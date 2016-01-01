اهداف مباراة الرجاء و نهضة بركان 1-1

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اقتصاد
800 مليار سنتيم لدعم السكر و البوطاغاز خلال 10 أشهر من 2016
فوربس : مغربي ضمن قائمة أغنى أغنياء العرب ل2016
الإمارات تستعد لتشييد مجمع تجاري ضخم بطنجة
لوبيات أوروبية تعلن "حرب الطماطم" على المغرب
ONSSA: حجز وإتلاف 300 طن من المواد الغذائية الفاسدة بالمغرب
حجم النفايات في المغرب قد يصل إلى 12 مليون طن في سنة 2020
تراجع مداخيل النفط يدفع الجزائر للاستدانة الخارجية
" جرب راك مقولب " : حملة فيسبوكية لفضح الغش في " عبار " المواد الاستهلاكية
دينامية المغرب بإفريقيا تربك حسابات جنرالات الجزائر
المغرب أمام امتحان عسير بعد استعداد القضاء الأوروبي للنطق في قضية اتفاقية المنتجات الفلاحية
سياسة
انعقاد مجلس استثنائي لحكومة تصريف الأعمال الخميس المقبل
اليازغي يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي
الشوباني : البام لاعب سلبي و معرقل للإصلاح ومشوش عليه
هذه هي الحكمة من سكوت المغرب على حماقات "البوليساريو"
العثماني يكشف خطة الأصالة والمعاصرة "الفاشلة" لانتزاع رئاسة الحكومة
قيادي في "بي بي إس" يحذر معارضي بنكيران : إما تشكيل الحكومة أو انتخابات جديدة بأغلبية ساحقة للبيجيدي
العثماني ينفي وجودة أزمة سياسية في تشكيل الحكومة و يستشهد باسبانيا
يتيم تايدق على أخنوش ويقول :" الانتفاخ والاحباط تماما كالبالونات المنتفخة المقبلة على التفرقع "!!
صحيفة إسبانية: إسبانيا تعترف بالفعل بمغربية الصحراء وهكذا تم ذلك
خبراء أمريكيون يدعون ترامب لتوطيد العلاقة مع المغرب
أخبار وطنية
الرئيس الجزائري يبعث ببرقية تهنئة للملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الملك محمد السادس يأمر بالإطلاق الفوري لعملية دمج المهاجرين غير القانونيين
الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي بمسجد الحسن الثاني و يكافئ هذه الشخصيات
بعد انتشار فيديو يتهم الشرطة بالتزوير وتلفيق تهمة، هذا هو الرد الرسمي للأمن الوطني
نص البيان المشترك في أعقاب زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا
عفو ملكي لفائدة 605 أشخاص بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
عائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك تُطالب من أمام البرلمان بالقصاص لأبنائها
السفير الأمريكي بوش يزور بنكيران في منزله و يعزيه في وفاة والدته
انقطاع الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة بسبب سقوط الأحجار
الملك محمد السادس يترأس حفل إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بهذا المسجد
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
الاكتساح المغربي لإفريقيا يدفع البوليساريو لمزيد من الاستفزاز وهذا ما تنوي عليه
السيسي يعلن بنفسه اسم مفجر الكنيسة البطرسية
جنرال اسباني : مشروع القنبلة النووية كان بهدف ردع المغرب
تفكيك قنبلة خارج مبنى وزارة التشغيل في أثينا
خبير جزائري يتهم المغرب بشراء ذمم قادة أفريقيا
بدء محاكمة كريستين لاغارد مديرة "صندوق النقد الدولي" بتهمة الإهمال
مقتل تسعة عناصر من تنظيم (داعش) في غارة جوية للجيش التركي شمال سوريا
تركيا تعتقل ازيد من مئة عضو من حزب "الشعوب الديموقراطي" بعد تفجيري اسطنبول
حزب اسباني يريد إدراج سبتة ومليلة في دستور البلاد
بروكسل تعتزم وضع ضوابط صارمة ضد 7 دول أوروبية
حوادث وقضايا
شابة تضع حدا لحياتها ببن سليمان لسبب غير متوقع
توقيف شخص للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات بطنجة
في واقعة مؤلمة...طفل يفارق الحياة بسبب مرمى ملعب
حادثة سير مروعة قرب مكناس تسفر عن مقتل شاب في مقتبل العمر
زوجة تشق رأس زوجها بمطرقة وترسله إلى المستعجلات بضواحي أكادير
"التـامك" يطلق مخططا لهدم أكبر السجون بالمغرب
نقل عائلة مغربية مقيمة بإيطاليا بالكامل إلى المستعجلات بعد نجاتها بأعجوبة من الموت
بالتفاصيل .. الحفاظ على الأمن يكلف المغرب 16 مليار دولار
جثة عشرينية تستنفر الأجهزة الأمنية بأبي الجعد
فيسبوكيون يبلغون عن ذبح بقرة نافقة داخل منزل موجهة لبطون المغاربة وهذا ماوقع!
قضايا المجتمع
رجال الشرطة المتدربون المطرودون من الخدمة يروون قصتهم ويلجؤون إلى الملك
بالفيديو ... فايسبوكيون يستنكرون ويسخرون من الغش المفضوح في الأشغال
مؤلم : الحزن يخيم على " الوينيرز " و " هيرو فاميلي " بعد رحيل محمد الطاهري ( الفيديو )
بالفيديو : مغاربة إسبانيا يقطعون 24 كلم مشيا على الاقدام للتنديد بأوضاعهم المزرية و يؤكدون " حنا ماشي بوليساريو "
خطير ...توزيع مطويات تدعو للمسيحية على تلاميذ بوزان
مراكش .. الأحكام الصادرة في حق شبكة للدعارة الراقية
طنجة تحيي ذكرى المولد النبوي باحتفالات شعبية و رسمية
يومية "الصباح" تقف في صف وزارة الأوقاف، و هذا ما كتبته بشأن توقيف الفقهاء
"أخبارنا" تكشف كذب وزارة التجهيز والنقل بخصوص قنطرة "تاكلفت"
أربعينية "محسن فكري" تخرج الآلاف من بيوتهم للتظاهر بالحسيمة
طب وصحة
سرطان البحر الأزرق.. يساعد العلماء لإيجاد أدوية لأمراض خطيرة
هل تصاب الحبال الصوتية بالتشنج؟
نصف البشر يصدقون أحداثاً مختلقة عن أنفسهم
دراسة: الأطعمة الغنية بالدهون تساعد على إنقاص الوزن
7 أسباب شائعة لنزيف الدم من الأنف
مستحضرات الحديد قد تسبب مشكلات للمعدة
حرقة المعدة المزمنة قد تصيبك بسرطان المريء
6 نصائح تساعد في علاج نزلات البرد
وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في دقيقة واحدة
تلوث الهواء يضعف وظائف الأوعية الدموية بالرئتين
علوم وتكنولوجيا
بالفيديو: تقنية ثورية لترميم الجلد المصاب بالحروق بسهولة
سامسونغ تطور هاتفين ذكيين قابلين للطي بطريقتين مختلفتين
كلمة مرور لكل خدمة...تحميك من هجمات القرصنة الإلكترونية
غوغل تفتح تطبيق "أسيستنت" أمام المطورين المستقلين
بلوتوث 5 يزيد من كفاءة الأجهزة بالمنازل الذكية
ساعات بيبل الذكية...تستمر في العمل ولكن بقيود
لكزس تستعرض عضلاتها بكوبيه فارهة جديدة
كيفية إرسال رسائل فيس بوك بدون "مسنجر"
أفضل ألعاب أندرويد للعام 2016
العلماء الروس يستخدمون أخشابا مُعدّلة لبناء الأبراج
ثقافة وفنون
عمليات التجميل تشوه وجه الجزائرية زاهية دهار المتهمة بالتورط في قضية لمجرد!
النجم الهندي شاروخان سيحل بالمغرب لهذا السبب
هذا هو أوسم رجال ألمانيا
الفيلم الصيني "المتبرع" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش
الأميرة لالة سكينة تستقبل بالقصر الملكي منتج أغاني "لايدي غاغا" و "50 سنت"
زوج أم كيم كردشيان الذي غير جنسه سيصبح أما
توقيف عرض فيلم في سينما بالرباط بسبب مشاهد جنسية
هذه هي الكفالة الضخمة التي قد تسمح لسعد لمجرد بمعانقة الحرية مؤقتا
"وفاة" الممثلة كريمة المصرية مختار يضع التلفزيون المصري في مأزق
بالفيديو : عصام كمال يتحدث لـ "أخبارنا " عن الملك ، ماهر زين ، جمهوره ، عائلته الصغيرة و عن جديده الفني
شاشة أخبارنا
استنكار دولي على السلطات الجزائرية بعد طردهم التعسفي للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء
بعد هزيمة هاري ..الضلمي يهاجم نشطاء الفايسبوك و يصفهم بالقواسة
شوفو قمة الغش والنصب والاحتيال فالاشغال فاولاد مبارك بني ملال
شاهد صورا عن افتتاح أطول نفق في العالم
فيديو نادر.. سعد المجرد يصارع من اجل الوصول للكعبة
حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب حريق مهول!
بالفيديو.. لص يسرق منزلا في وضح النهار بطنجة
ضابط جزائري"المغرب لا يحتاج للعودة للاتحاد الافريقي لانه موجود في كل افريقيا باستثماراته"
القرضاوى: اردوغان والملك سلمان والامير تميم هم حماة الاسلام
لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الحسن الثاني لاحياء ليلة المولد النبوي الشريف
مستجدات التعليم
هذا مصير ملف تزوير نقط طلبة كلية الحقوق بالرباط
الطالبي العلمي يقلل من أهمية "عزيمان" وهذا رأيه في توصيته
عيوش: هذا ما قصدته بإبعاد السياسيين عن مجلس عزيمان
الأساتذة الرسميون يجرون بلمختار إلى القضاء بسبب التوظيف ب"الكونطرا"
مجلس عزيمان أمام القضاء بعد موقفه حول إلغاء مجانية التعليم
عيوش : قادة حزب الاستقلال لا يرسلون أولادهم للتعليم العمومي
عيوش يدعو إلى طرد النقابات و السياسيين من مجلس عزيمان
نقابيون و حقوقيون يدعون إلى مسيرات جهوية احتجاجا على توصية عزيمان بإلغاء مجانية التعليم
خبر سار للتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش خلال امتحانات الباكلوريا
وزارة التربية الوطنية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص واقعة اغتصاب تلميذ داخل مرحاض مؤسسة تعليمية
دين ودنيا
تفسير قولة تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) )
الرسول الأعظم ﷺ بأعين غربية
ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
تفسير قولة تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) )
حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
كيف تعامل الإسلام مع قضية الإرهاب؟
تعرف على الصحابية أخت النبي من الرضاعة
هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم
تعرف على الصحابي الذي هجم على جيش الروم وحده وهزمهم
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت والأولياء
أقلام حرة
كتابات اندثرت: "الليبية" كتابة الأمازيغ القدامى
القيادة الفعالة و الجودة الشاملة
المشروع البيداغوجي: من الفعل المدرسي إلى الأثر الاجتماعي
رسالة اعتذار إلى رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية
حلب بداية نصر منقوص
حسناء زرقي... حينما لا يشفع الشرف لك في واقع يؤمن بالعاهرات
بين 2007 و 2016 ،ما الذي تغير في علاقة الاتحاد الاشتراكي ببن كيران ؟
كل شيء حُسِم في المغرب...
هوية المغربي مبعثرة و شخصيته تتلون كَ"تَاتَا" أو الحرباء
مصير الدولة من مصير التعليم
ركن المرأة
سلطة الفاصوليا المبتكرة وسهلة التحضير
هكذا تبنين حياة زوجية سعيدة
ماسك فعال للقضاء على الكلف
أخطاء شائعة قد ترتكبيها عند استخدام مجفف الشعر... تجنبيها
أشياء يجب أن تفعليها قبل وضع المكياج من أجل ثباته
وصفة العدس لتفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء
تعرفي على الفوائد المذهلة لزيت الكوكو
دجاج مشوي بصلصة البرتقال
هل ينجح زواج تنقصه العلاقة الحميمية؟
هكذا ترتاحين من تشابك الشعر
نداءات إنسانية
بحث عن متغيب
أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
نداء مساعدة
ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
مساعدة شخص على فراش المرض
سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
سيدة تعيش حالة صعبة تناشد المحسنين و الملك منذ سنوات من أجل المساعدة
الأخـيـرة
قاض أمريكي: الطلاق عبر فيس بوك "باطل"
مدينة مفقودة تحت جليد القطب الجنوبي منذ آلاف السنين
اختلس 5 ملايين دولار من عمله لينفقها على لعبة فيديو لهاتفه الذكي
مغربية ضمن مغربية ضمن تصنيف لأقوى امرأة في العالم
تعرف على قائمة أغنى أغنياء أوروبا
طفلان يستخدمان مسدس لعبة لسرقة سيدتين بألمانيا
ماذا شاهد العالم على يوتيوب عام 2016؟
بالفيديو .. سيارة تصدم شاحنة تستدير على الطريق
بالفيديو.. لقطات مثيرة لرجل يقفز بين صخور ارتفاعها 366 مترا
الشباب في اليابان يعزفون عن الزواج
كاريكاتور وصور
إنها الصحة العمومية بالمغرب
علامة تشوير جديدة بالمغرب
غذاء البطن أولا
البيع والشراء على الفايسبوك
حكمة معبرة
التعليم الذي يريدون
إجابة أحد مترشحي مباراة التعليم بالتعاقد
هادشي بصح
سمعة المعلم بين الامس واليوم
النقل العمومي بالمغرب
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مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
متفرقات
إقليم الخميسات : حوالي 15 ألف امرأة استفدن من الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم
إقليم تاوريرت .. أزيد من 230 شخصا استفادوا من قافلة طبية متعددة الاختصاصات بدبدو
صفرو .. المصادقة على خمسة مشاريع تنموية بغلاف مالي يفوق سبعة ملايين درهم
المعرض الجهوي للمنتجات المحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة من 14 إلى 18 دجنبر الجاري بالعاصمة
القطاع الخاص المغربي حقق أداء جيدا بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة (دراسة)
آفاق التعاون في التكوين المهني محور مباحثات المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني ووزير التعليم المهني والتقني بالنيجر
الإعلان بالدار البيضاء عن انضمام نيجيريا إلى الفيدرالية الأطلسية لوكالات الانباء الإفريقية
"الإصلاح.. مسارات ومآلات ما بعد الحراك العربي" موضوع مؤتمر دولي يومي 16 و17 دجنبر الجاري بوجدة
مراكش.. الفاعلون العموميون والخواص مؤهلون لتحديد مبادرات التنمية المحلية (نائب عمدة مارسيليا)
أخنوش : الوضع الميداني للموسم الفلاحي الحالي ( 2016 – 2017 ) يعكس مؤشرات إيجابية
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اهداف مباراة الرجاء و نهضة بركان 1-1
اهداف مباراة الرجاء و نهضة بركان 1-1
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أخبارنا المغربية
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نص التعليق:
اصطدام قوي للاعب نهضة بركان مع صحفي بملعب الأب جيكو
يوسف العربي يسجل هدفه ال13 في الدوري القطري
هدف فوز المغرب التطواني أمام اتحاد طنجة
شاهد الهدف العالمي للمغربي سفيان بوفال رفقة ساوثهامبتون في مرمى ميدلسبره
لحظة فوز البطل المغربي جمال بن صديق على خصمه السورينامي بألمانيا
اهداف مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا 3-2
البث المباشر للنزال التاريخي : بدري هاري و الهولندي ريكو
بالفيديو .. أهداف لقاء الفتح الرباطي 3-2 الكوكب المراكشي
بالفيديو .. الزاكي يحقق فوزا جديدا في الدوري الجزائري
بالفيديو .. أهداف مباراة النادي القنيطري 1 الجيش الملكي 2
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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