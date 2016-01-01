حارس مرمى يبتلع لسانه في الدوري الجزائري .. شاهد ماذا حصل له !!

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ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 5 في المئة نهاية شتنبر 2016
إفلاس أكثر من 4400 شركة مغربية في تسعة أشهر والسبب
رواندا تتيح للمغرب ولوج منطقة للتبادل الحر بناتج داخلي خام يصل الى 900 مليار دولار
مالية 2017: تخفيض ميزانية 13 وزارة أهمها التعليم و الصحة
وكيليكس : المغرب دعم جمعية تابعة لهيلاري كلينتون بمبلغ يفوق عشرة ملايين من الدولارات
هذا ما قررته الحكومة بعد ارتفاع ثمن العدس الى 30 درهما
خاص : طرد أزيد من 90 مضيف ومضيفة شاركوا في اضراب "لارام" (فيديو)
في غياب مبدأ المنافسة، هل تتفق المحطات ضمنيا على رفع أسعار المحروقات ؟
الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية
خسارة فادحة للمغرب بسبب حظر المكالمات عبر الإنترنت ، هذه قيمتها
سياسة
بنكيران يؤكد رسميا تواجد بنعبد الله وشباط في حكومته الجديدة
واقع السياسة بالمغرب ....لماذا هذه الهرولة المكشوفة ل"أعداء" العدالة والتنمية نحو "الكعكة الحكومية"؟
لماذا يراهن بنكيران في مشاوراته على أحزاب الكتلة هذه المرة ؟
طلب التحكيم الملكي يفجر الإجماع داخل حزب البام
الوفا يقترب كثيرا من دخول حكومة بنكيران الجديدة ، لكن بأي حقيبة ؟
رسميا : الملك محمد السادس يعفي 12 وزيرا من مهامهم
هذا ما يجب على بنكيران معرفته قبل تشكيل حكومته الجديدة
ساجد: مشاركة الدستوري في الحكومة بدون الأحرار سابقة لأوانها
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
هذا ما طلبه البيجيدي من حزب الوردة لتسهيل انضمامه إلى الحكومة
أخبار وطنية
بسبب كثر الاعتداءات ، هذه هي الحافلات الجديدة التي ستجوب القنيطرة
تطوان .. اطلاق القرطاس في عملية توقيف "بزناس" صدرت في حقه 88 مذكرة بحث
المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب ليسقط المطر الاصطناعي
هذه تخوفات الفرقاء الاجتماعيين من حكومة بنكيران الجديدة
أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم
المغراوي يوجه انتقادات لاذعة للقباج و لحزب العدالة و التنمية
هذا الحكم الصادر في حق فرنسي مطار فاس سايس
أكادير .. اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم أردني متورطون في تزييف بطاقات الأداء البنكي
الرصاص الحي يلعلع بسلا من أجل إيقاف مجرمين و طلقة نارية تصيب أحدهم في ساقه
الملك والرئيس الرواندي يترأسان حفل التوقيع على 19 اتفاقية ثنائية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
حكم نهائي بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي 20 عاما
لجنة أممية: الجيش السوري شن هجوما كيميائيا في محافظة إدلب عام 2015
جنوب أفريقيا تعلن رسميا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
ألمانيا البلد الأكثر فرصاً للشباب عالمياً.. و المغرب يحتل الرتبة 120
صحراويون يخيرون الجزائر بين منحهم بطائق اللجوء أو البحث عنها في بلاد أخرى
تركيا تقصف 46 هدفاً لداعش
داعش يهاجم كركوك ومواجهات تدور في الأحياء السكنية
مصر: الكشف عن مقبرتين فرعونيتين بأسوان تعودان للعصر المتأخر
إسبانيا ستفقد 5,4 مليون شخص من سكانها في السنوات الخمسين المقبلة
إسبانيا .. المحكمة الدستورية تلغي منع مصارعة الثيران بكاتالونيا
حوادث وقضايا
" آخر ساعة " تخرج المغاربة للاحتجاج في مسيرة مليونية نصرة للرسول الكريم
شكوك حول وفاة ممرضة داخل بيتها تستنفر الوقاية المدنية والأمن والسلطات ومفاجأة غريبة بعد اقتحام المنزل !
توقيف مريض نفساني ادعى الألوهية بمسجد بمراكش
يتيم يردُّ على إساءة "القمش" للنبي بـ"واعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين"
فتاة بأكادير تهدد بالانتحار من أعلى عمود كهربائي وهذا ما وقع
القناة الأولى توضح بخصوص صورة الرئيس الرواندي التي أثارت سخرية الفيسبوكيين
فيديو صادم .. مسنة مريضة بالسرطان تحتج على غلاء الكهرباء وتنزع منديل رأسها بدون حرج أمام جمهور غفير من المحتجين
فاس : حجز نحو ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية معدة للاستعمال
الحموشي يجر 13 شخصا جديدا إلى القضاء بسبب الغش في مباراة ولوج الأمن الوطني
السيبة : مقرقبون يقتحمون مؤسسة تعليمية ببرشيد من أجل اختطاف التلميذات
قضايا المجتمع
سلطات عمالة المضيق الفنيدق تحرر الملك العمومي من الفراشة
أخبارنا تكشف تطورات جديدة في قضية " حنان " الخادمة المغربية المحتجزة لدى عائلة سعودية
بعد أن شردتهما البحرين .. عداءان مغربيان يعتصمان أمام سفارة البحرين و يقرران الاضراب عن الطعام
مستخدمو لارام المضربون ينتصرون ويجبرون الشركة على الاستجابة لمطالبهم
لخليع يضع الأمير رشيد في موقف محرج
فيديو صادم..أب وزوجته وأربعة من أطفاله يبيتون في الشارع بعد هدم منزلهم ويحكون بالدموع عن واقعهم المر بأعالي الجبال
فضيحة: مناطق "راقية" بتطوان لا يشملها قطع الماء
هدية الحكومة المنتهية ولايتها للمغاربة: عدس بطعم الذهب
بالصور ...جناح بمستشفى سانية الرمل بتطوان يتفوق على المصحات الخاصة بفضل محسن مغربي
العصبة المغربية تكشف عن موقفها من قضايا وطنية و دولية هامة من بينها اعتقال خلية إرهابية نسائية
طب وصحة
الحبوب الكاملة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
هذه أهم 7 فوائد فيتامين D
دراسة: التدخين السلبي يرفع خطر الإصابة بجلطة 50%
خطر السكري يتضاعف إذا شربت عبوتي صودا يومياً
لماذا لا يجب تنظيف الجروح بالكحول؟
التفاؤل المفرط يجعل الإنسان كسولا ويحول دون تحقيق أهدافه
صلصة الفلفل الحار طيبة.. ولكنها قد تؤدي إلى الموت
دراسة جديدة تكشف سر فوائد الشوكولاته الداكنة
سبع نصائح بسيطة للتخلص من الضغوط الحياتية
8 علامات على انخفاص مستوى اليود
علوم وتكنولوجيا
"نيو وورلد هاكرز" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم المدمر أمس
فيميو تستعد لإطلاق البث المباشر للفيديو
لعنة احتراق الهواتف تصيب مستخدمي آي فون 7
الخطوط التركية تمنع "غالاكسي نوت 7" على رحلاتها
كوداك إكترا: هاتف بمظهر كلاسيكي وبكاميرا احترافية
هجمات تطيح بنصف شبكة الإنترنت العالمية
مايكروسوفت تطلق نسخة معاينة جديدة من نظام ويندوز 10
"فيس بوك" تجلب الصور والفيديوهات بتقنية 360 درجة للمقالات الفورية
هواتف آي فون 7 تعاني اختلافاً في الأداء من ناحية التخزين
الهند تواجه سرقة تفاصيل نحو 3.2 مليون بطاقة خصم
ثقافة وفنون
بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها
براد بيت لم يرد على طلب الطلاق في المهلة المحددة
أبيضار من ممثلة مغمورة إلى عضو بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي إلى جانب شخصية شهيرة
في تصرف نبيل، لمجرد يحقق أمنية آية المريضة ويزورها في المستشفى، وهذا ما طلبته منه
"الهايكا" توقف برنامجا معروفا بسبب استضافة فتاة اغتصبها أحد أقربائها
توم هانكس لم يطلق زوجته.. ومجلتان تعتذران
بالصور: هوكني يجمع أعماله في كتاب ضخم يزن 35 كلغ
الفنان عصام كمال يعد لمفاجأة فنية كبيرة و " أخبارنا " تكشف تفاصيلها
نعمان لحلو يرد على استفزاز مصر للمغرب بهذا القرار
إسرائيليون في دور ''عملاء" الموساد يصورون في المغرب بترخيص رسمي
شاشة أخبارنا
تلاميذ يفترشون أرضية القسم بعد سحب طاولاتهم بابتدائية نواحي الجديدة
حملات مراقبة لمنع الأكياس البلاستيكية بالأسواق المغربية
شاهد اسرع خباز في العالم
لهذه الأسباب وصل عدد التلاميذ في بعض الفصول 60 تلميذا
كم شخصاً يمكن للكرة الأرضية أن تتحمل؟
مركب العيون يكتسي حلة جديدة
العلم الفلسطيني يزين مدرجات مباراة سان لورينسو و ضيفه بالستينو التشيلي
مشاكل المغاربة مع القنصليات ببلجيكا
هل يجعل الاكتظاظ من الأستاذ مجرد حارس للفصل ؟
لقطة طريفة لمريم بنصالح شقرون أمام الملك
مستجدات التعليم
ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية
10 آلاف إطار تربوي يربكون حسابات الدولة في توقيت حساس
هذه هي شهادات التخرج التي سيحصل عليها طلبة "العلوم التطبيقية"
حادثة غريبة ضواحي شفشاون .. سيارة تخترق القسم أثناء تواجد التلاميذ في حصة دراسية (صور)
المجلس الإقليمي لمديونة يحد من معاناة تلاميذ في حالة هشاشة باقتنائه لأربه حافلات مدرسية
تعيينات وتكليفات مشبوهة تخلق احتقانا بمديرية التعليم بسطات
انطلاق أولى شرارات الغضب عقب تلقي استاذ رفض تدريس الرياضيات لتهديدات من إدارته
الداودي يزف خبرا سارا للطلبة المتضررين من مرسوم "البوليتيكنيك"
فضيحة بالفيديو : تلاميذ غاضبون من وفاة زميلهم بسبب الاهمال يقتحمون مستشفى باقليم بني ملال
10 آلاف إطار تربوي يتوعدون بإنزال قوي بمراكش تزامنا مع الـ"كوب 22"
دين ودنيا
7 نصائح لمن ابتلى بالمصائب!
لماذا الشيعة يمدحون ويقدسون "الحسين" فقط دون سائر أولاد على بن أبى طالب رضى الله عنه ؟
صفات اليهود في "القرآن الكريم"
ما هى أخطاء الدعاء؟
8 نصائح للتخلص من السب والشتم
هل تعلم لماذا نصلى ونسلم على سيدنا ابراهيم عليه السلام فى الصلاة؟
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زينة المرأة ومن يجوز لهم رؤية زينتها؟!
طريقة بسيطة لجعل يومك كله حسنات
أسس التأديب الثلاثة
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لماذا المغاربة يحصرون دعواتهم بالرحمة والبركة على المسلمين فقط؟
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سُلوك مصري مُعادٍ للمغرب
نهاية البام أم نهاية الياس العماري
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2016 سنة التطورات التكنولوجية المهولة: أكبر عشر تحولات لهذه السنة
هل انتهت مهمة حزب الأصالة والمعاصرة.. ؟؟.
هل سيتوقف ترويض الشعب على تلقي الضربات الاقتصادية ؟
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
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بالفيديو.. مليون مشاهدة لملاك يظهر في سماء ولاية أمريكية
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توظيف متصرفين في وزارة السياحة
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مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
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الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
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خبراء في المناخ يناقشون بالدار البيضاء تأثير الاختلالات المناخية على الحياة بكوكب الأرض (ندوة)
إقليم الصويرة.. مشاريع بيئية مهمة لتثمين المؤهلات الكبيرة خاصة في مجال الرياح
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 23 أكتوبر
الإعداد لمؤتمر (كوب 22): البنك الإفريقي للتنمية يضع خبراءه رهن إشارة المغرب
المغرب يشارك بمدريد في ندوة لشبكة رؤساء المحاكم العليا في الاتحاد الأوروبي
المعدل الإجمالي لإنجاز أهداف البرنامج المشترك لدعم المرصد الوطني للتنمية البشرية يقدر ب85 في المئة حتى متم 2015 (مؤطر)
ندوة وطنية حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار" يومي 25 و26 نونبر المقبل بوجدة
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أحكام تتراوح بين 15 سنة وسنة حبسا نافذا في حق سبعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب
مرسى المغرب تسجل ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 23 في المائة خلال النصف الأولى من سنة 2016
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حارس مرمى يبتلع لسانه في الدوري الجزائري .. شاهد ماذا حصل له !!
حارس مرمى يبتلع لسانه في الدوري الجزائري .. شاهد ماذا حصل له !!
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
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نص التعليق:
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تصريح رونار من ليبروفيل بعد قرعة كأس أمم افريقيا 2017
نهاية لاروخا
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