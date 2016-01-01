بطل جزائري يقدم وجبة صحية مفيدة لعشاق الكمال الجسماني

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المغاربة يتفاجؤون بعودة خدمة الاتصال المجاني عبر الانترنيت
إسبانيا تشتكي من هيمنة فرنسا على المشاريع الكبرى في المغرب
إلغاء شهادات عدم الملكية لمقتني السكن الاجتماعي بالمغرب
الـ OCP وشركة "كريبكو" الهندية يتفقان على إقامة وحدة لإنتاج الأسمدة بقيمة 230 مليون دولار
ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 5 في المئة نهاية شتنبر 2016
إفلاس أكثر من 4400 شركة مغربية في تسعة أشهر والسبب
رواندا تتيح للمغرب ولوج منطقة للتبادل الحر بناتج داخلي خام يصل الى 900 مليار دولار
مالية 2017: تخفيض ميزانية 13 وزارة أهمها التعليم و الصحة
وكيليكس : المغرب دعم جمعية تابعة لهيلاري كلينتون بمبلغ يفوق عشرة ملايين من الدولارات
هذا ما قررته الحكومة بعد ارتفاع ثمن العدس الى 30 درهما
سياسة
نواب مهددون بالسقوط لهذا السبب !!!
بنكيران يواجه ضغوطا كبيرة لتسريع تشكيل الحكومة
بعد الاستقالة من قيادة الأحرار، هل سيتقلد مزوار منصب مستشار ملكي ؟
شباط يستقبل أزيد من 100 ترشيح للاستوزار بالحكومة المقبلة
الزهاري : لا لاستوزار المتورطين في ملفات الفساد أو الواردة أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ( الفيديو )
بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي بعد الاجتماع التشاوري مع بنكيران
ساكنة تندوف تنتفض في وجه البوليساريو والجزائر لهذا السبب
يتيم يرد على نبيلة منيب بـ" عملنا الاجتماعي كان لوجه الله "
العماري غاضب من قيادات "البام" بسبب "التعديل الدستوري"
هكذا أشعلت المسيرة الشعبية ضد بان كيمون فتيل الحرب بين "البام" و "البيجيدي"
أخبار وطنية
تلميذ مطرود يضرم النار في نفسه داخل إحدى الثانويات بالرباط و هذه التفاصيل
القباج يدعو " التيجيني " لمناظرة و يؤكد : سوف تعلم حين ينجلي الغبار ... أفرس تحتك أم حمار
رسميا .. الحكومة المغربية تلغي رسم الاستيراد على العدس و الحقاوي ناطقة رسمية باسم الحكومة بدل الخلفي
الأرصاد : تساقطات قوية مرتقبة بالمغرب ستتراوح ما بين 100 و 200 ملمتر في هذه المناطق
ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة برشيد و هذا عدد القتلى و المصابين
الحموشي يعفي مسؤولين كبار بالإدارة العامة للأمن الوطني وهذا هو السبب
فـاجعة .. 8 قتلى و20 جريحا في حادثة سير بإقليم برشيد و هذه التفاصيل
هذه حصيلة ضحايا حادث اصطدام شاحنة صهريجية محملة بمادة الفيول بسيارة أجرة ضواحي أكادير
وهبي يرد على خبر خروجه غاضبا من اجتماع المكتب السياسي للبام
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
تقرير أمريكي يتوقع حدوث اضطرابات تؤدي لتقسيم السعودية والجزائر .. وهذا رد الأخيرة عليه
وزير جزائري سابق يعلن مساندته ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة
بغداد تنفي مشاركة القوات التركية في معركة الموصل
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا تسبب في إخلاء مطار لندن سيتي
سابقة .. البوليساريو أرسلت مسلحيها إلى شاطئ المحيط قبالة الكركرات
مدير حملة كلينتون يرد على اتهامها بتلقي "ملايير مغربية"، ويتهم هذه الجهة
حريق يأتي على 15 شاحنة تابعة للجيش الألماني في شمال ألمانيا
وفاة أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
مقتل ضابط شرطة وإصابة 16 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شرق تركيا
معطيات جديدة حول مساعدة المغرب لإسرائيل في حرب 1967
حوادث وقضايا
بالصور : حادثة سير خطيرة بين سيارة لنقل العمال و حافلة ركاب في طريق فاس
قتيلان و7 جرحى في حادثة سير على الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء وخريبكة
محكمة الأسرة بالبيضاء ترفض الاعتراف بزواج بنحماد و النجار
إحباط محاولة تهريب حوالي 12 ألف أورو عبر موقع باب سبتة
الحموشي يستعين بالمفتشية لرصد الاختلالات بمديرية الإعلاميات
القطار يقتل طفلا كان يرعى الغنم ضواحي العرائش
عاجل...الأمن المغربي يوقع ب"داعشي" يعد خلطات متفجرة بتيفلت
خنزير بري "يشرمل" 3 تلميذات بفاس ويرسلهن إلى المستعجلات
فضيحة: اعتقال 17 عاهرة مغربية "محترفات" بأندونيسيا ، والشرطة تتصل بالسفارة المغربية
بالصور: قتيل و8 جرحى في حادثة سير بأمسكرود
قضايا المجتمع
السلطات تحرر المدار السياحي عين اسردون من أصحاب المأكولات وتضع حدا للأثمنة الخيالية والنصب والاحتيال على الزوار
اليوسفية: مواطنون يصفون مركزا صحيا برحبة الغنم ويستنكرون الاكتظاظ وضيق المرافق
رسميا ...هذا هو تاريخ العودة إلى التوقيت الشتوي
خطير .. تلميذات وتلاميذ قاصرون يحولون مستوصف إلى وكر ل "التشمكير بالميكا" وتبادل القبل (صور صادمة)
صور صادمة لمسن مريض يفترش الأرض أمام المستشفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو : السرطان ينال من الشاب "محمد الطاهيري" و "هيرو" تدعو المغاربة لإنقاذ حياته
تطورات جديدة في جريمة قتل عامل وحرق جثته بمعصرة للزيتون
هذه هي الأمراض التي لا تزال تفتك بحياة المغاربة
بعد فوزها بمقعد برلماني، حامي الدين يتدخل لتنقيل زوجته إلى كلية الحقوق بسلا
عقد جمع عام لجمعية آباء وأمهات تلاميذ مدرسة أحمد البقال بتطوان في جنح الظلام
طب وصحة
دراسة: النوع الأول من السكري يسبب أمراض المناعة الذاتية
قفازات ذكية لمراقبة صحة مرضى "باركنسون"
الأجهزة الرقمية تقلل من قدرة الأطفال على انجاز الواجبات المدرسية
مشروب طبيعي يخلصك من دهون وسموم الجسم في 3 أيام
5 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتمنع انسداد الشرايين
محيط الخصر الكبير يهددك بارتفاع ضغط الدم
8 أسباب تجعل النوم أهم وقت في حياتك
مشاكل الخصوبة: المضاد الحيوي فقط علاج التهاب الحوض
بريطانيا: صور سيلفي ترفع عمليات التجميل 16%
8 علامات غير عادية تحذّر من الأزمة القلبية
علوم وتكنولوجيا
سامسونغ تتيح لمالكي "نوت 7" الحصول على "إس7" بنصف السعر
شركة صينية تعترف بأنها كانت سبباً في الهجوم الإلكتروني الهائل الأخير
هذا الأسبوع: أجهزة ماك جديدة وسيرفس مكتبي من مايكروسوفت والمزيد
نينتندو "سويتش" يجمع بين كونسول الألعاب والأجهزة الجوالة
أبل تحتفل بمرور 15 عاماً على جهاز "آي بود"
سامسونغ تضاعف سعة بطاقات ذاكرة الهواتف الذكية وسرعتها
هذا ما يفعله قراصنة الإنترنت ببياناتك الشخصية بعد سرقتها
سامسونغ.. مواصفات "خيالية" لـ"غالاكسي إس 8"
أبل تؤكد أن 90% من شواحن أجهزتها عبر أمازون مغشوشة
بعد اشتعال "نوت 7" مرتين.. اشترى "إس 7 إيدج" فانفجر
ثقافة وفنون
بعد سلسلة "لوبيرج" ريم فتحي تواصل تألقها رفقة مشاهير الشاشة المغربية من خلال عمل رمضاني جديد (الصور )
توشيح مغربيين بوسام الملك الأردني عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى
مشاهد "لا أخلاقية" تدفع عددا من الجماهير لمقاطعة مهرجان التسامح بأكادير
نجل عادل إمام يختار المغرب لتصوير فيلمه الجديد
وفاة عبد الله الشليح أحد الوجوه البارزة في مجال تراث الملحون بالمغرب
هذا هو ثمن إحياء "المهندس " مولين لسهرة خاصة بالعيطة
الروائي عزيز بنحدوش الذي حوكم بسبب رواية (جزيرة الذكور) في ذمة الله
بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها
براد بيت لم يرد على طلب الطلاق في المهلة المحددة
أبيضار من ممثلة مغمورة إلى عضو بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي إلى جانب شخصية شهيرة
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مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس و الوفد المغربي بتنزانيا
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شاهد تبادل الهدايا بين الملك محمد السادس و رئيس تنزانيا
تقرير أمريكي ينصح بعدم الإستثمار في الجزائرلأنها ستنهار و صندوق النقد يحذرها
شاهد أناقة قفطان الأميرة للا سلمى في حفل تكريمها بالبرتغال
شاهد أول فيديو للحظة القبض على خنزير بفاس وتعذيبه بطريقة بشعة !!
شاهد أول تصريح " لسيكزوفرين " بعد جلسة المحاكمة في قضية إلياس العماري
مشهد نادر للملك محمد السادس يدق على الطبل رفقة رئيس تنزانيا
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فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير
ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية
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دورة تواصلية بالخميسات حول التربية البيئية والتغيرات المناخية لفائدة أزيد من مائة مؤطر تربوي
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى تحضر ندوة حول "تحديات السرطان في القرن ال21" بكاشكايش
المغرب يؤكد بأوسلو توفر بلدان إفريقيا على فرص كبيرة للتنمية ضمن النظام المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية
خبراء في المناخ يناقشون بالدار البيضاء تأثير الاختلالات المناخية على الحياة بكوكب الأرض (ندوة)
إقليم الصويرة.. مشاريع بيئية مهمة لتثمين المؤهلات الكبيرة خاصة في مجال الرياح
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 23 أكتوبر
الإعداد لمؤتمر (كوب 22): البنك الإفريقي للتنمية يضع خبراءه رهن إشارة المغرب
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بطل جزائري يقدم وجبة صحية مفيدة لعشاق الكمال الجسماني
بطل جزائري يقدم وجبة صحية مفيدة لعشاق الكمال الجسماني
بواسطة
أخبارنا المغربية
40 دقيقة مضت
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