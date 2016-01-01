أهداف لقاء شباب أطلس خنيفرة 2-1 حسنية أكادير

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بشرى للمغاربة : إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السيارات
بادو الزاكي ينتقل من كرة القدم إلى العقار ، وهذا هو المشروع الذي سيدشنه غدا
قرار جديد للحكومة يقضي على أحلام كثير من المغاربة في امتلاك سكن لائق
هل تسبب التنافس القوي بين شركات الاتصالات الثلاث في إقالة المنتصر بالله؟
كوب 22 .. الولايات المتحدة ستكشف بمراكش عن مخطط لاقتصاد خال من الكربون
هذا هو المدير الجديد المؤقت لـ "ANRT" بعد إقالة المنتصر بالله
هل تصميم "نحن كازابلانكا" "كوبي كولي " عن علامات تجارية أخرى ؟
بنكيران يعول على الخمور والسجائر والقمار لإنعاش ميزانية حكومته القادمة
سعر العدس في الأسواق يبدأ بالتراجع بعد القرار الحكومي لتنكشف ألاعيب التجار
المغرب يتوقع الحصول على هبات خليجية بـ 800 مليون دولار
سياسة
شباط : عودة الوفا للاستوزار شأن يخص رئيس الحكومة
بنحمزة ينفي لـ" أخبارنا " كل ما تم تداوله بخصوص توزيع الحقائب الوزارية
شباط : "البام" يحارب الإسلام و زعيمه يؤمن بالوهم
الوالي "لفتيت" صاحب أراضي خدام الدولة مرشح لخلافة حصاد في وزارة الداخلية
الاتحاديون يتهمون الداخلية بدعم فيدرالية اليسار في اقتراع 7 أكتوبر
بنكيران يراهن على عودة الملك وانتخاب اخنوش لقيادة التجمع الوطني للأحرار لتشكيل الأغلبية الحكومية
التنصت يطيح بـ 15 وكيل لائحة أغلبهم فائزين
العثماني : حزب البام يجب أن يحل نفسه و هذه شروط تفاوضنا مع الأحرار
بن حمزة : شباط لم يتوصل بطلبات الاستوزار
عاوتاني..ياسمينة بادو تطلب من شباط مقعدا وزاريا في الحكومة الجديدة
أخبار وطنية
صورة جديدة للملك محمد السادس بجزيرة زنجبار تشعل "الفايسبوك"
بالتفاصيل : توقيف فرنسي بالدار البيضاء بتهم النصب والاحتيال على أزيد من 100 ضحية
رغم الخسائر المادية .. التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها طانطان تملأ السدود
الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بجزيرة "زنجبار"
تطوان .. اعتقال عضو نشيط بـ"البيجيدي" و تهم خطيرة تلاحقه
غياب الطبيبة يخرج الساكنة للاحتجاج بأولاد فارس نواحي سطات
وجدة .. حجز 58 ألف حبة "إكستازي" موجهة لتدمير عقول الشباب المغربي وإعتقال شخصين
الملك يُغادر دار السلام في أعقاب زيارة رسمية لجمهورية تنزانيا
اجراءات جديدة لمواجهة خطر الانهيارات الارضية في الطرق السيارة بالمغرب
مؤلم .. هكذا وضع "تريبورتور" حدا لحياة أستاذ رياضيات
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
"إف بي آي" يقرر إعادة فتح التحقيق في قضية الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون
مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة بدائية الصنع بالقاهرة
تنظيم "الدولة الإسلامية" يقتل 232 شخصا بينهم ضباط أمن سابقون
تركيا تسلم أمريكا وثائق جديدة تطالب بتسليم غولن
ألمانيا ـ ارتفاع حالات تفجير ونهب أجهزة الصراف الآلي
الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة
طبيب أسنان ألماني يرفض توظيف سيدة لديه بسبب حجابها
تراجع أعداد الكائنات الحية البرية بنحو 60% منذ 1970
تنظيم (داعش) استخدم أسلحة ثقيلة لأول مرة في معركة الموصل
فرنسا: مسؤولية الضربة الجوية على "مدرسة إدلب" تقع على سوريا أو روسيا
حوادث وقضايا
إصابة جمركيين اثنين بجروح بليغة خلال عملية مراقبة بفاس
أصوات تطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في فضيحتي «لوغو» البيضاء ومؤتمر الرباط
مدير مؤسسة تعليمية بضواحي مراكش يتعرض للاعتداء من طرف أستاذة لهذا السبب
مرة أخرى..سياح فرنسيون يتعرضون ل"الكريساج" بالدار البيضاء
خطير ... اعتقال تونسي حاول السطو على بازار بالدار البيضاء باستعمال مسدس وكريموجين
الأمن يحجز هاتف الزميل جمال مايس مراسل "أخبارنا" ببني ملال
آخر التطورات .. لمجرد يمثل حاليا أمام قاضي التحقيق و دخول أمريكا على الخط قد يؤثر على قضيته
هذا ما قررته المحكمة في قضية سيدة أعمال مغربية متهمة بـ"الخيانة"
حريق بمخبزة يستنفر الوقاية المدنية والساكنة تستنجد
توقيف تلميذين اتصلا بالرقم 19 و زعما انتماءهما لـ"داعش"
قضايا المجتمع
هل تضع الحكومة المقبلة ملف محضر 20 يوليوز على طاولتها ؟
الضريس يحل ضيفا على لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
"طبيب القنيطرة" يلجأ إلى القضاء وهكذا برر عدم تدخله لإسعاف طفلتين في حالة حرجة كما يظهر الفيديو
نزهة الركراكي تنهار بعد سماعها لقرار القضاء الفرنسي تمديد اعتقال ابنها سعد
عاجل .. النيابة العامة الفرنسية تصدم سعد المجرد و هذا ما أمرت به
بعد دخوله المرتقب في الحكومة، شباط يتراجع عن وعوده بخصوص التقاعد
أئمة المساجد يردون على بنكيران برسالة نارية غير مسبوقة في تاريخ المغرب
"لوموند" تكشف عن معطيات خطيرة قد تورط لمجرد بشكل كبير
أيام قليلة عقب الخطاب الملكي .. وزارة الخارجية تهتز على وقع فضيحة مدوية ( الوثائق )
الـ " بي بي سي" : وادي زم أصبحت عاصمة صناعة الابتزاز الجنسي
طب وصحة
أقوى 18 طعاماً في محاربة السرطان
لماذا أشعر بطعم معدني في فمي؟
لا تكذب... فعقلك قد يعتاد الخيانة!
5 أسباب "صحية" تدفع لمشاهدة أفلام الرعب!
"لصقة" تعالج الحساسية ضد السوداني لدى الأطفال
تلوث الهواء يتلف الأوعية الدموية ويسبب أمراض القلب
13 كيلو سموم في القولون.. كيف تتخلص منها؟!
حصوات الغدد اللعابية.. ما هي وكيف يتم إزالتها ؟
الكرنب.. توليفة مثالية من العناصر الغذائية
دراسة تكشف حقائق جديدة عن الصحة النفسية للرجل
علوم وتكنولوجيا
تطبيق جديد ومميز للتواصل الاجتماعي
إقامة أكبر محمية بحرية في العالم بالقطب الجنوبي
"FX" .. تطبيق لانشر جديد لمستخدمي نظام أندرويد
فوجيتسو تؤكد محادثاتها مع لينوفو المتعلقة بأعمال الحواسيب
حافظ على سيارتك أطول فترة دون أعطال.. اتبع النصائح
قبل إصلاح هاتفك الذكي...احذف كل البيانات
سامسونغ غير متأكدة أن المشكلة ناجمة عن بطارية "نوت 7"
5 نصائح أمان جديدة من فيس بوك
بالفيديو: مصعد يدوي يساعدك على التسلق بأقل جهد
موقع لمعرفة التقنيات المستخدمة في كل المواقع الإلكترونية
ثقافة وفنون
خرج ليها "نيشان" .. سعد المجرد يتهم البوليساريو والجزائر في محضر الشرطة بالتخطيط لتوريطه في قضية الاغتصاب
هكذا تنبأ منجم فلكي مع بداية سنة 2016 بما وقع لسعد المجرد بفرنسا
الفتاة الفرنسية تطالب ب 500 ألف أورو للتنازل و لمجرد عرض هذا المبلغ
في سابقة من نوعها، وزير الثقافة يتهم موقع إلكترونيا بإجراء "حوار وهمي" معه حول قضية سعد لمجرد
فرانس بريس : سعد المجرد يواجه اتهامات قد تؤدي إلى سجنه بفرنسا
الفنان الكبير ملحم بركات يغادرنا إلى دار البقاء
القضاء الفرنسي يستمع لمقربين من سعد لمجرد وهذا هو موقف البشير عبدو
سعودي يرفع دعوى ضد المغربية مريم حسين بتهمة الإساءة للفتاة السعودية
أرنولد شوارزنجير يحضر قمة المناخ بمراكش
موعد الافراج عن سعد المجرد المتهم في قضية اغتصاب بفرنسا
شاشة أخبارنا
شاهد ماذا قالت لبنى أبيضار عن اعتقال سعد المجرد
الملك محمد السادس يهدي 10 ألاف نسخة من المصحف الكريم لمسجد الشورى بزنجبار
اطلاق تقنية رقمية جديدة لنقل جلسات محاكمة السجناء عبر الفيديو بالدار البيضاء
اعتقال سعد لمجرد واتهامه بمحاولة اغتصاب على فرانس 24
هكذا احتج مغاربة على "الصابو" و أزالوه في دقيقتين
فضيحة القرن : نقل مريضة على متن " كروسة " في غياب سيارة الاسعاف
طفلة ذات 3 سنوات تقلد حاكم الامارات بطريقة كوميدية ، فذهب لزيارتها في بيتها
بحر تمراغت بأكادير يلفظ بقايا جثة مجهولة
بالفيديو : وزير سعودي يسخر من ثلاجة السيسي التي ليس فيها إلا الماء أمام رئيس تونس
هذا ما فعله مغربي عندما شاهد مراهقا يتشبت بحافلة وسط المدينة
مستجدات التعليم
وزارة بلمختار في ورطة بعد الترخيص لمدارس غولن قبل أربع سنوات
وزارة بلمختار تتخذ هذا الإجراء من أجل تضييق الخناق على الموظفين الأشباح
سابقة: بلمختار يوصي بتعيين مستشارة له وزيرة منتدبة في التعليم
هل حان الوقت لضحايا نظامي 1985ـ 2003 أن يتنفسوا الصعداء بعد هذا المستجد ؟
كارثة بمديرية التعليم بمراكش :" أستاذة تدرس التلاميذ بمسجد " (صور)
موظفون طلبة يحتجون بعد مطالبتهم بأداء 4 ملايين سنتيم لمتابعة الدراسة
فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير
ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية
10 آلاف إطار تربوي يربكون حسابات الدولة في توقيت حساس
هذه هي شهادات التخرج التي سيحصل عليها طلبة "العلوم التطبيقية"
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هذه حقيقة وفاة الداعية السوري الشهير راتب النابلسي
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لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القران الكريم؟
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حكومة الدرهم.. ذات ألف خطاب و فم !
الاكتئاب مرض بيولوجي ولا علاقة له بمستوى الإيمان أو قوة الشخصية
مغربية الصحراء حددها الخط المغربي منذ قرون
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ثورة العدسيين 2
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إلى من يدعي أن التعليم غير منتج
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
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دراسة جينية تبرئ "المريض صفر" من نشر الإيدز في أمريكا
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لعبة "بوكيمون غو" تتسبب في مقتل طفل في اليابان
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هكذا تتعامل اليابان مع المدخنين
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توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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مؤتمر مراكش سيشكل نقلة نوعية في تعاطي المجموعة الدولية مع اشكالية المناخ (مزوار)
مكناس.. المصادقة على 19 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تفوق 17 مليون درهم
تاريخ مدينة الصويرة العريق في التعايش والتسامح جدير بنقله إلى الأجيال القادمة (أندري أزولاي)
القافلة الجهوية حول التغيرات المناخية تحط الرحال بمدينة خريبكة
توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة كونراد إدنهاور الألمانية في مجال تكوين المنتخبين وموظفي الجهة
المغرب يشارك في مؤتمر لمحاربة الجريمة الإليكترونية في بوخاريست
كوب 22 .. إطلاق حملة لجمع النفايات الصلبة في بعض شواطئ عمالة أكادير إداوتنان
توقيع اتفاقية شراكة علمية حول استراتيجية صيانة ومراقبة مخاطر انهيارات التربة بالطرق السيارة
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت 29 أكتوبر
لقاء إشعاعي بفاس حول البيئة والمناخ على هامش مؤتمر "كوب 22"
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أهداف لقاء شباب أطلس خنيفرة 2-1 حسنية أكادير
أهداف لقاء شباب أطلس خنيفرة 2-1 حسنية أكادير
بواسطة
أخبارنا المغربية
57 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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