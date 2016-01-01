هدف فوز المغرب التطواني أمام اتحاد طنجة

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فوربس : مغربي ضمن قائمة أغنى أغنياء العرب ل2016
الإمارات تستعد لتشييد مجمع تجاري ضخم بطنجة
لوبيات أوروبية تعلن "حرب الطماطم" على المغرب
ONSSA: حجز وإتلاف 300 طن من المواد الغذائية الفاسدة بالمغرب
حجم النفايات في المغرب قد يصل إلى 12 مليون طن في سنة 2020
تراجع مداخيل النفط يدفع الجزائر للاستدانة الخارجية
" جرب راك مقولب " : حملة فيسبوكية لفضح الغش في " عبار " المواد الاستهلاكية
دينامية المغرب بإفريقيا تربك حسابات جنرالات الجزائر
المغرب أمام امتحان عسير بعد استعداد القضاء الأوروبي للنطق في قضية اتفاقية المنتجات الفلاحية
الرئيس المدير العام لأورنج : قرار إطلاق علامة "أورونج" بالمغرب يعكس الإرادة في التحول إلى مستثمر على المدى البعيد
سياسة
اليازغي يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي
الشوباني : البام لاعب سلبي و معرقل للإصلاح ومشوش عليه
هذه هي الحكمة من سكوت المغرب على حماقات "البوليساريو"
العثماني يكشف خطة الأصالة والمعاصرة "الفاشلة" لانتزاع رئاسة الحكومة
قيادي في "بي بي إس" يحذر معارضي بنكيران : إما تشكيل الحكومة أو انتخابات جديدة بأغلبية ساحقة للبيجيدي
العثماني ينفي وجودة أزمة سياسية في تشكيل الحكومة و يستشهد باسبانيا
يتيم تايدق على أخنوش ويقول :" الانتفاخ والاحباط تماما كالبالونات المنتفخة المقبلة على التفرقع "!!
صحيفة إسبانية: إسبانيا تعترف بالفعل بمغربية الصحراء وهكذا تم ذلك
خبراء أمريكيون يدعون ترامب لتوطيد العلاقة مع المغرب
الطالبي يشن هجوما لاذعا على بنكيران و يحمله مسؤولية "البلوكاج" في تشكيل الحكومة
أخبار وطنية
بعد انتشار فيديو يتهم الشرطة بالتزوير وتلفيق تهمة، هذا هو الرد الرسمي للأمن الوطني
نص البيان المشترك في أعقاب زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا
عفو ملكي لفائدة 605 أشخاص بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
عائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك تُطالب من أمام البرلمان بالقصاص لأبنائها
السفير الأمريكي بوش يزور بنكيران في منزله و يعزيه في وفاة والدته
انقطاع الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة بسبب سقوط الأحجار
الملك محمد السادس يترأس حفل إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بهذا المسجد
هذه صورة رسالة التعزية التي بعثها الملك لبنكيران بالخط العربي
العاهل المغربي يعود إلى المملكة بعد زيارة نيجيريا وهذا هو السبب
الكشف عن موعد ارتداء الشرطة المغربية لزيها الجديد
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
مجموعة كردية متشددة تتبنى الهجوم المزدوج في اسطنبول
وفاة مدون جزائري داخل السجن بعد انتقاده و شتمه للرئيس بوتفليقة
نيجيريا: جرحى في تفجير انتحاري نفذته طفلتان
القاهرة: عشرات القتلى والجرحى في انفجار بكاتدرائية للأقباط
بتواطؤ جزائري، البوليساريو تقدم على هذه الخطوة التصعيدية الجديدة
هذه الحصيلة الجديدة لضحايا تفجيرات إسطنبول وتركيا تعلن الحداد
هكذا بدأت الجزائر التقرب من ترامب لمحاصرة المغرب
"إرهابي روتردام" من أصل مغربي و عمل في الميناء
ألمانيا ترحّل "ملك النشالين" إلى المغرب
برلمان كوريا الجنوبية يقيل رئيسة البلاد بسبب فضيحة فساد واسعة
حوادث وقضايا
بالتفاصيل .. الحفاظ على الأمن يكلف المغرب 16 مليار دولار
جثة عشرينية تستنفر الأجهزة الأمنية بأبي الجعد
فيسبوكيون يبلغون عن ذبح بقرة نافقة داخل منزل موجهة لبطون المغاربة وهذا ماوقع!
الطريق تحصد مزيدا من الأرواح، وهذا ما وقع بالجديدة
رعب بمستشفى سانية الرمل بتطوان بعدما تبع شخص غريمه المصاب بسلاح أبيض إلى داخل المستعجلات
توقيف قاصر متلبسا بمحاولة السرقة نواحي سطات
الرباط : توقيف شخص بحوزته أزيد من ألف قرص طبي مخدر
الأمن يوقف 50 مشتبها فيه ضواحي سطات
هدشي لي بقا... قسم الأمراض العقلية والنفسية ببني ملال يستقبل سائحا اسبانيا وحقوقيون :" هل سيكون مصيره الشارع كإخوانه المغاربة "!
العثور على فتاة عشرينية جثة هامدة بحديقة منزل مهجور والأمن يحقق
قضايا المجتمع
"أخبارنا" تكشف كذب وزارة التجهيز والنقل بخصوص قنطرة "تاكلفت"
أربعينية "محسن فكري" تخرج الآلاف من بيوتهم للتظاهر بالحسيمة
تحقيق بالفيديو : حلم امتلاك شقق سكنية بمجموعة "الضحى" يتحول إلى كابوس مرعب
هذه هي الخروقات التي وقفت عليها لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
هذا موعد فتح القنطرة الحديدية على وادي العبيد بإقليم أزيلال
إسبانيا ترضخ لاحتجاجات بني أنصار....إلغاء عدة رحلات وإخضاع ربابنتها ومضيفاتها لمراقبة نسبة استهلاك الكحول
أفتاتي : عيوش يعتبر أداة من أدوات الدولة العميقة
هام جدا...تحذير لزبناء شركة أورانج بخصوص بطائق التعبئة الجديدة
فضيحة : مصلحة الديمومة بأمن وادي زم خاوية على عروشها
خاص... "أخبارنا" تكشف تفاصيل مثيرة في محاكمة رئيس الجماعة المعتقل
طب وصحة
تلوث الهواء يضعف وظائف الأوعية الدموية بالرئتين
الخبراء يوضحون أخطار قلة النوم على السائقين
العلماء: يفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها
إجراءات سهلة تحميك من عدوى البرد
بالفيديو : الوشم وطرق إزالته
اطعمة تعالج ضعف الذاكرة لدى الشباب
تعرف على اهم الفيتامينات والطرق التي تساعد على زيادة الطول
غسل الشعر باستمرار ليس له علاقة بظهور الشعر الدهني
ما هي فوائد الحجامة؟
الكعب العالي يهدد المرأة بهشاشة العظام
علوم وتكنولوجيا
العلماء الروس يستخدمون أخشابا مُعدّلة لبناء الأبراج
سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت
تطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء
الأرض تتجه نحو الانقراض الجماعي السادس
"صديقتي كايلا" تتجسس على الأطفال
من الأخطاء المدمرة للسيارات.. ابتعد عنها
سامسونغ تنهي عمل هواتف Note 7 نهائياً
فيس بوك تعاني من خلل يؤدي إلى إعادة نشر الصور القديمة
نصائح قبل شراء الطائرات دون طيار
إطلاق أطول رحلة جوية في العالم عام 2017
ثقافة وفنون
النجم الهندي شاروخان سيحل بالمغرب لهذا السبب
هذا هو أوسم رجال ألمانيا
الفيلم الصيني "المتبرع" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش
الأميرة لالة سكينة تستقبل بالقصر الملكي منتج أغاني "لايدي غاغا" و "50 سنت"
زوج أم كيم كردشيان الذي غير جنسه سيصبح أما
توقيف عرض فيلم في سينما بالرباط بسبب مشاهد جنسية
هذه هي الكفالة الضخمة التي قد تسمح لسعد لمجرد بمعانقة الحرية مؤقتا
"وفاة" الممثلة كريمة المصرية مختار يضع التلفزيون المصري في مأزق
بالفيديو : عصام كمال يتحدث لـ "أخبارنا " عن الملك ، ماهر زين ، جمهوره ، عائلته الصغيرة و عن جديده الفني
وفاة عميد أغنية المالوف محمد الطاهر الفرقاني عن 88 عاما
شاشة أخبارنا
الحكم لحرش "ماشي معقول أنا غانمشي فحالي, ماشي كوورة هادي.. أنا نقول ليهم مطلعوش كااع"
خبير جزائري يتهم المغرب بشراء ذمم قادة إفريقيا
محاولة انتحار أخرى شوفو اش وقع له....
بالفيديو ..مذيع مصري يطرد ضيفه الملحد على الهواء
بالفيديو.. ريكو يحتفل رفقة جيرانه بفوزه على بدر هاري
أي نوع من الحكومات سيشهدها المغرب في الفترة المقبلة؟
هكذا يحتفل الفاسيون بذكرى المولد النبوي الشريف
استمرار عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة قسرا من طرف السلطات الجزائية
هكذا تابع المغاربة من المقاهي النزال التاريخي لبدر هاري
بالفيديو: ملاكم عالمي يسخر من بدر هاري بعد الهزيمة
مستجدات التعليم
الطالبي العلمي يقلل من أهمية "عزيمان" وهذا رأيه في توصيته
عيوش: هذا ما قصدته بإبعاد السياسيين عن مجلس عزيمان
الأساتذة الرسميون يجرون بلمختار إلى القضاء بسبب التوظيف ب"الكونطرا"
مجلس عزيمان أمام القضاء بعد موقفه حول إلغاء مجانية التعليم
عيوش : قادة حزب الاستقلال لا يرسلون أولادهم للتعليم العمومي
عيوش يدعو إلى طرد النقابات و السياسيين من مجلس عزيمان
نقابيون و حقوقيون يدعون إلى مسيرات جهوية احتجاجا على توصية عزيمان بإلغاء مجانية التعليم
خبر سار للتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش خلال امتحانات الباكلوريا
وزارة التربية الوطنية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص واقعة اغتصاب تلميذ داخل مرحاض مؤسسة تعليمية
بالفيديو : بعد فضيحة البرلمان ، أزيد من 500 تلميذ يتقاسمون " مرحاضا " وحيدا بمدرسة عمومية بتاوريرت
دين ودنيا
الرسول الأعظم ﷺ بأعين غربية
ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
تفسير قولة تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) )
حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
كيف تعامل الإسلام مع قضية الإرهاب؟
تعرف على الصحابية أخت النبي من الرضاعة
هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم
تعرف على الصحابي الذي هجم على جيش الروم وحده وهزمهم
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت والأولياء
ثلاثة بشروا بالرسول قبل مولده
أقلام حرة
كتابات اندثرت: "الليبية" كتابة الأمازيغ القدامى
القيادة الفعالة و الجودة الشاملة
المشروع البيداغوجي: من الفعل المدرسي إلى الأثر الاجتماعي
رسالة اعتذار إلى رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية
حلب بداية نصر منقوص
حسناء زرقي... حينما لا يشفع الشرف لك في واقع يؤمن بالعاهرات
بين 2007 و 2016 ،ما الذي تغير في علاقة الاتحاد الاشتراكي ببن كيران ؟
كل شيء حُسِم في المغرب...
هوية المغربي مبعثرة و شخصيته تتلون كَ"تَاتَا" أو الحرباء
مصير الدولة من مصير التعليم
ركن المرأة
سلطة الفاصوليا المبتكرة وسهلة التحضير
هكذا تبنين حياة زوجية سعيدة
ماسك فعال للقضاء على الكلف
أخطاء شائعة قد ترتكبيها عند استخدام مجفف الشعر... تجنبيها
أشياء يجب أن تفعليها قبل وضع المكياج من أجل ثباته
وصفة العدس لتفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء
تعرفي على الفوائد المذهلة لزيت الكوكو
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هل ينجح زواج تنقصه العلاقة الحميمية؟
هكذا ترتاحين من تشابك الشعر
نداءات إنسانية
بحث عن متغيب
أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
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ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
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عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
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الأخـيـرة
الشباب في اليابان يعزفون عن الزواج
أكثر الكلمات جدلاً لسنة 2016
فرنسا تبيع الهيكل العظمي لديناصور بمزاد علني
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بالفيديو: معلم يجبر الطلاب على صفع بعضهم بسبب التأخير
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إنها الصحة العمومية بالمغرب
علامة تشوير جديدة بالمغرب
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البيع والشراء على الفايسبوك
حكمة معبرة
التعليم الذي يريدون
إجابة أحد مترشحي مباراة التعليم بالتعاقد
هادشي بصح
سمعة المعلم بين الامس واليوم
النقل العمومي بالمغرب
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مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
متفرقات
صفرو .. المصادقة على خمسة مشاريع تنموية بغلاف مالي يفوق سبعة ملايين درهم
المعرض الجهوي للمنتجات المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة من 14 إلى 18 دجنبر الجاري بالعاصمة
القطاع الخاص المغربي حقق أداء جيدا بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة (دراسة)
آفاق التعاون في التكوين المهني محور مباحثات المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني ووزير التعليم المهني والتقني بالنيجر
الإعلان بالدار البيضاء عن انضمام نيجيريا إلى الفيدرالية الأطلسية لوكالات الانباء الإفريقية
"الإصلاح.. مسارات ومآلات ما بعد الحراك العربي" موضوع مؤتمر دولي يومي 16 و17 دجنبر الجاري بوجدة
مراكش.. الفاعلون العموميون والخواص مؤهلون لتحديد مبادرات التنمية المحلية (نائب عمدة مارسيليا)
أخنوش : الوضع الميداني للموسم الفلاحي الحالي ( 2016 – 2017 ) يعكس مؤشرات إيجابية
الناظور.. توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات
إقليم أزيلال.. وحدات طبية متنقلة وحملات طبية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية
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هدف فوز المغرب التطواني أمام اتحاد طنجة
هدف فوز المغرب التطواني أمام اتحاد طنجة
بواسطة
أخبارنا المغربية
27 دقيقة مضت
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