قرار صياغة قانون خاص بقطاع التكوين المهني للأجانب
صندوق النقد الدولي يطالب المغرب بتعجيل إصلاح التعليم
هكذا كشف تدبير الفائض الاختلالات في عمليات الحركة الانتقالية
دين ودنيا
لماذا حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة؟
أيام يحرم على المسلم صومها.. فما هى؟
الاعمال التى تثقل ميزان الحسنات يوم القيامة؟
ست صور لا يراها الانسان قبل وفـته
حكم من تعمد ترك صلاة الجمعة
أهمية الوقت في حياة المسلم
ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
هل يقبل الله صلاة وصيام المرأة الغير محجبة؟
محبة الخير للنّاس
لماذا منع الإسلام المرأة من إمامة الصلاة ؟
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لنستخلص الدروس والعبر من تشريعيات 2016
فاز حزب العدالة والتنمية... هل ستبقى دار لقمان على حالها ؟
الانتخابات… والبعد الاقصائي لدى اشباه السياسيين
المواطنة في أوضاعنا المغربية هل هي ممكن...أم مستحيل ؟
حكومات متعاقبة .. فمتى القطيعة مع مغرب لا تستغرب ؟!
الترحيل التربوي للمدرس، وآثاره السلبية على المدرسة العمومية
الدولة تعشق العدالة والتنمية ، للإستمرار في تطبيق التقويم الهيكلي السري ، و 2 مليون مصوت مغيب فكريا ساعدوها في ذلك
اليمين واليمين المتطرف يرسب وحكومة وحدة وطنية
هل صوتك مصدر للسيادة؟
هَكذا تكلّمَ العلاّمةُ المَهدي المنجرة
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سمك مع بطاطس بالفرن: صحي ولذيذ
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
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نداء لمساعدة مريض عمره 6 سنوات يعاني من اعاقة دهنية وبدنية
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عريس يحمل عروسته طوال مراسم الزفاف والسبب ؟
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هندي يترك الهندسة ليعمل سائق أجرة وينقذ حياة الناس
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هاذا ما ينتظرنا مع بنكيران
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أش هاد المصيبة ؟؟؟
شي حد يشرح لينا
رأيكم في هذه المبادرة؟
فحال ديما
ما هاذا ؟؟؟؟؟؟
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توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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متفرقات
الحملة الطبية التضامنية المتنقلة بحيي الهراويين ومولاي رشيد مبادرة إنسانية تروم تعزيز ولوج الفئات المعوزة للعلاجات الطبية (مسؤول)
توظيف مالي لمبلغ 6،4 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)
بعد أكادير، الرحالة بول بيرميجو يشد الرحال صوب ورزازات في رحلته الرابطة بين مكان انعقاد "كوب 21" و"كوب 22 "
حضور المرأة في التغطيات الإعلامية للحملة الانتخابية "لا يزال ضعيفا" (تقرير)
بني ملال .. إحالة زعيم عصابة إجرامية خطيرة على العدالة
الدار البيضاء.. توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة
فاس .. إلقاء القبض على متهمين بترويج المشروبات الكحولية والمخدرات
مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يصادق على النقط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر
الدار البيضاء .. الدورة الأولى لسباق بوسكورة يوم 16 أكتوبر الجاري
مهنيو الطيران المغاربة يستكشفون للمرة الأولى السوق التركية ما بين 11 و 13 أكتوبر
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هدف زياش في مرمى كندا على طريقة "بانينكا"
هدف زياش في مرمى كندا على طريقة "بانينكا"
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أخبارنا المغربية
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نص التعليق:
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أهداف مباراة شباب الريف الحسيمي - أولمبيك خريبكة 1-4
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المنتخب الوطني يعود بنقطة من الغابون .. التصريحات
لقطة طريفة لرونار مع اللاعب منديل و المعلق جواد بدة يتفاعل معها
تصريح أسامة طنان بعد نهاية المباراة بالتعادل أمام الغابون
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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