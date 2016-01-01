بادو الزاكي يكشف حقيقة تدريبه للمنتخب الجزائري

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وزارة الداخلية تقرر رفض ميزانية الرباط البالغ قيمتها 95 مليار سنتيم
موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا
البنك الإسلامي للتنمية يساهم في تمويل إنشاء محطات سككية خاصة بالتيجيفي
شركة صينية تعتزم إنشاء "تيجيفي" جديد بالمغرب و هذه هي المدن التي سيربط بينها
تأخر مشروع مارينا البيضاء يتسبب في غضبة ملكية على المسؤولين
عاجل: الوزير بوليف يفي بوعده و يزف خبرا سعيدا لأصحاب الدراجات النارية والثلاثية العجلات
أورانج تكشف النقاب عن عرض جديد سيحطم أسعار "الفورفيات" بالمغرب
الموظفون على موعد جديد مع الاقتطاع من الأجور مع بداية 2017
مجمع الفوسفاط يقوم بتسوية ضرائبه و هذه قيمة الشيك الذي دفعه من أجل ذلك
30 شركة عملاقة تدخل على خط التنقيب في المغرب
سياسة
بعد تفاهم الأحرار والإستقلال... بنكيران يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية
محلل سياسي لـ"لوموند" : القصر يسعى إلى جعل أخنوش رئيسا للحكومة في الظل
المغرب يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقي .. و زوما رئيسة المفوضية الأفريقية تمتنع عن إعلانه !
أخنوش يستبق لقاء بنكيران بزيارة رسمية للشكر
أيسير البرلمان نحو دورة تشريعية بيضاء؟
بنكيران في يوم الامتحان… هل يُعزُّ أو يُهانُ؟؟
بن حمزة : "البلوكاج" أظهر أن بيننا من يحن للاستبداد والتحكم
انعقاد مجلس استثنائي لحكومة تصريف الأعمال الخميس المقبل
اليازغي يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي
الشوباني : البام لاعب سلبي و معرقل للإصلاح ومشوش عليه
أخبار وطنية
ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن بعد انتشار انفلونزا الطيور في عدد من المزارع بالمغرب
24 قتيلا و1489 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
الملك يدشن جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء
التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية
هذا ما أمر به الملك بخصوص المهاجرين الأفارقة المطرودين من الجزائر
الأرصاد تحذر من تساقطات ثلجية ومطرية قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المغرب
فاس .. القبض على فتاة قامت بسرقة هاتف طالب أجنبي
إجراء جديد لمعالجة شكايات و تصريحات مخالفات السرعة المرصودة بالردارات الثابثة
الملك محمد السادس يخصص 200 مليون درهم لتهيئة المنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني
ابتداء من الغد، عودة التساقطات المطرية والثلجية لأجواء المملكة وهذه هي المناطق المعنية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
فتح معبر رفح استثنائيا لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين
بلجيكا: الشرطة تفكك شبكة مهربي أسلحة إلى ليبيا
ترامب ثاني أقوى شخصية في العالم.. فمن أقوى منه؟
مصر تعلن العثور على آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا طائرتها التي سقطت في أيار مايو
تقارير: بوتين ضالع شخصيا في القرصنة الالكترونية للانتخابات الأمريكية
خامنئي يعلن موعد زوال إسرائيل
هذه خطة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بخصوص ملف الصحراء المغربية
رئيس المفوضية الاوروبية: سأرتدي ملابس الحِداد اذا اصبحت مارين لوبن رئيسة لفرنسا
بعد دعوته لفتح الحدود مع المغرب .. الإبراهيمي يلتقي بوتفليقة و هذا ما دار بينهما
مقتل 20 عنصراً من قوات النظام السوري بتفجير شرق حلب
حوادث وقضايا
هذا ما قررته محكمة البيضاء في حق موثقة احتالت على مائتي ضحية بعقود مزورة
قتيلان و3 جرحى في حادث سير بالبروج
امرأتان تحاولان تهريب رضيع الى مليلية المحتلة داخل حقيبة رياضية
بالفيديو .. "شفار" يستعمل خدعة "الناموسة وخفة اليد" ويسرق هاتفا نفيسا من محل تجاري
عصابة "جميلات الأوطوسطوب" تقع في قبضة الأمن بسلا وهكذا كن يسطون على ضحاياهن
لايصدق...مجهولون "يختطفون" جثمان أحد أشهر الأولياء الصالحين بطنجة (شاهد الصورة)
نقل إسباني مضطرب نفسيا من مستشفى الأمراض العقلية ببني ملال إلى إسبانيا !
هدشي بزاف... سيارة "بيكوب" تصدم دراجة صينية الصنع وتقتل صاحبها وترسل صديقه للمستعجلات
مأساة...طفل في 11 ينتحر بالدار البيضاء بسبب والدته وأخته
الداخلة .. إصابة قاصر بجروح خطيرة بعد سقوطه من الطابق الثالث و نقله في وضعية حرجة إلى مراكش
قضايا المجتمع
المندوب الإقليمي للصحة بتنغير يُوضح لـ "أخبارنا المغربية" طبيعة المرض الذي أصاب بعض التلاميذ بـ" تيمضرت" وشكل التدخل
"بطل" يفارق الحياة بعد محاولته الذوذ عن فتاة تعرضت للكريساج بالدار البيضاء
السوابق العدلية تهدد العديد من المدانين بالعودة السريعة إلى السجن
إدارة مستشفى خريبكة الإقليمي ترد على "أخبارنا" بهذا التوضيح
خاص: النشطاء الحقوقيين المعتقلين في قضية سيدي بيبي يدخلون يومهم 36 من الاضراب عن الطعام
الرباط: مسيرة احتجاجية بالآلاف ضد خطة إصلاح التقاعد
فضيحة مدوية تهز مستشفى الرازي بمراكش وتكشف عن عشوائية مستشفياتنا العمومية
حملة اسبانية لمنع فئة من المغاربة من دخول مليلية بدون تأشيرة
صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي
ردو البال لأولادكم : فتاة تروي كيف تسببت " الماسونية " في انتحار صديقة لها رفضت الخضوع لأوامر الشيطان
طب وصحة
إبعاد الهاتف للتمتع بمباهج الحياة
النوم سلطان حتى على الإضرابات النفسية لدى البشر
الكيوي كنز من فيتامين "سي"
النظام الغذائي الصحي لقلب سليم
الاكتئاب.. أعراض نفسية وجسدية
ما الوقت المثالي للإقلاع عن التدخين؟
أدوية للكولسترول تعطي نتائج واعدة في الوقاية من الزهايمر
دراسة: الكثير من الطيارين يعانون من الاكتئاب ولا يبحثون عن مساعدة
دراسة: الفيروسات أكثر فتكاً بالرجال من النساء
6 أطعمة تحتوي على الصوديوم أكثر من رقائق البطاطس
علوم وتكنولوجيا
ياهو تعترف باختراق مليار حساب لمستخدميها في 2013
نوكيا تعود إلى الحياة بهاتف كلاسيكي
الصين تختتم تجربة لمحاكاة الحياة الفضائية استمرت 180 يوماً
سنغافورة الأولى عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت وقت الذروة
فيس بوك: لن ندعم الحكومات في إنشاء قاعدة بيانات للمسلمين
غوغل تعلن عن نظام جديد خاص بإنترنت الأشياء
خمس حيل لتقليل استهلاك "واتس آب" للإنترنت
غوغل كروم يستبدل صور ترامب بقطط
فيس بوك يطلق "بوابة الآباء" ضمن مركز الأمان والسلامة
مصادر إعلامية: تجميد مشروع سيارة غوغل ذاتية القيادة
ثقافة وفنون
مٌخرج مصري : خطأ طبي تسبب في وفاة الفنان أحمد راتب
جمهور سعد لمجرّد غاضب من تصريحات الشاب خالد .. و يطالب بمقاطعته!
سخرية فايسبوكية عارمة من القاموس الدارج الذي "اخترعه" عيوش وهذه بعض الأمثلة
الفنانة ليلى غفران تتحدث بحرقة لـ "أخبارنا" عن حادث مقتل إبنتها و اعتقال سعد المجرد و تكشف جديدها الفني (فيديو)
مستجدات جد سيئة في قضية سعد لمجرد قد تجعل خروجه قريبا شبه مستحيل
بافوس.. عاصمة الثقافة الأوروبية 2017
بيع قصص لمؤلفة سلسلة هاري بوتر بـ 477 ألف دولار
بيع كتاب محفوظ في جلد مغربي مقابل 467 ألف دولار
وفاة الفنان المصري الشهير أحمد راتب اثر وعكة صحية مفاجئة
وفاة الفنانة المصرية زبيدة ثروت عن عمر يناهز 76 سنة
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مغاربة يتهافتون على تقبيل يد حفيد حمزة البودشيشي
فوضى عارمة وعراك داخل المجلس الجماعي للرباط
الملك يدشّن جامعة محمد السادس لعلوم الصحّة بالدار البيضاء
مؤلم : الممثلة " فليفلة " تروي قصة هجرتها إلى اسبانيا و امتهانها لغسل الصحون
علاقة أحلام زعيمي بكريستيانو
شاحنة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء
شاهد شفار يسرق هاتفا نفيسا من داخل محل مستعملا خدعة الناموسة وخفة اليد
قرصنة أكثر من مليار حساب لمستخدمي "ياهو"
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نشرة خاصة : تساقطات مطرية و ثلجية مهمة بهذه المناطق الى غاية يوم السبت
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وزارة التربية الوطنية تتوعد بالمتابعة القضائية ضد من يتهم بدون دليل مسؤوليها بالتورط في اختلالات تدبيرية
صفقة مثيرة تهز وزارة التربية الوطنية
لصوص يقتحمون مؤسسة تعليمية ويعبثون بمحتوياتها ويسرقونها بطريقة احترافية
تنغير .. حفل تكريمي كبير على شرف المُتقاعدين من نساء و رجال التعليم بالإقليم
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تنغير .. مرض مجهول يُصيب تلاميذ احدى المدارس و مندوبية الصحة تتدخل
بلمختار "يفضح" التلاميذ الأشباح
بلاغ هام للمقبلين على اجتياز مباريات التوظيف في سلك التعليم
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هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطي قدميها أثناء الصلاة؟
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رب وامعتصماه انطلقت ..لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
الفلسطينيون بين إباحة الاستيطان ومنع الأذان
"نار الإرهاب"..هل تُركع تركيا؟
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عملية "رعاية 2016".. استفادة أزيد من 1370 شخصا بورزازات من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات
حصيلة إيجابية جدا لمؤتمر (كوب22) في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف (مسؤول)
مجلة سنغالية تصف طرد الجزائر لمهاجرين من جنوب الصحراء ب"الجريمة ضد الإنسانية"
جامعة محمد السادس لعلوم الصحة تعتمد نظم تكوين عال وذي جودة يقوم على الابتكار والانفتاح على الخبرات والتجارب الدولية
كلميم .. انطلاق المرحلة الثانية من تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب
التوقيع على اتفاقية شراكة بين بورصة الدار البيضاء و غرفة التجارة والصناعة الإسبانية حول تمويل المقاولات
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المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني (أنيس بيرو)
مشروع المنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني…نحو الارتقاء بجاذبية العاصمة الاقتصادية للمملكة
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بادو الزاكي يكشف حقيقة تدريبه للمنتخب الجزائري
بادو الزاكي يكشف حقيقة تدريبه للمنتخب الجزائري
بواسطة
أخبارنا المغربية
2 ساعات 20 دقيقة مضت
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