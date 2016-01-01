الزاكي مصر على التتويج بكأس الجزائر.

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ارتفاع بنسبة 12,5 في المائة من الاحتياطات الدولية للمغرب إلى حدود 16 دجنبر 2016
خطير .. 92 % من الدواجن التي تباع بالمغرب غير خاضعة للمراقبة
تراجع عجز الميزانية إلى 37 مليار درهم في نهاية نونبر 2016
شركة مغربية تنجز مشروعا ضخما بولاية آدرار شمال موريتانيا
هام للبيضاويين...زيادة منتظرة في تذكرة الترامواي ابتداء من يوم الإثنين
حقيقة تطبيق غرامة جديدة عن التأخير في أداء فواتير الكهرباء
الحكومة الجديدة ستزف خبرا سيئا للاعبي ومدربي البطولة الوطنية
ارتفاع في عدد المسافرين بمطار مراكش المنارة بنسبة 20, 14 في المائة خلال شهر نونبر الماضي
سد "مارتيل" سيكون جاهزا مع نهاية 2017
مقربون من مسؤولين كبار في صندوق التقاعد استفادوا من صفقات بالمليارات
سياسة
جمعية حقوقية تطالب بالكشف عن المسؤول الحقيقي عن المأزق الحكومي
الاتحاد الدستوري يجلد بنكيران : البلوكاج الحكومي وهمي
هذه حقيقة مثول بنكيران أمام لجنة تقصي الحقائق
تشكيل الحكومة قد يتأجل إلى أجل غير مسمى بعد سفر أخنوش للديار الأوروبية
الأغلبية تثور في وجه رئيس بلدية الصخيرات و المجتمع المدني يطالب " حصاد " بالتحقيق معه
اجتماع سري بين الهمة و الحموشي و مسؤولين روس لهذا السبب
اعتقال مسؤول بـ"البيجيدي" لإشادته بمقتل السفير الروسي
لشكر يحدد موقفه من تواجد حزب الاستقلال في الحكومة
الطالبي : بنكيران يدخل من يشاء إلى حكومته و نحن لم نطلب منه استبعاد الاستقلال
الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب و هذا ما دار بينهما
أخبار وطنية
المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك 40 خلية وأوقف 548 إرهابيا منذ إحداثه
المروحية الطبية لوزارة الصحة تنقذ رجلا في حالة صحية حرجة بجماعة زاوية احنصال المحاصرة بالثلوج في إقليم أزيلال
الملك محمد السادس يفوز بجائزة مانديلا للسلام لسنة 2016
الملك يأمر باطلاق عملية لتغذية المشردين وإيوائهم في المدن الباردة
أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بمراكش
وزارة الداخلية توضح حقيقة وفاة طفل بمنطقة إملشيل جراء موجة البرد
فضيحة بالفيديو.. وضعوا " الكولا" لاخفاء تشققات بطريق تم تدشينها منذ 6 أشهر فقط !
الداخلية والعدل تفتحان تحقيقاً في تمجيد كتائب "البيجيدي" لاغتيال السفير الروسي
عاجل…هزة أرضية تهز إقليم ورزازات فجر اليوم
إقليم أزيلال .. المروحية الطبية لوزارة الصحة تنقذ طفلا في حالة صحية حرجة بجماعة آيت أومديس المحاصرة بالثلوج
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
2016 سنة سوداء بالنسبة للجزائر بسبب تأرجح أسعار النفط
فين حنا و فين هما .. محاكمة مهاجر مغربي نسي ابنه وحيدا داخل سيارة
تونس تعلن توقيف خلية "إرهابية" مرتبطة بمنفذ اعتداء برلين
إضافة محطات جديدة لقطارات أنفاق نيويورك بعد 90 عاماً
فضيحة .. التلفزيون الجزائري يهاجم نظام الجزائر و يصفه ب"المجرم" و لعمامرة ب"المرتزق" (فيديو)
أحياء حلب الغربية تشهد احتفالات بسيطرة النظام على الأحياء الشرقية
ميركل تحذر من التهديد الإرهابي المستمر في ألمانيا بعد مقتل منفذ هجوم برلين
مجلس الأمن يتبنى قرارا تاريخيا لوقف الاستيطان الإسرائيلي (فيديو)
هكذا حذر المغرب ألمانيا من التونسي منفذ هجوم برلين
النيابة الهولندية تستأنف الحكم الصادر في حق " كاره المغاربة "
حوادث وقضايا
بالصور : فارس ثان من " فرسان العدالة و التنمية " في ضياف " الديستي "
مستخدم ب"لوطوروط" ينجو من الموت بعد مهاجمته بسيف من طرف عصابة
السرعة تتسبب في حادثة سير مميتة بالدارالبيضاء
توقيف حارس بسجن تطوان متلبسا بإدخال المخدرات للمؤسسة الحبسية
هذا رد فعل والدة الطفل "عمران" بعد صدور الحكم ضد مغتصب ابنها
الكبت بطاي طاي ... هذا ما وقع لشابين تحرشا بفتاتين بالشارع وعربدا عليهما داخل محل تجاري
فيديو يهز الفيسبوك ويوثق لأغرب عملية غش في الزفت
بدعوى الإرهاب، وزارة الداخلية تشدد المراقبة على مستودعات قنينات الغاز
تلميذة تقدم على الانتحار بعد إرغامها على ترك المدرسة
التحقيق مع قاض حصل على شقتين مقابل إصدار حكم مدني
قضايا المجتمع
خادمة مغربية ضمن الفائزين بـ12 مليار في اليانصيب الإسباني الشهير "إل غوردو"
اختفاء لقاحات الأطفال من الصيدليات
يتيم يثير غضب الفيسبوكيين بوصف مثير اعتبروه تعبيرا قدحيا لسكان الجبال بالمغرب العميق
بالفيديو : "فراش" يوجه رسالة مؤثرة للمغاربة وللمسؤولين ويحرج التجار المحتجين أمام البرلمان
بنكيران يقرر الاقتطاع من أجور الموظفين الذين أضربوا احتجاجا على قوانين التقاعد، فهل سيقتطع من راتبه هو أيضا ؟
الأطباء يثورون بسبب عشابي الإذاعات الخاصة
تقرير مثير : من طالبات جامعيات بأكادير إلى بائعات هوى محترفات
رجال سلطة يتاجرون في المساعدات الموجهة إلى الدواوير المعزولة
شوهة...صورة لمريضين على سرير واحد بمستشفى عمومي تثير ضجة فايسبوكية
الفيزازي يشعل الفيسبوك بتدوينة حول قاتل السفير الروسي واستغلاله لاسم الرسول خلال الاغتيال
طب وصحة
دراسة: 200 موروث جيني يتغير في الجسم بسبب السمنة
دراسة: آلام الظهر تزيد خطر سقوط المسنين 30%
غوغل تستعد لإطلاق ساعتين ذكيتين في مطلع 2017
6 أطعمة ضرورية يجب تناولها يوميا في الشتاء
إليك.. أفضل وأسوأ الأطعمة والمشروبات قبل النوم
دراسة: السمنة تنعكس على الموروثات الجينية
دراسة: من يساعد آخرين وهو كبير السن يطول عمره
ما الوجبات السريعة المناسبة لمريض السكري؟
فيتامين "د" يحمي من أمراض القلب والسكري
لماذا يزداد حجم اللغد لدى البعض؟
علوم وتكنولوجيا
تعرف على أبرز توقعات الأمن الإلكتروني لعام 2017
حفريات تكشف عن ديناصور وديع "بلا أسنان"
الصين: بدء أعمال بناء أول قطار "طلقة" الأسرع في العالم
نوكيا تقاضي أبل عن انتهاك 32 براءة اختراع
واتس اب تطور خدمة حذف وتعديل الرسائل بعد إرسالها
2016 عام الهجمات والحرب الإلكترونية
سامسونغ تطلق أخف لاب توب في العالم
نظارة بلاي ستيشن الافتراضية تدعم يوتيوب
نينتندو: 40 مليون تحميل لـ"سوبر ماريو ران" في 4 أيام فقط
فيس بوك: الطلبات الحكومية للبيانات ارتفعت بنسبة 27% في 2016
ثقافة وفنون
بشكل مفاجئ .. الدوزي يقرر التوقف على الغناء و هذا هو السبب
فنان مغربي يفارق الحياة داخل فندق بنواكشوط والسلطات الموريتانية تحقق
كاري فيشر نجمة "حرب النجوم" تتعرض لأزمة قلبية
أخيرا ....المدعي العام الأمريكي يصدر قراره في قضية اتهام لمجرد باغتصاب فتاة
جلسة حاسمة في قضية سعد لمجرد وهذا تاريخها
المغربية سهام كليف تتوج بلقب أحسن مذيعة عربية متقدمة على أسماء وازنة
هذا موعد مثول سعد المجرد امام القضاء الفرنسي
بالفيديو : مغربي يقف خلف نجاحات النجمة الامريكية "ماريا كاري" و " أخبارنا" تنفرد بأول حوار صحفي معه
بالفيديو : مسلم يروي تفاصيل لحظات مؤلمة دفعته لإيقاف حفله بمدينة وجدة
في حوار لـ "أخبارنا" : "مليودة" تتحدث عن "كبور و اللعاقة" و عملها الجديد مع ابتسام تسكت (الفيديو )
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فيديو مذهل لوالد ينقذ طفليه من أمام سيارة مسرعة على طريقة أفلام الأكشن
شاهد ماذا فعلت الأميرة لالة خديجة عندما قبلتها احدى المعلمات
صرخة أستاذة من أعالي جبال الأطلس الكبير: نسيت راسي واش أنا إنسانة
فيديو مؤثر لكلبة جائعة ترفض تناول الطعام وتقدمه لصغارها
السباعي: 344 مسؤول ، لم يصرحوا بممتلكاتهم.. وماعزلهومش رئيس الحكومة!!؟
مرة أخرى ..مواطن يصور جوج شفارة هاربين فوق الموطور و هذه ردة فعلهم
الملك يعطي بمراكش انطلاقة أشغال تهيئة تجزئة الكومي لاعادة ايواء قاطني دور الصفيح
فيديو صادم .. اعتداء شنيع على امرأة مغربية محجبة بهولندا
لحظة التحقيق مع شاب تهمته تعنيف والديه
النائب السابق لمديرية القنيطرة يكشف عن فساد كبير بوزارة التربية الوطنية
مستجدات التعليم
فشل الحوار مع وزارة بلمختار يعيد "10 آلاف إطار" إلى ساحة الاحتجاج
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية يومي 26 و27 دجنبر الجاري بالرباط
مثير... حركة مالي تطالب بإلغاء "التربية الإسلامية" و تعويضها بهذه المادة
بشرى لمدرسي العالم القروي...وزارة بلمختار تقدم العدة البيداغوجية الخاصة بالأقسام المشتركة
الطلبة المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب بالجامعات الفرنسية و هذا عددهم
هكذا تقف وزارة التعليم العالي عقبة في وجه الناجحين في مباريات التوظيف بالتعاقد
تحية إجلال...رجال تعليم يتحدون الطبيعة لتعليم أبناء الفقراء مقابل "جوج فرانك ديال بصح"
فضيحة .. "كوبي كولي" تحرم مسؤولين في التعليم من منصب مدير اقليمي للوزارة بطاطا
وزارة التربية الوطنية تضع آخر أجل لوضع ملفات التوظيف بعقود
الشرطة القضائية تستمع إلى مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية بسبب "وزيعة" المخطط الاستعجالي
دين ودنيا
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ما حكم المرأة التي تتعطر وتخرج إلى عملها أوالشارع؟
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العيون: اختتام أشغال الدورة الأولى للجامعة الموسمية لحقوق الإنسان حول
فاس .. تنظيم ورشة الثلاثاء المقبل لتقديم دراسة حول أسباب انتشار ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات بالجهة
إقليم بولمان .. حوالي 2500 عائلة تستفيد من خدمات قافلة إنسانية تضامنية للتخفيف من آثار موجة البرد والصقيع
مراكش .. إطلاق أول منصة إلكترونية "بيدينا " لعرض وتسويق منتجات الصناعة التقليدية عبر شبكة الانترنيت
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت 24 دجنبر
إطلاق النسخة الخامسة لجوائز مجموعة ( لافارج هولسيم) المتعلقة بمكافأة المشاريع والحلول الذكية المتعلقة بالبناء المستدام
انطلاق حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة
"دينامية المنظومات البيئية والمجتمعية وقابلية الت رب للتكيف مع التغير المناخي" محور الملتقى الوطني الرابع للجغرافيين المغاربة
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الزاكي مصر على التتويج بكأس الجزائر.
الزاكي مصر على التتويج بكأس الجزائر.
بواسطة
أخبارنا المغربية
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نص التعليق:
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