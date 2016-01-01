كريستيانو المغرب يعود مجددا لتسجيل أهدافه الرائعة

بحث
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الرئيسية
اقتصاد
هذا هو المدير الجديد المؤقت لـ "ANRT" بعد إقالة المنتصر بالله
هل تصميم "نحن كازابلانكا" "كوبي كولي " عن علامات تجارية أخرى ؟
بنكيران يعول على الخمور والسجائر والقمار لإنعاش ميزانية حكومته القادمة
سعر العدس في الأسواق يبدأ بالتراجع بعد القرار الحكومي لتنكشف ألاعيب التجار
المغرب يتوقع الحصول على هبات خليجية بـ 800 مليون دولار
أيام سوداء تنتظر المغاربة...الغازوال قد يتجاوز عتبة 11 درهم للتر قبل متم السنة
تقرير: فرنسا في ريادة المُستثمرين بالمغرب .. والإمارات تزيح إسبانيا من المركز الثاني
هذا ما دفعه مجلس الدار البيضاء مقابل إنتاج وتقديم علامته التجارية "وي كازابلانكا"
المغاربة يتفاجؤون بعودة خدمة الاتصال المجاني عبر الانترنيت
إسبانيا تشتكي من هيمنة فرنسا على المشاريع الكبرى في المغرب
سياسة
العثماني : حزب البام يجب أن يحل نفسه و هذه شروط تفاوضنا مع الأحرار
بن حمزة : شباط لم يتوصل بطلبات الاستوزار
عاوتاني..ياسمينة بادو تطلب من شباط مقعدا وزاريا في الحكومة الجديدة
مسطرة الاستوزار تتسبب في حرب صلاحيات بين بنكيران والعثماني
"البـام" يتقدم ب 76 عملية منازعة انتخابية
100 طعن في انتخابات 7 أكتوبر أغلبها ضد هذا الحزب
نواب مهددون بالسقوط لهذا السبب !!!
بنكيران يواجه ضغوطا كبيرة لتسريع تشكيل الحكومة
بعد الاستقالة من قيادة الأحرار، هل سيتقلد مزوار منصب مستشار ملكي ؟
شباط يستقبل أزيد من 100 ترشيح للاستوزار بالحكومة المقبلة
أخبار وطنية
موظفو الأمن مطالبون بحمل السلاح بعد تحذيرات استخبارية
الحركة الشعبية تعيش بداية حركة تصحيحية في خضم المفاوضات مع بنكيران
أنباء عن تاجيل زيارة الملك محمد السادس لإثيوبيا إلى وقت لاحق
بالفيديو : هذه هي الجزيرة الافريقية الساحرة التي سيتوجه اليها الملك محمد السادس
وزارة العدل والحريات توقع اتفاقا مع نقابتين ، هذه أبرز مضامينه
حكومة بنكيران الجديدة تتوعد الموظفين الأشباح وتقرير مفصل أعد لهذا الغرض
الملك محمد السادس يساهم في بناء أكبر ملعب كرة قدم بتنزانيا
عاجل: أنباء عن إقالة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعد هاشتاغ cop22_voip
مندوبية السجون توضح بخصوص إخلاء بعض المؤسسات السجنية من نزلائها
مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الأخيرة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
وزير بجبهة البوليساريو للمغرب : "الأسلحة ستنطق من جديد"
الوفد المغربي بالاتحاد البرلماني يفضح الادعاءات الجزائرية حول الصحراء المغربية
اعتقال وزيرة الصحة في اندونيسيا بسبب صفقة لقاح إفلوانزا الطيور
صفعة جديدة لتل أبيب بعد تنديد اليونسكو باعتداءات إسرائيل على القدس
العراق: داعش يعدم 232 مدنياً في حمام العليل وقرية العريج
دراسة : المساواة الاقتصادية الكاملة بين الجنسين ستتحقق في 2186
مغربي آخر يسقط في قبضة الأمن الاسباني و السبب "داعش"
الجيش المصري يقتل جنديا من حرس الحدود الإسرائيلي بسيناء عن طريق الخطأ
المونيتور: إيران تضغط على السعودية بإقامة علاقات قوية مع المغرب
الملك السابق لبلجيكا أمام القضاء بسبب هذه التهمة
حوادث وقضايا
المصالح الأمنية بمعبر باب سبتة توقف رشيد غلام
70 شاذا مغربيا يتجمعون بوسط مليلية ويطلبون اللجوء هناك بسبب "الاضطهاد"
مآساة صديقين..شاب يلفظ انفاسه بالانعاش ويلتحق بصديقه إلى دار البقاء بعد دهس "صطافيط" لدراجتهما
إصابات دامية في صفوف القوات المساعدة بعد مواجهات مع فلاحين بسطات
بعد الحكم على مغتصبها بالبراءة قاصر تحاول الانتحار ونقلها في حالة خطيرة للمستعجلات
الدرك الملكي يحجز من داخل "مثمورة" نصف طن من الكيف و100 كلغ من طابا و3 كلغ من الشيرا وأسلحة بيضاء
تسجيل هزة أرضية في عرض ساحل مدينة الحسيمة و هذه هي درجتها
اعتقال مشعوذ ابتز شابة بالجنس مقابل أن يسحر لصديقها
اعتقال خمسة لاعبين متلبسين باستهلاك الكوكايين من بينهم لاعب سابق بالوداد والرجاء
سيارة مرقمة باسبانيا تدهس تلميذا وترسله إلى المستعجلات
قضايا المجتمع
بالفيديو: بعد كشفها للمستور " جليلة صادق " تتلقى تهديدات بالقتل و تصرخ " إلا قتلوني أولادي الستة في رقبتكم "
سلطات الداخلة تطرد صحفية "لوموند" الفرنسية لهذا السبب
ساكنة بالصباح تحتج على إحداث لاقط هوائي و رئيس الجماعة يؤكد " لم أمنح أي ترخيص "
بالفيديو : عائلة تحتجز ابنها المختل عقليا 40 سنة داخل غرفة صغيرة مكبلا بالسلاسل
عاوتاني في اقل من أسبوع ..هكذا تم العثور على رضيع داخل حاوية القمامة (صور)
فايسبوكيون يطالبون بالحموشي وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة
منخرطون بودادية سكنية يطالبون بإلغاء تقييد احتياطي طال أملاكهم
مثير:الوزير بوليف يفتح النار على بلمختار والوردي ومبديع ويعري الوضع بالمستشفيات والمدارس والادارات
الأطفال المغاربة يدخلون مرحلة خطيرة من إدمان الانترنت وهذه الإحصائيات
المخابرات المغربية تجمع ملايين المعطيات من مواقع التواصل الاجتماعي
طب وصحة
هل المياه الكربونية الفوّارة مضرة بالصحة؟
علامات زيادة هرمون الاستروجين وآثاره على المرأة
ربع الألمان عرضة للاكتئاب الشتوي وهذه هي الأسباب
هذا الكريم يحارب جفاف الجلد لدى المُسنّين
المقعد المُوجَّه للخلف...درع أمان لطفلك في السيارة
إنتاج أول مصل في العالم للوقاية من حمى الضنك
زيت جوز الهند مفيد للصحة.. ولكن
مشروبات الطاقة تؤثر على الدماغ بطريقة الكوكايين
ماذا تأكل بعد التقيؤ؟
دراسة: تلوث الهواء قد يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم
علوم وتكنولوجيا
موقع لمعرفة التقنيات المستخدمة في كل المواقع الإلكترونية
علماء هواة يكشفون سر عناكب المريخ
3 معايير للتعرف على كابلات أبل الأصلية
بالفيديو: تعرف على موظفي بحث غوغل البشريين
آي أو إس 10.1...وظائف جديدة وسد ثغرات أمنية
بالفيديو: Ecomo زجاجة ذكية لفحص وفلترة الماء
بلاك بيري تواصل إصدارها لهواتف أندرويد
فيس بوك ماسنجر توفر خيار الدفع عبر "باي بال"
إتاحة المكالمات المرئية على النسخة التجريبية من واتس آب
سامسونغ تتيح لمالكي "نوت 7" الحصول على "إس7" بنصف السعر
ثقافة وفنون
أنباء عن اعتقال سعد لمجرد بباريس بتهم خطيرة
جانيت جاكسون تظهر بالحجاب للمرة الأولى مع زوجها الملياردير القطري
الفنان سمير غانم ينقل في حالة حرجة إلى المستشفى
ملك الأردن يوشح مغربيين بأرفع الأوسمة وهذا ما قاما به
عادل إمام يردّ على اتّهامه بالإساءة إلى السّعودية
بعد سلسلة "لوبيرج" ريم فتحي تواصل تألقها رفقة مشاهير الشاشة المغربية من خلال عمل رمضاني جديد (الصور )
توشيح مغربيين بوسام الملك الأردني عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى
مشاهد "لا أخلاقية" تدفع عددا من الجماهير لمقاطعة مهرجان التسامح بأكادير
نجل عادل إمام يختار المغرب لتصوير فيلمه الجديد
وفاة عبد الله الشليح أحد الوجوه البارزة في مجال تراث الملحون بالمغرب
شاشة أخبارنا
مهرجان البصل بالحاجب
رياح و أمطار قوية غير مسبوقة تخلف أضرار مادية بطانطان
قصة "عمران" الطفل المغتصب من طرف "الوحش" بلسان والدته
البحر يلفظ "زودياك" بسواحل وادلو
مؤلم : بعد 15 سنة من الألقاب مملكة البحرين تشرد بطلين من أصول مغربية
شاهد ماذا وقع لشرطي المرور في بوجدور
إنهيار الطريق الرابطة بين أنزا و الحي الصناعي بسبب التساقطات المطرية
البنك الدولي : المغرب يتصدر دول شمال افريقيا في "ممارسة الأعمال"
شاهد ما فعل شاب أوكراني عند رؤية علم إسرائيل
خنزير يهاجم ساكنة حي السغروشني بفاس ويخلف اصابة ثلاث أشخاص
مستجدات التعليم
هل حان الوقت لضحايا نظامي 1985ـ 2003 أن يتنفسوا الصعداء بعد هذا المستجد ؟
كارثة بمديرية التعليم بمراكش :" أستاذة تدرس التلاميذ بمسجد " (صور)
موظفون طلبة يحتجون بعد مطالبتهم بأداء 4 ملايين سنتيم لمتابعة الدراسة
فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير
ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية
10 آلاف إطار تربوي يربكون حسابات الدولة في توقيت حساس
هذه هي شهادات التخرج التي سيحصل عليها طلبة "العلوم التطبيقية"
حادثة غريبة ضواحي شفشاون .. سيارة تخترق القسم أثناء تواجد التلاميذ في حصة دراسية (صور)
المجلس الإقليمي لمديونة يحد من معاناة تلاميذ في حالة هشاشة باقتنائه لأربه حافلات مدرسية
تعيينات وتكليفات مشبوهة تخلق احتقانا بمديرية التعليم بسطات
دين ودنيا
الشك يوصل إلى الكفر
كلمتان .. لنجاتك يوم القيامة!
النظام عند النمل فى القرآن
لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القران الكريم؟
من هي سيدة نساء العالمين؟
صحابي قضى نحبه ولازال يمشي على الأرض!
أسماء وصفات يوم القيامة!
7 نصائح لمن ابتلى بالمصائب!
لماذا الشيعة يمدحون ويقدسون "الحسين" فقط دون سائر أولاد على بن أبى طالب رضى الله عنه ؟
صفات اليهود في "القرآن الكريم"
أقلام حرة
إلى من يدعي أن التعليم غير منتج
لفقهة دير بأقوالهم أو ماديرش بأفعالهم
حكومة 2011 المنتهية ودستور 2011 أي علاقة؟
من أجل كتلة الوفاء للتغيير والديمقراطية
المنتقم من نفسه
حان الوقت لتوزيع الزيارات الملكية عبر ربوع الوطن بالتساوي كل سنة لتعم الفائدة
أطرنا المغربية شاهد على ضحالة منظومة التربية والتكوين
إمامة المساجد في اسبانيا، تستهوي فقهاء في الإسمنت والآجور
تاجروا مع الله في مؤسسات الرعاية الإجتماعية
لبناء مجتمع سليم يجب إصلاح التعليم
ركن المرأة
طريقة تحضير خبز الجزر والكوسا
هذه الأسباب ستدفعك لتناول حفنة مكسرات يوميا
طريقة سهلة لتبييض الأسنان في 5 دقائق.. طبقيها!
طريقة تحضير طبق الفريكة
استعيني بالكمون للتخلص من الكرش
حلول ستريحك من رائحة العرق
الدجاج بصلصة الكاشو
تعرفي على ريجيم "اليوم الواحد"
نصائح هامة حول رسم الحاجبين
الحمية الكيتونية.. قليل من الجوع وكثير من المخاطر
نداءات إنسانية
المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
مساعدة شخص على فراش المرض
سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
نداء عاجل للبحث عن مختفية بقلعة امكونة
أختكم سميرة تحتضر على فراش المرض
رجاء...أنقذوا الطفل جواد
نداء لمساعدة مريض عمره 6 سنوات يعاني من اعاقة دهنية وبدنية
الأخـيـرة
بالفيديو: موظفة بريد تتغلب على لص بعصا صغيرة
بالفيديو: سويسري يطارد سيارته بعدما سارت لوحدها
أشهر اختراعات وأحلام دافنشي
عضّ زوجته فنال 30 جلدة.. بحضورها
بالفيديو: شاب يجر السيارات بلوحي كتفيه العاريين
بالفيديو: لص يسرق سيارة ويعيدها في الصباح معبأة بالوقود
بالفيديو والصور.. شاب ينتقم من آخرين بدهسهم بعد شجار بحفل زفاف تركى
بالفيديو.. لقطات مرعبة لسيدتين يسبحان بالقرب من تماسيح قاتلة
قصة رجل منعوه من أي علاقة جنسية قبل إبلاغ الشرطة
بالفيديو: جواميس برية تتغلب على أسد حاول افتراس أحدها
كاريكاتور وصور
زيد عطيه
هكذا تتعامل اليابان مع المدخنين
واقع القراءة بالمغرب
المغاربة والعدس
هذا هو الراميد
كلشي بقا على خاطرو
شكون فهم
في القريب العاجل
الفحص ديال بصح
سبحان مبدل الأحوال
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
متفرقات
انخراط قوي للجمعيات المغربية الفاعلة في مجال حقوق الانسان في النقاش التفاعلي مع الأمم المتحدة بجنيف
مشاركون في ندوة دولية بالرباط يبرزون دور التدبير الجيد لمياه الأمطار في مكافحة التغيرات المناخية
انطلاق برنامج للتكوين المستمر للصناع والحرفيين بالوسط القروي والمناطق صعبة الولوج بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان
نتائج مناقصة 25 أكتوبر 2016.. إصدار سندات للخزينة بمبلغ 1,75 مليار درهم
خبراء يستعرضون بالدار البيضاء تحفيزات وتحديات البنوك التشاركية بالمغرب
لقاء بالرشيدية يدعو الى تشجيع الاستثمار الذي يراعي البعد البيئي بمناطق الواحات
سطات .. إعطاء الانطلاقة الرسمية لأكاديمية الآليات الثقيلة والمركبات التجارية
17 قتيلا و1701 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
حريق يأتي على 150 هكتارا من الحلفاء بإقليم تاوريرت
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء 26 أكتوبر
الرئيسية
|
رياضة
|
الشاشة الرياضية
|
كريستيانو المغرب يعود مجددا لتسجيل أهدافه الرائعة
كريستيانو المغرب يعود مجددا لتسجيل أهدافه الرائعة
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
Tweet
حجم الخط:
مجموع المشاهدات
: 352 |
مشاركة في
:
Tweet
عدد التعليقات
(0 تعليق)
المجموع:
| عرض:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
نص التعليق:
شاهد الهدف العالمي للاعب المغربي بوفال رفقة ساوثهامتون
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة
بطل جزائري يقدم وجبة صحية مفيدة لعشاق الكمال الجسماني
الكاف تفرض على المنتخب المغربي الإقامة في نفس الفندق مع الطوغو
لا يصدق .. رونالدو يطالب الحكم باعلان تسلل بعد هدف موراتا
اهداف مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو 2-1
مراسم تتويج وصيف وبطل دوري أبطال افريقيا
مشاكل و عوائق ألعاب القوى بعاصمة البوغاز طنجة
هدف لقاء الرجاء الرياضي ضد أولمبيك أسفي
شاهد خماسية الوداد في مرمى الجيش
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
جميع الحقوق محفوظة
أخبارنا المغربية © 2016
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الأخيرة
|
مستجدات التعليم
|
أخبار وطنية
|
أقلام حرة
|
حوادث وقضايا
|
ركن المرأة
|
مشاكل وحلول
|
شاشة أخبارنا
أضفنا إلى المفضلة
|
Rss
/
Atom
|
نص بسيط
|
الأرشيف
للنشر في الموقع
فريق العمل
شروط استخدام الموقع
إتصل بنا
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟