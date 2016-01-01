العراقي علي رحيمة: ياجور قال لي أنت شيعي وسخ

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"كوسومار" تخرج عن صمتها بعد اتهامها بالغش في قوالب السكر
لماذا غيرت الإمارات بوصلة استثماراتها من المغرب إلى الجزائر؟؟
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ينشئ مختبرا متطورا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية
هذا هو جديد التصفية القضائية لشركة "سامير"
أنباء عن زيادة وشيكة في أجور الموظفين والمستخدمين
غياب المحاسبة يشجع البرلمانيين على إخفاء حقيقة التمويلات الانتخابية
هذا ما أعلن عنه الحبيب الشوباني بعد زيارة عمل للديار الأمريكية
بنك المغرب: ارتفاع بنسبة 13,5 في المائة من الاحتياطات الدولية للمغرب إلى حدود 25 نونبر 2016
هذه هي الأجور التي يتقاضاها المغاربة في القطاع الخاص
المغرب يوقع اتفاقا يمكنه من التنقيب عن الذهب في نيجيريا
سياسة
قياديون من البيجيدي يرفضون التحكيم الملكي لفك "بلوكاج" تشكيل الحكومة
أيت إيدر و مُنيب في منزل بنكيران لتقديم واجب العزاء في والدته
الخليج يبحث في مارس القادم ضم المغرب إلى دول الاتحاد
"بلوكاج" تشكيل الحكومة قد يستمر إلى مارس المقبل
مثير ... القباج يقصف مزوار دفاعا عن بن كيران: هل تشجع وزارة الخارجية المغربية الجرائم الروسية؟؟
سابقة.. الجزائر ترفض استقبال المستشار الملكي أندري أزولاي
بالصور و الفيديو: إلياس العماري يحل ببيت بنكيران لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته
الديبلوماسية الملكية بإفريقيا تعطي أكلها، وهذا ما عبرت عنه الكوت ديفوار رسميا
"البـام" يعزي عبد الإله بنكيران في وفاة والدته
هذه هي الجائزة التي حصل عليها مستشار الملك أندري أزولاي بواشنطن
أخبار وطنية
القبض على شخص متورط في دهس شرطي بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار
السفارة المغربية تتدخل لتسوية وضعية مغربي أضرم النار في جسده بإسبانيا
هكذا أصبحت الكاميرات سلاحا جديدا لمحاربة الجريمة بالدارالبيضاء
حرب افتراضية تستعر داخل مكتب الجمعية الخيرية باليوسفية والقضاء يدخل على الخط
الريصاني : المسؤولون يتماطلون في وضع حد للفوضى التي تعرقل التوزيع العادل لمياه الري على الاراضي الفلاحية
هذه هي المحطة المقبلة للملك محمد السادس بين بلدان افريقيا
أخنوش و زميله في الحزب حفيظ العلمي في بيت بنكيران لتقديم واجب العزاء
لهذا السبب حصاد والحموشي يجتمعان بوزير الداخلية الإسباني
رسميا ...شباط يقرر مقاضاة الصحافي رشيد نيني وهذا هو السبب
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
بشار الأسد يعتبر أن حسم معركة حلب سيسرع بإنهاء الحرب في سوريا
وزير الدفاع الإسرائيلي : الغارات على سوريا هدفها منع تهريب سلاح دمار شامل إلى حزب الله
بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا للمرة 14 منذ توليه الحكم
مخاطر وعلامات إدمان القمار الإلكتروني
دراسة: تلاميذ المدارس الأمريكية متخلفون عن أقرانهم في الرياضيات
باريس تسجل أسوأ تلوث شتوي منذ 10 سنوات
بنكيران يتحول إلى بطل عربي .. وهاشتاغ #شكرا_بن_كيران يغزو مواقع التواصل
إسبانيا تُخيِّب آمال الإنفصاليين وتنتصر للمغرب بمجلس الأمن
ترامب يطالب الحكومة الأمريكية بإلغاء عقد لشراء طائرتين رئاسيتين جديدتين
ألمانيا: ميركل تؤيد حظر النقاب في بلادها
حوادث وقضايا
القاضي المعزول قنديل يمتهن غسل المراحيض بفرنسا ويؤكد أنها أشرف من امتهان القضاء بالمغرب
الناظور : اعتقال موظف بمركز تسجيل السيارات بعد تزعمه لعصابة متورطة في تزوير البطائق الرمادية
نص الخطبة التي تسببت في توقيف خطيب مسجد فاس
حمى إحراق المغاربة لأجسادهم تصل إلى أوروبا وهذا ما وقع لأحد المهاجرين بإسبانيا
وتستمر المآسي...العثور على جثة جنين حديث الولادة بحاوية أزبال بسطات
بعدما قتلها فيل برمية حجر بتمارة ، هذا هو مبلغ التعويض الذي تم عرضه على والدي الضحية
أمن خريبكة يوقف ثلاثة أشقاء بسبب المخدرات واستعمال القوة
اعتقال طالب قاعدي مبحوث عنه في ملف الاعتداء على القاصر شيماء
هذا هو الحكم الصادر في حق ''مخلص'' وباقي أفراد عصابة الرصاص
خطير بالفيديو... شاهد كيف سرق لصوص حارس ليلي تحت الضرب بالسلاح الأبيض و"أخبارنا" تكشف معطيات حصرية
قضايا المجتمع
فضيحة : بعد كشف المستور ،اختفاء ملف متابعة شركة " إينوي " من داخل محكمة بالدار البيضاء
الشيخ أبياط يكشف لقناة الجزيرة حيثيات توقيفه من طرف وزارة الأوقاف
مرة ثانية: نقل شاب مريض بواسطة مروحية طبية من أعالي جبال أزيلال وفيسبوكيين :" الله يداوم علينا هاد التدخلات"
بعد فضيحتها المدوية، زبناء "إنوي" يتقاطرون على وكالاتها للتأكد من الأرقام المسجلة باسمهم
خطير: التبشير يطرق أبواب المؤسسات التعليمية بالفنيدق
رغم احتجاج المواطنين ،التوفيق يصدر مرة أخرى قرار طرد في حق خطيب مسجد وهذه هي التهمة
قاضي التحقيق يشرع في استنطاق المتهمين في قضية محسن فكري وهذه آخر تفاصيل الملف
فضيحة : القضاء ينظر في ملف طرد موظف ببلدية عين العودة بسبب تدوينة نشرها الفيسبوك ( الفيديو )
نقابة تدعو موظفي الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني و هذه هي مطالبها
قمة التبذير : نصف الأسر المغربية ترمي الطعام دون تناوله
طب وصحة
الأطباء يحددون العادات التي تؤثر سلبيا على قامة الإنسان
ماء البطاطا الحلوة وسيلة محتملة للتخسيس
وصفة من الكمون تخلصك من الكرش خلال 15 يوماً
تشقق الشفاه في الشتاء سببه هذه الأخطاء
لماذا يزيد خطر إصابة الرجال بالسكري؟
دراسة تُحذر من وجبات الأطفال في المطاعم
دراسة أمريكية: النعاس لا يقل خطورة عن الخمر أثناء قيادة السيارة
"مخدرات" لعلاج الكآبة عند مرضى السرطان
دراسة: ألعاب الفيديو الذهنية تساعد على تقوية النظر
دراسة: ليس هناك منسوب آمن للتدخين
علوم وتكنولوجيا
سماعة لاسلكية جديدة بمشغل "إم بي 3" معاً
توصية بتغيير كلمة المرور بمنصة الفيديو "ديلي موشن"
سوني تعتزم إطلاق 6 ألعاب محمولة في 2017
غوغل تقلص حجم تحديثات التطبيقات بنسبة 65٪
كوالكوم تعرض عينة من رقائق 10 نانومتر التي تضم 48 نواة
يوم الأرض يطول 2 ميلي ثانية كل قرن
هوندا تكشف عن سيارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
سامسونغ تطلق "غالاكسي إس 7 إيدج" بالأسود اللامع
أبل تنفي مسؤوليتها عن انفجار هواتف "آي فون" في الصين
يوتيوب تتيح البث الحي للفيديو "4 كيه"
ثقافة وفنون
اتهام شارون ستون بإقامة علاقة مع القذافي مقابل 5 مليون دولار
إصابة المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي بتسمم في مراكش
قضية سعد لمجرد .. الكشف عن شروط صفقة اطلاق سراحه بكفالة !!
آخر "اختراعات" عيوش...قاموس لغوي بالدارجة المغربية
آمال سعد لمجرد في إفراج قريب تخيب مجددا وهذا ما جرى
المخدرات، الحقيقة المغربية
بالفيديو : الفنانة " فدوى الطالب " تبحث عن ذاتها عبر " البوز " الإلكتروني ، لكن بطريقة ..؟
هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته
صديق لمجرد ينفي إدلاء عاملة بشهادتها ضده في قضية الاغتصاب
المحجبات ممنوعات من حضور حفل عمر دياب ليلة رأس السنة بدبي وشروط أخرى غريبة
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خطير .. مهربون يستغلون «المصاحف» في إدخال الحبوب المخدرة للمملكة
ياجور: العراقي علي رحيمة قام بشتم المغاربة بأبشع الألفاظ
بالفيديو .. بعد شوهة المنتدى الإقتصادي ، جزائريون يقتحمون معرض السيارات بوهران
سرقة دراجة بالدشيرة بمدينة أكادير
عزيمان يؤكد:"الدولة لن تنفرد وحدها بتمويل التعليم والمغاربة سيدفعون رسوما "
سحر جمال المغرب من منطقة أكلمام سيدي علي باقليم ميدلت
معارض جزائري فضح النظام الحاكم فتفاجأ بهدم منزله بعد نهاية البرنامج
شوهة! مغاربة يضحون بحياتهم من أجل تخفيضات المجمع التجاري "كوسموس" بالبيضاء
بالفيديو: خالد جواج: المنافسين ديالي هما لي خرجو عليا إشاعة الهجرة لبلجيكا باش اخدمو في بلاصتي
نهاية مأساوية لعروس أرادت أن تصل لعريسها بالطائرة... شاهد ماذا وقع
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عيوش يدعو إلى طرد النقابات و السياسيين من مجلس عزيمان
نقابيون و حقوقيون يدعون إلى مسيرات جهوية احتجاجا على توصية عزيمان بإلغاء مجانية التعليم
خبر سار للتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش خلال امتحانات الباكلوريا
وزارة التربية الوطنية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص واقعة اغتصاب تلميذ داخل مرحاض مؤسسة تعليمية
بالفيديو : بعد فضيحة البرلمان ، أزيد من 500 تلميذ يتقاسمون " مرحاضا " وحيدا بمدرسة عمومية بتاوريرت
المجلس الأعلى للتربية يحسم الجدل و يعلن عن عدم إلغاء مجانية التعليم
مستوى التلاميذ المغاربة في مادة الرياضيات من بين "الأضعف" عالميا
استطلاع: هذا هو رأي المغاربة حول العودة إلى استعمال "العصا" بالمدراس
هذا هو موقف جماع العدل و الإحسان حول إلغاء مجانية التعليم
قضية تعنيف تلميذة "مصابة بالتوحد " داخل مدرسة بتارودانت .. المديرية الإقليمية توضح
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تعرف على الصحابية أخت النبي من الرضاعة
هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم
تعرف على الصحابي الذي هجم على جيش الروم وحده وهزمهم
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت والأولياء
ثلاثة بشروا بالرسول قبل مولده
هيئات عالمية تحذر من ترويج قرآن "محرف" عبر تطبيقات الهواتف الذكية
حادث شق الصدر
هل يأجوج ومأجوج مازالوا محبوسين؟
تعرف على أدعية نزول المطر وليلة الجمعة
نصائح للشعور بالقناعة!
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فوز ترامب، الفشل في تشكيل الحكومة، أسباب تطاول بن كيران على روسيا، وسؤال الوطن أم الجماعة يطرح من جديد
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لمن تعود المسؤولية ... للمغاربة أم للمشارقة ؟
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وجهة نظر في إستثمارات المملكة بقارتنا إفريقيا
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خطبة الجمعة
وداعاً مدرسْتي الحِلوة
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هكذا ترتاحين من تشابك الشعر
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سلطة سهلة ومغذية
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أفضل أنواع الحساء للراغبات في إنقاص الوزن
5 أنواع من الفواكه ستساعدك على إنقاص الوزن
نداءات إنسانية
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أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
نداء مساعدة
ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
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إجابة أحد مترشحي مباراة التعليم بالتعاقد
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مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
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مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
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إنجاز عدد من المشاريع التنموية لفك العزلة عن الساكنة بدائرة أسني بإقليم الحوز
ورزازات .. مؤسسة القائد الآخر تفتتح النسخة السابعة لبرنامجها السنوي
الدار البيضاء .. التوقيع على اتفاقية شراكة لتعزيز إدماج الباحثين عن فرص العمل المغاربة في سوق الشغل
لقا تواصلي حول مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للمهن الحرة يوم 9 دجنبر بوجدة
المصنعون المغاربة في قطاع الطيران في زيارة استكشافية لماليزيا ما بين 7 و 9 دجنبر الجاري
ورشة دولية بالرباط حول "ولوج المهاجرين للعدالة" يومي 8 و9 دجنبر
ندوة وطنية حول التربية الإدماجية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 16 دجنبر الجاري بالرباط
الرباط .. التوقيع على اتفاق يرمي إلى النهوض بنشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني"
"إقليم ميدلت .. ذاكرة ثقافية خالدة" شعار الدورة الأولى للأيام الثقافية
المغرب شكل دائما "نموذجا للتعايش والانسجام" بين مواطنيه بغض النظر عن دياناتهم (دبلوماسية)
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العراقي علي رحيمة: ياجور قال لي أنت شيعي وسخ
العراقي علي رحيمة: ياجور قال لي أنت شيعي وسخ
بواسطة
أخبارنا المغربية
12 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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أهداف مباراة نهضة بركان و الوداد الرياضي 1-1
محسن ياجور يخرج متأثرا بعد اصابته و متولي يواسيه
محسن متولي يسجل هدفه الخامس في الدوري القطري ويهديه لزوجته
اهداف مباراة برشلونة و بوروسيا مونشنغلادباخ
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زياش يواصل التالق مع الاياكس بهدف في مرمى غرونينغن
الهدف الرائع للاعب المغربي يونس بلهندة في مرمى تولوز
غوارديولا يرفض مصافحة فابريغاس
هدف عالمي بقدم إبراهيموفيتش
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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