لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة

بواسطة أخبارنا المغربية

شهد اللقاء الذي جمع لاعبة التنس الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بالبولندية أغنيشكا ردفانسكا ضمن نهائيات رابطة المحترفات بسنغافورة واقعة طريفة، حيث قصت كوزنيتسوفا شعرها أثناء المباراة. وكانت اللاعبة الروسية متأخرة في النتيجة في الجولة الثالثة والفاصلة بأربعة أشواط لشوطين، عندما توجهت لمقعد الجلوس الخاص بها، لتأخذ مقصا وتقص شعرها. ويبدو أن هذا الاختيار جلب لها الحظ، حيث تمكنت كوزنيتسوفا من العودة في الجولة الثالثة التي حسمتها لصالحها، لتحقق بذلك مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على ردفانسكا حاملة لقب البطولة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع: (7-5)، (1-6) و(7-5).