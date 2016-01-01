أهداف مباراة النادي القنيطري 1-2 شباب الريف الحسيمي

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اقتصاد
فضيحة سماد البراز البشري تتسبب في انهيار أسعار الدلاح بالأسواق الكبرى
العثماني يوضح حقيقة تلقيه تحذيرا من الداخلية بخصوص رفع الدعم عن المواد الأساسية ... و لكن
صفقة بيع مصفاة لاسمير تتعقد قبيل نهاية أجل قبول العروض
نقابات سامير تراسل العثماني قصد التدخل لعودة الإنتاج بالمصفاة
بعد عزمها على مواصلة إصلاح المقاصة، حكومة العثماني تتجه نحو إعداد قاعدة معطيات لدعم الفقراء
سلال : إغلاق الحدود مع المغرب ودول أخرى أصاب تجارة الجزائر بالركود
العماري : أخشى أن يخضع قانون المالية لمنطق توزيع الغنائم
احذروا .. ضيعة مغربية تستعمل "البراز البشري" في زراعة "الدلاح"
الحكومة تقرر رفع رسم استيراد القمح لحماية الفلاحين
الداودي : عرض ''وفير'' للمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا في رمضان
سياسة
حامي الدين يكذب تصريحات العثماني بخصوص دخول حزب الوردة للحكومة الجديدة
العثماني: هذا أول شخص اتصلت به بعد تعييني من أجل تشكيل الحكومة
البيجيدية ماء العينين تقصف العثماني بسبب ما قاله على ميدي 1 تيفي
العثماني يفاجئ الجميع و يعلن عن رغبته في عدم الترشح للأمانة العامة
بوريطة : هكذا كان دور الملك حاسما في تدبير مشكلة الكركرات
عاجل...الطريق أصبحت معبدة أمام نزار بركة للإطاحة بشباط
هذا موقف المغرب من مصادقة مجلس الأمن على القرار 2351 المتعلق بقضية الصحراء المغربية
رفقاء منيب يحتجون على المالكي بعد منحهم 20 ثانية فقط لمساءلة الحكومة
هذا ما قاله يتيم بعد زيارته رفقة العثماني لبيت عبدالرحمن اليوسفي
حسناء أبو زيد تتجه نحو الإطاحة بـ"لشكر" من الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي
أخبار وطنية
هذه هي أعلى مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
احذروا .. أمطار رعدية و رياح قوية اليوم السبت بعدد من مناطق المغرب
هذه هي المدن التي سجلت أعلى نسبة من التساقطات خلال 24 ساعة الماضية
تنصيب حكومة العثماني بين الارقام الدالة والمؤشرات المقلقة
بلاغ هام للمغاربة الراغبين في الحج السنة المقبلة
وزير التجهيز والنقل يكشف حيثيات إلغاء صفقة "الرادارات"
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت: أمطار قوية وانخفاض في درجة الحرارة بعدد من مناطق المملكة
وزارة الصحة تسعى إلى تغيير كل الأجهزة التي تحتوي على الزئبق لهذا السبب
نادي قضاة المغرب يرد على هيئة محامي طنجة : "شعاراتكم مسيئة لكم أولا وأخيرا"
عاجل .. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن فاتح شهر شعبان
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
السعودية تعلن القبض على 46 من أفراد خلية إرهابية حاولت استهداف المسجد النبوي
السعودية : تفكيك خلية إرهابية هاجمت المسجد النبوي
قضاء مصر يحكم بالإعدام على وجدي غنيم بعد إدانته بالإرهاب
تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية كانوا على متنها
مقتل خمسة عناصر من تنظيم "القاعدة" في غارة أمريكية باليمن
من يكون المغربي منير محجوبي مدير حملة ماكرون الانتخابية بفرنسا ؟
وكالة الأنباء الإسبانية : البوليساريو خسر معركة الكركرات
هذا هو الرد الجزائري على القرار الأممي حول الصحراء المغربية
هلال يصدم صحفية جزائرية بعد توضيحه الفرق بين حراك الريف و حراك "القبايل"
ما هو مستقبل علاقة كوبا بالكيان الوهمي بعد تحسنها مع المغرب ؟
حوادث وقضايا
هكذا ساعد الفيسبوك الدرك الملكي وقاد عائلة إلى التعرف على جثة ابنها ضحية حادثة سير
هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش
شابة متزوجة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة
خطير .. إنهيار في سقف إحدى قاعات الحفلات بتطوان و نقل مدعوات الى المستشفى
جريمة مروعة: امرأة تذبح أبناءها الصغار بأيت ملول
بالصور : أمطار طوفانية تغرق مدينة بني ملال
مأساة...السيول تجرف تلميذا بخنيفرة والعثور على جثته بعد ساعات من البحث
الجديدة تعيش مجزرة جديدة بطلها زوج هائج
وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثة سير خطير بمدخل طنجة (صور)
بالفيديو ...لحظة اشتعال النيران بسبب شارجور و مصرع سيدة وأم زوجها وطفلها
قضايا المجتمع
المغرب يتدخل في محاولة لوضع حد لمعاناة ممتهنات التهريب المعاشي بباب سبتة
فاتح ماي ... فرصة لإعادة سكة الحوار الاجتماعي إلى الطريق الصحيح بعد تجميده في عهد الحكومة السابقة
يحدث الآن...شخصان يهددان بالانتحار من أعلى عمود بسيدي الطيبي
مسيحيو المغرب يستنجدون بالعثماني من أجل هذا المطلب
ظهور تفاصيل جديدة في قضية الدلاح المنتج بسماد من الفضلات البشرية
لحوم حمراء في " التريبورتور" تجوب شوارع مدينة مغربية و تهدد صحة المواطنين
بعد الحسيمة : سكان مدينة أكبر إحتياطي من " الفوسفاط " في العالم يخرجون للاحتجاج في الشارع و هذه مطالبهم
الرميد : لم أكن حاضرا حين تقرر عزل " الهيني " و الأخير يصفه بأكبر كذاب في تاريخ البشرية
أخيرا بالمغرب...رجل أمن يحرر مخالفة في حق سيارة تابعة للدولة بهذه المدينة
تداعيات فضيحة الجنس مقابل النقط...طلبة تطوان يصعدون وهذا ما توعدوا به حصاد
طب وصحة
10 دقائق من صعود الدرج ينشطك أكثر من القهوة
ارتداء أحذية مريحة يقي من بثور القدم
مرضى السكري البدناء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر
هل يساعد خل التفاح مرضى السكري؟
مشروب طبيعى يحسن من وظائف الكبد ويخلصه من السموم
أخصائي أسنان يقدم مجموعة نصائح للحفاظ على الأسنان من التسوس
أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل قد لا تكون دقيقة
كيف يمكن أن يكون استخدام الماريجوانا أكثر أماناً؟
8 أطعمة تسبب ظهور الكرش سريعا.. حاول تجنبها
آلام الكتف - أسبابها وكيف يمكن التخلص منها؟
علوم وتكنولوجيا
الراوتر القديم لتقوية الشبكة اللاسلكية المنزلية
خدمات إلغاء الاشتراك بالنشرات الإخبارية قد تهدد الخصوصية
التقنيات القابلة للارتداء تهدد خصوصيتك
سوني تعلن عن بيع أكثر من 60 مليون جهاز بلاي ستيشن 4
حُلة عسكرية لبي إم دبليو "إم 5"
هل يمكن السفر عبر الزمن في الواقع؟
فيس بوك تتيح للصفحات كسب المال من فيديوهاتهم المسروقة على صفحات أخرى
10 شركات هواتفها الأكثر انتشارا بالعالم
فيروس خبيث يتسلل إلى مليوني هاتف
فيس بوك تقدم ماسنجر لايت لـ150 دولة جديدة بانترنت ضعيف
ثقافة وفنون
ممثلة مغربية تسب "جاستن بيبر" بسبب رفضه التقاط صورة معها (فيديو)
المواهب المغربية لا يعلو عليها في " Arabs Got Talent" .. أربعة مغاربة من أصل ستة مواهب في النهائي (فيديو)
انتحار ممثل أمريكى شهير بالرصاص فى سيارته
جامع كولحسن يعتذر عن " زلة غير مقصودة "
الملك يقتني 18 لوحة فنية من رسام كوبي و هذا ما طلب منه
وفاة أحد عمالقة مجموعة " لمشاهب" والظاهرة الغيوانية بالمغرب
الحقوقي ثابت أول " مفتش شغل " بالمغرب يعلن العصيان يوم عيد الشغل
مؤسف...الفنان الشاب أمينوكس يعلن إصابته بمرض خطير
مفاجأة...هذا هو الكوبل الذي سيقصى من برنامج لالة لعروسة هذا الأسبوع
العثماني يضرب موعدا مع المغاربة في أول ظهور إعلامي له
شاشة أخبارنا
ماذا قال رئيس الحكومة عن ملف الممرضين المثير للجدل؟
ما هو الخطأ الذي ارتكبه أردوغان قبل لقاء بوتين؟
العثماني يوضح بخصوص رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية
بالفيديو .. كوبل طنجة في لالة لعروسة : صهيب تعصب على فاطمة خير و لاح الورقة
كوبل الخميسات في لالة لعروسة : نسرين تعصبات على راجلها
هذا ما قاله عمر هلال بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2351
تعليق رئيس الحكومة على تصريحات بنكيران والأزمي والشيخي
العثماني يكشف أول ما قام به بعد تلقيه اتصالا من التشريفات الملكية
عبير العابد من المغرب و اداء رائع على مسرح "عرب غوت تالنت"
عرض رهيب لفريق موزار طيف الخيال المغربي
مستجدات التعليم
جديد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان ، الإعلامي فيصل القاسم يتطرق للموضوع
وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية 2016 (اللوائح الكاملة)
ويستمر الغموض...هذه نتيجة الكشف الطبي على 31 حالة إغماء بأزيلال
عميد كلية العلوم بتطوان يفصل في جدل فضيحة الجنس مقابل النقط
حصري .. هذه آخر مستجدات فضيحة الجنس مقابل النقط بكلية تطوان
تلميذ يتعرض للضرب المبرح من معلمته و أسرته تلجأ للقضاء
اعتقال 8 أشخاص يشتبه في علاقتهم بسرقات متعددة لمؤسسة تعليمية
بالصور...فضيحة استغلال جنسي تهز كلية العلوم بتطوان بطلها أستاذ جامعي
آش واقع... استمرار الهستيريا الجماعية في صفوف تلميذات ابن خلدون بأزيلال والحصيلة ترتفع ل 14 حالة (صورة)
حصاد مصدوم من هذا الامر و هذا ما قاله لمسؤولي النقابات التعليمية
دين ودنيا
أين كان عرش الله سبحانه وتعالى قبل خلق السموات والأرض؟
الأمانة.. روائع أخلاق الرسول
شهر شعبان والمنحة الربانية
تعرف على "أم الخبائث" و"لذة الآخرة"
8 حقوق للجار أوصانا بها النبي
سنة مهجورة قبل النوم وبعد الاستيقاظ.. لاتنساها!
من معجزات الرسول.. غثاء السيل
أرض الفيروز.. وكيف ذكرها القرآن الكريم؟!
من هو الصحابي الذي سمع النبي صوت نعليه في الجنة ليلة المعراج؟
هل كان المعراج بالروح أم بالجسد؟
أقلام حرة
قرار مجلس الامن والمعادلة الاممية الجديدة لحل نزاع الصحراء المغربية
اللعنة أو عندما يولد المرء عربيا مسلما
أضواء كاشفة عن مخرجات تعليمنا
إلى السيد البشير العبدلاوي عمدة طنجة
ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ .. ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟
أزماتنا... عاصفة هوجاء، لماذا نصمت عنها؟
متى يسعفنا القدر؟
عصابات العلاقات الدولية
فتنة الإعلام المغربي .. والدولة في قفص الاتهام
الدراسات الأمازيغية وسوق الشغل
ركن المرأة
الدجاج بالصلصة الفرنسية
معلومت هامة عن آلام الثدي خلال الحمل
انتبهي...أمور عادية تسبب لك السمنة
ميلك شيك بطريقة جديدة
خاص بالنساء...مشروب يحميكن من الزهايمر
هكذا تمنعي زوجك من الخيانة
6 أطعمة تمنح بشرتك الصحة والنضارة
نصائح هامة للتعود على الصوم بدون إرهاق
تفاصيل ريجيم الفواكه الفعال
علامات أكيدة للحمل...تعرفي عليها
نداءات إنسانية
الدال على الخير كفاعله
بعد وفاة " إيديا " .. الطفلة " دينا " من المغرب العميق تناشد عموم المغاربة من أجل انقاذ حياتها
البحث عن متغيب بالدار البيضاء
سيدة مصابة بالسرطان تناشد المحسنين
حالة إنسانية في حاجة إلى المساعدة
نداء عاجل جدا لطلب المساعدة
نداء لذوي القلوب الرحيمة لإنقاذ بصر تلميذ بطانطان
المرجو التدخل العاجل لإنقاذ هذا المحتاج
استغاثة عاجلة
المرجو المساعدة ولو بالقليل
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الاستثناء المغربي كالعادة
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قهوة اكسبريسو ب 90 درهم !!!
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مباريات ووظائف
هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
بعد عمليات النصب المتكررة، هذه هي الأسعار الحقيقية لتأشيرة الإمارات وهذا أهم شرط للحصول على عمل هناك
توظيف 16 متصرفا بوزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني
مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون
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توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 1 ماي
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...أزيد من مليوني درهم لتهيئة فضاءات وتوزيع تجهيزات لفائدة الباعة المتجولين باقليم بوجدور
الدبلوماسية المغربية عرفت في السنوات الأخيرة توجها ملموسا نحو مزيد من دينامية الفعل (ندوة)
اليزمي : السياسة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة جعلته بلدا متميزا في هذا المجال
انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني ب 0,2 في المائة خلال مارس الماضي (مذكرة)
المكتب الوطني للسكك الحديدية يشرع في تهيئة أشغال عصرنة تجهيزات التشوير بمحطة تمارة
فرنسا تجدد عزمها على تطوير التعاون مع المغرب في كافة المجالات
خبراء وأكاديميون يناقشون بمراكش الرهانات الإستراتيجية للعلاقات المغربية- الإفريقية
"الجهوية المتقدمة بالمغرب .. أي دور للمجتمع المدني ؟" موضوع يوم دراسي ببركان
مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية
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أهداف مباراة النادي القنيطري 1-2 شباب الريف الحسيمي
أهداف مباراة النادي القنيطري 1-2 شباب الريف الحسيمي
بواسطة
أخبارنا المغربية
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