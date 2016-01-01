شاهد الضربات الترجيحية : الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي 0 - 3

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اقتصاد
700 ألف سيارة كهربائية بالمغرب في 2030
مدرسة أمريكية تتخلى عن عقار بالرباط بعد استغلاله مقابل درهم واحد
إسرائيل تخطط لجذب أموال أثرياء المغرب
شركة كويتية تفوز بصفقة خدمات استقبال كبار الضيوف بـ9 مطارات مغربية
خبر سار للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص تعشير السيارات
فضيحة سعد لمجرد تتسبب في فك ارتباطه الإعلاني مع شركة عملاقة للعقارات
"الأحرار" يتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي
سلسلة فنادق "بارسيلو" العالمية تستثمر 20 مليار سنتيم لإقامة فرع فخم لها بهذه المدينة
بشرى للمغاربة : إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السيارات
بادو الزاكي ينتقل من كرة القدم إلى العقار ، وهذا هو المشروع الذي سيدشنه غدا
سياسة
أخيرا: وزارة الداخلية تعلن عن توزيع عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها حسب الانتماء السياسي
عاجل .. هذا ما قرره الاتحاد الدستوري في حق البرلمانية التي وصفت سكان الريف بـ " الأوباش "
أخنوش ينهي فوضى "الاستوزار" داخل الأحرار
مستشار يفجرها : الرئيس هرب الأعضاء وقدم لهم رشاوى للتصويت عليه
هل يستمر لشكر في مفاوضاته مع بنكيران بعد اقتراب حزب الحمامة من دخول الحكومة ؟
بنكيران يحسم رسميا في مشاركة حزبين في الحكومة المقبلة
بنكيران حائر أمام رغبة 6 أحزاب المشاركة في الحكومة
اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تقرر رسميا مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة
دبلوماسية أمريكية تلتقي أميناتو حيدار بالعيون
بالصور: وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية يزور أسرة المرحوم محسن فكري
أخبار وطنية
بعد منع بنكيران أتباعه من التظاهر، البيجيدي يصدر بلاغا حول قضية مقتل "مول الحوت"
على طريقة الأفلام .. "مشرمل" يطعن شرطيا بسكين و يلوذ بالفرار رغم مواجهته بالرصاص
توقيف 3 نصابين في حالة سكر بالدار البيضاء من بينهم شرطي و فتاة
دركي يستعمل "الرصاص" لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة
صاحب سوابق يقود "مقدم" يتاجر في المخدرات إلى السجن
الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على شاب بالسلاح الأبيض
البشير عبدو و نزهة الركراكي يقيمان في فندق بباريس على نفقة الملك
محاكمة مقدم شرطة متورط في "بيع الوهم" للراغبين في ولوج سلك الشرطة
الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى الرئيس الجزائري و هذا ما جاء فيها
الأميرة للا سلمى تحضر بباريس أشغال المؤتمر العالمي ضد السرطان
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
حزب الله: القتال في سوريا جزء من القتال ضد إسرائيل
البغدادي يختبئ في الموصل والقوات العراقية تستعد للحسم
تنفيذ عقوبة الجلد في أمير سعودي
الزلازل المبكرة في لوس أنجليس ارتبطت بإنتاج النفط
جلد أمير سعودي و سجنه بعد أسبوعين من إعدام آخر
كندا تستقبل 300 ألف مهاجر عام 2017 وفق شروط جديدة !!
أوباما يحذر بوتين من كائنات فضائية ستغزو الأرض عام 2017
القوات العراقية تدخل مدينة الموصل آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال البلاد
رئيس المخابرات البريطانية: هجمات إرهابية "حتمية" في طريقها إلينا
الولايات المتحدة: ترامب يتقدم على كلينتون لأوّل مرة
حوادث وقضايا
الداعشي الموقوف بتيفلت كان بصدد التحضير لعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف
هذا مصير سائق الشاحنة الذي تسبب في انهيار قنطرة بأزيلال والساكنة تستنجد
وزارة التجهيز توضح السبب الرئيسي لانهيار القنطرة الحديدية بضواحي أزيلال
إف بي أي المغرب "يصطاد" داعشيا جديدا بإمنتانوت
الهيني يتهم الرميد بمحاربة الخصوم بعد الطعن في قبوله في هيأة المحامين
عاوتاني ..حافلة للنقل القروي تدهس شاب كان على متن دراجته النارية وترديه قتيلا
شخص يضرم النار في جسده أمام مقر ولاية العيون
أمن الداخلة يفكك معملا لصنع "الماحيا" ويوقف صاحبه
ضابط شرطة "مشا فيها" بعد تزوير محضر رسمي و سرقة مبلغ مالي من ضمن المحجوزات
الشيخ الفزازي يشيد بحلم و صبر أهل الحسيمة و يكشف حقائق حصرية لأول مرة يتعرف عليها أهل الريف
قضايا المجتمع
برلمانية "الأوباش" في وضع لا تحسد عليه بعد إطلاق عريضة لطردها من مجلس النواب
مأزق لمجرد قد يزداد تعقيدا بعد دخول أطراف جديدة في القضية
هذه أسباب عدم موافقة القاضي الفرنسي على منح السراح المؤقت لسعد لمجرد
تطورات مثيرة تعيد قضية المغربي عمر الرداد الى الواجهة
برلمانية حزب الحصان تعتذر لساكنة الريف بعدما وصفتهم بالأوباش
حزب ساجد يتبرأ من برلمانيته التي ربطت بين ساكنة الريف و الأوباش
غياب البذل المعقمة يؤجل العشرات من العمليات الجراحية بمستشفى بن رشد
شاهد عيان يكشف هوية الشخص الذي ضغط عصا "الطحن" بشاحنة الأزبال
برلمانية مغربية تعليقاً على مسيرة الحسيمة: الحسن الثاني كان صادقاً عندما وصفهم بالأوباش
أنباء عن حلول الحاجب الملكي ببيت الراحل محسن فكري
طب وصحة
اختبار بسيط يكشف تسمم الدم في 4 ساعات فقط
بالفيديو: ماذا يحدث في جسمك عندما تصبح نباتياً؟
الأرق يجعل دماغك أكثر مرونة ونشاطا
ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد الموت؟
الأغذية مرتفعة الحموضة تتسبب بمضاعفات لمرضى الكلى
السيارات أكثر قذارة من المنازل والهواتف الذكية
فيتامينات تعمل على خفض نسبة السكر بالدم
إجراء عملية فصل نصفي الدماغ لعلاج مرض الصرع لأول مرة في المغرب
هل تعاني من كثرة النسيان إليك الحل..اليك النصائح للحصول على ذاكرة قوية
متى تكون معرفة فصيلة الدم مفيدة؟
علوم وتكنولوجيا
كيفية تقييد وصول التطبيقات الخلفية إلى الإنترنت
برامج مكافحة الفيروسات لا توفر حماية كاملة
نيسان تطلق أول مكتب جوال
معايير لاختيار بطاقة الذاكرة المناسبة للهاتف الذكي
لينوفو تبدأ بيع هاتف مشروع تانغو
مايكروسوفت: قراصنة روس يستغلون ثغرة في ويندوز
تحليل: مايكروسوفت تغزو أبل في عقر دارها ويبدو أنها انتصرت
Vue.. نظارة ذكية تلائم كافة احتياجاتك اليومية
ما هي أفضل الهواتف الذكية في طول عمر البطارية؟
فيس بوك تحاول شراء تطبيق سناب شات الآسيوي "سنو"
ثقافة وفنون
هذا هو موقف دنيا باطمة من وقوف الملك إلى جانب سعد لمجرد
بالصور .. الحسناء الفرنسية لوري ماركيت: لا أعرف سعد و لا علاقة لي بهذه القصة المقرفة "
في تصريح لـ "أخبارنا" .. رشيد الوالي يرد على اتهامه بالتسبب في أزمة حادة لطفل مُعاق
عاجل .. القضاء الفرنسي يصدم سعد المجرد مجددا و يقرر استمرار حبسه الى غاية ..
آخر التطورات من باريس. سعد المجرد يطلب لقاء المحامي ديبون موريتي
الكشف عن هوية الفتاة الفرنسية التي قادت سعد المجرد للسجن (صور)
ديكابريو في المغرب لهذا السبب
بالصور : سعيد الناصري يهدي"شقتين" و يكرم فنانين كبيرين في ليلة "نجوم الشاشة "
مصري و جزائري نصبا كمين لسعد المجرد و هذه معطيات عن الفتاة المشتكية
هذا هو سبب تدخل الملك في قضية سعد لمجرد
شاشة أخبارنا
لحظة اقدام مواطن على احراق نفسه بمدينة العيون
لحظة اشتعال النيران بحافلة كانت تقل عشرات العمال بالجديدة
فيديو صادم : طبيب يتجول بكلبه داخل مستشفى بسطات!!!
هل لدى ناسا اي اتصال مع الفضائين ؟
مهاجر مغربي يقارن بين واقعة محسن فكري و قضية صدام حسين
واقعة محسن فكري تتكرر بأوروبا و هذا ما حصل
الفنان حـاتم إيدار تـغلـبه الدمـوع مباشرة على قناة فرانس 24 ، و هذا هو الـسـبب !!!
أبناء الريف يبدعون بفيديو كليب صادم طحن مو
بالفيديو.. هذه هي هوية الفتاة لي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب
نائب برلماني تونسي يحرض المغاربة على الثورة امام سفارة المغرب بتونس
مستجدات التعليم
خطير..اختطاف تلميذ من أمام المؤسسة التعليمية وتعنيفه واغتصابه والدرك يحقق
هذا موعد إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا دورة 2017
رسميا... وزارة التربية الوطنية تطلق حملة توظيف ضخمة هذه تفاصيلها
راتب المعلم في الامارات ثاني أعلى راتب عالميًا
وزارة التعليم العالي تؤكد عزمها على تطبيق "مرسوم البوليتيكنيك" وهذا ما تضمنه لطلبة المدارس التطبيقية
بالصور : طلبة المدرسة الوطنية للكهرباء و الميكانيك يبيتون في العراء إحتجاجا على منعهم من التسجيل
وزارة بلمختار في ورطة بعد الترخيص لمدارس غولن قبل أربع سنوات
وزارة بلمختار تتخذ هذا الإجراء من أجل تضييق الخناق على الموظفين الأشباح
سابقة: بلمختار يوصي بتعيين مستشارة له وزيرة منتدبة في التعليم
هل حان الوقت لضحايا نظامي 1985ـ 2003 أن يتنفسوا الصعداء بعد هذا المستجد ؟
دين ودنيا
كم تبلغ مساحة الجنة ؟
أشياء لم تعرفها عن قصص ذكرت في القرآن
كيف تعاقب الطفل وفقا للتربية الاسلامية؟
حكم الشرع في خلع الحجاب؟
دعاء يشرح الصدر ويدخل إلى قلبك السعادة
كيف نتفادى الوقوع فى المشاكل الزوجية؟
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هذه حقيقة وفاة الداعية السوري الشهير راتب النابلسي
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هل فهم النظام رسالة الشارع ؟
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إنه التحكم ... الحداثوي
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تجديد الإدارة : خطب الملك في واد و الإدارة غارقة في الفساد
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نحن المجردين الحقيقيين .. همنا التشكيل الحكومي
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بالفيديو: لحظة إنقاذ قطة أصيبت بنوبة قلبية خارج المستشفى
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القضاء الباكستاني يرفض العفو عن فتاة غلاف مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"
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بالفيديو.. رجل يصطاد سمكة قرش ويعيدها للبحر بيديه العاريتين
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مباريات ووظائف
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مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
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مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
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توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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رئيس مجلس جهة فاس-مكناس يدعو إلى العمل على جعل التنمية المستدامة من أولويات سياسة إعداد التراب
العدالة المناخية : منظمات غير حكومية سويسرية تطالب بالتزام دولي قوي في مؤتمر الكوب 22
الدار البيضاء .. نزار البركة يدعو مهنيي قطاع التأمين إلى المساهمة بفعالية في تدبير المخاطر البيئية
الأقاليم الجنوبية.. إعطاء انطلاقة غرس أكثر 34 ألف شجيرة يوم 12 نونبر الجاري بمحيط التخليف "أمكالة" بإقليم السمارة
دورة تكوينية بآزرو لفائدة جمعيات محلية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة حول إعداد جدوى المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
العيون ... انطلاق أشغال إعادة بناء الطريق الساحلية الرابطة بين العيون وطرفاية
تنظيم الإقصائيات الإقليمية لمناظرات الشباب من أجل المناخ بقلعة السراغنة
توظيف مالي لمبلغ 1,5 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة "ديفوكس مروكو" للبرمجة المعلوماتية الدار البيضاء
تازة .. المجلس الإقليمي للغابات يبحث الثلاثاء المقبل أهم التصورات لتثمين وتنمية القطاع الغابوي
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شاهد الضربات الترجيحية : الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي 0 - 3
شاهد الضربات الترجيحية : الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي 0 - 3
بواسطة
أخبارنا المغربية
35 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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