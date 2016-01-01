أهداف مباراة ريال مدريد 5-1 ليغيا وارسو

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إضراب مضيفي الطيران يشل رحلات طائرات "لارام" و ادارة الشركة تصف الإضراب بالعشوائي
ميزانية 2017 تقسم مجلس خريبكة والمعارضة تهدد بالتصعيد
بعد حوادث الاعتداء على السياح، الصحف الإسبانية تعلن انتهاء عهد الأمن السياحي بالمغرب
التجاري وفا بنك يمهد لبنكه الاسلامي عبر افتتاح هذه المؤسسة الجديدة
بنك المغرب: ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنسبة 16,8 في المائة إلى حدود 7 أكتوبر 2016
بعد المقاطعة .. المغرب يستأنف رسميا تصدير الحوامض إلى أمريكا
المغاربة مهددون بإلغاء موسمي الحج والعمرة القادمين ، وهذا هو السبب...
حظر مكالمات “الواتساب” يصل إلى المحكمة الإدارية بالرباط
مشروع لبناء مصفاة لتكرير السكر بميناء ينبع السعودية بشراكة مغربية
أزيد من 882 ألف مسافر استعملوا مطار المسيرة أكادير خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016
سياسة
التدوينة الغريبة التي نشرها يتيم بعد استقبال بنكيران لإدريس لشكر !
بالصور: بنكيران يستقبل لشكر في إطار البحث عن الحلفاء من أجل تشكيل الحكومة المقبلة
استقلاليون يدخلون بالخيط الأبيض للصلح بين الوفا و شباط
العماري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطلاقه دعوة غير متوقعة
لقاء مرتقب بين بنكيران و لشكر، و عين الأخير على هاته المناصب
بالصورة .. دكتور مغربي يرفع "الصحراء مغربية" في وجه اعتصام محسوبين على البوليساريو داخل جامعة باسبانيا
هلال يتحدى الجزائر أن تفند وجود أزيد من 30 ألف شخص بمخيمات تندوف
شباط : مصلحة الشعب المغربي تقتضي تسريع إخراج الحكومة إلى حيز الوجود
مشاورات تشكيل حكومة بنكيران تنتهي بخمسة مقابل ثلاثة
معالم الحكومة القادمة بدأت تتضح بانضمام هذا الحزب "المعارض"
أخبار وطنية
بالفيديو : تفاصيل وصول الملك محمد السادس للعاصمة الرواندية كيغالي
ضجة بالرباط بعد تحويل 300 مليون مخصصة لدعم الجمعيات الخيرية إلى تنظيم مؤتمر
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: توقيت جديد لإيداع ومعالجة ملفات المنخرطين
الملك محمد السادس يغادر أرض الوطن صوب رواندا و هؤلاء أعضاء الوفد الرسمي
انتخاب المغرب بالإجماع رئيسا للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية
مصرع دركي وإصابة مرافقه في حادثة سير ضواحي كلميم
بنكيران يواصل مشاوراته الحكومية ويستقبل الاستقلالي شباط
عشرينية تواجه السجن بعد تورطها في وفاة ابنتها من علاقة غير شرعية
ها علاش توقف بوليسي يعمل بمطار الحسيمة !!
الأناضول: تقبيل الملك لرأس معارض سابق لأبيه يثير إعجاب المغاربة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
إلقاء القبض على شخص مسلح احتجز رهائن بأحد الأسواق الممتازة بجهة بروكسل
بالفيديو : إعدام أمير سعودي بحكم قضائي و أمر ملكي .. و هذه التفاصيل
حضور نجوم عالميين للعيون في عيد الاستقلال يربك البوليساريو وهذا ما قامت به
مسؤول عراقي: العمليات لن تتوقف إلا بتحرير الموصل بشكل كامل
مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حريق بأحد مستشفيات ولاية أوديشا الهندية
النمسا تعتزم هدم المنزل الذي ولد فيه هتلر
الحكومة الجزائرية تمنع الإشهار على غوغل و الفايسبوك
معركة الموصل: انقلاب على البغدادي وانهيار الجبهة الداخلية
الاتحاد الاوروبي لا يفكر بعقوبات ضد روسيا بسبب سوريا
حرق مقر للجمهوريين وترامب يصف أنصار هيلاري بـ"الحيوانات"
حوادث وقضايا
أمن البيضاء يعتقل طالبا للاشتباه في تورطه في قضية الطالبة التي سقطت من سطح عمارة
خطير : شاب يذبح أمه بسيف كبير من الوريد إلى الوريد بضواحي الحسيمة
مواطنون يرجمون "بيدوفيل" ويتسببون في نقله إلى المستعجلات
إصدار الحكم في حق الشبان الذين اقتحموا القنصلية الاسبانية بسيدي إيفني مطالبين بالجنسية
عمال ينجون من كارثة بطنجة بعد تعرض حافلتهم لحادث سير خطير وهذه هي الحصيلة
ضبط 20 طنا من البلاستيك بإحدى الوحدات غير المرخصة في جماعة بوسكورة
سيارة تابعة لاتصالات المغرب تصدم شرطية مرور بمراكش
بالفيديو : الأمن الأمريكي يستهدف مهاجرين مغاربة بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع
أربعيني آخر يضع حدا لحياته شنقا في حادث مأساوي بأولاد تايمة ( الصورة )
شرطي يطلق الرصاص لإيقاف صاحب سوابق بفاس
قضايا المجتمع
حكاية امرأة عاشت بأدوات طبية في رحمها 15 سنة
حصريا : مغربية محتجزة بالسعودية تستنجد بالملك و السفارة المغربية ترد " جمعي حوايجك و هربي عند البوليس "
تطوان مقبلة على عطش تام والموارد المائية تكفي فقط إلى حدود الربيع القادم
فيديو صادم : "شيباني" يتحرش بسيدة قرب منزلها بالدريوش و الأخيرة "دارتلو شوهة عالمية"
بعد خطاب الملك في البرلمان .. تغييرات غير مسبوقة بولاية أمن الدارالبيضاء
الملاريا تحصد أرواح سائقي الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا
غضب بخريبكة بسبب الزيادة في تسعيرة الحافلات
بعد الخطاب الملكي، هذه هي أوجه الفساد الذي ينخر الإدارة المغربية
مرة أخرى...شابة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بالدار البيضاء
فيديو مؤثر...مي فاظمة عجوز تعرضت للضرب من ابنها تبكي وتقول :" فيناهو المخزن أعباد الله" وفيسبوكيون :هاعلاش هضر الملك
طب وصحة
دراسة: أبناء "الأمهات البدينات" أقصر عمرا
طريقة التنفس الصحيحة مفتاح صحة الإنسان وقوة الشخصية
أطعمة تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان.. من بينها الحليب!
متعب ومنفعل بعد التمرين؟ ربما أفرطت في التدريب
دراسة: الكذب يتطلب جهداً من الانسان
10 نصائح للحفاظ على صحة الكبد والكليتين
الكافيين لا يهدد مرضى عدم انتظام ضربات القلب
احذر أقراص الكالسيوم لهذه الأسباب
ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً؟
بيبسي تخفض نسبة السكر في مشروباتها بحلول 2025
علوم وتكنولوجيا
دراسة: الضوء الأزرق للهواتف الذكية مفيد للصحة... ولكن
سامسونغ ستعوض موردي مكونات "نوت 7" بعد توقف إنتاجه
تقرير: 7 ملايين من أصحاب "نوت 7" ينتقلون إلى "آي فون 7"
سامسونغ تتلقى ضربة قاضية بعد صدور قرار رسمي بتغريم كل من يحمل هاتفها "المشؤوم" نوت 7
سيارة ذكية تستدعي الاستغاثة تلقائياً عند وقوع الحوادث
أمريكا: 180 ألف دولار غرامة لحاملي غالاكسي نوت 7
لهذا السبب سامسونغ خطر على البيئة
تطبيق يتيح للطفل سماع القصص بصوت والديه
مسبار أوروبي روسي يبدأ الهبوط على الكوكب الأحمر
بي إم دبليو تكشف النقاب عن دراجة نارية مستقبلية
ثقافة وفنون
نعمان لحلو يرد على استفزاز مصر للمغرب بهذا القرار
إسرائيليون في دور ''عملاء" الموساد يصورون في المغرب بترخيص رسمي
الليلي لـ " اخبارنا " : نهاية العرايشي ستكون على طريقة القذافي و خطاب الملك الاخير كان جوابا كافيا له ( الفيديو )
بسبب استقبالها وفدا من البوليساريو، نعمان لحلو يلغي زيارة فنية لمصر
الحديقة السرية بمراكش تفتح أبوابها لأول مرة في وجه الزوار (فيديو)
لهذا السبب قصيدة مغاربية تثير زوبعة في مهرجان السينما المتوسطي بالجزائر
5 مدن مغربية تحتضن تصوير السلسلة العالمية "هوملاند"
بالفيديو : على شاكلة غضبة الملك .. عادل الميلودي يقصف الساسة و المنتخبين نصرة لزميله المراكشي
ماريون كوتيار: المجتمع أصبح أكثر عزلة
هانكس عن ترامب: لن نسلم أمرنا لمرشح ثرثار وأناني
شاشة أخبارنا
مصر وحضور البوليساريو القمة العربية الافريقية بشرم الشيخ
هذا ما قاله الرئيس الرواندي عن الزيارة الملكية لرواندا
تصريح ادريس لشكر عقب انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة
شاهد حفل استقبال الملك لدى وصوله لمطار كيغالي برواندا
بالفيديو...الملك سلمان يأمر بإعدام أمير سعودي
بالفيديو الليلي : لعرايشي و الباردوي تحاملا كثيرا على البيجيدي خدمة لأجندات معلومة
هكذا كان لقاء لشكر مع سعد الدين العثماني في اطار مشاورات تشكيل الحكومة
عصابة الطاكسي من ضمنها فتاتين تشرمل اكثر من خمسة اشخاص وتزرع الرعب في ساكنة فاس
يغامر بحياته لكي لا يؤدي ثمن التذكرة !
بلاغ مجلس المستشارين حول أسباب تعذر عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية
مستجدات التعليم
وتزوير وتلاعب في نقط الطلبة جاهزة بحوث الماستر فضيحة بكلية الرباط...
أستاذ مغربي : تخصصي التكنولوجيا و طلبوا مني جبرا تدريس الرياضيات .. " واش نضحك على أولاد الشعب "
هكذا بررت ولاية الدار البيضاء "المجزرة" التي طالت الأساتذة المتدربين
الجامعات ترفض أداء أجور طلبة الدكتوراه بعد مرور سنة على توقيع العقود
تلميذان "يسلخان" مدير إعدادية ويرسلانه إلى المستعجلات
10 آلاف إطار يرفضون الاشتغال في الأقسام عن طريق "الكونطرا"
رسميا : هذا هو الإسم الجديد الذي ستأخذه الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل
بتوجيهات ملكية .. خلق 10 آلاف منصب شغل لسد الخصاص في هيئة التدريس
في قرار مفاجئ، بلمختار يعفي المدير الإقليمي بطنجة أصيلة من مهامه
وزارة التربية الوطنية ترد على مروجي ما قيل أنها صورة أغلفة كتب تربية اسلامية جديدة
دين ودنيا
أحاديث المسح على الخفين
زينة المرأة ومن يجوز لهم رؤية زينتها؟!
طريقة بسيطة لجعل يومك كله حسنات
أسس التأديب الثلاثة
وصايا الرسول العشرة
5 خطوات تجعل منك عاشقًا للصلاة
أحاديث الحمد بعد الطعام والشراب
لهم الدنيا ولنا الآخرة
ماهي علامات بغض الله لعبده؟
شروط الزواج من غير المسلمة
أقلام حرة
" فصل المقال فيما وضعوا مادة التربية الإسلامية من مقام "
بنكيران أمام مفترق طرق حاسم
في ديمقراطيتنا، شيء ما غير طبيعي وغير منطقي: قراءة في نتائج 7 أكتوبر 2016
عشرة ملايين مغربي ومغربية هاربون من الوطن
"المصـباح"، عام 2050
ومازال طريق التغيير طويلا وشاقا..
الخطاب الملكي شكل علامات فارقة
احترموا المشاهد
من أهم الإشارات التي حملها الخطاب الملكي الاهتمام بإصلاح الإدارة
رسالة لبلافريج :الطربوش والجلباب تراث وطني ومن دخل البرلمان، خادم للمخزن كما تقولون
ركن المرأة
أهم التغييرات التي تطرأ على الحامل في الشهر الثاني
ريجيم سريع وفعال
المهلبية بطريقة جديدة
طبق لحم بطريقة لذيذة
حيل تريحك من رائحة القمامة داخل المطبخ
هذه هي مخاطر تسريحة ذيل الحصان
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5 خطوات أساسية لاستخدام سيروم البشرة بطريقة صحيحة
نصائح هامة تقيك من سرطان الثدي
نداءات إنسانية
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
نداء عاجل للبحث عن مختفية بقلعة امكونة
أختكم سميرة تحتضر على فراش المرض
رجاء...أنقذوا الطفل جواد
نداء لمساعدة مريض عمره 6 سنوات يعاني من اعاقة دهنية وبدنية
نداء إنساني لذوي القلوب الرحيمة من أختكم سميرة بآسفي
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شاب صيني يقتل والديه طعنا بالسكين بسبب ضغطهما المستمر عليه للزواج
تعرف على الشعوب الأكثر قسوة حول العالم
بالفيديو: نجحت في تحدي ارتداء 100 قطعة ملابس.. وفشلت في خلعها
مدينة مكسيكية تطرد المجرمين والسياسيين والشرطة
شخصان يفوزان بجائزة.. قضاء ليلة في تابوتين بقلعة دراكولا
بالفيديو.. شاهد ماذا فعل الأهالي برجل طعن فتاتين بسكين
بالفيديو.. معلم ابتدائي يبهدل مدرب كاراتيه أمام الطلاب
مع كل لغة جديدة تكتسب وجها آخر وربما أخلاقا مختلفة
القتل الرحيم لأقدم باندا حبيسة في العالم في هونغ كونغ
أرجنتيني يدخل غينيس بالجري على كرسيه المتحرك
كاريكاتور وصور
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التغيير الحكومي المنتظر
هاذا ما ينتظرنا مع بنكيران
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الحج ...ببساطة
مضادات الاكتئاب في القرآن
الحصيلة البنكيرانية
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توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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طنجة .. افتتاح مؤتمر عربي إفريقي حول المحميات الطبيعية ورصد التغيرات المناخية والتنمية المستديمة
بني ملال.. انطلاق أشغال المنتدى الدولي حول التغيرات المناخية "أطلس كوب "
شرفات أفيلال تبرز بمكناس الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية
إدماج الفاعلين غير الحكوميين سيمكن كوب 22 من المرور الى وتيرة أخرى وطموح جديد
مراكش.. وزراء البيئة بالصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند يؤكدون دعمهم للرئاسة المغربية لمؤتمر كوب22
أزيد من 97 ألف مستفيد من البرنامجين المسجدي والتلفزي لمحو الأمية على صعيد جهة درعة- تافيلالت برسم 2016-2017
ورشة عمل اقليمية بالدار البيضاء تبحث سبل النهوض بآليات عمل القيادات النسائية النقابية ببلدان العالم العربي
الدورة الأولى من محادثات الرباط.. احترام توازنات الطبيعة ليس خيارا وإنما ضرورة ملحة (فرنسوا فيون)
وجدة.. توقيف سبعة أشخاص ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف
انتخاب المغربية فاطمة مازي كعيمة عضوا في المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات
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أهداف مباراة ريال مدريد 5-1 ليغيا وارسو
أهداف مباراة ريال مدريد 5-1 ليغيا وارسو
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أخبارنا المغربية
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مغاربة البطولات الخليجية يبعثون رسائل إلى الناخب الوطني رونار
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رجاويون غاضبون من الحركة اللارياضية للاعب جلال الداودي
الهدف الوحيد لأهلي دبي في مرمى الفتح الرباطي
لقطة غريبة .. بنشيخة حاول ضرب لاعبه حمودان بسبب الاكثار من المرواغة و الحكم يطرده
بالفيديو : أهداف مباراة حسنية أكادير و الرجاء البيضاوي 2-2
يوسف العربي يسجل ثالث أهدافه في الدوري القطري
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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