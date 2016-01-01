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حارس قطري ينحني اعتذارا لوالده بعد شجاره في مباراة
حارس قطري ينحني اعتذارا لوالده بعد شجاره في مباراة
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
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والد حارس الشحانية القطري يفض اشتباكه مع مهاجم الخور
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نص التعليق:
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