عراك عنيف بالايدي بين لاعبين في روسيا

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رغم انخفاضها عالميا .. زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى حوار اجتماعي لإنصاف الطبقة العاملة
هكذا أثار توشيح أخنوش من قبل حكومة راخوي غضب مزارعي اسبانيا
فضيحة سماد البراز البشري تتسبب في انهيار أسعار الدلاح بالأسواق الكبرى
العثماني يوضح حقيقة تلقيه تحذيرا من الداخلية بخصوص رفع الدعم عن المواد الأساسية ... و لكن
صفقة بيع مصفاة لاسمير تتعقد قبيل نهاية أجل قبول العروض
نقابات سامير تراسل العثماني قصد التدخل لعودة الإنتاج بالمصفاة
بعد عزمها على مواصلة إصلاح المقاصة، حكومة العثماني تتجه نحو إعداد قاعدة معطيات لدعم الفقراء
سلال : إغلاق الحدود مع المغرب ودول أخرى أصاب تجارة الجزائر بالركود
العماري : أخشى أن يخضع قانون المالية لمنطق توزيع الغنائم
سياسة
سابقة : تامري أول جماعة بالمغرب تعيش شلل سياسي تام لأزيد من سنة
لقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند
بعد توقفه لمدة 6 أشهور، البرلمان يسأنف جلسات الاسئلة الشفهية
خطير...أنباء عن حجز جنوب إفريقيا لسفينة محملة بالفوسفاط المغربي دعما للبوليساريو
احتدام الصراع بين قياديي " البيجيدي " و الزاهدي تصف المطالبين بعقد المجلس الوطني بـ " الأقلية "
الحرب الكلامية بدأت بعد مهاجمة "عزيز الرباح" لـ "آمنة ماء العينين" بتزنيت و هكذا كان ردها الناري
عاجل .. الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي صباح اليوم بالإيليزيه
خوفا من غضبة "المخزن" ...الرباح يرفض الجلوس بجانب حماد القباج
العثماني يكذب الرميد : لا قطيعة مع بنكيران....وكل القرارات كانت بموافقة الحزب
تصريح خطير جدا من أفتاتي : "أركان الدولة" يسعون لتقسيم "البيجيدي" والدولة "حفات ليها والمخزن حصل"
أخبار وطنية
"لوك جديد" لولي العهد مولاي الحسن يلفت الأنظار على مواقع التواصل
لعنة ما تصيب مندوبية التامك....سجين آخر يسقط بالسجن المحلي بخريبكة
المغرب يستعرض اليوم ملفه الحقوقي أمام أنظار مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف
المنظمة الديموقراطية للشغل تضرب بقوة بتطوان يوم فاتح ماي
المغرب يؤمن نفسه بآخر التقنيات ضد الصواريخ التي تمتلكها الجزائر والبوليساريو
بتعليمات ملكية سامية.. مزوار والحيطي يواصلان مهامهما في هذه المناصب
الوزير الداودي من بني ملال :" كلنا بن كيران والتحكم سيذوب بحال الزبدة والدعم المباشر لابد منه "
بعد إشادته بـ " الإرهاب " البيجيدي، عمر الصنهاجي يوجه اتهاما خطيرا لرئيس جماعة بوزنيقة
سمية بنكيران تهاجم الرميد " حزبكم لا يمثلني لأنكم انبطحتم و خنتم الشعب "
هذه هي أعلى مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
ميركل ترفض ارتداء الحجاب في السعودية لهذا السبب (فيديو)
غريب: صمت مريب لوزارة الخارجية المغربية بعد الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي بفنزويلا "مسموما"
اليونسكو تُصوت من جديد على قرار يرفض السيادة الإسرائيلية على القدس
رئيس فنزويلا يدعو إلى صياغة دستور جديد للبلاد
الدنمارك تمنع ستة دعاة أجانب من دخول البلاد بتهمة التحريض على الكراهية
هجوم على مبنى القنصلية التركية في سويسرا
" حماس " تعلن القبول بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 و تفك ارتباطها بالإخوان المسلمين
بعد قرار مجلس الأمن.. جبهة "البوليساريو" تعلن استعدادها للتفاوض مع المغرب
مصرع ثلاثة ألمان في تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا
المرشح الرئاسي الفرنسي ماكرون يُحيي ذكرى مغربي أغرقه متطرفون عام 1995
حوادث وقضايا
الحموشي يعاقب بشكل صارم متلاعبين بهبة ملكية
هذه هي مكونات مأدبة الغداء التي أقامها هولاند للملك محمد السادس
خطير... مشروب بلاستيكي مجهول يباع بالمحلات يهدد سلامة الأطفال
عاجل : حريق مهول يأتي على 50 هكتارا من الشعير بسطات
عاجل ...وكيل الملك يدخل على خط فضيحة أستاذ كلية العلوم بتطوان وهذا ما أمر به
استنفار أمني بأحفير بعد الإبلاغ عن وجود أزيد من 80 رصاصة مرمية
الدارالبيضاء : متدرب بمركز للتكوين المهني يضرم النار في جسده داخل مقر المركز
بالفيديو..."شارجور صيني" يتسبب في كارثة جديدة بالطريق السيار
خطير...عصابة مدججة بأسلحة بيضاء تقتحم حمام للنساء بمنطقة آيت عميرة وهذا ماوقع
الله يستر... الدرك الملكي يضبط زوج متلبس بالخيانة رفقة شقيقة زوجته التلميذة وهذا فعلته الزوجة !
قضايا المجتمع
الكتاني للداعين إلى المساواة في الإرث : فليتركوا لنا ديننا و ليذهبوا للعبث بدين غيرنا
عاجل... وفاة طفلة يرفع ضحايا الشارجور بأزيلال إلى أربعة و الوقاية المدنية في قفص الاتهام
خبر سار للشباب المتزوجين حديثا .. الحكومة تطلق مشروع مساكن بتكلفة منخفضة
المغرب يقرر إغلاق معبر باب سبتة في وجه الجميع إلى إشعار آخر
حقوقيون يطالبون " العثماني " بالتدخل العاجل لإنقاذ لاجئين سوريين عالقين بين المغرب و الجزائر
لحسن بوعرفة لـ "أخبارنا المغربية" : لا ننتظر خيراً من الحكومة الحالية .. وعلينا مُحاربة "البانضية والشلاهبية"
هدشي بزاف... وفاة شابة بقسم الانعاش متأثرة بضربات عنيفة والدرك يعتقل عشيقها
فضيحة "الجنس مقابل النقط" تصل الى العالمية و هذا ما قاله موقع CNN
فضيحة " النقط مقابل الجنس " .. الشرطة تستدعي طالبات للتحقيق و هذه آخر تطورات القضية
المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، عنوان فاتح ماي بالرباط
طب وصحة
كم بيضة يتعين على طفلك تناولها؟
فصيلة الدم تؤثر على احتمال الإصابة بأزمة قلبية
اليوم العالمي للربو: استخدم جهاز مراقبة وظائف الرئة
8 أشياء لم تكن تعلم أن بإمكانك عملها في الميكروويف
5 أطعمة سحرية ضرورية خلال ممارسة الرياضة
لليلة نوم هادئة..4 أطعمة تناولها ليلا..و4 لاتقترب منها
جهاز ثوري يقضي على الشخير بشكل نهائي
المشاكل الزوجية تزيد مغص وبكاء الأطفال
تعرف على تأثيرات الفلفل الحار على جهاز المناعة
هذه الأطعمة قد تقضي على آلام المفاصل
علوم وتكنولوجيا
عالم بريطاني شهير : كنت ملحدا لكن أبحاثي العلمية أثبتت أن الله خلق الكون
جهاز نينتندو "2DS XL" يفتقر لتقنية العرض ثلاثي الأبعاد
أبل تطلق أول أجهزتها المنزلية للذكاء الاصطناعي
خدمة ذكاء اصطناعي تقترح عليك أفلام مميزة
كيف تختار الهاتف الذكي الأنسب لك؟
مصباح مكتبي يخبر المدير بمدى إنتاجية موظفيه
"آرغوس" كاميرا أمنية لاسلكية عالية الجودة
تطبيق يخبرك إذا تسربت بياناتك على الإنترنت
بريدجستون تُحدث ثورة في عالم الإطارات قريباً
سامسونغ "غالاكسي إس 8" الجديد تحت المجهر
ثقافة وفنون
إصابة الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بمرض غامض !
عادل الميلودي لـ "الحرة " : الأغنية المغربية هي " نامبر وان " والفضل يرجع لسعد المجرد ( الفيديو )
فايسبوكيون يكشفون عن الكوبل الذي سيغادر لالة لعروسة هذا الأسبوع
رشيد العلالي يمثل المغرب بدبي إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين العرب
وفاة الممثل الكوميدي المصري مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 سنة
بعد 28 سنة من تأسيسها .. القناة الثانية "دوزيم" مهددة بالإفلاس و التوقف عن البث نهائيا
ممثل مغربي يرفض أداء دور "إرهابي" في فيلم أمريكي
هيفاء وهبي لوسائل الإعلام:"استحوا بقى"
ممثلة مغربية تسب "جاستن بيبر" بسبب رفضه التقاط صورة معها (فيديو)
المواهب المغربية لا يعلو عليها في " Arabs Got Talent" .. أربعة مغاربة من أصل ستة مواهب في النهائي (فيديو)
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البوصيري يهاجم ماندوزا و يصرح : لي عندو شيحاجة و بغا يمشي المحكمة الله يربحو
الرئيس الفرنسي يستقبل الملك محمد السادس في مأدبة غداء بقصر الإليزيه
مغربية تحتج على اعتقال المهاجرين بميلانو
الجنس مقابل الدرجات.. فضيحة أستاذ ابتز طالباته على العربية
توضيحات حول طلب الترخيص للتصوير ب "الدرون" في المغرب ؟
يتيم: الحكومة حريصة على علاقات بناءة مع النقابات
الرئيس الفرنسي يستقبل الملكَ محمد السادس بقصر الإليزيه
هل تعلم ماذا يحدث للمرأة إذا تناولت حفنة من الفول السوداني.. مدهش حقا!
مباحثات مرتقبة بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإيليزيه
تأثير الأوضاع الاقتصادية على الناخب الجزائري
مستجدات التعليم
قضية أستاذ "الجنس مقابل النقط" تدخل منعطفا جديدا وحاسما
هذا ما قاله بطل فضيحة "الجنس مقابل النقط" أمام اللجنة التأديبية و يتهم هذا الشخص بتسريب محادثاته
هذه هي الجامعات و المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي حصلت على اعتراف الدولة
فضيحة "النقط مقابل الجنس" .. طالب مجهول الهوية يكشف تفاصيل جديدة عن القضية
بالتزامن مع فاتح ماي... نقابة "البام" تصدر بيانا ناريا دفاعا عن الأساتذة
جديد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان ، الإعلامي فيصل القاسم يتطرق للموضوع
وزارة التربية الوطنية تفرج عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية 2016 (اللوائح الكاملة)
ويستمر الغموض...هذه نتيجة الكشف الطبي على 31 حالة إغماء بأزيلال
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من روائع أخلاق الرسول
هجرة عمر بن الخطاب.. وقفات وتأملات
أين كان عرش الله سبحانه وتعالى قبل خلق السموات والأرض؟
أين كان عرش الله سبحانه وتعالى قبل خلق السموات والأرض؟
الأمانة.. روائع أخلاق الرسول
شهر شعبان والمنحة الربانية
تعرف على "أم الخبائث" و"لذة الآخرة"
8 حقوق للجار أوصانا بها النبي
سنة مهجورة قبل النوم وبعد الاستيقاظ.. لاتنساها!
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عطر الحياة
العـثماني، إمازيغـن الـســّـربـيس
أن تُحبّ وطناً مريضا
ضرورة الثقافة الاحتجاجية داخل الأحزاب- البيجيدي نموذجا-
فاتح ماي عيد يحزن فيه العمال
الإرهاب في الأرض وأسئلته المحرجة...؟
قرار مجلس الامن والمعادلة الاممية الجديدة لحل نزاع الصحراء المغربية
اللعنة أو عندما يولد المرء عربيا مسلما
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انتبهي...أمور عادية تسبب لك السمنة
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نداءات إنسانية
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بعد وفاة " إيديا " .. الطفلة " دينا " من المغرب العميق تناشد عموم المغاربة من أجل انقاذ حياتها
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حالة إنسانية في حاجة إلى المساعدة
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هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
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تسليم 38 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بالناظور خلال شهر مارس الماضي (تقرير)
الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم تحافظ على شهادة الجودة الدولية إيزو 9001 لنظام إدارة الجودة
مراكش ..النسخة الأولى لتظاهرة "جوائز مغاربة العالم" تكرم خمسة وجوه بارزة من مغاربة المهجر
الطبقة الشغيلة بجهة فاس-مكناس تطالب بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء 2 ماي
الدار البيضاء، تسليم جوائز للنساء المقاولات اللواتي يعملن من أجل مستقبل أفضل بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط
مغاربة العالم الذين برزوا في مجالات متعددة هم سفراء للمغرب بالخارج ( باحث مغربي مقيم بفرنسا)
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 1 ماي
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...أزيد من مليوني درهم لتهيئة فضاءات وتوزيع تجهيزات لفائدة الباعة المتجولين باقليم بوجدور
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عراك عنيف بالايدي بين لاعبين في روسيا
عراك عنيف بالايدي بين لاعبين في روسيا
بواسطة
أخبارنا المغربية
39 دقيقة مضت
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