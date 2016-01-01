الحداوي : رغم تحيز الحكام المصريين تمكنا من الفوز و نطمح للتأهل إلى كأس العالم

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مكتب الصرف: انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 19,9 في المائة حتى متم نونبر 2016
العجز التجاري للمغرب يرتفع ليصل الى 166 مليار درهم
الخطوط الملكية المغربية ضمن أسوأ شركات الطيران من ناحية الخدمات
فيروس جديد يضرب مزارع الدواجن بخريبكة
لهذا السبب سترفع حكومة بنكيران الدعم عن السكر
وزارة الداخلية تقرر رفض ميزانية الرباط البالغ قيمتها 95 مليار سنتيم
موريتانيا تعلن الحرب على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا
البنك الإسلامي للتنمية يساهم في تمويل إنشاء محطات سككية خاصة بالتيجيفي
شركة صينية تعتزم إنشاء "تيجيفي" جديد بالمغرب و هذه هي المدن التي سيربط بينها
تأخر مشروع مارينا البيضاء يتسبب في غضبة ملكية على المسؤولين
سياسة
هل ينقلب شباط على البيجيدي و يعلن رسميا فشل بنكيران في تشكيل الحكومة ؟
روسيا تثمن عاليا موقف الملك بشأن تنسيق المواقف بين الرباط وموسكو
شباط غير راض على ما آلت إليه مشاورات تشكيل الحكومة
أخنوش يبعث رسائل ضمنية إلى بنكيران بعد لقائه الغامض مع لشكر
معطيات جديدة حول صفقات رئيس مجلس النواب المثيرة
بعد تفاهم الأحرار والإستقلال... بنكيران يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية
محلل سياسي لـ"لوموند" : القصر يسعى إلى جعل أخنوش رئيسا للحكومة في الظل
المغرب يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقي .. و زوما رئيسة المفوضية الأفريقية تمتنع عن إعلانه !
أخنوش يستبق لقاء بنكيران بزيارة رسمية للشكر
أيسير البرلمان نحو دورة تشريعية بيضاء؟
أخبار وطنية
المكتب الوطني للسكك الحديدية: هذا هو تاريخ انطلاق الرحلات من وإلى الجديدة انطلاقا ووصولا من محطة الدار البيضاء الميناء
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت: أمطار قوية وثلوج بعدد من مناطق المملكة
ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن بعد انتشار انفلونزا الطيور في عدد من المزارع بالمغرب
24 قتيلا و1489 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
الملك يدشن جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء
التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية
هذا ما أمر به الملك بخصوص المهاجرين الأفارقة المطرودين من الجزائر
الأرصاد تحذر من تساقطات ثلجية ومطرية قوية يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المغرب
فاس .. القبض على فتاة قامت بسرقة هاتف طالب أجنبي
إجراء جديد لمعالجة شكايات و تصريحات مخالفات السرعة المرصودة بالردارات الثابثة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
أول تعليق للأسد على "انتصار" حلب.. ماذا قال؟ (فيديو)
قيادي في الجيش العراقي: البغدادي مختبئ في هذه البلدة
الاتحاد الأوروبي يعرض مزيدا من المال على دول إفريقية لكبح الهجرة
طيران التحالف الدولي يشن سبع غارات على مواقع لتنظيم داعش بالعراق وسوريا
بوتين يؤكد أن "المرحلة المقبلة" في سوريا ستكون "وقفا لإطلاق النار على كل الأراضي"
الكرملين ينفي بشدة تورط الرئيس الروسي في التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية
بتعليمات ملكية...وصول أول شحنة من المساعدات الإنسانية المغربية لفائدة المهاجرين المطرودين من الجزائر
فتح معبر رفح استثنائيا لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين
بلجيكا: الشرطة تفكك شبكة مهربي أسلحة إلى ليبيا
ترامب ثاني أقوى شخصية في العالم.. فمن أقوى منه؟
حوادث وقضايا
فاجعة كازا كادت تتكرر... رجل شهم ينقذ فتاة من هجوم مشرملين ويتعرض لاصابات من طرفهما
طعن مواطنة فرنسية بأكادير والسلطات الأمنية تستنفر عناصرها
المغرب ثامن زبون للسلاح الاسباني في العالم
وفاة مغربي في انفجار غامض لقنبلة يدوية بفرنسا
مشا فيها...مديرية الحموشي تحقق ما أحد ضباطها بعد ارتكابه حادثة سير كشفت المستور
حرس الحدود المغربي يطلق النار بالشريط الحدودي الشرقي مع الجزائر
الأمطار تتسبب في حادثة سير خطيرة بين سيارتين لنقل العمال بطنجة
مهول : خميس أسود بآيت ملول بعد مقتل شخصان دفعة واحدة
هذا ما قررته محكمة البيضاء في حق موثقة احتالت على مائتي ضحية بعقود مزورة
قتيلان و3 جرحى في حادث سير بالبروج
قضايا المجتمع
مئات المرضى يقصدون مجددا " المكي الصخيرات " والأخير يكشف عن أسرار جديدة محيرة
المندوب الإقليمي للصحة بتنغير يُوضح لـ "أخبارنا المغربية" طبيعة المرض الذي أصاب بعض التلاميذ بـ" تيمضرت" وشكل التدخل
"بطل" يفارق الحياة بعد محاولته الذوذ عن فتاة تعرضت للكريساج بالدار البيضاء
السوابق العدلية تهدد العديد من المدانين بالعودة السريعة إلى السجن
إدارة مستشفى خريبكة الإقليمي ترد على "أخبارنا" بهذا التوضيح
خاص: النشطاء الحقوقيين المعتقلين في قضية سيدي بيبي يدخلون يومهم 36 من الاضراب عن الطعام
الرباط: مسيرة احتجاجية بالآلاف ضد خطة إصلاح التقاعد
فضيحة مدوية تهز مستشفى الرازي بمراكش وتكشف عن عشوائية مستشفياتنا العمومية
حملة اسبانية لمنع فئة من المغاربة من دخول مليلية بدون تأشيرة
صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي
طب وصحة
علماء: يمكن تعلم اللغات والإقلاع عن التدخين أثناء النوم
دراسة: المشروبات الغازية الخالية من السعرات لا تساعد في خفض الوزن وتزيد الشعور بالجوع
كوريا الجنوبية تأمر بأكبر عملية إعدام للدواجن لاحتواء أنفلونزا الطيور
السعادة والمظهر الصحي يرتبطان بطول العمر
إبعاد الهاتف للتمتع بمباهج الحياة
النوم سلطان حتى على الإضرابات النفسية لدى البشر
الكيوي كنز من فيتامين "سي"
النظام الغذائي الصحي لقلب سليم
الاكتئاب.. أعراض نفسية وجسدية
ما الوقت المثالي للإقلاع عن التدخين؟
علوم وتكنولوجيا
كوريا الجنوبية الأولى عالمياً من حيث سرعة الانترنت
علماء آثار صينيون يعثرون على وعاء به حساء تم طهيه منذ 2000 سنة
علماء يكشفون عن "لغز" فرس البحر
خدمة التراسل لاين تطلق ميزة المكالمات المرئية الجماعية
ياهو تعترف باختراق مليار حساب لمستخدميها في 2013
نوكيا تعود إلى الحياة بهاتف كلاسيكي
الصين تختتم تجربة لمحاكاة الحياة الفضائية استمرت 180 يوماً
سنغافورة الأولى عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت وقت الذروة
فيس بوك: لن ندعم الحكومات في إنشاء قاعدة بيانات للمسلمين
غوغل تعلن عن نظام جديد خاص بإنترنت الأشياء
ثقافة وفنون
مٌخرج مصري : خطأ طبي تسبب في وفاة الفنان أحمد راتب
جمهور سعد لمجرّد غاضب من تصريحات الشاب خالد .. و يطالب بمقاطعته!
سخرية فايسبوكية عارمة من القاموس الدارج الذي "اخترعه" عيوش وهذه بعض الأمثلة
الفنانة ليلى غفران تتحدث بحرقة لـ "أخبارنا" عن حادث مقتل إبنتها و اعتقال سعد المجرد و تكشف جديدها الفني (فيديو)
مستجدات جد سيئة في قضية سعد لمجرد قد تجعل خروجه قريبا شبه مستحيل
بافوس.. عاصمة الثقافة الأوروبية 2017
بيع قصص لمؤلفة سلسلة هاري بوتر بـ 477 ألف دولار
بيع كتاب محفوظ في جلد مغربي مقابل 467 ألف دولار
وفاة الفنان المصري الشهير أحمد راتب اثر وعكة صحية مفاجئة
وفاة الفنانة المصرية زبيدة ثروت عن عمر يناهز 76 سنة
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إنطلاق المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية
الملك محمد السادس يدشن مسجد ولد الحمرا بالدار البيضاء و يؤدي به صلاة الجمعة
تهور شاب : بغا يلعب مع الضو شوفو اش وقع ليه
شاهد كيف إهتز حضور قاعة جامعة علوم الصحة بعد دخول الملك محمد السادس
ثلوج بين إموزار إفران
عادل الميلودي يقصف الشاب خالد بسبب سعد لمجرد
انطلاق المرحلة الثانية لعملية تسوية وضعية الأجانب بالرباط
صحاب الطاكسيات صغيرة ببني ملال يصرخون : لكريمات عطاوهم للشيخات
قناة جزائرية تهاجم المغرب بسبب قراره تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الافارقة على ارضه
مغاربة يتهافتون على تقبيل يد حفيد حمزة البودشيشي
مستجدات التعليم
ولي أمر تلميذ يعتدي على أستاذ، و هكذا تضامن معه زملاؤه في العمل
شوهة: فيديو يهز الفيسبوك ويفضح وزارة التربية الوطنية ويعري واقع المدرسة العمومية
وزارة التربية الوطنية تتوعد بالمتابعة القضائية ضد من يتهم بدون دليل مسؤوليها بالتورط في اختلالات تدبيرية
صفقة مثيرة تهز وزارة التربية الوطنية
لصوص يقتحمون مؤسسة تعليمية ويعبثون بمحتوياتها ويسرقونها بطريقة احترافية
تنغير .. حفل تكريمي كبير على شرف المُتقاعدين من نساء و رجال التعليم بالإقليم
سابقة... أساتذة في مسيرة وطنية سيرا على الأقدام من مراكش صوب البيضاء
تنغير .. مرض مجهول يُصيب تلاميذ احدى المدارس و مندوبية الصحة تتدخل
بلمختار "يفضح" التلاميذ الأشباح
بلاغ هام للمقبلين على اجتياز مباريات التوظيف في سلك التعليم
دين ودنيا
قصة سيدنا يونس عليه السلام.. تعرف عليها
البشائر العشر لمن حافظ على صلاة الفجر
هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطي قدميها أثناء الصلاة؟
حكم قذف المحصنات المؤمنات
بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على سبب تأخير دفن الرسول 3 ايام بعد موته ! !
متى وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
بالفيديو : هذه حقيقة قبر النبي (ص) .. شاهد ماذا يوجد داخل الروضة النبوية
من أهوال يوم القيامة
حكم المتخلف عن صلاة الجمعة لغير عذر
تفسير قولة تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) )
أقلام حرة
كيف نبني الأوطان
هل بتنا بحاجة إلى وزارة للتسول ؟؟
رب وامعتصماه انطلقت ..لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
الفلسطينيون بين إباحة الاستيطان ومنع الأذان
"نار الإرهاب"..هل تُركع تركيا؟
خـطـط لـحـيـاتـك نـحـو الأفـضـل
هل الاحتفال بذكرى المولد النبوي بدعة ؟
مخاصمني..
الحرب الصليبية الجوية
واقع المنظومة التعليمية بالمغرب
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معلومات هامة جدا عن غشاء البكارة
مربى الجزر والبرتقال: لذيذ وصحي
وصفة طبيعية تقضي على ترهلات الجفون
وصفة إكلير الشوكولاط
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أخطار الملابس الضيقة على المرأة الحامل
أهم الزيوت الطبيعية التي تحمي من الشيخوخة
سلطة الفاصوليا المبتكرة وسهلة التحضير
نداءات إنسانية
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نداء إنساني مستعجل
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عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
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سارة بنت الـ21 ربيعا تستنجد بالقلوب الرحيمة للتخفيف من اعاقة لازمتها منذ الولادة
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ما فائدة الصلاة إذن؟؟؟؟
شكرا بنكيران
الحقيقة الوحيدة
إنها الصحة العمومية بالمغرب
علامة تشوير جديدة بالمغرب
غذاء البطن أولا
البيع والشراء على الفايسبوك
حكمة معبرة
التعليم الذي يريدون
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حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
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الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
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مكناس تحتفي بمرور مائة سنة على تأسيس المدينة الجديدة "حمرية"
التأكيد على معالجة اشكالية التفاوتات السو سيو اقتصادية في نطاق وطني بعيدا عن منطقي المحاكاة والنمذجة (حوارات أطلسية)
عملية "رعاية 2016".. استفادة أزيد من 1370 شخصا بورزازات من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات
حصيلة إيجابية جدا لمؤتمر (كوب22) في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف (مسؤول)
مجلة سنغالية تصف طرد الجزائر لمهاجرين من جنوب الصحراء ب"الجريمة ضد الإنسانية"
جامعة محمد السادس لعلوم الصحة تعتمد نظم تكوين عال وذي جودة يقوم على الابتكار والانفتاح على الخبرات والتجارب الدولية
كلميم .. انطلاق المرحلة الثانية من تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب
التوقيع على اتفاقية شراكة بين بورصة الدار البيضاء و غرفة التجارة والصناعة الإسبانية حول تمويل المقاولات
اقبال مكثف على المكتب المكلف بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين بمراكش
إقليم تاونات .. ورشة تبحث موضوع " الروابط بين المناطق الحضرية والقروية "
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الحداوي : رغم تحيز الحكام المصريين تمكنا من الفوز و نطمح للتأهل إلى كأس العالم
الحداوي : رغم تحيز الحكام المصريين تمكنا من الفوز و نطمح للتأهل إلى كأس العالم
بواسطة
أخبارنا المغربية
36 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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