ياسين الصالحي يسجل أول أهدافه مع المغرب التطواني

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اقتصاد
سلسلة فنادق "بارسيلو" العالمية تستثمر 20 مليار سنتيم لإقامة فرع فخم لها بهذه المدينة
بشرى للمغاربة : إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السيارات
بادو الزاكي ينتقل من كرة القدم إلى العقار ، وهذا هو المشروع الذي سيدشنه غدا
قرار جديد للحكومة يقضي على أحلام كثير من المغاربة في امتلاك سكن لائق
هل تسبب التنافس القوي بين شركات الاتصالات الثلاث في إقالة المنتصر بالله؟
كوب 22 .. الولايات المتحدة ستكشف بمراكش عن مخطط لاقتصاد خال من الكربون
هذا هو المدير الجديد المؤقت لـ "ANRT" بعد إقالة المنتصر بالله
هل تصميم "نحن كازابلانكا" "كوبي كولي " عن علامات تجارية أخرى ؟
بنكيران يعول على الخمور والسجائر والقمار لإنعاش ميزانية حكومته القادمة
سعر العدس في الأسواق يبدأ بالتراجع بعد القرار الحكومي لتنكشف ألاعيب التجار
سياسة
مشاورات تشكيل الحكومة .. هذا ما قاله أخنوش عن لقاءه غدا مع بنكيران
مزوار يكشف أسباب استقالته من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار
رسميا...انتخاب عزيز أخنوش بالأغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار
بنكيران يفكك ارتباط الاستقلال بالاتحاد الاشتراكي
الطالبي العلمي متشبث بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب
شباط : عودة الوفا للاستوزار شأن يخص رئيس الحكومة
بنحمزة ينفي لـ" أخبارنا " كل ما تم تداوله بخصوص توزيع الحقائب الوزارية
شباط : "البام" يحارب الإسلام و زعيمه يؤمن بالوهم
الوالي "لفتيت" صاحب أراضي خدام الدولة مرشح لخلافة حصاد في وزارة الداخلية
الاتحاديون يتهمون الداخلية بدعم فيدرالية اليسار في اقتراع 7 أكتوبر
أخبار وطنية
مديرية الحموشي تنفي الأخبار المتداولة بشأن "طحن" محسن فكري داخل شاحنة أزبال
الملك يهنئ عزيز أخنوش بعد انتخابه رئيسا للأحرار و هذا ما قاله
هزة أرضية جديدة بمدينة الحسيمة و هذه تفاصيلها
موقف ناري من حزب الأصالة والمعاصرة بشأن فاجعة الحسيمة
أخنوش يكشف عن خصومه بعد انتخابه أمينا عاما للتجمع الوطني للأحرار
كونوا على بال .. الليلة موعد العودة الى التوقيت العادي للمغرب
هذا ما أمر به وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد وفاة بائع سمك مطحونا وسط شاحنة أزبال
المغرب يدين بقوة اقدام ميليشيات الحوثي على إطلاق صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة
حقيقة صورة الملك محمد السادس بزنجبار التي أشعلت الفايسبوك
بالتفاصيل : توقيف فرنسي بالدار البيضاء بتهم النصب والاحتيال على أزيد من 100 ضحية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
إسبانيا: القبض على امرأة سويسرية عزلت ولديها 7 أعوام
و أخيرا .. تنصيب ماريانو راخوي رئيسا للحكومة الإسبانية الجديدة
واشنطن رداً على موسكو: قصف حلب مستمر
واشنطن: مستشار بوتين توفي بعد سقوطه مخموراً
"إف بي آي" يقرر إعادة فتح التحقيق في قضية الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون
مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة بدائية الصنع بالقاهرة
تنظيم "الدولة الإسلامية" يقتل 232 شخصا بينهم ضباط أمن سابقون
تركيا تسلم أمريكا وثائق جديدة تطالب بتسليم غولن
ألمانيا ـ ارتفاع حالات تفجير ونهب أجهزة الصراف الآلي
الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة
حوادث وقضايا
جديد قضية لمجرد : دفاع ضحيته الأولى في أمريكا يسعى لإقناع القضاء بتقديم طلب بتسليمه إلى السلطات الأمريكية
واش السيبة ..شفار يسرق هاتف فتاة على طريقة أفلام الأكشن
يا سلام ....أجنبي يشتري لعشيقته المغربية فيلا فخمة بالمغرب بأموال المعاقين
مؤلم...انتحار سيدة حامل بمنزل أسرتها بالفقيه بنصالح
سياح إسبان ينجون من موت محقق عقب احتراق حافلتهم بين طنجة وتطوان
لهذا السبب محامي ساركوزي يتكلف بقضية سعد لمجرد
بالفيديو : القضاء الايطالي يحسم في قضية ذبح مهاجر مغربي لزوجته و ابنته
إعفاء مندوب الصيد البحري بالحسيمة بعد وفاة بائع سمك "مطحونا" داخل حاوية أزبال والتحقيقات متواصلة
قضاء أكادير يتابع طبيبا بتهمة إحداث عاهة مستديمة بقاصر
نهاية مأساوية للاعب شباب أطلس خنيفرة بمركز تجاري
قضايا المجتمع
هذا هو موعد تشييع جثمان محسن فكري الذي "طحنته" شاحنة أزبال بالحسيمة
لأنه اختار " الحلال " .. كان مصيره " الطحن " على شاكلة الأزبال
وزارة الأوقاف تمنع 1500محفّظٍ ومحفّظَة من ولوج المساجد لهذا السبب
تعويضات نازحي العراق تطارد الحكومة المغربية
هل تضع الحكومة المقبلة ملف محضر 20 يوليوز على طاولتها ؟
الضريس يحل ضيفا على لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
"طبيب القنيطرة" يلجأ إلى القضاء وهكذا برر عدم تدخله لإسعاف طفلتين في حالة حرجة كما يظهر الفيديو
نزهة الركراكي تنهار بعد سماعها لقرار القضاء الفرنسي تمديد اعتقال ابنها سعد
عاجل .. النيابة العامة الفرنسية تصدم سعد المجرد و هذا ما أمرت به
بعد دخوله المرتقب في الحكومة، شباط يتراجع عن وعوده بخصوص التقاعد
طب وصحة
اليوم العالمي للسكتة: كيف يزيد السكري المخاطر؟
دراسة: بكتريا ربما لها علاقة بالصداع النصفي
أطعمة وسوائل ترفع القدرة الجنسية
ما الفرق بين البيض البني والأبيض؟
أقوى 18 طعاماً في محاربة السرطان
لماذا أشعر بطعم معدني في فمي؟
لا تكذب... فعقلك قد يعتاد الخيانة!
5 أسباب "صحية" تدفع لمشاهدة أفلام الرعب!
"لصقة" تعالج الحساسية ضد السوداني لدى الأطفال
تلوث الهواء يتلف الأوعية الدموية ويسبب أمراض القلب
علوم وتكنولوجيا
اكتشاف ثغرة في ويندوز تمكن القراصنة من تحطيمه
معهد "مصدر" يعمل لتطوير مركبة ذاتية التشغيل
تسلا تكشف عن رقائق للطاقة الشمسية وبطاريات أطول عمراً
Galaxy S8 بتصميم جديد وميزات ذكاء صناعي متقدمة
سامسونغ بقيت الأولى عالمياً رغم مشكلة "نوت 7"
تطبيق جديد ومميز للتواصل الاجتماعي
إقامة أكبر محمية بحرية في العالم بالقطب الجنوبي
"FX" .. تطبيق لانشر جديد لمستخدمي نظام أندرويد
فوجيتسو تؤكد محادثاتها مع لينوفو المتعلقة بأعمال الحواسيب
حافظ على سيارتك أطول فترة دون أعطال.. اتبع النصائح
ثقافة وفنون
الجريني "يشمت" في سعد لمجرد وجمهوره يجبره على تغيير التدوينة
فاكس من قاضٍ أمريكي كان السبب في استمرار حبس سعد لمجرد
سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بباريس
دفاع سعد لمجرد يستأنف ضد قرار القاضي الفرنسي و هذا موعد مثوله أمام المحكمة
خرج ليها "نيشان" .. سعد المجرد يتهم البوليساريو والجزائر في محضر الشرطة بالتخطيط لتوريطه في قضية الاغتصاب
هكذا تنبأ منجم فلكي مع بداية سنة 2016 بما وقع لسعد المجرد بفرنسا
الفتاة الفرنسية تطالب ب 500 ألف أورو للتنازل و لمجرد عرض هذا المبلغ
في سابقة من نوعها، وزير الثقافة يتهم موقع إلكترونيا بإجراء "حوار وهمي" معه حول قضية سعد لمجرد
فرانس بريس : سعد المجرد يواجه اتهامات قد تؤدي إلى سجنه بفرنسا
الفنان الكبير ملحم بركات يغادرنا إلى دار البقاء
شاشة أخبارنا
بلجيكا تطرد إماما مغربيا متهم بالتطرف
انتخاب عزيز أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار
لبنى أبيضار تبكي على محسن فكري الذي مات في شاحنة أزبال
هذا هو السجن الذي يُعتقل فيه سعد المجرد في إطار متابعته بتهمة الاغتصاب
احتراق حافلة سياح إسبان بعد اندلاع نيران قوية في محركها بين تطوان و طنجة
اتلاف الحواسيب المعطلة عبر تقنيات محافظة على البيئة
فيديو صادم .. لحظة مقتل بائع السمك محسن مطحونا داخل شاحنة أزبال و صراخ "الله أكبر"
بالفيديو : لحظة مقتل بائع السمك في الحسيمة
ساكنة الحسيمة أخرجوا العامل و وكيل الملك للشارع مع الثالثة ليلا للتفاوض وهذا ماحدث!!
فيديو مؤثر .. الطفلة فاطمة تصاب بـ " السيدا " بعد حقنها بدم يحمل الفيروس
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وزارة بلمختار في ورطة بعد الترخيص لمدارس غولن قبل أربع سنوات
وزارة بلمختار تتخذ هذا الإجراء من أجل تضييق الخناق على الموظفين الأشباح
سابقة: بلمختار يوصي بتعيين مستشارة له وزيرة منتدبة في التعليم
هل حان الوقت لضحايا نظامي 1985ـ 2003 أن يتنفسوا الصعداء بعد هذا المستجد ؟
كارثة بمديرية التعليم بمراكش :" أستاذة تدرس التلاميذ بمسجد " (صور)
موظفون طلبة يحتجون بعد مطالبتهم بأداء 4 ملايين سنتيم لمتابعة الدراسة
فضيحة .. بسبب الإكتظاظ تلاميذ يدرسون داخل مقهى بضواحي أكادير
ورزازات : ازيد من 200 تلميذ بداخلية " ثانوية ابن الهيثم التقنية يدخلون اسبوعهم الاول في الاضراب والمسؤولين خارج التغطية
10 آلاف إطار تربوي يربكون حسابات الدولة في توقيت حساس
هذه هي شهادات التخرج التي سيحصل عليها طلبة "العلوم التطبيقية"
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حكومة الدرهم.. ذات ألف خطاب و فم !
الاكتئاب مرض بيولوجي ولا علاقة له بمستوى الإيمان أو قوة الشخصية
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السياسي الغشاش ، السبب قبل النتيجة
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إلى من يدعي أن التعليم غير منتج
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مندوبية التاماك : السجين علي عراس "یتمتع بكافة الحقوق التي یكفلھا له القانون المنظم للسجون"
لقاء اقتصادي بلجيكي مغربي بطنجة يومي رابع وخامس نونبر القادم لاكتشاف فرص الأعمال والتعريف بفن الطهي البلجيكي (بلاغ)
وجدة .. انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الرابع للبحث في مجال التسويق
"سيدات 2016 " بأرفود....توزيع جوائز استحقاق تقديرية وتشجيعية على عدد من العارضين
مجلس جهة الدار البيضاء-سطات يعقد بعد غد الاثنين دورته العادية لشهر أكتوبر 2016
مؤتمر مراكش سيشكل نقلة نوعية في تعاطي المجموعة الدولية مع اشكالية المناخ (مزوار)
مكناس.. المصادقة على 19 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تفوق 17 مليون درهم
تاريخ مدينة الصويرة العريق في التعايش والتسامح جدير بنقله إلى الأجيال القادمة (أندري أزولاي)
القافلة الجهوية حول التغيرات المناخية تحط الرحال بمدينة خريبكة
توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة كونراد إدنهاور الألمانية في مجال تكوين المنتخبين وموظفي الجهة
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ياسين الصالحي يسجل أول أهدافه مع المغرب التطواني
ياسين الصالحي يسجل أول أهدافه مع المغرب التطواني
بواسطة
أخبارنا المغربية
13 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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