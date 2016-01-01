ياسين الصالحي يسجل في أول ظهور مع الظفرة الاماراتي

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خروقات خطيرة في مشروع تهيئة خليج أكادير و هذا ما ينتظر المتورطين
المغرب ضمن قائمة الـ50 اقتصادا الأكثر ابتكارا في العالم
شركة ملاحة نرويجية تنفي اتهاما من بوليساريو بنقل شحنة غير قانونية
خبر سيئ ...أسعار الطماطم مرشحة للارتفاع أكثر وهذا هو السبب
شركة بريطانية تعلن عن نجاح اختبار بئر الغاز شرق المغرب
سنة 2016.. حركة النقل الجوي تحقق رقما قياسيا بمطارات المملكة بما يزيد عن 18 مليون مسافر
السجن يهدد 800 مقاول مغربي استفادوا من برنامج "مقاولتي" (بلاغ)
الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تنفي ما نشر حول خطورة استهلاك الدجاج الكروازي
توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني ب6ر3 في المائة خلال سنة 2017
الحليمي يبشر المغاربة بسنة سوداء عنوانها الأبرز ارتفاع الأسعار
سياسة
محلل سياسي : تصويت المغرب على قانون الاتحاد الإفريقي انتحار سياسي واعتراف بالبوليساريو
الاستقلال يجدد مساندته لحكومة بنكيران سواء كان ضمنها أو خارجها
المستجدات السياسية وضعت بنكيران بين هذين الخيارين
الراضي يحذر الطالبي العلمي من "حرق الطاجين" الذي يطبخه أخنوش
بعد البرلمان، مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
تشييع جثمان شيخ الطريقة البودشيشية في موكب جنائزي مهيب و بحضور هذه الشخصيات
اليسارية منيب تعلن عن خبر مفاجئ يهم مستقبلها السياسي
فراغ دستوري .. لا يوجد نص ينهي به الملك مهام بنكيران
مجلس النواب يصادق بالإجماع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
تأجيل زيارة الملك محمد السادس الى دولة غانا
أخبار وطنية
وزارة الداخلية : إيقاف عناصر عصابة إجرامية خطيرة من بينهم زعيمها الموالي لـ"داعش"
الملك محمد السادس يستقبل جمال الدين نجل الشيخ الراحل حمزة البودشيشي و هذا ما دار بينهما
الدولة لن تتراجع...الداخلية تحرك رجالها من أجل تطبيق قرار منع بيع البرقع
الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ابراهيم الخليل بالدار البيضاء
الملك يزور الزعيم الاستقلالي امحمد بوستة بالمستشفى العسكري بالرباط
الملك محمد السادس في زيارة رسمية لجنوب السودان غداً السبت
استئناف نشاط الصيد البحري ابتداء من الاثنين المقبل بالموانئ المتوقفة حاليا
أنباء عن تأجيل جديد للجولة الإفريقية للملك
بعد تأجيل زيارته لغانا، الملك يغادر المملكة غدا وهذه هي وجهته
بتعليمات ملكية .. الداخلية تستنفر مصالحها و تتخذ هذه الإجراءات لمواجهة موجة البرد
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
مقتل خمسة جنود أتراك في هجوم لتنظيم "داعش" في مدينة الباب بشمال سورية
الأمن الاسباني يوقف هاكرا روسيا سرق حوالي خمسة ملايين دولار من حسابات مصرفية
الرئيس الغامبي يقترب من التنحي عن السلطة و الاستقرار بالمغرب
أستراليا: قتلى وجرحى بعد اقتحام سيارة لحشد من المتسوقين
تلميذة مغربية متورطة في طعن شرطي ألماني تواجه عقوبة السجن 6 سنوات !
الجيش السنغالي يدخل غامبيا لإجبار"جامع" على تسليم السلطة لـ"بارو"
كيري يغادر الخارجية الأمريكية دون أن يسلم الدفة لخليفته
البوليساريو تهدد بقصف مناطق داخل العمق المغربي
مطالب باعتقال أعضاء من "البوليساريو" متواجدين باسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وفاة 6 معتمرين في السعودية إثر حادث تصادم بين مكة والمدينة
حوادث وقضايا
قتيلان وجريحان في وضعية صعبة حصيلة حادثة مميتة بالطريق السيار بين الرباط والبيضاء
أخيرا...الأمن يتمكن من الإيقاع بقاتل عشيقته، وهذه هي التفاصيل
اختفاء غامض لطفلة مغربية يحرك الجيش والشرطة الهولنديين والنتائج غير مبشرة
المحكمة تصدم مجددا الكوبل "عمر وفاطمة" بهذا القرار
فاجعة: سقوط عربة مجرورة بحصان بقناة للسقي على متنها تلاميذ وتلميذات متوجهون للمدرسة وهذه هي الحصيلة
هذا مصير "خليفة القايد" تسببت عشيقته في حادثة سير
اصطدام شاحنة للاسمنت بسيارتين يودي بقتيل و جرحى و هذه هي التفاصيل
اكتشاف سحر موجه لابن عبد الرؤوف مدفون مع قط داخل مقبرة
بالفيديو .. الرباط تكتسي حلة بيضاء بعد تساقطات " التبروري"
بني ملال و أزيلال تشهدان تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق وتوقف حركة المرور وساكنة الجبال يعانون (صور)
قضايا المجتمع
البروج .. والدا ضحية مقتول يتهمان جهات رسمية بتغيير الحقائق حماية للمجرم الذي قتل إبنهما ( الفيديو )
معاقون بالصخيرات لـ " جلالة الملك " : " قالو لينا تعطونا 3 المليون باش تاخذو الكريمات ديالكم " ( الفيديو )
مندوبية السجون تكشف حقيقة المعاملة المهينة التي يواجهها معتقلو البيجيدي في قضية السفير الروسي
فيديو يهز الفيسبوك .. شاب ينتقم من فتاة بعد زواجها من صديقه و"أخبارنا" تروي تفاصيل خطيرة دمرت أسرتين
حكومة بنكيران تتخلى عن ضحايا الثلوج في القرى المعزولة
إعفاء مدير مركز الأنكولوجيا بمكناس بعد سنتين من تشييده من طرف الأميرة للا سلمى
بعد محاصرة عدد من رجال الدرك من طرف قرويين، إنزال عسكري غير مسبوق بباب برد
فظيع .. سيدة تذبح طفلتها التي لم تتجاوز سنتها الأولى بخنيفرة (فيديو)
العدل والإحسان: ما يجري اليوم في المغرب يؤكد إيجابية خيار مقاطعة الانتخابات
شلل تام في الحركة التجارية والخدماتية بأكادير وهذا هو السبب
طب وصحة
دراسة حديثة تكشف فوائد الساونا للمخ
الضحك أفضل حماية للدماغ والقلب
علاج جديد للوكيميا مستخلص من إنزيمات الخميرة
احذروا مستحضرات الفيتامينات التي لا تنفع وقد تكون ضارة!
4 أطعمة للتخلص من دهون البطن بسهولة
أقراص التهاب الحلق خطيرة على مريض الربو
الرياضة في الصغر تفيد الصحة في الكِبر
الجلوس لفترات طويلة يزيد العمر 8 سنوات!
ولادة أول أنثى بالعالم من "ثلاثة آباء"
دواء مضاد للسرطان قد يحل مشكلة البدانة المفرطة
علوم وتكنولوجيا
3 فضائح عصفت بسامسونج وكلّفتها خسائر فلكية
يوتيوب يختبر "خاصية التواصل" بين مستخدميه
كيف يعمل الناس في القطب الجنوبي؟
"سي آي إي" تعتمد قواعد جديدة لجمع المعلومات عن الأمريكيين
خلل في "آي أو إس 10" يؤدي إلى انهيار هواتف آي فون
موقع ويب يعرفك على الفرق الموسيقية المتشابهة
"توآيز في آر" أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
علماء أمريكيون: عام 2016 كان الأكثر دفئأً على الإطلاق
87 طلب مشاركة من المغرب في منافسات الحلول المبتكرة لتنظيم مونديال قطر 2022
أمريكا تطور سلاحاً يشل "مدينة العدو" دون خسائر في الأرواح
ثقافة وفنون
البشير عبدو يكشف آخر المستجدات بخصوص قضية ابنه سعد
حقيقة الحكم على سعد لمجرد بالسجن 10 سنوات في فرنسا
رغم اعتقاله .. سعد لمجرد مرشح للفوز بهذه الجائزة
بالتفاصيل : رشيد نيني يضع لمساته الأخيرة على مشروعه الإعلامي الجديد
مصارعة الإبل في تركياـ موروث تقافي قديم
قضية سعد لمجرد تدخل منعطفا آخرا بعد ظهور أدلة جديدة قد تخدم موقفه
اختفاء غامض للحساب الشخصي لسعد لمجرد من الفايسبوك
هكذا خلد سكان أكادير رأس السنة الأمازيغية الجديدة2967 والنموذج "إغير ن ؤكادير"
هذا مصير الصهريج الرخامي ل "دار سي سعيد" الذي استفسر عنه الملك محمد السادس أثناء تواجده بمراكش
الصنهاجي في ضيافة الشرطة الاسبانية على خلفية فيديو الابتزاز
شاشة أخبارنا
النجم التركي مراد يلديرم يحل بالمغرب
جزائري يثور في استوديو قناة النهار بعد الخسارة من تونس
فيديو جد مؤلم شوفو كيفاش تم الاعتداء على فتاة في المغرب..وها شنو دارو البوليس
سوق المغرب وسط العاصمة نواكشوط أكبر أسواق الخضروات والفواكه بموريتانا
ولادة خمسة توائم من أم إفريقية بالبيضاء
تعليق قوي من المحامي زيان بخصوص قضية سعد لمجرد
الشرطة تلقي القبض على مشرمل مباشرة بعد إعتدائه على فتاة بالسلاح الأبيض
مشرمل هاز جنوية بغا يضرب الكونطرول بالقنيطرة
جزائريون يسرقون قنينات البيرة من أحد المخازن
معاقون للملك محمد السادس : قالو لينا تعطيو 3 المليون باش تاخذو الكريمات ديالكم
مستجدات التعليم
بلمختار يرد على مجلس جطو بخصوص الاختلالات التي عرفها المخطط الاستعجالي
وزارة التربية الوطنية تعلن عن النتائج النهائية لتوظيف "الأساتذة المتدربين"
بنكيران : المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية وضعت بأوامر ملكية
رابطة التعليم الخاص تدعو إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية
حملة الشواهد يضربون عن العمل احتجاجا على حرمانهم من الترقي
هذه آخر مستجدات قضية فضيحة "البيع والشرا" في سلك الماستر بوجدة
سابقة : مؤسسات التعليم الخصوصي تعلن عن إضراب وطني في هذا اليوم
رئيس رابطة التعليم الخاص يشكو من غياب الحوار مع وزارة بلمختار
وزارة بلمختار تقر بوجود تلاعبات بصفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية
هذا هو رد مجموعة مدارس الفاتح على قرار إغلاقها من طرف وزارة الداخلية
دين ودنيا
تفسير قولة تعالى (أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت) )
كيف تستفيد من آية الكرسي ؟
تدبر.. "يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم"
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لعنة تأخر الزواج
ملف الأساتذة الجدد يعود من جديد والوزارة ترفع شعار جودة التعليم.
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أخالفك الرأي.. لكني أحبك
دروس وعبر -1-
لا للشطط .. ونعم لاحترام السلط
"عدو المرء ما جهله"..فمن هو العدو المجهول في حراك الحسيمة؟
ذكرى 11 يناير والأسئلة الحارقة
المفهوم الجديد لثقافة الهاجس الأمني
ترشح المالكي لرئاسة مجلس النواب يخرج الجرذان من جحورها
ركن المرأة
كيكة الجزر لذيذة و صحية
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مشروبات طبيعية لتنظيف القولون من السموم
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أفضل طريقة لتحديد بداية حملك بشكل مضبوط
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المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب
عائلة تبحث عن ابنها المختفي
الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية
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تكرر حوادث احتراق الحافلات يطرح المزيد من التساؤلات
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الحلم الذي انتظره المغاربة
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الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
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اكديم ازيك .. إحالة القضية إلى محكمة عادية يتماشى والمعايير القانونية المعترف بها دوليا (أكاديمي)
تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة 1119 شخصا بإقليم العرائش (بلاغ)
الرشيدية .. إجراء عمليات افتحاص ل15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين
وفد من وكلاء أسفار بمنطقة شنغهاي بالصين يكتشف المؤهلات السياحية لمدينة مراكش
تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الجماعة الترابية تنالت (بلاغ)
السيد الضريس يتباحث بالرباط مع وزير الدولة لشؤون الأمن لدى وزارة الداخلية البريطانية
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة 20 يناير
تنظيم الدورة السادسة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية و النجاعة الطاقية بالدار البيضاء من 21 إلى 23 يناير الجاري
المؤتمر الوطني التأسيسي لجمعية مبادرات من الجنوب لقضايا الهجرة واللاجئين في 21 يناير الجاري ببوزنيقة
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ياسين الصالحي يسجل في أول ظهور مع الظفرة الاماراتي
ياسين الصالحي يسجل في أول ظهور مع الظفرة الاماراتي
بواسطة
أخبارنا المغربية
19 دقيقة مضت
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نص التعليق:
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فيديو ... عادل الميلودي يقصف المنتخب المغربي
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رونار و ابتسامته المستفزة بعد مباراة الكونغو .. ماتقولش خاسر ماتش!
شاهد ما قاله بنشيخة لبي ان سبورت بعد خسارة المنتخب الوطني وعن اللاعبين المحليين
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هدف الكونغو في شباك المغرب بعد خطأ فادح للدفاع
فرصة بوصوفة التي صدتها العارضة
ما هي تشكيلة "الأسود" في أولى مباريات "الكان2017"
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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