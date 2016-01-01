بالفيديو : وفاة لاعب افريقي بعد دقائق من احتفاله الغريب بالهدف!

بواسطة أخبارنا المغربية

توفي إسماعيل مريشيو لاعب فريق "مباو " التنزاني لكرة القدم، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة، خلال المباراة، التي جمعت فريقه بنادي "موادي"، في مسابقة الدوري المحلي.

وسقط مريشيو (19 عاما)، على أرضية الملعب مغشيا عليه، في الدقيقة (59)، بعد اصطدام قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس، بعد دقائق من احتفاله بطريقة غريبة، بهدف سجله لفريقه في مرمى "موادي"

وقدمت الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى، وفارق الحياة هناك متأثرا بنوبة قلبية حادة.