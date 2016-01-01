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شاهد .. أغرب لقطة في الدوري المصري

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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في واقعة تحكيمية غريبة شهدت مباراة الإسماعيلي والنصر للتعدين  في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الجمعة، خطأ  فاضحا من حكم المباراة ، حيث خرج حارس الإسماعيلي محمد عواد من منطقة جزائه، وتصدى بيده وبشكل واضح لتسديدة مهاجم التعدين باتريك أدو، في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحرم الضيوف من هدف الفوز.

الغريب أن حكم اللقاء شريف حسن لم يحتسب خطأ على حارس المرمى، في واقعة كانت تستوجب طرده، والأغرب أن لاعبي التعدين وجهازه الفني لم يعترضوا على قرار الحكم!

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