فيديو.. حارس مرمى يصطاد طائرا بالكرة في الهواء

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نسبة فائدة القروض العقارية بالأبناك المغربية ستنزل الى تحت سقف 4 %
قرار جديد لـ " أوبك " يهدد بإشعال سوق المحروقات بالمغرب
صندوق النقد: الدرهم المغربي لن يهبط بعد تحرير سعره تدريجيا
بوليف يفجر غضبه ويقول : أصحاب "الكبت الديموقراطي" يدعون للردة الديموقراطية ول"طحن" الشعب !
صندوق النقد الدولي راض على حكومة بنكيران لهذا السبب
المغرب يوجه ضربة "قاضية" للجزائر عبر هذا المشروع الضخم المزمع إطلاقه بنيجيريا
خبر سار للمغاربة بخصوص مصاريف الحج والعمرة
مجموعة دولية في مجال تصنيع الدراجات تختار طنجة لإقامة وحدة إنتاج وتسويق دراجات تعمل بالطاقة الشمسية
الدعوة إلى عقد لقاء لكبار المستثمرين بالمغرب لانجاز مشاريع استثمارية بجهة بني ملال خنيفرة
هذا هو عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال التسعة أشهر الأولى من 2016
سياسة
بالفيديو : نيجيريا توجه صفعة جديدة للجزائر و البوليساريو
وفد مغربي مشارك في مؤتمر باسبانيا يحتج على بتر جزء من خريطة المغرب
هذا هو عدد المناصب الوزارية التي اقترحها بنكيران على أخنوش
هذا سبب الغضب المغربي ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي
بـــلاغ هـــام للمـــغــاربة مــن وزارة الداخــليــة
بنكيران : "حنا بثلاثة متافقين ولوخرين الله يجيبهوم على خير"
الخارجية المغربية تصدر بلاغا ناريا وتتهم رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعرقلة انضمام المغرب
لهذا السبب ظهر " الباميون " بوشاح برتقالي موحد خلال " ضيف الأولى "
شباط يحسم في هوية وزراء حزبه بالحكومة المقبلة و هذه أسمائهم
الكويت تكشف سبب عدم انسحابها من القمة العربية الافريقية تضامنا مع المغرب
أخبار وطنية
الحموشي يوقف موظفة شرطة عن العمل لهذا السبب
أحوال الطقس يوم غد السبت: أمطار قوية وجو بارد بعدد من مناطق المغرب
نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية من خنيفرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس
"مكتب الخيام" يفكك خلية إرهابية جديدة من 8 أفراد بطنجة وفاس
اعتقال أربعة أشخاص بآسفي اثر جريمة قتل ببندقية صيد
الرصاص يلعلع في طانطان لتوقيف صاحب سوابق و هكذا جرى اعتقاله داخل المستشفى
الملك يحل بأبوجا في زيارة رسمية لنيجيريا .. و هذا هو الوفد المرافق له
مطار البيضاء .. نيجيري "حصل" متلبس بمحاولة تهريب كمية من الكوكايين تحت ملابسه
السجن 10 سنوات لرجل أمن تسبب في مقتل موقوف
رسميا: الملك يغادر مدغشقر وهذه ما كتبه لرئيسها
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بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
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وفاة 18 شخصاً بانقلاب حافلة في بحيرة بالصين
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بالصور : الغامبيون يختارون رئيس البلاد وفق أغرب طريقة تصويت في العالم
مفاجأة .. فرونسوا هولاند يتخلى عن الترشح لولاية رئاسية جديدة
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نسخة ألمانية أولى من مجلة "شارلي إيبدو" تسخر من ميركل
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روسيا تقترح إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب
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تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء الجنسي والجسدي على فتاة قاصر
جمعية حقوقية تتهم شرطيا بالتحرش بتلميذات و هذا ما تطالب به
حريق يودي بحياة ثلاث أطفال بمدينة بالداخلة
معطيات جديدة حول الخطبة التي تسببت في توقيف إمام بمسجد بفاس
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السيبة...عصابة مسلحة تهاجم ركاب قطار " لخليع " و تجبره على التوقف للفرار بغنيمتها
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البيضاء .. خليجي يصدم سائق دراجة نارية ويرديه قتيلا
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المجلس المحلي للشباب بورزازات يواصل ترافعاته بخصوص ملف التشغيل بإقليم ورزازات
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بريطانيا تحذر شبابها من عصابات الابتزاز الجنسي بالمغرب
"شوهتنا عالمية"....مدينة إيطالية تمنع مهاجرا مغربيا من دخول نطاقها ل 3 سنوات والسبب مخجل
بالفيديو: الممرضون يحتجون على وزارة الصحة ويرفعون شعارات قوية
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تعنيف النساء بالمغرب في تزايد وهذه هي المدينة التي شهدت أكبر عدد من الحالات
جريدة " بوعشرين " تهين المرأة المغربية و تصفها بـ " البغلة " وسط غضب حقوقي كبير
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هل يساعد الماء المالح حقا في تعقيم والتئام الجروح؟
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خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الهواتف انطلاقا من العام المقبل
فيروس أمريكي يهدد الأنظمة المعلوماتية للمغرب والسعودية
لماذا تتحول "أبل" إلى اللون الأحمر؟
نصف سكان العالم سيتصلون بالإنترنت نهاية 2016
آبل تعمل على إصلاح البريد المزعج المتعلق بالتقويم
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آبل تستخدم طائرات دون طيار لتحسين خرائطها
ميزو تعلن عن هاتفها الذكي الجديد
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جديد قضية لمجرد...تسجيل صوتي للفرنسية لاكروا يقلب الموازين
و أخيراً .. خبر سعيد لجمهور سعد لمجرد و هذه التفاصيل
بالفيديو: : مشاكل " الزنقة " تدفع ملك الراب " مسلم " إلى الثورة مجددا على الواقع المعاش
محامي ضحية لمجرد بأمريكا يكشف عن معطيات جديدة قد تؤثر على مسار القضية
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مراد يلدريم يكشف تفاصيل حفل زفافه .. وهذا ما قاله عن اللباس المغربي التقليدي (فيديو)
الكوميدي السعودي سامر الحزمي ينفي إسائته للمغاربة ويتأسف على سوء فهم عرضه الساخر
"مشا فيها سعد"....عاملة الفندق تدلي بشهادتها أمام القاضي
نيويورك بوست : تسليم لمجرد إلى السلطات الأميركية وارد
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اسرار مرعبة عن الجيـش المغربي السعودي
عبد الوهاب الدكالي تنقيطي لسميرة سعيد 25 /20
المغرب وجهة استراتيجية ذات أولوية بالنسبة للاِستثمارات الإماراتية
الملك يهدي نيجيريا 10 ألاف نسخة من المصحف الكريم
نيجيريا .. معطيات حول إحدى أهم القوى الاقتصادية في القارة الإفريقية
تفاصيل تفكيك خلية ارهابية تتكون من 8 أشخاص ينشطون بمدينتي فاس و طنجة
عثمان مولين يغني بمدرسته السابقة “HEM” تحت الأمطار والحضور الكثيف
شــــــــــــاهد ســـــابقة لأول مرة في تاريخ المغرب.. مقاطعة صلاة الجمعة بفاس
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بعد الضجة التي أثارتها توصيته المزعومة بإلغاء مجانية التعليم، مجلس عزيمان يرد ببلاغ رسمي
المغرب يحصد مراتب متأخرة في تصنيف التلاميذ في مادتي الرياضيات و العلوم و باعتراف وزارة بلمختار
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الوطن الذي عقد قرانه على الإنتظار
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المغرب ، بلد استراتيجي بالنسبة لأوروبا وفرنسا في العديد من المجالات (برلمانية أوروبية)
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توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات لجهتي مراكش أسفي والداخلة وادي الذهب
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فيديو.. حارس مرمى يصطاد طائرا بالكرة في الهواء
فيديو.. حارس مرمى يصطاد طائرا بالكرة في الهواء
بواسطة
أخبارنا المغربية
21 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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