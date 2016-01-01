حارس مرمى يحرز هدف رائع بضربة رأس

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فيدرالية اليسار تتهم عمدة الرباط بتفويت مساكن وشقق تقع في حي راق
بسبب تأخر المصادقة على قانون المالية...اقتصاد المغرب يخسر 24 مليار درهم
8000 رحلة جوية من المغرب نحو الخارج بـ 888 درهما فقط !
ارتفاع في عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الربع الأول من سنة 2017
المغاربة عاجزون عن تسديد 6200 مليار سنتيم من القروض البنكية
أنباء عن وجود مفاوضات سرية لتفويت استغلال شبكة الطرق السيارة لشركة فرنسية
المعارضة تدعو إلى مراجعة قانون المالية و تطالب بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية
رغم انخفاضها عالميا .. زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى حوار اجتماعي لإنصاف الطبقة العاملة
سياسة
عراف قال للرئيس الموريتاني: إن صافحت محمد السادس سينتهي حكمك
أنباء عن قرب تعيين عبد السلام بوطيب كأول سفير للمغرب في كوبا
المالكي يوزع ألواحا الكترونية من نوع "آيباد" على جميع البرلمانيين
خطير...تركيا تطعن المغرب و تعلن استعدادها لاستقبال الطلبة الذين توفدهم البوليساريو
بنكيران يمهد للازمي من اجل قطع الطريق على العثماني والرميد والرباح
مرة أخرى : باكوري ووهبي يقاطعان اجتماعات حزب الأصالة والمعاصرة
بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول
سابقة : تامري أول جماعة بالمغرب تعيش شلل سياسي تام لأزيد من سنة
لقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند
بعد توقفه لمدة 6 أشهور، البرلمان يسأنف جلسات الاسئلة الشفهية
أخبار وطنية
مندوبية السجون تكشف تفاصيل جديدة حول عزل موظفة
خطير جدا .. حرائق السنوات الأخيرة تلتهم نصف مساحة الغابات بالمغرب
السيبة ...موظف بعمالة تطوان يتسبب في ضياع 1500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب
"لوك جديد" لولي العهد مولاي الحسن يلفت الأنظار على مواقع التواصل
لعنة ما تصيب مندوبية التامك....سجين آخر يسقط بالسجن المحلي بخريبكة
المغرب يستعرض اليوم ملفه الحقوقي أمام أنظار مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف
المنظمة الديموقراطية للشغل تضرب بقوة بتطوان يوم فاتح ماي
المغرب يؤمن نفسه بآخر التقنيات ضد الصواريخ التي تمتلكها الجزائر والبوليساريو
بتعليمات ملكية سامية.. مزوار والحيطي يواصلان مهامهما في هذه المناصب
الوزير الداودي من بني ملال :" كلنا بن كيران والتحكم سيذوب بحال الزبدة والدعم المباشر لابد منه "
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
"داعش" تعتذر لإسرائيل!
بوريطة يكشف سبب رفض المغرب زيارة رئيس حكومة كاتالونيا
معطيات جديدة عن حجز جنوب افريقيا لسفينة محملة بالفوسفاط المغربي
الملك محمد السادس يمنح صندوقا فرنسيا 1.5 مليون يورو
مهزلة بالفيديو..."النقلة" تصل إلى خطابات المرشحين للانتخابات الفرنسية
وفاة شقيق الملك سلمان الأمير مشعل بن عبد العزيز
أمريكا تجسست على 150 مليون مكالمة خلال عام واحد
فرنسا : لوبان وماكرون يتواجهان في مناظرة تلفزيونية رئاسية حاسمة
يوروبول: داعش يطور وسائل خاصة به للتواصل الاجتماعي
يا ربي السلامة...إسرائيل تأمر مواطنيها بمغادرة تونس فورا
حوادث وقضايا
عاجل... السجين الهارب ينشر فيديو و "أخبارنا" تكشف تفاصيل قصته المثيرة و طريقة هروبه و اغتصابه (وثيقة)
العثور على مصور بـ "لاماب" مقتولا بطريقة وحشية في بيته بتمارة
وعكة صحية تصيب الطبيب الذي يرأس ودادية خلال التحقيق معه بمخفر الشرطة ونقله إلى قسم العناية المركزة
أرملة البرلماني المقتول مرداس تكشف عن معطيات جديدة ومثيرة حول الجريمة
شريط قناة ايطالية حول "دعارة القاصرات" بمراكش يجر 6 اشخاص الى التحقيق
بعد خروجه من باب السجن ،الشرطة القضائية توقف الطبيب رئيس الودادية السكنية في ملف اخر
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هذا ماقضت به المحكمة ابتدائيا في حق طبيب يرأس ودادية سكنية ومتهم بالنصب وخيانة الأمانة
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بعد الحسيمة والصحراء....حراك يهدد استقرار عاصمة الفوسفاط العالمية
بشرى للمغاربة ...الوردي يتعهد بتوفير جهاز "سكانير" لكل مستشفى إقليمي
قضية ولد الفشوش تعود للواجهة ، وهذه هي الطريقة التي تحاول عائلته إخراجه بها من السجن
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المحمدية .. الأمن ينهي مغامرات " كوبل " خطير يستعمل الاغراء لاصطياد ضحاياه
الكتاني للداعين إلى المساواة في الإرث : فليتركوا لنا ديننا و ليذهبوا للعبث بدين غيرنا
عاجل... وفاة طفلة يرفع ضحايا الشارجور بأزيلال إلى أربعة و الوقاية المدنية في قفص الاتهام
خبر سار للشباب المتزوجين حديثا .. الحكومة تطلق مشروع مساكن بتكلفة منخفضة
المغرب يقرر إغلاق معبر باب سبتة في وجه الجميع إلى إشعار آخر
حقوقيون يطالبون " العثماني " بالتدخل العاجل لإنقاذ لاجئين سوريين عالقين بين المغرب و الجزائر
طب وصحة
5 أمور على مريض السكري مراعاتها خلال الصيف
6 خطوات تساعدك في القضاء على حبوب الظهر
5 علامات تكشف الإصابة بأمراض الكلى..اكتشفيها
ما أنواع السرطان التي تستجيب للعلاج الكيماوي؟
متى يتوجب القلق من ظهور بقع زرقاء في الجسم؟
ماذا تأكل عندما تشعر بالتوتر العصبي؟
ابتكار عقار يحرق الدهون دون رياضة
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بالفيديو.. 10 أطعمة لتقوية الرئتين
كم بيضة يتعين على طفلك تناولها؟
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“واتساب” تخرج عن صمتها بعد انقطاع الخدمة في عدة دول
9 حيل رائعة على إنستغرام لا تعرفها
نيسان تطور تقنية تشل عمل الهواتف الذكية خلف مقود السيارة
غريب : توقف مفاجئ لخدمة الواتساب في العالم بأكمله
سامسونغ تتجه إلى تجاوز إنتل كأكبر صانع للرقائق في العالم
مايكروسوفت تعلن عن نظام "ويندوز 10 إس" لمنافسة "كروم أو إس"
تطبيق مزيف يهدف لاختراق البطاقات الائتمانية
عالم بريطاني شهير : كنت ملحدا لكن أبحاثي العلمية أثبتت أن الله خلق الكون
جهاز نينتندو "2DS XL" يفتقر لتقنية العرض ثلاثي الأبعاد
أبل تطلق أول أجهزتها المنزلية للذكاء الاصطناعي
ثقافة وفنون
فضيحة .. الفائز بمسابقة "ماستر شاف" المغرب لم يتوصل بجائزته المالية
سعيد الصنهاجي يكشف معطيات مثيرة عن زواج ابنه حمزة و يؤكد : مستعد لدفع 30 مليون مؤخر الصداق
الشاب خالد يتعرض لإصابة بالغة بسبب رامز جلال
إصابة الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بمرض غامض !
عادل الميلودي لـ "الحرة " : الأغنية المغربية هي " نامبر وان " والفضل يرجع لسعد المجرد ( الفيديو )
فايسبوكيون يكشفون عن الكوبل الذي سيغادر لالة لعروسة هذا الأسبوع
رشيد العلالي يمثل المغرب بدبي إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين العرب
وفاة الممثل الكوميدي المصري مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 سنة
بعد 28 سنة من تأسيسها .. القناة الثانية "دوزيم" مهددة بالإفلاس و التوقف عن البث نهائيا
ممثل مغربي يرفض أداء دور "إرهابي" في فيلم أمريكي
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بالفيديو.. ملك الأردن يظهر على رأس قوة مسلحة ويحمل السلاح.. تعرف على السبب
مذيعة بدوزيم تشرب الماء المالح تضامنا مع أسرى فلسطين
المغرب والفاتيكان يعملان لتعزيز الحوار بين الدين الاسلامي والمسيحي
اعتماد الأمازيغية في البرلمان المغربي
تعطل خدمة واتس اب في أجزاء عديدة من العالم
زياد و خليل ينقلان خبر اقصاء كوبل ورزازات من لالة العروسة بطريقة ساخرة !
المغرب يريد انقاذ المكاك البربري المهدد بالاندثار
الازمي: الحكومة بدات مزيان
الحقاوي تقصف البام: يبدو ان بيئتكم الاجتماعية ليس فيها أرامل
بوليف يكشف جديد محاربة الريع في قطاع المقالع
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حصاد يسمح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس الخصوصي
هادشي كيخلع...قطع أصبع تلميذ أمام باب مؤسسة إعدادية بتارودانت
بالصور .. طلبة تطوان ينتفضون بسبب "الجنس مقابل النقط" وهذا مطلبهم الرئيسي
مثير .. أساتذة كلية تطوان يكشفون أساليب الاغراء الجنسي التي تستهدفهم من قبل الطالبات
حصاد : لا يجب إغفال الدور الأساسي للأساتذة في إصلاح التعليم
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هذا ما قاله بطل فضيحة "الجنس مقابل النقط" أمام اللجنة التأديبية و يتهم هذا الشخص بتسريب محادثاته
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فضيحة "النقط مقابل الجنس" .. طالب مجهول الهوية يكشف تفاصيل جديدة عن القضية
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هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
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مجلس الشيوخ الكولومبي يجدد تأييده الكامل لجهود المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي
مراكش.. المغرب سيواصل جهوده لتعزيز المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة ولخلق بيئة مواتية لعملها (بسيمة الحقاوي)
وجدة تحتضن يومي 20 و21 ماي الجاري الأيام الإفريقية الأولى للإنقاذ والإسعاف
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المغرب/الأمم المتحدة - نساء : نحو وضع حارطة طريق تهدف إلى بلوغ تمثيلية عادلة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية
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تسليم 38 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بالناظور خلال شهر مارس الماضي (تقرير)
الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم تحافظ على شهادة الجودة الدولية إيزو 9001 لنظام إدارة الجودة
مراكش ..النسخة الأولى لتظاهرة "جوائز مغاربة العالم" تكرم خمسة وجوه بارزة من مغاربة المهجر
الطبقة الشغيلة بجهة فاس-مكناس تطالب بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية
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حارس مرمى يحرز هدف رائع بضربة رأس
حارس مرمى يحرز هدف رائع بضربة رأس
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
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