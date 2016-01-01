غوارديولا يرفض مصافحة فابريغاس

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خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيمكن بلدان غرب إفريقيا من تحقيق ازدهار اقتصادي
التهرب من أداء الضرائب وسومة الأكرية يكلف جماعة خريبكة 7 ملايير سنتيم
تفاصيل جديدة عن مشروع إنجاز خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا والمغرب
الملك والرئيس النيجيري يطلقان مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب
شركة بوينغ تسلم بسياتل خامس طائرة دريملاينر للخطوط الملكية المغربية
شركات الاتصالات تتكبد خسائر كبيرة بعد عودة الواتساب و الفايبر
قطر في طريقها لاقتناء حصة مهمة في "لارام"
غريب : رغم متابعته في فضائح "السياش"، عليوة يشارك في الصفقات العمومية
لهذا السبب الخازن العام للمملكة يمنع صرف تعويضات النواب !!!
نسبة فائدة القروض العقارية بالأبناك المغربية ستنزل الى تحت سقف 4 %
سياسة
غياب القرار النهائي لأخنوش و غموض لشكر يواصلان عرقلة تشكيل الحكومة
"ولات وزيعة ماشي حكومة" ....هذه بعض الشروط التي يحاول لشكر فرضها على بنكيران للمشاركة في الحكومة
رؤساء المكاتب الانتخابية وأعضاؤهم غاضبون ويطالبون الداخلية بالافراج عن مستحقاتهم المالية
بالفيديو : نيجيريا توجه صفعة جديدة للجزائر و البوليساريو
وفد مغربي مشارك في مؤتمر باسبانيا يحتج على بتر جزء من خريطة المغرب
هذا هو عدد المناصب الوزارية التي اقترحها بنكيران على أخنوش
هذا سبب الغضب المغربي ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي
بـــلاغ هـــام للمـــغــاربة مــن وزارة الداخــليــة
بنكيران : "حنا بثلاثة متافقين ولوخرين الله يجيبهوم على خير"
الخارجية المغربية تصدر بلاغا ناريا وتتهم رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعرقلة انضمام المغرب
أخبار وطنية
الأمن يواصل "حربه" ضد الجريمة بفاس و يوقف 42 شخصا خلال يوم واحد
الأرصاد تحذر من أمطار قوية عاصفية ستصل الى 80 ملمتر في عدة مناطق بالمغرب
هذه هي مقاييس التساقطات المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
ولاية الدار البيضاء توضح : هذه حقيقة عملية إعادة إيواء حي "ولد الجمل"
وزارة الداخلية تعلن عن توقيف " داعشي خطير " و هذا ما كان سيقوم به
مروحية طبية تحل بشكل عاجل بأعالي جبال أزيلال لنقل سيدة مريضة إلى المستشفى الميداني واويزغت
نشرة إنذارية: أمطار قوية عاصفية مساء اليوم السبت وصباح غد الأحد في عدة جهات بالمملكة
مقاييس التساقطات المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الحموشي يوقف موظفة شرطة عن العمل لهذا السبب
أحوال الطقس يوم غد السبت: أمطار قوية وجو بارد بعدد من مناطق المغرب
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
الخطوط الجوية التركية تشتري طائرة الرئيس التونسي الاسبق بن علي بهذا المبلغ !
مرة أخرى: اسبانيا تزعج البوليساريو و حليفتها الجزائر بهذه الخطوة
ترامب يشارك في حفل "أبطال وأوغاد" متنكراً في شخصيته
هذه حقيقة إنزال علم البوليساريو بنيجيريا ورفع العلم المغربي
موسكو: قتلنا أمير داعش شمال القوقاز
رئيس وزراء الجزائر يأسف لضعف التجارة الإفريقية والمغرب يخلق المفاجأة
الصين "تحتج رسمياً" لدى واشنطن بعد محادثة ترامب مع رئيسة تايوان
الجيش المصري يعلن تدمير 7 أنفاق على حدود غزة خلال نوفمبر
تحرير رهائن في باريس والبحث عن منفذ هجوم مسلح على وكالة أسفار
الدنمارك تقرر سحب مقاتلاتها المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"
حوادث وقضايا
خطير... لصوص يعترضون سبيل شاب ويسرقون هاتفه ويعتدون عليه بسكين في محاولة لتصفيته
معطيات جديدة في قضية العسكري الذي نحر زوجته أمام الملأ بإنزكان
بالفيديو : جمعيات المجتمع المدني تنظم وقفة تضامنية مع الأمن و ترفع شعار "كلنا البوليسي كلنا الحموشي "
الملك محمد السادس يُنافس السيسي و الأسد في "أبرز شخصية عربية للعام 2016 "
إنزكان تهتز بعدما أقدم شخص على نحر زوجته، و هذا هو السبب
النيران تلتهم شقة بالكامل بطنجة وتتسبب في انفجارين خطيرين
أمن خريبكة يفكك عصابة مختصة في ترويج الكوكايين
اعتقال "مول الموطور" بعد ضبطه يعتدي جنسيا على طفل مقابل 5 دراهم
كارثة : اعتقال رجل بعين عتيق ضبط يمارس الجنس على ابنته الرضيعة
ردو بالكم ... عصابة السيارات تضرب من جديد وتسرق ثلاثة سيارات واستنفار في جهاز الدرك والشرطة
قضايا المجتمع
الفيزازي يعدل عن قراره ويحذف صورة تحتقر الحقوقيات وهذا مافعله بحسابه الفيسبوكي -الصورة- !!
سابقة : بعد مقتل "مشرمل" مدينة بني ملال، دعوات فيسبوكية لتنظيم وقفة تضامنية مع الأمن
مثير: الشيخ الفيزازي بعد دفاعه عن وصف المرأة ب "البغلة" ينشر صورة مهينة لحقوقيات اثارت جدلا بين النشطاء
الذراع الدعوي للبيجيدي ينتقد احتجاجات الفاسيين على توقيف خطيب مسجد
هكذا تسبب الكلاسيكو في حالة من التسيب في مستشفى بن رشد بالبيضاء
كارثة ...5 ملايين مغربي يعيشون بدون مرحاض
معطيات مثيرة يكشفها التحقيق في فضيحة بيع خادمات فليبينيات لأثرياء مغاربة
هادي جديدة : رجل أمن لمحتجة " شتي لمرأة لي كتغوت كتمشي ديريكت لجهنم " ( الفيديو )
قطار الظلم بالتعاون الوطني... إلى أين؟
المجلس المحلي للشباب بورزازات يواصل ترافعاته بخصوص ملف التشغيل بإقليم ورزازات
طب وصحة
تجاهل التهابات المثانة يمكن أن يجلب لك الأسوأ
3 توابل طبيعية كفيلة بتخفيف آلام المفاصل.. تعرف عليها
الفلفل الأسود.. أكثر من مجرد بهار
القرفة قد تشكل خطراً على الأطفال الصغار
3 عناصر غذائية لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية
3 وصفات طبيعية لعلاج الثعلبة ونمو الشعر من جديد
9 أطعمة لتنقية الرئتين وتحسين القدرة على التنفس
10 أطعمة تضاعف المناعة وتعالج أمراض الشتاء
تناول الأسبرين بعد الـ 45 يسهم في إطالة العمر
شرب الكثير من الماء أثناء المرض ليس جيداً دائماً!
علوم وتكنولوجيا
مخاطر الطقس البارد على الهواتف والأجهزة الإلكترونية
كمبيوتر يتعرف على الأصوات عبر مقاطع الفيديو
تقرير: 99% من شواحن أبل المقلدة غير آمنة
واتس آب يوقف دعمه لملايين الهواتف القديمة بانتهاء 2016
أنف كلب إلكترونية تكشف عن المتفجرات والمخدرات والسرطان
مواقع تخبرك إذا تعرض جهازك للاختراق
أبل تطمح في تطوير سيارة ذاتية القيادة
إحذر.. اليوتيوب يتحول إلى منصة لسرقة المعلومات
فيس بوك تعمل على تقليد ميزة "استكشف" من سناب شات
الصين تراقب بصمت رسائل "وي تشات"
ثقافة وفنون
هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته
صديق لمجرد ينفي إدلاء عاملة بشهادتها ضده في قضية الاغتصاب
المحجبات ممنوعات من حضور حفل عمر دياب ليلة رأس السنة بدبي وشروط أخرى غريبة
لي دانييلز يعانق نجمته في هوليوود
الكوميدي جواج يجهش بالبكاء على رشيد شو وهذا هو السبب..
جديد قضية لمجرد...تسجيل صوتي للفرنسية لاكروا يقلب الموازين
و أخيراً .. خبر سعيد لجمهور سعد لمجرد و هذه التفاصيل
بالفيديو: : مشاكل " الزنقة " تدفع ملك الراب " مسلم " إلى الثورة مجددا على الواقع المعاش
محامي ضحية لمجرد بأمريكا يكشف عن معطيات جديدة قد تؤثر على مسار القضية
خبز الدار ياكلو البراني : السينما المغربية تتلقى صفعة قوية بمهرجان مراكش للفيلم
شاشة أخبارنا
أمطار غزيرة وفيضانات تضرب اسبانيا
تنافس على الموضة و الأناقة في البساط الأحمر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
مواطنة جزائرية تناشد الملك محمد السادس للحصول على الجنسية المغربية واللجوء السياسي !
شرطي أحيل على التقاعد الحتمي بدون تعويضات يناشد الملك محمد السادس
وزير خارجية نيجيريا يتحدث عن نقل الغاز نحو المغرب و أوروبا
أمطار الخير تغرق أكادير
فيديو مثير.. ها شنو وقع لشفار في سلا
تفاصيل حادثة انقلاب حافلة مشجعي الرجاء اثناء عودتهم من تطوان
الأمير رشيد يترأس حفل عشاء بمناسبة افتتاح مهرجان مراكش و يخص عبد الرؤوف باستقبال خاص
بالفيديو .. خالد جواج : هعلاش رديت على الكوميدي السعودي لي شتم لمغربيات
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استطلاع: هذا هو رأي المغاربة حول العودة إلى استعمال "العصا" بالمدراس
هذا هو موقف جماع العدل و الإحسان حول إلغاء مجانية التعليم
قضية تعنيف تلميذة "مصابة بالتوحد " داخل مدرسة بتارودانت .. المديرية الإقليمية توضح
زيارة أستاذ فلسفة لإسرائيل تسبب استياء عارما في صفوف أولياء أمور التلاميذ
تنديد حقوقي بتعنيف مدير وعون لتميذة بالقصر الكبير
القوات العمومية تتدخل وتفك بالقوة معتصم 10 آلاف إطار بمراكش
مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير أمام القضاء
فاعلون يفضحون فوضى النقل المدرسي الخصوصي بوادي زم
والي جهة بني ملال خنيفرة يوضح حول إلغاء مجانية التعليم:" هذه الادعاءات مجرد مغالطات ولا وجود لاي قرار للتراجع عن مجانية التعليم"
أوامر عاجلة من الداخلية تحرك العمال والولاة بخصوص مجانية التعليم
دين ودنيا
هيئات عالمية تحذر من ترويج قرآن "محرف" عبر تطبيقات الهواتف الذكية
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هل يأجوج ومأجوج مازالوا محبوسين؟
تعرف على أدعية نزول المطر وليلة الجمعة
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علاج القلق والتوتر من القرآن والسنة
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تعرف على السبع اشياء التى يجرى للعبد أجرهن حتى وهو فى قبره؟
حكم الشرع في إجهاض الحمل المشوه بالشهر الخامس
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هل بدأ إعصار ترامب ...
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التعثر الحكومي...بين المتاح السياسي و المتاح الدستوري
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الامارات.. مسيرة اتحاد الخير والعطاء
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أفضل أنواع الحساء للراغبات في إنقاص الوزن
5 أنواع من الفواكه ستساعدك على إنقاص الوزن
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فوائد مذهلة للموز، تعرفي عليها
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أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
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ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
إلى فاعلي الخير ، إلى ذوي القلوب الرحيمة الطفلة فاطنة تناديكم
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بريطانيا: الحبس مدى الحياة لمستخدمي هواتفهم أثناء القيادة
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توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
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توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 5 دجنبر
العيون ...اختتام البرنامج التدريبي حول "الأمن وحقوق الإنسان" لفائدة موظفي الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية
اختتام فعاليات النسخة الأولى من "ملتقيات الشرق" بوجدة
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طنجة .. تنظيم النسخة السابعة من يوم التدقيق وحكامة المقاولات
اليوم العالمي للمتطوعين .. مناسبة للاحتفاء بجنود الخفاء والحث على روح الإيثار
اليوم الوطني للتبرع بالدم .. نحو توسيع دائرة المتبرعين بهذه المادة الحيوية مساهمة في إنقاذ آلاف الأرواح
المغرب يضطلع بدور محوري في تسخير الطاقات المتجددة من أجل تنمية القارة الإفريقية (ساتورداي تايمز أوف زامبيا)
المغرب يعزز موقعه كبوابة نحو إفريقيا (نائب رئيس بوينغ)
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غوارديولا يرفض مصافحة فابريغاس
غوارديولا يرفض مصافحة فابريغاس
بواسطة
أخبارنا المغربية
3 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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