الرياح تتسبب في مخالفة غريبة بالدوري الدنماركي

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مكتب الصرف يعلن حصيلة عملية تصريحات المغاربة المقيمين بالخارج
هذا هو تفسير منتجي البيض للارتفاع الذي تشهده الأسعار
هكذا أوقفت وزارة المالية صفقات بالمليارات حاولت أكاديمية الرباط تمريرها
أخنوش يخرج عن صمته بخصوص خبر شراء لاسامير
12 شركة كبرى تتحكم في سوق توزيع المحروقات بالمغرب والضربات يتلقاها المواطنون
شركة بريطانية تخسر 68 مليون دولار في قضية مرتبطة بإغلاق مصفاة "سامير"
المغرب يوقع صفقة تطوير طائرات "إف16" مع أمريكا هذه قيمتها
شركة فنلندية تنافس "لافارج" و تنشئ ثاني أكبر وحدة لانتاج الإسمنت بالمغرب
هؤلاء أبرز المرشحين لشراء مصفاة سامير بينهم شخصية سياسية معروفة
تطورات جديدة تعرفها أزمة "لاسامير"
سياسة
هل يجرؤ بنكيران على تفعيل الفصل 104 من الدستور؟؟
يتيم يقصف "التحكم" و "البلوكاج" و"البريكولاج"
لشكر ينتقد بنكيران ويعتبر شروطه لتشكيل الحكومة "تعجيزية"
البرلمان الأوروبي يحبط نصا يعارض حقوق المغرب في صحرائه
بعد انسحابها من قمة ملابو تضامُناً مع المغرب .. السعودية تؤكد: ما يمس سيادة المغرب نرفضه
محللون : عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستواجه دولتين مركزيتين في المنظمة
هذا موقف أمين جامعة الدول العربية بشأن انسحاب المغرب و دول عربية من قمة مالابو
رغم البلوكاج، بنكيران يكشف عن هوية أحد وزرائه القادمين
بلقاضي: تشكيل الحكومة المقبلة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو بيد اخنوش
العماري يتبرّأ من عرقلة مشاورات بنكيران
أخبار وطنية
بعد مقتل منحرفين برصاص الشرطة، الحموشي يصدر تعليمات خاصة إلى رجال الأمن
بعد الحكم الصادر اليوم، البام يعلن تضامنه مع القاضي الهيني ويعتبر "محاصرته" سياسية
مارتيل .. وفاة عامل بناء و إصابة آخر بجروح خطيرة بعد سقوطهما من بناية قيد الانشاء و فتح تحقيق في الحادث
أنتسيرابي تخصص استقبالا كبيرا للملك...ضيف مدغشقر الكبير
طقس بارد و ثلوج وأمطار قوية ستصل الى 60 ملمتر بهذه المناطق
تطوان .. اعتقال صاحب محل مجوهرات يقود الى مفاجأة غير متوقعة
صورة للملك محمد السادس رفقة ابنه تثير إعجاب الصحافة الأجنبية
وثيقة مسربة تكشف تهافت المستشارين على الحصول على "سيارات دولة لائقة"
هكذا نجح أمن فاس في الايقاع بشخص تورط في جريمة قتل قبل 7 أشهر
هذه هي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
السلطة الفلسطينية ستساعد إسرائيل في إخماد الحرائق !
وزير الأمن الداخلي : نصف الحرائق في اسرائيل متعمدة
الإعلامي فيصل القاسم يهاجم نظام السيسي بسبب قضية الصحراء المغربية
بعد فضيحة سفير الرباط بمدغشقر، أوامر بالتحقيق في التدبير المالي لسفارات مغربية بإفريقيا
العراق: عشرات القتلى في تفجير انتحاري استهدف زوارا شيعة في جنوب شرق بغداد
تركيا " أردوغان " تصدم المسلمين و ترسل طائرة لإخماد حرائق إسرائيل
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار منصة بمحطة لتوليد الكهرباء بالصين إلى 67 قتيلا
اتصالات هاتفية آلية تثير مخاوف لدى المسلمين الأمريكيين من خضوعهم للمراقبة
الجيش التركي يتهم قوات النظام السوري بقتل ثلاثة من جنوده
الحكم على إرهابي ادين في اعتداءات جاكرتا بتسعة سنوات سجنا نافذا
حوادث وقضايا
تعاون أمني بين المغرب و اسبانيا لملاحقة مستغلي الأطفال في تصوير الأفلام الإباحية
تطوان .. اعتقال شخص متورط في السرقة يقود الى فك لغز جريمة قتل
مواطنون يلقون القبض على "شفار" اقتحم صالون للحلاقة وروع صاحبته وسرق هاتفها النقال
هذا هو الحكم الصادر في حق "الكوبل الدعوي" عمر وفاطمة
أخيرا...استئنافية سطات تصدر حكمها في قضية "قايد الدروة"
بالفيديو : جريمة مروعة تهز سطات بطلتها شابة قتلت صديقتها بـ "جنوية" و السبب .. !!
خطير: شاب يستنجد بالحموشي من معتدين أصابوه بالسلاح الأبيض وسببوا له عاهة مستديمة
النيابة العامة تفتح تحقيقا حول وفاة مروج مخدرات بعد اعتقاله من طرف أمن البيضاء
هكذا ردت إدارة السجون على فيديو "ولد مليكة" الذي فضح ما يجري بالزنازن
اتهام شركة بالبيضاء بتزوير تواريخ مواد تجميل فاسدة
قضايا المجتمع
شخص يقتحم مسجد بأكادير،ويمنع الإمام والمصلين من تأدية صلاة العشاء وهذا هو السبب
بولوز يرد على منتقدي احتفال " التوحيد و الإصلاح " بعيد ميلاد طارق السويدان
هذه تطورات اعتقال مدير بنك متهم باختلاس أزيد من نصف مليار سنتيم
بالفيديو : " أخبارنا " تقضي ليلة سوداء بمستشفى " الموت " سيدي لحسن بتمارة لتنقل لكم وقائع خطيرة جدا
استخدام عناصر الامن للسلاح الوظيفي في مواجهة الاجرام بين التأييد المشروط، والرفض التام!؟
أسعار البيض تحلق مجددا والمغاربة يدعون لمقاطعة شاملة
مثير .. الشيخ الفيزازي يوجه مدفعيته الثقيلة نحو فكرة تأسيس جمعية "الشواذ" بالمغرب و يقول : هؤلاء جعلوا من مؤخراتهم مشروعاً سياسيّاً
أمانديس في قفص الاتهام بعد فضيحة غرق أوراش طنجة الكبرى
هاشتاغ “نطالِبُ بالتوظيف بالمجمع الشريف” يُشعِلُ الفايسبوك
فيديو مؤلم: بكاء هستيري لشيخ ثمانيني بأعالي الجبال وسط جموع من المحتجين بسبب العزلة والتهميش
طب وصحة
3 أخطاء ترتكبها عند غسل أسنانك.. احذرها
نصائح سحرية للتخلص من اكتئاب الشتاء
7 فوائد سحرية لمشروب البنجر والزنجبيل بالليمون
تصنيع نموذج لرئة بشرية للمساعدة في تطوير علاجات
السلطات المعلبة بيئة خصبة لبكتيريا السالمونيلا
الجزر والبطاطا والكرنب تقي من الإصابة بالخرف لدى كبار السن
كيف تتخلص من الضرر الجسماني للقلق الوظيفي
سجل الأعراض يساعد في مواجهة عسر الهضم لدى كبار السن
دراسة: تقليل الدهون المشبعة 1% يقلص أمراض القلب بنسبة 8%
10 أطعمة تساعد الطلاب على حفظ واستذكار الدروس بسهولة
علوم وتكنولوجيا
بالفيديو: سوني تنوي إنتاج عدسات لاصقة بمقدرات خارقة
تحديث سكايب قد يغير محرك البحث والصفحة الرئيسية
آبل تحصل على براءة اختراع لهاتف آي فون قابل للثني
بطارية تُشحن في ثوان وتعمل لأكثر من أسبوع
تطبيق للتعرف على النباتات بمجرد تصويرها
فيس بوك تطور أداة للرقابة لإقناع الصين برفع الحظر
حذار من البلطجة الإلكترونية .. وصايا للمراهقين
ثغرات أمنية في برامج سيمانتك وفوكست
أوروس تطلق لاب توب جديد لعشاق الألعاب
كيفية استبدال بطارية جهاز "آي فون 6 إس"
ثقافة وفنون
الممثل المصري محمد رمضان متشبت بالفنان المغربي سعد لمجرد لمشاركته في فيلمه المقبل
إسقاط تهمة الاغتصاب عن سعد المجرد
فايسبوكيون يتداولون صورة محتملة لسعد لمجرد داخل السجن (صورة)
أوباما يمنح وسام الحرية لغيتس وسبرينغستين وهانكس
بعد وفاته بأكثر من عام.. محكمة مصرية تقضي بحبس الفنان الراحل نور الشريف
بالفيديو: اليابان تستضيف أول عرض لأزياء المحجبات في طوكيو
والي كلميم يستعد لزيارة الكوميدي جواد السايح و هذا هو جديد حالته الصحية
بالصور .. الفنان تامر حسني يرد على الساخرين من صورته الشهيرة و هذا ما قاله
هذا جديد الحالة الصحية للفنان المغربي جواد السايح (صور)
عاجل : الكوميدي جواد السايح يدخل غرفة العمليات في وضع حرج جدا
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قناة جزائرية تهاجم المغرب والدول الخليجية بسبب انسحابها من القمة الافريقية
السعودية تعلنها مدوية: من مس الصحراء فهو يمسنا وملتزمون بالدفاع على أمن وأراضي المغرب
شاهد مول مطور منحوس دار كسيدة أو طاح عليه بوطو ديل ضو
شاهد .. مقاييس التساقطات المطرية اليوم و النشرة الانذارية
يغافل البائع و يسرق هاتفا من محل تجاري بفاس
مغربي يمسك بأيدي فتيات أجنبيات بشفشاون.. شاهد ردّة فعلهن؟
الأمطار الغزيرة تغرق ساكنة بالصخيرات و تكبدها خسائر فادحة
صدق أو لا تصدق : أم فلسطينية عمرها 23 عاما تنجب 11 طفلا
فيديو جد خطير.. مشرمل يحمل سيفا كبيرا ويروع ساكن طنجة (+18)
شفار قطع الضو على عمارة و دخل صحا على امرأة متزوجة في مكناس.. قتلوه عصا
مستجدات التعليم
شوهة...أخطاء بالجملة في لوائح المقبولين لاجتياز مباريات التشغيل ب"الكونطرا" بالتعليم
هذا هو مصير أستاذ الرياضيات بطل فيديو "المضاربة" مع تلميذه بإحدى ثانويات تارودانت (فيديو)
خطير : مجلس عزيمان يعطي موافقته المبدئية على إلغاء مجانية التعليم
تفاصيل جديدة حول فيديو العراك بين أستاذ و تلاميذه داخل ثانوية بتارودانت و هذا ما وقع اليوم
المفتشون يطالبون بوقف "الهجوم على اختصاصاتهم"
التساقطات المطرية تعري واقع حجرات دراسية وأطر تربوية تدق ناقوس الخطر
مشروع الاستراتيجية الإقليمية لتدبير المخاطر بالوسط المدرسي محور لقاء بشيشاوة
مجلس عزيمان يرسم صورة قاتمة عن العنف والتحرش في المدرسة
إصابة تلاميذ بشكل خطير ببرشيد بعد جلدهم من طرف أستاذهم بحبل مطاطي
الترخيص لاساتذة سد الخصاص باجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود
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وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب
كيف تبرمج عقلك اللاوعي لحفظ القرآن الكريم؟
10 سنن مهجورة في الشتاء
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أحذر.. أن تقول كلمة "لو" والسبب؟
كيف يتعبد الجن إذا كانوا مكلفين؟
ما هو الحيوان الذى قتله الانسان في القرآن؟
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هل يجوز الاستغناء بالقرآن عن السنة؟
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الحُكُومَة المَغربية الجَديدة : وفاق لا ... عداء !
ساهموا في بناء المسجد ... يا له من عبث
بين إلياس و أخنوش، الأمل في إسقاط بنكيران
رجاء أيها الفايسبوكيون: كفاكم حروبا داخلية .. وحدوا نضالاتكم لتستفيدوا من صفحاتكم قبل أن تنقضي
الطلاق وتأثيره على المجتمع
الغضب اضطراب بيولوجي وليس بِـ"طْبْعو صْعيبْ" أو "ْ قْلْبو بْيْضْ"
أخطاء الدولة في قضية محسن فكري كادت تحول المغرب لسوريا
10 الاف اطار : عندما يتمرد الأساتذة على كل المخططات التخريبية
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كيف تتخلصين من آثار حب الشباب ؟
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هذه أهم أسباب الإصابة بسرطان الثدي
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مساعدة شخص على فراش المرض
سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
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إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
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بالفيديو.. كرة نارية عملاقة تظهر في السماء تثير رعب الأمريكيين
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هكذا تكتشفين الكاميرات المخفيَّة بغرف تغيير الملابس
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الحكم على شخص صب الماء المغلي على زوجته في نزل للاجئين
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الفرق بين الولادة في المغرب و هولاندا
قالك الأزمة
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الشرطة التي يريدها الشعب
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الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
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توظيف تقنيين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء
توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الاقتصاد
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الجمعية المهنية لصناعات السيراميك بالدار البيضاء تطالب بمقاييس اقتصادية ومالية لحماية المنتوج المحلي
الداخلة..انطلاق الدورة الأولى للأيام الدراسية الدولية حول "السلامة الصحية للمواد الغذائية في خدمة التعاون جنوب- جنوب"
انتخاب المغربي بشير بادو عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لشركات التأمين
منح حوالي 22 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات بإقليم الصويرة خلال شهر أكتوبر المنصرم
"نحو مغرب رائد في الأعمال" شعار مؤتمر دولي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء
صناعة السيارات : المغرب يطمح إلى تجاوز الأهداف المسطرة لسنة 2020 (وزير)
إقليم بني ملال... اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس 24 نونبر
"شبكة النساء الرائدات" تنظم الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمواكبة والتشبيك يوم 26 نونبر بالرباط
مشاركة مغربية في ورشة عمل إقليمية بعمان حول إدارة النفايات السائلة في منشآت الرعاية الصحية
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الرياح تتسبب في مخالفة غريبة بالدوري الدنماركي
الرياح تتسبب في مخالفة غريبة بالدوري الدنماركي
بواسطة
أخبارنا المغربية
2 ساعات 28 دقيقة مضت
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نص التعليق:
متولي يسجل هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري القطري
لقطة مهارية رائعة لميسي أمام لاعب سيلتيك
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بالفيديو.. الأهداف العشرة المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش 2016
حياتو يزور ملعب مولاي عبد الله بالرباط ويبدي اعجابه به
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لقجع يستقبل رئيس الكاف عيسى حياتو بالرباط
مغربي مقيم بفرنسا يوجه رسالة شديدة اللهجة للمدرب هيرفي رينار و سعيد حسبان
العربي ينقذ فريقه من الخسارة و يسجل التاسع بالدوري القطري
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نهاية لاروخا
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خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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