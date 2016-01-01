بالفيديو.. نجم المغرب التطواني يطلق تصريحات خطيرة ضد حكم مباراة الوداد

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مدرسة أمريكية تتخلى عن عقار بالرباط بعد استغلاله مقابل درهم واحد
إسرائيل تخطط لجذب أموال أثرياء المغرب
شركة كويتية تفوز بصفقة خدمات استقبال كبار الضيوف بـ9 مطارات مغربية
خبر سار للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص تعشير السيارات
فضيحة سعد لمجرد تتسبب في فك ارتباطه الإعلاني مع شركة عملاقة للعقارات
"الأحرار" يتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي
سلسلة فنادق "بارسيلو" العالمية تستثمر 20 مليار سنتيم لإقامة فرع فخم لها بهذه المدينة
بشرى للمغاربة : إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السيارات
بادو الزاكي ينتقل من كرة القدم إلى العقار ، وهذا هو المشروع الذي سيدشنه غدا
قرار جديد للحكومة يقضي على أحلام كثير من المغاربة في امتلاك سكن لائق
سياسة
أخنوش ينهي فوضى "الاستوزار" داخل الأحرار
مستشار يفجرها : الرئيس هرب الأعضاء وقدم لهم رشاوى للتصويت عليه
هل يستمر لشكر في مفاوضاته مع بنكيران بعد اقتراب حزب الحمامة من دخول الحكومة ؟
بنكيران يحسم رسميا في مشاركة حزبين في الحكومة المقبلة
بنكيران حائر أمام رغبة 6 أحزاب المشاركة في الحكومة
اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تقرر رسميا مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة
دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون
بالصور: وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية يزور أسرة المرحوم محسن فكري
العنصر يربط مشاركة "السنبلة" في الحكومة بموقف أحزاب الوفاق
أخنوش يضغط على بنكيران لكسب حقائب وزارية
أخبار وطنية
دركي يستعمل "الرصاص" لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة
صاحب سوابق يقود "مقدم" يتاجر في المخدرات إلى السجن
الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على شاب بالسلاح الأبيض
البشير عبدو و نزهة الركراكي يقيمان في فندق بباريس على نفقة الملك
محاكمة مقدم شرطة متورط في "بيع الوهم" للراغبين في ولوج سلك الشرطة
الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى الرئيس الجزائري و هذا ما جاء فيها
الأميرة للا سلمى تحضر بباريس أشغال المؤتمر العالمي ضد السرطان
عـاجل : هذا ما كشفت عنه التحقيقات في حادث مقتل محسن فكري و هؤلاء هم المتورطون وعددهم 11 شخصا
تنقيلات مرتقبة في صفوف رجال السلطة بعد تشكيل الحكومة
اعادة فتح الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين السمارة وطانطان
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
جلد أمير سعودي و سجنه بعد أسبوعين من إعدام آخر
كندا تستقبل 300 ألف مهاجر عام 2017 وفق شروط جديدة !!
أوباما يحذر بوتين من كائنات فضائية ستغزو الأرض عام 2017
القوات العراقية تدخل مدينة الموصل آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال البلاد
رئيس المخابرات البريطانية: هجمات إرهابية "حتمية" في طريقها إلينا
الولايات المتحدة: ترامب يتقدم على كلينتون لأوّل مرة
تنزانيا تعفي المغاربة من تأشيرات الدخول
ثلاجة "السيسي" تطيح بأمين عام منظمة التعاون الإسلامي من منصبه
اسرائيل تحجب المواقع الإباحية وتفرض شرطا على راغبي المشاهدة
الجزائر تعمل على تضخيم عدد سكان مخيمات تندوف لاختلاس المساعدات الإنسانية
حوادث وقضايا
ضابط شرطة "مشا فيها" بعد تزوير محضر رسمي و سرقة مبلغ مالي من ضمن المحجوزات
الشيخ الفزازي يشيد بحلم و صبر أهل الحسيمة و يكشف حقائق حصرية لأول مرة يتعرف عليها أهل الريف
مصرع عائلة بكاملها غرقا بسبب فيضانات العيون
توقيف خاطف رضيعة إنزكان والتحقيق يكشف المفاجئة
بالتفاصيل ...قصة مغربية ارتمت في أحضان "داعش" رفقة زوجها وورطت ابن أختها ضمن خلية إرهابية
يا ربي السلامة ...حالتا انتحار حرقا في يوم واحد بالدار البيضاء
عسكري سابق متهم بالإرهاب يطالب القاضي بإبعاد محاميته عن قفص اتهامه لأنها "عورة"
هذا موقف الأمم المتحدة تجاه قضية مقتل "بائع سمك" بالحسيمة !
بالصور : سيول وادي الساقية الحمراء تعري على "ألغام" و أجسام غريبة قابلة للانفجار
ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يخرج ساكنة بنسليمان للحتجاج في الشارع
قضايا المجتمع
برلمانية حزب الحصان تعتذر لساكنة الريف بعدما وصفتهم بالأوباش
حزب ساجد يتبرأ من برلمانيته التي ربطت بين ساكنة الريف و الأوباش
غياب البذل المعقمة يؤجل العشرات من العمليات الجراحية بمستشفى بن رشد
شاهد عيان يكشف هوية الشخص الذي ضغط عصا "الطحن" بشاحنة الأزبال
برلمانية مغربية تعليقاً على مسيرة الحسيمة: الحسن الثاني كان صادقاً عندما وصفهم بالأوباش
أنباء عن حلول الحاجب الملكي ببيت الراحل محسن فكري
كوبرا ضخمة توجه لدغة قاتلة لطفلة بتارودانت
قضية بائع السمك تفتح النار على عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة
النيابة العامة تكشف حقيقة هاشتاغ ''طحن مو'' و هذا ما قررته
جمعية حقوقية تدخل على خط اعتداء جنسي طال تلميذتين بوادي زم
طب وصحة
إجراء عملية فصل نصفي الدماغ لعلاج مرض الصرع لأول مرة في المغرب
متى تكون معرفة فصيلة الدم مفيدة؟
سروال داخلي للرجال مضاد لإشعاعات الهواتف الذكية
كيف تعالج انسداد الأنف في موسم البرد؟
زيارة طبيب الأسنان تمنع الالتهاب الرئوي!
4 أطعمة ضرورية لأبنائك يوميا طوال العام الدراسي
5 أطعمة يُنصح بها مرضى السكري
طريقة جديدة تجعل شوكولا الحليب أفيد من الداكنة
ذراع آلية لأخذ عينات أنسجة الأورام دون مخاطر
استبدل ماء زجاجة الأطفال عدة مرات يومياً
علوم وتكنولوجيا
لينوفو تبدأ بيع هاتف مشروع تانغو
مايكروسوفت: قراصنة روس يستغلون ثغرة في ويندوز
تحليل: مايكروسوفت تغزو أبل في عقر دارها ويبدو أنها انتصرت
Vue.. نظارة ذكية تلائم كافة احتياجاتك اليومية
ما هي أفضل الهواتف الذكية في طول عمر البطارية؟
فيس بوك تحاول شراء تطبيق سناب شات الآسيوي "سنو"
مايكروسوفت تكشف تفاصيل نظارتها للواقع الإفتراضي 10 ديسمبر
تويتر تختبر ميزة جديدة لمنع الكلمات المسيئة
علماء يكشفون علاقة السبانخ بالمتفجرات
كل ما تحتاج معرفته عن الشحن اللاسلكي
ثقافة وفنون
آخر التطورات من باريس. سعد المجرد يطلب لقاء المحامي ديبون موريتي و المحكمة تحسم اليوم في طلب اطلاق سراحه
الكشف عن هوية الفتاة الفرنسية التي قادت سعد المجرد للسجن (صور)
ديكابريو في المغرب لهذا السبب
بالصور : سعيد الناصري يهدي"شقتين" و يكرم فنانين كبيرين في ليلة "نجوم الشاشة "
مصري و جزائري نصبا كمين لسعد المجرد و هذه معطيات عن الفتاة المشتكية
هذا هو سبب تدخل الملك في قضية سعد لمجرد
سميرة سعيد سفيرة للاجئين وحقوق الإنسان
بالصورة .. هروب سعد المجرد من السجن !!
اتفاق صلح بين الفتاة المشتكية و لمجرد ، و القضاء الفرنسي يدرس الأربعاء المقبل اعتراض محاميه
بالفيديو : ملك الراب " مسلم " يبعث برسالة نارية حزنا على " محسن فكري "
شاشة أخبارنا
الفنان حـاتم إيدار تـغلـبه الدمـوع مباشرة على قناة فرانس 24 ، و هذا هو الـسـبب !!!
أبناء الريف يبدعون بفيديو كليب صادم طحن مو
بالفيديو.. هذه هي هوية الفتاة لي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب
نائب برلماني تونسي يحرض المغاربة على الثورة امام سفارة المغرب بتونس
عائلة المرحوم محسن فكري تتابع التحقيقات الجارية في الحادث الأليم
حادثة سير مروعة تخلف قتلى وجرحى بين أزرو و الحاجب
مغربية حرقات الباسبور ديالها احتجاجا على مقتل محسن فكري
تقرير "بنك المغرب" حول ظروف تزويد الأسواق
زوجة تكتشف خيانة زوجها لها في غرفة نومها على 2M
وكيل الملك يشرح تفاصيل قضية محسن فكري
مستجدات التعليم
رسميا... وزارة التربية الوطنية تطلق حملة توظيف ضخمة هذه تفاصيلها
راتب المعلم في الامارات ثاني أعلى راتب عالميًا
وزارة التعليم العالي تؤكد عزمها على تطبيق "مرسوم البوليتيكنيك" وهذا ما تضمنه لطلبة المدارس التطبيقية
بالصور : طلبة المدرسة الوطنية للكهرباء و الميكانيك يبيتون في العراء إحتجاجا على منعهم من التسجيل
وزارة بلمختار في ورطة بعد الترخيص لمدارس غولن قبل أربع سنوات
وزارة بلمختار تتخذ هذا الإجراء من أجل تضييق الخناق على الموظفين الأشباح
سابقة: بلمختار يوصي بتعيين مستشارة له وزيرة منتدبة في التعليم
هل حان الوقت لضحايا نظامي 1985ـ 2003 أن يتنفسوا الصعداء بعد هذا المستجد ؟
كارثة بمديرية التعليم بمراكش :" أستاذة تدرس التلاميذ بمسجد " (صور)
موظفون طلبة يحتجون بعد مطالبتهم بأداء 4 ملايين سنتيم لمتابعة الدراسة
دين ودنيا
كم تبلغ مساحة الجنة ؟
أشياء لم تعرفها عن قصص ذكرت في القرآن
كيف تعاقب الطفل وفقا للتربية الاسلامية؟
حكم الشرع في خلع الحجاب؟
دعاء يشرح الصدر ويدخل إلى قلبك السعادة
كيف نتفادى الوقوع فى المشاكل الزوجية؟
عند اقامة الصلاة نهانا الرسول صلى الله عليه و سلم عن فعل اشياء وهى؟
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خلق الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
هذه حقيقة وفاة الداعية السوري الشهير راتب النابلسي
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نَعم، لاَ للفتنة...
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هل فهم النظام رسالة الشارع ؟
التعليم ...عندما تكون الدولة ضعيفة
إنه التحكم ... الحداثوي
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تجديد الإدارة : خطب الملك في واد و الإدارة غارقة في الفساد
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نحن المجردين الحقيقيين .. همنا التشكيل الحكومي
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حضري بنفسك نوغت الدجاج الشهي
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هكذا تتعامل اليابان مع المدخنين
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توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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دورة تكوينية بآزرو لفائدة جمعيات محلية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة حول إعداد جدوى المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
العيون ... انطلاق أشغال إعادة بناء الطريق الساحلية الرابطة بين العيون وطرفاية
تنظيم الإقصائيات الإقليمية لمناظرات الشباب من أجل المناخ بقلعة السراغنة
توظيف مالي لمبلغ 1,5 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة "ديفوكس مروكو" للبرمجة المعلوماتية الدار البيضاء
تازة .. المجلس الإقليمي للغابات يبحث الثلاثاء المقبل أهم التصورات لتثمين وتنمية القطاع الغابوي
وفد من مدغشقر يقوم بزيارة دراسية لمصالح إدارة الجمارك من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر القادم
افتتاح لقاء إفريقي بطنجة حول "التحكم في النفقات العمومية وتعبئة الموارد الداخلية" من تنظيم ال(كافراد)
مجلس جهة الدار البيضاء–سطات يصادق على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2017
"قطار المناخ" يصل إلى فاس
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بالفيديو.. نجم المغرب التطواني يطلق تصريحات خطيرة ضد حكم مباراة الوداد
بالفيديو.. نجم المغرب التطواني يطلق تصريحات خطيرة ضد حكم مباراة الوداد
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
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نص التعليق:
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أهداف لقاء الوداد الرياضي 2-1 المغرب التطواني
أهداف مباراة الفتح الرباطي و الرجاء الرياضي 2-2
الأمن يمنع الغرين بويز من "الباشاج" !
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هدف فوز برشلونة أمام غرناطة
ياسين الصالحي يسجل أول أهدافه مع المغرب التطواني
اهداف مباراة ديبورتيفو الافيس و ريال مدريد 1-4
أهداف مباراة أولمبيك أسفي و إتحاد طنجة 1-2
هدف فوز الكوكب المراكشي أمام قصبة تادلة
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الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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