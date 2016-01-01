هدف عالمي روعة لأصدقاء يوسف العربي في الدوري القطري

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ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بـ 8 في المئة متم نونبر 2016
إعلان مشترك للمغرب و الاتحاد الأوروبي بعد قرار المحكمة الأوروبية الذي هزم "البوليساريو" قضائيا
"اتصالات المغرب" تحرز لقب أسرع شبكة للهاتف النقال في المغرب
نقابة تجار و مهنيي الرباط تقاطع منتوجات " مارلبورو "
عاجل .. محكمة العدل الأوروبية تنتصر للمغرب ضد " البوليساريو "
أزمات الجزائر تتفاقم...والعجز التجاري فاق 17 مليار دولار
إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب قبل نهاية 2016
المال السايب ...بنشماس يخصص مساعدا لكل برلماني براتب 4 آلاف درهم شهريا
إنجاز أول دراجة مبردة تعمل بالطاقة الشمسية بالمغرب
وزارة النقل تطلق تطبيق عبر الهواتف خاص بمراقبة مخالفات السير
سياسة
تطورات قضية الصحراء وتحدياتها وتحالفات لشكر واخنوش تبعثر أوراق تحالف بنكيران
الملك يعزي رئيس ألمانيا و ميركل بعد الهجوم الإرهابي ببرلين
العصبة المغربية ترفض الانقلاب على الدستور و تطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة
هكذا يضغط الثلاثي بنكيران وشباط وبنعبد الله على القصر لتشكيل الحكومة
"البيجيدي" والاستقلال والتقدم والاشتراكية يتبرؤون من "الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات"
بنكيران : " أنا باقي باغي الأحرار يكونوا معايا وإذا سولتوني سأقول لكم علاش"
حصاد يحسم موقف وزارته من إجراء الانتخابات المقبلة في ظل "البلوكاج"
بالفيديو : البلوكاج الحكومي ينسف اجتماع جمعية رؤساء المجالس المنتخبة بالرباط
يتيم يخرج عن صمته ويصرح : هذه حقيقة توتر العلاقة بين الملك و بنكيران
حزب العدالة والتنمية يجرد مستشارا له بالهرهورة من عضويته بعد تحالفه مع الاستقلال
أخبار وطنية
وفاة سفير المغرب بموريتانيا
فايسبوكيون يكشفون ثمن المعطف الذي ارتداه الملك (صورة)
سلا : سخان الماء يتسبب في وفاة طفل و اختناق 3 من أفراد أسرته
"البيجيدي" يخرج ببلاغ قوي بعد العمليات الإرهابية الأخيرة و ينتقد التواطؤ الدولي
هذا موقف الملك محمد السادس من اغتيال السفير الروسي في أنقرة
17 قتيلا و1422 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
الحموشي يحطم رقما قياسيا في عدد العقوبات التأديبية الصادرة في حق رجال الأمن سنة 2016
لائحة أيام العطل الرسمية بالإدارات العمومية لسنة 2017
الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز "مركز صحي للقرب - مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بالمدينة الجديدة الرحمة
هذه المدينة تسجل أعلى نسبة تساقطات مطرية يوم أمس
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
الجزائر تعتزم افتتاح معبر بري مع موريتانيا لأول مرة في تاريخ البلدين
صحيفة مصرية موالية لـ "السيسي" تصف العاهل السعودي بـ"جلالة الخائن"
بإشراف جزائري، "البوليساريو" تستعد للقيام بأكبر مناورة عسكرية في تاريخها
تنظيم “داعش” يتبنى اعتداء برلين
محققون روس في تركيا للكشف ملابسات اغتيال السفير الروسي
فيصل القاسم يفجر قنبلة : ما وقع للسفير الروسي مجرد مسرحية و الحقيقة ستظهر قريبا !
الجزائر تسعى لنقل صحراويين من المخيمات إلى المنطقة العازلة لاستخدامهم كدروع بشرية في حرب استنزافية ضد المغرب
تركيا تعيد إلى موسكو جثمان الدبلوماسي الروسي الذي قتل في أنقرة
زوريخ: السويسري الذي هاجم المركز الإسلامي انتحر بعد "قتله مجهولاً"
اعتقال 6 أشخاص على علاقة باغتيال السفير الروسي في تركيا
حوادث وقضايا
هاعلاش المصحة دفعات فلوس كثيرة للأمني عبدالعزيز السامل "رجل الأعمال"
بوليسي بولاية أمن الرباط " مشا فيها" بتهمة الاحتيال بوعود توظيف كاذبة
أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)
حجز أزيد من 31 ألف قرص مخدر بحوزة شخصين من ذوي السوابق القضائية بالدار البيضاء
اعتقال فلاح اختطف طالبة واغتصبها ضواحي القنيطرة
التهديد بوجود مخاطر إرهابية يستنفر وزارة الداخلية
خطير... توقيف خمس نساء لارتباطهن بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع بفاس
تفاصيل مثيرة في عملية إيقاع الشرطة الإيطالية بمغربيين تفننا في التزوير وحيرا الأمن
القضاء يصدر حكما بالحبس في حق ابن الزعيم الاستقلالي شباط
مأساة : العثور على جثة خمسيني متجمدا بسبب البرد القارس بضواحي مريرت
قضايا المجتمع
مسيحيون مغاربة: الملك محمد السادس أمير المؤمنين المسلمين وغير المسلمين
هذه هي الوزارة التي يشتكي منها معظم المغاربة
3 مواطنين يموتون بردا بشفشاون بسبب التساقطات الثلجية
هذه خطة مجلس الدار البيضاء لتجنيب وسائل النقل العمومي ازدحام الشوارع
اسبانيا .. أزيد من 24 ألف مغربي حصلوا على "الباسبور حمر" سنة 2015
5 آلاف مواطن إسباني يقيمون في المغرب بشكل غير قانوني
تفاصيل مثيرة يرويها محامي سكيزوفرين حول الحكم القاضي برفض شكاية امين عام حزب البام إلياس العماري
شركة مجهولة تروج ل"راس البوطا" في الأسواق المغربية مع علم "جمهورية الريف" المزعومة
بالتفاصيل : شاب مغربي في رحلة على الأقدام إلى بيت الله الحرام
عائلات مغربية تبحث عن أبناء قاصرين مفقودين في أوروبا
طب وصحة
نظام غذائي صحي لتقوية مناعة الجسم خلال الشتاء
5 عادات صباحية تساعد على تقوية المناعة والوقاية من أمراض الشتاء
5 علامات غير تقليدية على الإجهاد الشديد لا تتجاهلها
أهم التطورات الطبية الخاصة بأمراض القلب في 2016
مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض العيون
شركات أغذية مولت دراسة تنفي ضرر السكر
4 أعشاب طبيعية تحميك من الأمراض الشتوية
كيف تجعلك ممارسة الرياضة أكثر ذكاء؟
8 فوائد غير متوقعة لتناول زهرة الموز
نوبات العمل الليلية تهدد جهازك الهضمي
علوم وتكنولوجيا
كيفية دمج بطاقة "إس دي" بذاكرة الهاتف الداخلية
فيس بوك يتيح خلفيات ملونة للحالات التي يكتبها المستخدمون
تقنية جديدة لمنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة
إعلانات الويب تحوي العديد من البرمجيات الخبيثة
تقنية جديدة تعتمد على اللمس لتوليد الطاقة وشحن بطارية هاتفك
أبرز 5 ابتكارات أفادت العالم في 2016
262 مليون عنوان موقع إلكتروني "خبيث"
التشفير... درع الأمان لبياناتك المهمة
لتجنب الحوادث.. كيف تتخلص من الضباب على زجاج السيارة؟
تقنية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية من حركة أجسام البشر
ثقافة وفنون
بالفيديو : مسلم يروي تفاصيل لحظات مؤلمة دفعته لإيقاف حفله بمدينة وجدة
في حوار لـ "أخبارنا" : "مليودة" تتحدث عن "كبور و اللعاقة" و عملها الجديد مع ابتسام تسكت (الفيديو )
هذه حقيقة وفاة الإعلامية المغربية نسيمة الحر
بالفيديو : الفنان الفلسطيني " هايل دياب " يصفع الحكام العرب بعمله الجديد " المهم تبقى الكراسي "
رفع الحظر عن "الريفي" أخيرا بمصر بسبب هاني شاكر
مغربية تفوز بلقب ملكة جمال السمروات العرب (صور)
هذه هي الرسالة التي وجهها والدا سعد لمجرد للصحافة
سعيد الناصيري يهاجم صحفية بسبب سؤال عن " لبنى أبيضار "
بالفيديو : الدوزي يتحدث لأول مرة عن علاقته الخاصة بالمرحوم الشاب حسني
الدوزي يكشف لـ" أخبارنا " كواليس وثائقي "CNN" الذي غير نظرة الأمريكان للمغرب (الفيديو)
شاشة أخبارنا
قصة مؤلمة ومؤثرة لشاب وطفل تخلت عنهما عائلتاهما بعد إصابتهما بداء السيدا
الازمي يهاجم البام حول احترام القانون
اشتباك عنيف بين حرس "السيسي" والرئيس الأوغندي
الثلوج تشل حركة السير وتعزل دواوير بالأطلس
لحظة انفجار مصنع الالعاب النارية في المكسيك
فيديو صادم لأحياء حلب بعد نهاية الحرب
طفل امريكي وابن قس سابق يعلن اسلامه بمسجد الغماري بالرباط
طوبيس في ضو الاحمر وناس معلقين وحارك ضوء
مطار طنجة .. تداريب من أجل التصدي للارهاب
شفار بطنجة يسرق دراجة هوائية
مستجدات التعليم
الطلبة المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب بالجامعات الفرنسية و هذا عددهم
هكذا تقف وزارة التعليم العالي عقبة في وجه الناجحين في مباريات التوظيف بالتعاقد
تحية إجلال...رجال تعليم يتحدون الطبيعة لتعليم أبناء الفقراء مقابل "جوج فرانك ديال بصح"
فضيحة .. "كوبي كولي" تحرم مسؤولين في التعليم من منصب مدير اقليمي للوزارة بطاطا
وزارة التربية الوطنية تضع آخر أجل لوضع ملفات التوظيف بعقود
الشرطة القضائية تستمع إلى مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية بسبب "وزيعة" المخطط الاستعجالي
قضاة جطو يتسلمون تقارير صادمة حول فساد قطاع التعليم
ابتدائية وادي زم تصدر حكمها في قضية "مول" المدرسة
هذا هو موقف وزارة بلمختار من الجدل الذي أثير حول تضمن بعض كتب التربية الإسلامية الجديدة "تحريما" للفلسفة
أستاذة بالحوز تتعرض لتحرش جنسي سبب لها أزمة نفسية حادة
دين ودنيا
ما حكم مصافحة المصلين عقب انتهاء الصلاة؟
20 بيت لا تدخلها الملائكة.. تعرف عليهم ! !
افضل دعاء للمريض و فوائد زيارة المريض
قصة نبي الله لوط عليه السلام كامله
ماهو صبر أيوب؟
وصايا الرسول للأزواج
تعرف على الدول المسلمة حول العالم
شاهد هيئة الرسول التي يأتي بها في المنام (فيديو) )
رحلات الأنبياء إلى البيت الحرام
قصة سيدنا يونس عليه السلام.. تعرف عليها
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إلغاء مجانية التعليم ،الحكومة تدق آخر مسمار في نعش تعليم أبناء الفقراء
مذكرات السياسي المغربي
سؤال التعبئة التنويرية زمن المحافظة والميل إلى التطرف‼
قاموس أو كابوس الدارجة لنور الدين عيوش
همسات الضمير المجتمعي
ستنجب2017 أخطر الأحداث بالمغرب بعدما حبلت بها في 2016 بطرق غير شرعية ..
هل تلعب الأحزاب السياسية المغربية دورا في الحياة السياسية
من أجل اشتراكية جديدة في خدمة الشعب
حلب .. وبئس ما أنتم عليه يا عرب
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هذه أضرار الريجيم العشوائي
مشروب الشوكولاطة بالكريمة والقرفة
تعرفي على أعراض الحمل التي تظهر قبل انقطاع الدورة
هذا هو الوقت الأمثل لتختين مولودك "الطهارة"
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ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
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بالفيديو.. شاب يقتل صديقه بمسدس عن طريق الخطأ
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بالفيديو.. سيدة تلقن عشيقة زوجها علقة ساخنة أمام ضباط الشرطة
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إنقاذ فتى بقي محتجزاً داخل جدار لمدة 3 أيام
صينية تساعد النساء على الانتقام من عشيقات أزواجهن
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ما فائدة الصلاة إذن؟؟؟؟
شكرا بنكيران
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علامة تشوير جديدة بالمغرب
غذاء البطن أولا
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مباريات ووظائف
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مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
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مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
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القطاع الخاص يمكنه الاضطلاع بدور ريادي في الدفع بعجلة التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقة المغاربية (ملتقى)
المغرب يهب لنجدة مهاجرين من جنوب الصحراء طردتهم السلطات الجزائرية (صحيفة غابونية)
استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2016 .. مؤشرات دالة على نجاعة الأداء والحكامة الجيدة في التدبير المالي والاداري
وفاة الفنان التشكيلي المغربي عبد اللطيف الزين بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 سنة
مشاركون في لقاء بالرباط يبحثون سبل تعزيز الحاضنات العربية والمدن التكنولوجية على المستوى الاقليمي والدولي
إقليم الصويرة ..منح 23 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات خلال شهر نونبر المنصرم
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)
"المقاولة الصغيرة والمتوسطة في قلب التنمية الجهوية" شعار الملتقى الجهوي الأول حول المقاولة الصغيرة والمتوسطة بمراكش
"جراحة الجينوم والعلاج الجيني" محور مؤتمر دولي بعد غد الثلاثاء بالرباط
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هدف عالمي روعة لأصدقاء يوسف العربي في الدوري القطري
هدف عالمي روعة لأصدقاء يوسف العربي في الدوري القطري
بواسطة
أخبارنا المغربية
9 دقيقة مضت
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نص التعليق:
العرابي يسجل هدفه الـ 17 في الدوري القطري
العرابي يسجل هدفه الـ 16 ويغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري القطري
يوسف العرابي يسجل هدفه 15 في البطولة القطري ويعتلي صدارة الهدافين
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خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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