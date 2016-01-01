اهداف مباراة برشلونة واسبانيول 4-1

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اقتصاد
الصمت "المريب" للحكومة يحرك دعوات العودة إلى مقاطعة محطات الوقود بعد الارتفاع الأخير في الأسعار
المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الأمريكي بعد هذا البلد
كارثة : فلاحو هوارة يتخذون قرارا خطيرا بسبب انهيار أسعار الحوامض التي وصلت إلى 20 سنتيم لـ " كلغ "
هكذا أثارت صفقة بـ100 مليار الجدل بوزارة الصحة
بنك المغرب: ارتفاع الاحتياطيات الدولية للمغرب بنسبة 12,6 في المائة إلى حدود 9 دجنبر 2016
مستثمرون يعاينون شركة لاسمير عن قرب وهذه آخر المستجدات
مكتب الصرف: انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 19,9 في المائة حتى متم نونبر 2016
العجز التجاري للمغرب يرتفع ليصل الى 166 مليار درهم
الخطوط الملكية المغربية ضمن أسوأ شركات الطيران من ناحية الخدمات
فيروس جديد يضرب مزارع الدواجن بخريبكة
سياسة
هل يتفاوض أخنوش مع بنكيران باسم الأحرار أم باسمه الخاص؟؟
بنكيران يجدد تشبثه بالاستقلال و يدعو الأحرار إلى توضيح موقفه
الوزير السابق عزيز رباح : "ماكينة حاقدة" توحي بوجود أزمة بين الملك و بنكيران
"العداوة ثابتة والصواب يكون" .. بوتفليقة يعزي بنكيران في وفاة والدته!
"البيجيدي" يقرر انتخاب خليفة لبنكيران العام المقبل
الجزائر تتهم المغرب بمحاولة تشتيت وحدة الاتحاد الإفريقي وهذا ما توعدت به الرباط
الاستقلال يهاجم أخنوش من جديد و ينفي غضب شباط من بنكيران
رغم البلوكاج الحكومي الخطير، البيجيدي يلتزم الصمت عقب اجتماع أمانته العامة
لهذا السبب فشلت إسبانيا في وساطتها بين المغرب والبوليساريو لحل أزمة الكركرات
برلمانيون متخوفون من الإطاحة بهم لهذا السبب
أخبار وطنية
بعد التساقطات الأخيرة .. الوزيرة شرفات أفيلال تعلن هذا الخبر الهـام بخصوص أزمة الماء بتطوان
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين: أمطار قوية وثلوج بعدد من مناطق المملكة
هذه مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الأخيرة
هذه دلالات ارتداء الملك للجلباب خلال زياراته الافريقية
مصرع شخصين من عائلة واحدة في حادثة سير خطيرة بتنغير
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
النيجر تشكر الملك على مساعدته للمهاجرين المطرودين من الجزائر
الداخلية تنفي استفادة معترضي الموكب الملكي من أي امتيازات
هذه تفاصيل حريق قيسارية الحي المحمدي الشهيرة الذي خلف خسائر مادية فادحة (فيديو)
نشرة جديدة لمديرية الارصاد .. احذروا ثلوج و أمطار قوية في الساعات المقبلة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
حصيلة جديدة .. ارتفاع عدد ضحايا هجمات الكرك جنوب الأردن إلى 10 قتلى و27 جريحا
واشنطن تتقدم بمبادرة لحل أزمة "الكركرات" بالمنطقة الجنوبية للمغرب
مقتل عناصر أمنية على يد مسلحين جنوب الأردن
القاعدة وفصائل إسلامية تستعد لإعلان "دولة الشام المبارك"
الجزائر تؤكد "احترامها حقوق الإنسان" عند ترحيل مهاجرين أفارقة
مقتل عشرات الجنود اليمنيين في هجوم انتحاري بمدينة عدن
استشهاد مراهق فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
بالصور.. من تكون الحسناء الدنماركية التي خصص "داعش" مليون دولار لتصفيتها؟
بالفيديو : القبض على الشخص الذي دفع الفتاة على درج مترو برلين
هذه قصة الزوجين اللذين أثارت صورتها بحلب إعجاب الملايين
حوادث وقضايا
فرق خاصة لمراقبة الدرك الملكي بالطرق السيارة
مؤلم : أربعيني من الرعاة الرحل يلقى مصرعه في حادثة سير ويترك وراءه 7 أطفال توائم
احذروا من ضياع بطائقكم الوطنية...هكذا تستغلها شبكات تهريب المخدرات
احضيو ولادكم .. اغتصاب طفل عمره عامين داخل "الحضانة" بطنجة
شرطي مغربي يوجه رسالة الى الحموشي عبر موقع جزائري
خاص... رجال الخيام يعتقلون شابين يشتبه في علاقتهما بتنظيم "داعش"
تلاميذ بالبيضاء يتعرضون للنصب من طرف معهد لتعليم اللغات
مؤلم: مسنة سافرت على متن حافلة لنقل الركاب لرؤية ابنتها فوقع ما لم يكن في الحسبان!
انقلاب سيارة خفيفة وسط الشارع وفرار أصحابها بشكل غامض والشرطة تحقق !
الكبت وما يدير... اعتقال شخص متهم بالتحرش بطفل داخل حمام شعبي
قضايا المجتمع
مغرب خدام الدولة...صفقة "خرافية" لتجهيز إقامة عامل آسفي ب 200 مليون سنتيم
طلبة الطب : جامعة علوم الصحة الخاصة تضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص
مغاربة في خطر...مواطنون بالريش يستنجدون بالملك بعدما حاصرتهم الثلوج ونفذت مؤونتهم
مندوبية وزارة الصحة بميدلت تتدخل لإنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة
أكاديـر: هذه مستجدات واقعة الاعتداء على الدركي ” البطل ” الذي أنقذ تلميذة من موت محقق
صورة "غير عادية" لسيدة مع الملك تخطف الأضواء فايسبوكيا
هذه تطورات الحالة الصحية للشيخ حمزة البودشيشي و هذا ما أمر به
مثير : حكم قضائي يثير سخط أسرة تعرض ابنها القاصر و المعاق لاغتصاب جماعي
مغربي حر...مواطن يتفاجأ ب 70 مليون إضافية في حسابه البنكي مصدرها الخزينة العامة ويقرر إعادتها
أكاديـر: تضامن فايسبوكي واسع مع ” الدركي ” الذي أصيب أثناء تدخله البطولي لإنقاذ تلميذة بالدراركـة
طب وصحة
7 أطعمة تمنح جلدك الشباب والحيوية إلى الأبد
بالفيديو.. 5 مشروبات تحسن رائحة الجسم
دراسة: تصفح الإنترنت في الفصل يؤثر على نتائج الامتحانات
هذه الأطعمة ينبغي أن يتناولها طفلك يومياً
وفاة مبتكر تقنية أنقذت 100 ألف شخص من الاختناق أثناء الأكل
فوائد صحية غير معروفة لفيتامين "د"
هل تخفف بعض الأطعمة أعراض الوسواس القهري؟
5 عادات حياتية تحافظ على جهازك الهضمي
7 أطعمة لتحسين قدرات أبنائك العقلية
طريقة جديدة لاكتشاف الزهايمر قبل ظهوره بـ 7 سنوات
علوم وتكنولوجيا
تقنية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية من حركة أجسام البشر
"بوكيمون غو" في طريقها لساعة أبل الذكية
سامسونغ ترفض الافصاح عن السبب الحقيقي لانفجار "نوت 7" رغم علمها به
واتس آب سيتيح إلغاء وتعديل الرسائل المرسلة
"سوبر ماريو ران" تهدد لعبة "بوكيمون غو"
السجن 5 سنوات عقاب الغش بألعاب الفيديو في كوريا الجنوبية
لعبة "سوبر ماريو" في نسخة حصرية على أجهزة أبل
إطلاق أقمار صناعية صغيرة يساعد خبراء الأرصاد في مراقبة الأعاصير
الكشف عن نظرية المؤامرة بمعادلة بسيطة
كوريا الجنوبية الأولى عالمياً من حيث سرعة الانترنت
ثقافة وفنون
صحيفة فرنسية تكشف علاقة قضية سعد لمجرد بشبكات ترويج الكوكايين
شهور قليلة بعد زواجها، المغربية مريم حسين تلجأ إلى انستاغرام لتعلن طلاقها
غضب فايسبوكي من اصطفاف جورج قرداحي إلى جانب نظام الأسد
المغنية ابتسام تسكت تدخل عالم التمثيل بهذا الفيلم
جورج قرداحي مبررًا جرائم حلب: صورة مفبركة يا سفلة !!
الإعلامي اللبناني المعروف "نيشان" يفجر مفاجأة بخصوص قضية سعد لمجرد
الحكم بالسجن على متقاعد لإخفائه أعمالا فنية لبيكاسو
بالصور.. لبنى أبيضار ضابطة شرطة "جزائرية" في فيلمها الجديد
شاهد بالفيديو .. إلهام شاهين تبارك لبشار الأسد "انتصاره" في حلب
هذا ما طالبت به الفنانة أحلام جمهور " آراب أيدول " تعبيرا منها عن انبهارها بمتسابقة مغربية
شاشة أخبارنا
المياه تحاصر منازل ساكنة حي كرة السبع بتطوان
الكدش في مسيرة جهوية للمطالبة بانقاذ المدرسة العمومية وضد نظام التقاعد
شاهد كيف قطعت الثلوج الطريق الوطنية إتجاه ميشليفن و الناس محاصرين
فتاة مقعدة و يتيمة تطلب المساعدة
ستاتي يفضح دوزيم ناقلا كواليس تسجيل حفل رأس السنة قبل موعده
شاب سعودي ينهال بالضرب على عامل بمحطة الوقود
إفران "سويسرا" المغرب الجميلة ترتدي البياض وتستهوي عشاقها
نشرة خاصة : أمطار و ثلوج قوية بهذه المناطق اليوم و غدا
سوق مرتيل يغرق بعد التساقطات المطرية الاخيرة
شاهد ...إصابة شرطي بطنجة بعد سقوطه من دراجته
مستجدات التعليم
أستاذة بالحوز تتعرض لتحرش جنسي سبب لها أزمة نفسية حادة
مدرسة بتوبقال تنجو من فاجعة بعد انهيار سفح جبل عليها
هل سنشهد نهاية للمدرسة العمومية بتوصية من بنكيران و إخراج عزيمان ؟
كلية الحقوق بالرباط تصفع برلمانية البيجيدي ماء العينين الطامعة في الدكتوراه
ولي أمر تلميذ يعتدي على أستاذ، و هكذا تضامن معه زملاؤه في العمل
شوهة: فيديو يهز الفيسبوك ويفضح وزارة التربية الوطنية ويعري واقع المدرسة العمومية
وزارة التربية الوطنية تتوعد بالمتابعة القضائية ضد من يتهم بدون دليل مسؤوليها بالتورط في اختلالات تدبيرية
صفقة مثيرة تهز وزارة التربية الوطنية
لصوص يقتحمون مؤسسة تعليمية ويعبثون بمحتوياتها ويسرقونها بطريقة احترافية
تنغير .. حفل تكريمي كبير على شرف المُتقاعدين من نساء و رجال التعليم بالإقليم
دين ودنيا
رحلات الأنبياء إلى البيت الحرام
قصة سيدنا يونس عليه السلام.. تعرف عليها
البشائر العشر لمن حافظ على صلاة الفجر
هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطي قدميها أثناء الصلاة؟
حكم قذف المحصنات المؤمنات
بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على سبب تأخير دفن الرسول 3 ايام بعد موته ! !
متى وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
بالفيديو : هذه حقيقة قبر النبي (ص) .. شاهد ماذا يوجد داخل الروضة النبوية
من أهوال يوم القيامة
حكم المتخلف عن صلاة الجمعة لغير عذر
أقلام حرة
حلب .. وبئس ما أنتم عليه يا عرب
المدارس العليا للأساتذة بالمغرب: أزمة هوية
في يومها العالمي..العربية غريبة في موطنها
هل المغاربة شعب مكبوت جنسيا ؟
كلية علوم الصحة ،الخاصة ،بالدار البيضاء بؤس سياسي و إساءة للفئات العريضة من الشعب
مدينة المتلاشيات
الإسلام وخرافة الحجاب في التأويل المقدس
مول الحانوت في مسيرة إستخلاص الديون
تجليات "هامشية" لفشل منظومتنا التعليمية
الإرهاب الإسلامي مُصطلح
ركن المرأة
هذا هو الوقت الأمثل لتختين مولودك "الطهارة"
المورانغ اللذيذ في الفرن
تعانين من جفاف بشرتك شتاء؟ إليك الحل
دجاج مشوي بطريقة لذيذة جدا
أهم أغذية تمنحك الشبع ولا تضر بالريجيم
هكذا تستعدين لمولودك القادم
معلومات هامة جدا عن غشاء البكارة
مربى الجزر والبرتقال: لذيذ وصحي
وصفة طبيعية تقضي على ترهلات الجفون
وصفة إكلير الشوكولاط
نداءات إنسانية
عائلة تبحث عن ابنها المختفي
الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية
البحث عن متغيب
بحث عن متغيب
أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
نداء مساعدة
ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
عائلة بالقصر الصغيرتبحث عن ابنها المختفي
الأخـيـرة
بالفيديو .. حيتان قاتلة تلتهم سمكة قرش ضخمة
بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة حسناء من أعلى سلم كهربائي بسبب كعبها العالي
بالفيديو.. رد فعل سائق تفاجأ بزوجته وعشيقته في نفس الحافلة التي يسوقها
فضيحة تهز الجزائر .. شاب يعذب فتاة و يغتصبها ويوثق جريمته بالفيديو
بالفيديو: أسود جائعة تحاصر عائلة في محمية طبيعية
بالفيديو: الشرطة تقتحم سيارة لإنقاذ امرأة متجمدة.. وهذا ما وجدته
بالفيديو: مغامر يشعل سترة من الألعاب النارية حول جسده
إيطاليا تفتتح أول سوبر ماركت في العالم يقدم خدمة التسوق التفاعلي
بالفيديو .. أب يدخل الملعب لفض نزاع ابنه حارس المرمى
السجن 20 عاماً لمدرس مدان باغتصاب 30 فتاة قاصرة
كاريكاتور وصور
وبالوالدين إحسانا
بعد الإصلاحات "البنكيرانية"
وا حسرتاه
ما فائدة الصلاة إذن؟؟؟؟
شكرا بنكيران
الحقيقة الوحيدة
إنها الصحة العمومية بالمغرب
علامة تشوير جديدة بالمغرب
غذاء البطن أولا
البيع والشراء على الفايسبوك
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
متفرقات
"جراحة الجينوم والعلاج الجيني" محور مؤتمر دولي بعد غد الثلاثاء بالرباط
المغرب اعطى بتوجهه نحو الشرق بعدا قاريا لسياسته الافريقية (جون افريك)
تنظيم حملة طبية لفائدة المهاجرين بمدينة الصويرة
دار الفن الفرنسية (أرتكوريال) تنظم عملية بيع بالمزاد للمرة الاولى بتعاون مع المغرب
الداخلة وادي الذهب وجزر الكناري .. نحو مشاريع تعاون ملموسة
بني ملال .. انطلاق أشغال ملتقى دولي حول موضوع " ديداكتيك الفرنسية في سياق متعدد اللغات"
مكناس تحتفي بمرور مائة سنة على تأسيس المدينة الجديدة "حمرية"
التأكيد على معالجة اشكالية التفاوتات السو سيو اقتصادية في نطاق وطني بعيدا عن منطقي المحاكاة والنمذجة (حوارات أطلسية)
عملية "رعاية 2016".. استفادة أزيد من 1370 شخصا بورزازات من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات
حصيلة إيجابية جدا لمؤتمر (كوب22) في ما يخص الأنشطة المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف (مسؤول)
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اهداف مباراة برشلونة واسبانيول 4-1
اهداف مباراة برشلونة واسبانيول 4-1
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أخبارنا المغربية
2 ساعات 53 دقيقة مضت
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حارس قطري ينحني اعتذارا لوالده بعد شجاره في مباراة
اهداف مبارة شباب اطلس خنيفرة 3 -0 الكوكب المراكشي
أهداف مباراة شباب الحسيمة و الرجــاء 1-2
يوسف العربي لبي ان سبورت : أشجع فريق الرجاء البيضاوي وتمنيت فوزه في الديربي بأكادير
ثنائية خالد بوطيب في مرمى نيور بالليغ 2
يوسف العربي يسجل هدفه ال14 في الدوري القطري
الحداوي : رغم تحيز الحكام المصريين تمكنا من الفوز و نطمح للتأهل إلى كأس العالم
بادو الزاكي يكشف حقيقة تدريبه للمنتخب الجزائري
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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