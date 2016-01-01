هدف لقاء الرجاء الرياضي ضد أولمبيك أسفي

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الـ OCP وشركة "كريبكو" الهندية يتفقان على إقامة وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 230 مليون دولار
ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 5 في المئة نهاية شتنبر 2016
إفلاس أكثر من 4400 شركة مغربية في تسعة أشهر والسبب
رواندا تتيح للمغرب ولوج منطقة للتبادل الحر بناتج داخلي خام يصل الى 900 مليار دولار
مالية 2017: تخفيض ميزانية 13 وزارة أهمها التعليم و الصحة
وكيليكس : المغرب دعم جمعية تابعة لهيلاري كلينتون بمبلغ يفوق عشرة ملايين من الدولارات
هذا ما قررته الحكومة بعد ارتفاع ثمن العدس الى 30 درهما
خاص : طرد أزيد من 90 مضيف ومضيفة شاركوا في اضراب "لارام" (فيديو)
في غياب مبدأ المنافسة، هل تتفق المحطات ضمنيا على رفع أسعار المحروقات ؟
الملك محمد السادس والرئيس الرواندي يترأسان بكيغالي حفل إطلاق برنامج للشراكة الفلاحية
سياسة
بنكيران يدعو حزبه للانفتاح و يؤكد أنه "ليس للمحجبات فقط"
عاجل..الاستقلال يقطع الشك باليقين ويعلن عن موقفه رسميا من المشاركة في حكومة بن كيران
بنكيران : نفتخر ونعيد تشبثنا اللامشروط بمرجعيتنا الإسلامية
بنكيران : موقف حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال واضح ، و هذا جديد المشاورات مع باقي الأحزاب
بنكيران يؤكد رسميا تواجد بنعبد الله وشباط في حكومته الجديدة
واقع السياسة بالمغرب ....لماذا هذه الهرولة المكشوفة ل"أعداء" العدالة والتنمية نحو "الكعكة الحكومية"؟
لماذا يراهن بنكيران في مشاوراته على أحزاب الكتلة هذه المرة ؟
طلب التحكيم الملكي يفجر الإجماع داخل حزب البام
الوفا يقترب كثيرا من دخول حكومة بنكيران الجديدة ، لكن بأي حقيبة ؟
رسميا : الملك محمد السادس يعفي 12 وزيرا من مهامهم
أخبار وطنية
فـاجعة .. 8 قتلى و20 جريحا في حادثة سير بإقليم برشيد و هذه التفاصيل
هذه حصيلة ضحايا حادث اصطدام شاحنة صهريجية محملة بمادة الفيول بسيارة أجرة ضواحي أكادير
وهبي يرد على خبر خروجه غاضبا من اجتماع المكتب السياسي للبام
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
بنكيران يعلن إقصاء "الأحرار" و يصرح "هناك أحزاب ستحسم توجهها الأسبوع المقبل "
مديرية الحموشي توضح حقيقة احتجاز مهاجرة كونغولية بالمغرب
ثمانية جرحى في حادث انقلاب شاحنة فوق سيارة لنقل المستخدمين بإقليم النواصر
بسبب كثر الاعتداءات ، هذه هي الحافلات الجديدة التي ستجوب القنيطرة
تطوان .. اطلاق القرطاس في عملية توقيف "بزناس" صدرت في حقه 88 مذكرة بحث
المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب ليسقط المطر الاصطناعي
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
مقتل ضابط شرطة وإصابة 16 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق تركيا
معطيات جديدة حول مساعدة المغرب لإسرائيل في حرب 1967
ترامب يتهم هيلاري بتلقي تبرعات من المغرب لمضاعفة حظوظه بالفوز
روسيا تدافع عن بقاء الأسد في السلطة "للتوصل لتسوية سياسية" للأزمة السورية
كلينتون تتقدم بقوة في المجمع الانتخابي على ترامب
دراسة: ثلث الألمان يعانون من الخمول الجنسي
مقتل ضابط مصري كبير أمام منزله على يد مسلحين
سقوط قذائف عسكرية من اليمن على مدينة نجران السعودية
صحيفة مصرية : السيسي يزور المغرب بعد أزمة استقبال القاهرة لـ"البوليساريو"
حكم نهائي بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي 20 عاما
حوادث وقضايا
مواطنون يتعرضون للاعتداء و محاولة الدهس من طرف نجل مسؤول حزبي بالقنيطرة
خطير..وكيل الملك يستمع ل16 من التلاميذ والتلميذات ضحايا التحرش والاغتصاب بطلها المعلم المعتقل
الدار البيضاء .. تفاصيل سقوط أخطر النصابين في قبضة الأمن و تهم ثقيلة تلاحقه
مايخافوش الله .. امرأة تقوم برش سحرها على باب محل تجاري بتطوان
مثير : العثور على كلب ميت و علامات الشعوذة بادية على جسده
احتجاج "غائطي" للاجئين المغاربة بالسجون الألمانية وهذا ما قاموا به
مصرع مغربي و اصابة 18 اخرين في حادثتين خطيرتين باسبانيا
معطيات جديدة حول الفتاة التي هددت بالانتحار من أعلى عمود كهربائي بأكادير
ما هو مصير آلاف المغاربة المطرودين من ألمانيا ؟
عاجل.. حادثة سير مميتة بين صاحب دراجة نارية وسيارة أجرة صغيرة وسيارة بطل مداولة عبد الرحيم المنياري (صور)
قضايا المجتمع
الصحافة : نعمة ام نقمة
الامن ينجح في تطويق مسيرات احتجاجية لمناهضي خطة التقاعد
البنات احضيوا راسكم .. عريس نصاب يسلب فتاة ثلاث ملايين و يفر ليلة الزفاف
مندوب الصحة بكلميم يشتم نقابيا في لقاء رسمي ونقابة موخاريق تدخل على الخط
مندوبية الحليمي تصدر بحثا وطنيا حول مؤشرات الفقر
سلطات عمالة المضيق الفنيدق تحرر الملك العمومي من الفراشة
أخبارنا تكشف تطورات جديدة في قضية " حنان " الخادمة المغربية المحتجزة لدى عائلة سعودية
بعد أن شردتهما البحرين .. عداءان مغربيان يعتصمان أمام سفارة البحرين و يقرران الاضراب عن الطعام
مستخدمو لارام المضربون ينتصرون ويجبرون الشركة على الاستجابة لمطالبهم
لخليع يضع الأمير رشيد في موقف محرج
طب وصحة
8 علامات غير عادية تحذّر من الأزمة القلبية
قضاء أكثر من ساعتين يومياً على جهاز إلكتروني يدمر الأطفال
حيلة تعتمد على الثلج تخفف ألم الأسنان في الحال
7 عادات غريبة تسبب السرطان
هل تعرف الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا؟
4 إجراءات بسيطة تخفف اشتهاء مشروبات الكافيين
الحبوب الكاملة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
هذه أهم 7 فوائد فيتامين D
دراسة: التدخين السلبي يرفع خطر الإصابة بجلطة 50%
خطر السكري يتضاعف إذا شربت عبوتي صودا يومياً
علوم وتكنولوجيا
هذا ما يفعله قراصنة الإنترنت ببياناتك الشخصية بعد سرقتها
سامسونغ.. مواصفات "خيالية" لـ"غالاكسي إس 8"
أبل تؤكد أن 90% من شواحن أجهزتها عبر أمازون مغشوشة
بعد اشتعال "نوت 7" مرتين.. اشترى "إس 7 إيدج" فانفجر
"أيربلاك" أول درون قابل للبرمجة والتعديل
"نيو وورلد هاكرز" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم المدمر أمس
فيميو تستعد لإطلاق البث المباشر للفيديو
لعنة احتراق الهواتف تصيب مستخدمي آي فون 7
الخطوط التركية تمنع "غالاكسي نوت 7" على رحلاتها
كوداك إكترا: هاتف بمظهر كلاسيكي وبكاميرا احترافية
ثقافة وفنون
الروائي عزيز بنحدوش الذي حوكم بسبب رواية (جزيرة الذكور) في ذمة الله
بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها
براد بيت لم يرد على طلب الطلاق في المهلة المحددة
أبيضار من ممثلة مغمورة إلى عضو بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي إلى جانب شخصية شهيرة
في تصرف نبيل، لمجرد يحقق أمنية آية المريضة ويزورها في المستشفى، وهذا ما طلبته منه
"الهايكا" توقف برنامجا معروفا بسبب استضافة فتاة اغتصبها أحد أقربائها
توم هانكس لم يطلق زوجته.. ومجلتان تعتذران
بالصور: هوكني يجمع أعماله في كتاب ضخم يزن 35 كلغ
الفنان عصام كمال يعد لمفاجأة فنية كبيرة و " أخبارنا " تكشف تفاصيلها
نعمان لحلو يرد على استفزاز مصر للمغرب بهذا القرار
شاشة أخبارنا
شاهد كيف اصبح انف و شكل دنيا بوطازوت بعد سنة من نطحة خولة
ماذا ترون في هذه الصورة؟ إجابتكم ستكشف الكثير عن شخصيتكم!
لحظة وصول الملك محمد السادس لتنزانيا
شاهد ما قال محلل تونسي عن الملك محمد السادس بعد زيارته لليوسفي
حقيقة مقتل صاحب التوك توك بعد رسالته المثيرة
علاج فيروس الكبد بواسطة مؤخرة الحمام
امرأة تقوم برش سحر أمام باب أحد المحلات التجارية بتطوان
لقاء الصداقة والاخوة بين مغاربة العالم
بنكيران يرد مباشرة على رسالة إلياس العماري الداعية إلى المصالحة !
نعمان لحلو يهاجم بقوة السيسي و مصر بسبب استقبال وفد من البوليزاريو
مستجدات التعليم
فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير
ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية
10 آلاف إطار تربوي يربكون حسابات الدولة في توقيت حساس
هذه هي شهادات التخرج التي سيحصل عليها طلبة "العلوم التطبيقية"
حادثة غريبة ضواحي شفشاون .. سيارة تخترق القسم أثناء تواجد التلاميذ في حصة دراسية (صور)
المجلس الإقليمي لمديونة يحد من معاناة تلاميذ في حالة هشاشة باقتنائه لأربه حافلات مدرسية
تعيينات وتكليفات مشبوهة تخلق احتقانا بمديرية التعليم بسطات
انطلاق أولى شرارات الغضب عقب تلقي استاذ رفض تدريس الرياضيات لتهديدات من إدارته
الداودي يزف خبرا سارا للطلبة المتضررين من مرسوم "البوليتيكنيك"
فضيحة بالفيديو : تلاميذ غاضبون من وفاة زميلهم بسبب الاهمال يقتحمون مستشفى باقليم بني ملال
دين ودنيا
أسماء وصفات يوم القيامة!
7 نصائح لمن ابتلى بالمصائب!
لماذا الشيعة يمدحون ويقدسون "الحسين" فقط دون سائر أولاد على بن أبى طالب رضى الله عنه ؟
صفات اليهود في "القرآن الكريم"
ما هى أخطاء الدعاء؟
8 نصائح للتخلص من السب والشتم
هل تعلم لماذا نصلى ونسلم على سيدنا ابراهيم عليه السلام فى الصلاة؟
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زينة المرأة ومن يجوز لهم رؤية زينتها؟!
طريقة بسيطة لجعل يومك كله حسنات
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لماذا نرفض التوظيف بالعقدة؟
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هل يعاني سعد المجرد من عقدة النساء، أم أنه يعكس التمثل الشعبي للعلاقات الحميمية
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لماذا نصنع "شارلي إيبدو " جديدة ؟
هل ستنصف المحكمة الدستورية اللغة الأمازيغية؟؟؟
قوة المال في الصراع الحزبي خلال الإنتخابات التشريعية المغربية
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ركن المرأة
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المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
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لهذا السبب لن يكون بامكان الجزائري رشيد نكاز تسديد الغرامات على منقبات بفرنسا
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المجر تكافئ المصورة صاحبة فضيحة ركل اللاّجئ السّوري بهذه الجائزة
بالفيديو: أطول ساندويتش في العالم بنيويورك بـ60 قطعة خبز
سائق هندي متورط بغسل 14 مليار ريال
بالفيديو.. رجل يلقن امرأة علقة ساخنة طلبت منه التوقف عن التدخين
بالفيديو.. رقصة مجنونة لعروس أمام عريس يدخن الشيشة
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التغيير الحكومي المنتظر
هاذا ما ينتظرنا مع بنكيران
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الحج ...ببساطة
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حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى تحضر ندوة حول "تحديات السرطان في القرن ال21" بكاشكايش
المغرب يؤكد بأوسلو توفر بلدان إفريقيا على فرص كبيرة للتنمية ضمن النظام المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية
خبراء في المناخ يناقشون بالدار البيضاء تأثير الاختلالات المناخية على الحياة بكوكب الأرض (ندوة)
إقليم الصويرة.. مشاريع بيئية مهمة لتثمين المؤهلات الكبيرة خاصة في مجال الرياح
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 23 أكتوبر
الإعداد لمؤتمر (كوب 22): البنك الإفريقي للتنمية يضع خبراءه رهن إشارة المغرب
المغرب يشارك بمدريد في ندوة لشبكة رؤساء المحاكم العليا في الاتحاد الأوروبي
المعدل الإجمالي لإنجاز أهداف البرنامج المشترك لدعم المرصد الوطني للتنمية البشرية يقدر ب85 في المئة حتى متم 2015 (مؤطر)
ندوة وطنية حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار" يومي 25 و26 نونبر المقبل بوجدة
الملتقى الدولي السابع لتاريخ الطب في التراث العربي الإسلامي من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري بفاس
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هدف لقاء الرجاء الرياضي ضد أولمبيك أسفي
هدف لقاء الرجاء الرياضي ضد أولمبيك أسفي
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أخبارنا المغربية
46 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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