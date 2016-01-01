اهداف مباراة ريال مدريد وملقا 2-1

بحث
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الرئيسية
اقتصاد
خطير : الملياردير منصف بلخياط يسعى لقطع أرزاق مغاربة يقتاتون من الانترنت
ارتفاع صاروخي جديد للطماطم، و هذه المرة في أحد "معاقلها"
المغرب و الجزائر اشتريا أكثر من نصف واردات أفريقيا من الأسلحة
هذا هو مضمون المراسلة التي وجهها الرميد لرؤساء المحاكم بخصوص المزادات العلنية
بنك المغرب: ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنسبة 9,1 في المائة إلى غاية 13 يناير 2017
فوائد قروض السكن بالمغرب تنخفض الى مستويات غير مسبوقة
خروقات خطيرة في مشروع تهيئة خليج أكادير و هذا ما ينتظر المتورطين
المغرب ضمن قائمة الـ50 اقتصادا الأكثر ابتكارا في العالم
شركة ملاحة نرويجية تنفي اتهاما من بوليساريو بنقل شحنة غير قانونية
خبر سيئ ...أسعار الطماطم مرشحة للارتفاع أكثر وهذا هو السبب
سياسة
هكذا بدد رئيس فريق البيجيدي المخاوف من التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
كتائب البيجيدي تعود لقصف أخنوش وهذا آخر ما روجته عن سبب عرقلته الحكومة
رغم اقتراب الموعد، المغرب لم يتوصل بعد بدعوة المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في مناورة جديدة من زوما
السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
حامي الدين "يبشر" المغاربة : الحكومة قد تتأخر ولكنها ستتشكل
المالكي : مطلب المشاركة في الحكومة مشروع و طبيعي لأي حزب كيفما كان
المالكي : هكذا سنواجه "البوليساريو" في الاتحاد الإفريقي
البقالي يقصف أخنوش ولعنصر ويؤكد أن لابديل عن انتخابات مبكرة
أخنوش يرد على بنكيران بـ "تلك أمة قد خلت..."
محلل سياسي : تصويت المغرب على قانون الاتحاد الإفريقي انتحار سياسي واعتراف بالبوليساريو
أخبار وطنية
مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين
ماذا قال الشيخ الجديد للطريقة البوتشيشية للملك
الداخلية تعفي قائدا أثار كثيرا من الجدل بجماعة عين حرودة
ردو البال...برد ، عواصف رعدية وأمطار قوية غدا في هذه المناطق
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية
بتعليمات ملكية .. السلطات العمومية تواصل تقديم المساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد والتساقطات الثلجية
وزارة الداخلية : إيقاف عناصر عصابة إجرامية خطيرة من بينهم زعيمها الموالي لـ"داعش"
الملك محمد السادس يستقبل جمال الدين نجل الشيخ الراحل حمزة البودشيشي و هذا ما دار بينهما
الدولة لن تتراجع...الداخلية تحرك رجالها من أجل تطبيق قرار منع بيع البرقع
الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ابراهيم الخليل بالدار البيضاء
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
اعتقال أكثر من 200 شخص في احتجاجات عنيفة ضد تنصيب ترامب (فيديو)
أنقرة تسلم باريس جهاديا فرنسيا من صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"
مرة أخرى : برلمان تركيا يوافق على تعديل يعزز صلاحيات أردوغان
بالفيديو: تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية شرق جدة
مراهق مغربي يرمي شابة ألمانية في سكة المترو و هذا ما وقع لها
النمسا: إيقاف رجل يشتبه في أنه كان يحضر لاعتداء في فيينا
نائب ميركل: على ألمانيا الاستعداد لأوقات صعبة تحت إدارة ترامب لأمريكا
دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة (فيديو)
مقتل خمسة جنود أتراك في هجوم لتنظيم "داعش" في مدينة الباب بشمال سورية
الأمن الاسباني يوقف هاكرا روسيا سرق حوالي خمسة ملايين دولار من حسابات مصرفية
حوادث وقضايا
خطير :ملثمون يهاجمون موظفا بسجن طنجة ويحاولون قتله
المحمدية .. توقيف صاحب سوابق تورط في عمليات سرقة عن طريق الكسر
إمام مغربي يتورط في فضيحة جنسية خارج الحدود ضحاياها أطفال
خطير... سرقة محل لبيع المجوهرات بطريقة غريبة
مليون درهم قيمة سيارات و دراجات نارية قدمها مجلس عمالة الصخيرات-تمارة لمحاربة الجريمة
فوضى عارمة بحمام شعبي بعد محاولة تصوير النساء بداخله
بيضاوي يبتكر طريقة ذكية ليخون زوجته لكن النتيجة كانت كارثية
طفل يحاول الانتحار بطعن نفسه ... و هذا هو السبب
الدرك الملكي يفك لغز جريمة اغتصاب معاق هزت مدينة الصخيرات
غاز البوتان يودي بحياة فنان معروف بمريرت ويرسل ابنه للمستشفى
قضايا المجتمع
مرصد حقوقي يجلد المغرب بخصوص الاكتظاظ في السجون
وزارة التعليم الإسبانية تصدم المهاجرين المغاربة وتجبر أبناءهم على أكل الحرام
فيديو مؤثر يكشف معاناة ساكنة المغرب العميق بجبال الأطلس مع البرد القارس والثلوج والعزلة وغياب المساعدات
مروحية طبية تنقل خمسينية تعاني من نزيف حاد من أعالي جبال أزيلال وفيسبوكيون يطلقون نداء استغاثة
البروج .. والدا ضحية مقتول يتهمان جهات رسمية بتغيير الحقائق حماية للمجرم الذي قتل إبنهما ( الفيديو )
معاقون بالصخيرات لـ " جلالة الملك " : " قالو لينا تعطونا 3 المليون باش تاخذو الكريمات ديالكم " ( الفيديو )
مندوبية السجون تكشف حقيقة المعاملة المهينة التي يواجهها معتقلو البيجيدي في قضية السفير الروسي
فيديو يهز الفيسبوك .. شاب ينتقم من فتاة بعد زواجها من صديقه و"أخبارنا" تروي تفاصيل خطيرة دمرت أسرتين
حكومة بنكيران تتخلى عن ضحايا الثلوج في القرى المعزولة
إعفاء مدير مركز الأنكولوجيا بمكناس بعد سنتين من تشييده من طرف الأميرة للا سلمى
طب وصحة
ألمانيا تجيز تعاطي القنب للأغراض الطبية
دراسة: الجلوس لفترات طويلة يسرّع تقدم النساء في السن
السعودية تدرس منع إعلانات المشروبات الغازية في الأماكن العامة
علامات مبكرة على أنواع السرطان الأكثر صمتاً وخطورة
فوائد رائعة لعصير البطاطس النيئ تهمّك معرفتها
دراسة حديثة تكشف فوائد الساونا للمخ
الضحك أفضل حماية للدماغ والقلب
علاج جديد للوكيميا مستخلص من إنزيمات الخميرة
احذروا مستحضرات الفيتامينات التي لا تنفع وقد تكون ضارة!
4 أطعمة للتخلص من دهون البطن بسهولة
علوم وتكنولوجيا
بطريقة بسيطة.. تعرف على أكثر شخص تواصل معك عبر "واتساب"
3 فضائح عصفت بسامسونج وكلّفتها خسائر فلكية
يوتيوب يختبر "خاصية التواصل" بين مستخدميه
كيف يعمل الناس في القطب الجنوبي؟
"سي آي إي" تعتمد قواعد جديدة لجمع المعلومات عن الأمريكيين
خلل في "آي أو إس 10" يؤدي إلى انهيار هواتف آي فون
موقع ويب يعرفك على الفرق الموسيقية المتشابهة
"توآيز في آر" أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
علماء أمريكيون: عام 2016 كان الأكثر دفئأً على الإطلاق
87 طلب مشاركة من المغرب في منافسات الحلول المبتكرة لتنظيم مونديال قطر 2022
ثقافة وفنون
الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد
إبنة تيزنيت "حنان أوبلا" تحرز لقب "ميس أمازيغ "2017(صور)
أنباء عن انسحاب محامي "القصر" من الدفاع عن سعد لمجرد
البشير عبدو يكشف آخر المستجدات بخصوص قضية ابنه سعد
حقيقة الحكم على سعد لمجرد بالسجن 10 سنوات في فرنسا
رغم اعتقاله .. سعد لمجرد مرشح للفوز بهذه الجائزة
بالتفاصيل : رشيد نيني يضع لمساته الأخيرة على مشروعه الإعلامي الجديد
مصارعة الإبل في تركياـ موروث تقافي قديم
قضية سعد لمجرد تدخل منعطفا آخرا بعد ظهور أدلة جديدة قد تخدم موقفه
اختفاء غامض للحساب الشخصي لسعد لمجرد من الفايسبوك
شاشة أخبارنا
موضة الملابس الغريبة و الممزقة تغزو الأسواق
بشرى أهريش تعترف ضمنيا بأنها شاركت في كاميرا خفية مفبركة
أعمال عنف و شغب بالعاصمة الأمريكية بعد تنصيب ترامب
موقف محرج لميشيل أوباما خلال مراسيم تنصيب ترامب
كاميرة خفية ترصد لصا أثناء سرقته دراجة نارية بآسفي
شاهد زوج نجاة عتابو لأول مرة
امرأة تعتدي على مراسلة تلفزيونية بالبرازيل
مبادرات لإنشاء أسواق نموذجية للباعة الجوالين
بولمان... نقل مريض على الأقدام
جوج شفار هازين جناوا كبار سرقوا محل تليفونات بالرباط
مستجدات التعليم
أستاذ متعاقد سيجد نفسه خلف القضبان بعد قام بخداع الأكاديمية
بلاغ وزاري للناجحين في مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي
بلمختار يرد على مجلس جطو بخصوص الاختلالات التي عرفها المخطط الاستعجالي
وزارة التربية الوطنية تعلن عن النتائج النهائية لتوظيف "الأساتذة المتدربين"
بنكيران : المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية وضعت بأوامر ملكية
رابطة التعليم الخاص تدعو إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية
حملة الشواهد يضربون عن العمل احتجاجا على حرمانهم من الترقي
هذه آخر مستجدات قضية فضيحة "البيع والشرا" في سلك الماستر بوجدة
سابقة : مؤسسات التعليم الخصوصي تعلن عن إضراب وطني في هذا اليوم
رئيس رابطة التعليم الخاص يشكو من غياب الحوار مع وزارة بلمختار
دين ودنيا
ما هي الأودية التي ذكرت في القرآن الكريم؟
من هو الصحابي الذي حمى الله جسده بجيش من النحل؟
تفسير قولة تعالى (أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت) )
كيف تستفيد من آية الكرسي ؟
تدبر.. "يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم"
7 وصايا نبوية هامة لا تغفل عنها.. فما هي؟
من ستر مسلما ستره الله...
ان الحسنات يذهبن السيئات
كيف احفظ القران الكريم بسهولة وبسرعة
العمر قصير فلا تقصروه بالغفلة !
أقلام حرة
نحو تقييم نقدي
نعم لقد فعلها إلياس العماري وأحنوش....
تحول الاقتصاد إلى قاطرة سياسية
على هامش أزمة تشكيل الحكومة المغربية شائبة عدول بنكيران وتنازله عن حليفه شباط
ما هكذا يتم معاملة المعتقلين !!!
صناعة الجريمة في مجتمعنا... إلى أين؟
هل يمكن اعتبار الحكومة المغربية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الإله بن كيران قوة إصلاحية أم العكس؟
المشاكل الزوجية
لكل الحاقدين والناقمين و و... على الاتحاد الاشتراكي، أقول:"موتوا بغيظكم"
هل بنكيران حقا شخصية سنة 2016؟ !
ركن المرأة
5 طرق فعالة لاستخدام زيت شجرة الشاي في علاج قشرة الرأس
أهم النصائح لتجنب الشد العضلي أثناء التدريب
اصنعي بنفسك كريم مرطب لبشرتك من المواد الطبيعية
كيكة الجزر لذيذة و صحية
نصائح لتناول النشويات دون زيادة الوزن
مشروبات طبيعية لتنظيف القولون من السموم
أخطاء قد تدمر الحياة الزوجية
أفضل طريقة لتحديد بداية حملك بشكل مضبوط
وصفة طبيعية لتدفئة قدميك في الشتاء
طريقة تحضير مهلبية تروبيكانا
نداءات إنسانية
من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم
بحث عن متغيب بالدار البيضاء
المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب
عائلة تبحث عن ابنها المختفي
الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية
البحث عن متغيب
بحث عن متغيب
أنقذوا حياة هذا المريض
نداء إنساني مستعجل
نداء مساعدة
الأخـيـرة
صابونة مصنوعة من زيت الثوم لإبعاد مصاصي الدماء
امرأة تترك إكرامية 1000 دولار لنادلة
ارتفاع كبير لأسعار المنازل في هولندا منذ 15 عاما
أكثر من نصف سكان أمريكا اللاتينية يعانون من الوزن الزائد
بالفيديو.. سائق «دراجة نارية» يحشر رأسه في عجلة سيارة
بالفيديو.. مراهق يرصد جسما غريبا متوهجا في السماء
بالفيديو.. رجل ينتقم من صديقته الخائنة برمي حيوانها في «الحمام»
طفل بوجهين يصدم الأطباء
بالفيديو: كنغر غاضب يحتجز عائلة داخل منزلها
بالفيديو: لحظة إخراج ثعبان ضخم من محرك سيارة
كاريكاتور وصور
كل شيء ممكن
كبور واستغرب هههه
خلص عاد شكي
ما رأيكم في هذه الفكرة؟
ظهر الحق
تكرر حوادث احتراق الحافلات يطرح المزيد من التساؤلات
قطاع الصحة بالمغرب...مع الأسف
نقل المسافرين بالمغرب
من يتفق معنا
الحلم الذي انتظره المغاربة
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة
مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية
توظيف متصرفين في وزارة السياحة
مباراة توظيف 120 مستخدم بمؤسسة البريد بنك
مباراة توظيف بوزارة التعليم العالي
مباراة توظيف 183 تقني كهربائي
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
متفرقات
جمعية للمنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي تعرب عن دعمها لتنسيقية أسر واصدقاء ضحايا احداث اكديم ايزيك
انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,1 بالمائة خلال دجنبر 2016 (مندوبية)
لقاء تشاوري بالرباط مع برلمان الطفل حول "التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدولي الشامل"
الدار البيضاء .. تسليم الشهادات لخريجي المدرسة الفرنسية للأعمال
حفل بمدريد لتسليم جوائز المغرب 2016 للمكتب الوطني المغربي للسياحة
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت 21 يناير
اكديم ازيك .. إحالة القضية إلى محكمة عادية يتماشى والمعايير القانونية المعترف بها دوليا (أكاديمي)
تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة 1119 شخصا بإقليم العرائش (بلاغ)
الرشيدية .. إجراء عمليات افتحاص ل15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين
وفد من وكلاء أسفار بمنطقة شنغهاي بالصين يكتشف المؤهلات السياحية لمدينة مراكش
الرئيسية
|
رياضة
|
الشاشة الرياضية
|
اهداف مباراة ريال مدريد وملقا 2-1
اهداف مباراة ريال مدريد وملقا 2-1
بواسطة
أخبارنا المغربية
36 دقيقة مضت
Tweet
حجم الخط:
مجموع المشاهدات
: 82 |
مشاركة في
:
Tweet
عدد التعليقات
(0 تعليق)
المجموع:
| عرض:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
نص التعليق:
المتألق فيصل فجر كيجونكلي على ايقاعات الشعبي
شاهد كيف تفاعل المحللون المغاربة و العرب في بي ان سبورت مع أطوار لقاء الطوغو
والمغرب زطاراطا و المغرب زطاراطا في بي ان سبورت بعد الفوز على الطوغو
الأندية الأكثر دخلاً في 2016
شاهد أهداف مباراة المغرب و الطوغو 3-1
ياسين الصالحي يسجل في أول ظهور مع الظفرة الاماراتي
فيديو .. المغربي مراد باتنة يتألق بهدف عالمي
فضيحة .. اشتباك بين لاعبين في معسكر المنتخب الجزائري
فيديو ... عادل الميلودي يقصف المنتخب المغربي
بنعطية يعد الجمهور المغربي بهزم الطوغو
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
جميع الحقوق محفوظة
أخبارنا المغربية © 2016
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الأخيرة
|
مستجدات التعليم
|
أخبار وطنية
|
أقلام حرة
|
حوادث وقضايا
|
ركن المرأة
|
مشاكل وحلول
|
شاشة أخبارنا
أضفنا إلى المفضلة
|
Rss
/
Atom
|
نص بسيط
|
الأرشيف
للنشر في الموقع
فريق العمل
شروط استخدام الموقع
إتصل بنا
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟