هدف نبيل الزهر في مرمى ريال بتيس

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وزارة الداودي تخصص رقمين هاتفيين للتبليغ عن الزيادة في الاسعار في رمضان
شركة ألمانية تدشن مصنع مختص في كابلات السيارات ببوزنيقة
التلاعب في أسعار المحروقات بالمغرب يدفع إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقائق
الحكومة تكشف عن خطتها لمحاربة التلاعب في الأسعار خلال رمضان، فهل تفشل كعادتها؟
شباب أول قرية منجمية ينتفضون ضد إدارة الفوسفاط ويتساءلون عن مصير الثروة (صور)
قانون المالية 2017: ضعف في الرؤيا وغياب الانسجام
حافلات جديدة بهذه المواصفات تدخل مدينة الرباط مطلع سنة 2018
الحكومة تدرس إقرار زيادة طال انتظارها في أجور الموظفين والمستخدمين
الداودي يكشف سبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها عالميا
مهنيو المحروقات يبشرون المغاربة بانخفاض قريب في أسعار الغازوال والبنزين
سياسة
الصراعات الداخلية تعود من جديد للواجهة داخل حزب الاستقلال
هنا سيسكن العثماني بعدما أصبح رئيسا للحكومة
رئيس فرنسا الجديد يصدم الجزائر و يزور المغرب في أول زيارة رسمية له الى الخارج
نبيلة منيب : 5 أشخاص في المغرب يحتكرون ما يكفي لتغذية 600 مليون شخص
بوريطة: التدخل الشخصي للملك كان وراء قرار المالاوي سحب اعترافها بـ"البوليساريو"
قانون مالية ترامب يصفع البوليساريو و يقف في صف المغرب بخصوص صحرائه
ضربة جديدة للبوليساريو .. دولة افريقية اخرى تسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية
زيان : لهذا السبب الحزب الليبرالي المغربي يعتزل المشاركة في الانتخابات المقبلة
سقوط مرشح "البيجيدي" في الانتخابات الجزئية في الجديدة و هذا هو الحزب الفائز
عراف قال للرئيس الموريتاني: إن صافحت محمد السادس سينتهي حكمك
أخبار وطنية
الحكومة تطلق خدمة هامة جدا للقضاء على مافيات الاستيلاء على العقارات
نقل شاب أصيب بكسور إثر سقوطه من الطابق الثالث بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة من العيون إلى مراكش
تفاصيل مثيرة في الخبر الذي انفردت "أخبارنا" بنشره حول تفكيك معمل للفلفل الأحمر المغشوش
الملك والرئيس الفرنسي يقومان بزيارة معرض "كنوز الاسلام بافريقيا ،من تمبوكتو الى زنجبار
جديد في المغرب: إطلاق خدمة الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات عن طريق "SMS"
توشيح فرنسي لشخصيتين مغربيتين بارزتين
عاجل: خزان وقود يتسبب في اندلاع حريق بأكبر فندق بمراكش
تدخل استعجالي للمروحية الطبية لنقل طفل حديث الولادة في حالة صحية حرجة من ميسور إلى فاس
الحمد لله...تساقطات مطرية أخرى مرتقبة في هذه المناطق
مندوبية السجون تكشف تفاصيل جديدة حول عزل موظفة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
كشف مخطط لضرب استقرار المغرب بتنسيق بين الجزائر وجنوب إفريقيا
في تصعيد خطير، إيران تهدد بقصف المملكة السعودية وتدميرها بالكامل
ارتياح في أسواق المال وتحسن سعر اليورو بعد فوز ماكرون برئاسة فرنسا
زوجة البرغوثي توضح حقيقة الفيديو الذي سربته إسرائيل لزوجها و هو يأكل
اقتحام سبتة ومليلية سيصبح شبه مستحيل بعد هذا الإجراء الذي تم اتخاذه
إسرائيل تنشر فيديو لمروان البرغوثي وهو يتناول الطعام !
92% من أصوات فرنسيو المغرب ذهبت لصالح ماكرون
نبذة موجزة عن حياة ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد
استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
ترحيب دولي واسع بفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
حوادث وقضايا
مُثير .. سجين يدير موقعا إخباريا من داخل زنزانته بطنجة
عاجل... ثلاثة حوادث متفرقة وفي آن واحد لدراجات نارية صينية الصنع مع سيارات خفيفة
عاجل .. هذا هو الحكم الصادر في قضية " ولد لفشوش " و الشرطة !
حريق مهول يودي بحياة شيخ طاعن في السن بأكادير، وفضيحة تتفجر حول هذا الحريق
نقل رجل أمن إلى المستعجلات بعدما هوى عليه بارون مخدرات بحجر
مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
واقعة " مي عيشة " تتكرر في طانطان و هذا ما طالبت به الشابة التي هددت بالانتحار
الداخلية المغربية تفكك خلية " داعشية " جديدة بتنسيق مع الأمن الإسباني
والي الحسيمة يخرج عن صمته بخصوص دعوات العنف و يتعهد بمحاسبة المتورطين
إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
قضايا المجتمع
قصص صادمة .. مغربيات مقيمات بألمانيا بطريقة غير شرعية يكشفن معانتهن مع الاستغلال الجنسي
الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
يتيم يعترف بـ"استعجالية" إصلاح التقاعد و يكشف عن تصوره للحوار الاجتماعي في المستقبل
هولندا توقف تمويل تدريس القرآن الكريم لأبناء المغاربة
اليعقوبي يصعد من لهجته ضد متزعمي حراك الريف وهذا ما توعد به دعاة العنف
الحكومة تتشبث بالتوظيف بالتعاقد والوظيفة العمومية ستلغى نهائيا في السنوات القادمة
بالتفاصيل ... هذا ما دار في اللقاء الذي جمع وزير الصحة بالنقابات
لهلا يزيد أكثر...مليـــــون و 296 ألف عاطـل عن العمل بالمغرب
بالصورة..''عيشة قنديشة '' تظهر ليلا و تخلق ضجة كبيرة بمنطقة سوس
فضيحة...تقليص 5 هكتارات كانت مخصصة لبناء مستشفى جهوي بتطوان لتمنح لأحد المنعشين العقاريين
طب وصحة
6 أقنعة عسل طبيعية لجميع أنواع البشرة
بدانة الأفخاذ تنذر بهذا المرض
ما أسباب زيادة الوزن في منطقة البطن فقط؟
اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه يكبر معك
القرفة تخفف تأثير الإفراط في أكل الدهون
دراسة: الهواتف الذكية تؤدي إلى زيادة عدد المصابين بقصر النظر
وصفة طبيعية تخلصك من آلام القدم والكعبين
معطيات جديدة حول ما اكتشفه باحثون مغاربة بخصوص دواء مرض السيدا
أول شبكية صناعية للعين من مواد لينة لعلاج مشاكل الإبصار
منتجات الحِمية الغذائية قد تهددك بالبدانة
علوم وتكنولوجيا
كاسبرسكي تطلق إصداراً جديداً من حل أمن نقاط النهاية
تطوير روبوت يتأكد من سلامة الجسور
"غالاكسي إس 8" لا يتحمل السقوط على الأرض
5 نصائح لزيادة وقت المشاهدة لفيديوهاتك على يوتيوب
وسادة ذكية تساعد على الاستيقاظ في الوقت المناسب
مالكو "الجوال" أكثر ميلاً للتدخين من مستخدمي الهاتف الأرضي
9 نصائح لتجاوز مشكلة بطئ هواتف أندرويد
ويندوز "10 إس" يشترط استعمال محرك البحث "بينغ" ومتصفح "إيدج"
تطوير يد إلكترونية قادرة على الرؤية
هذا الموقع يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج
ثقافة وفنون
بعد انفصالها عن المغربي "فرينش مونتانا" .. شقيقة كيم كارداشيان ترتبط بشاب عربي من هذا البلد
دوزيم تكشف عن البرامج التي تراهن عليها لجذب المشاهدين خلال رمضان
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وزارة الثقافة تعيد طبع ديوان شعري يسيء للرسول (ص) وللذات الإلهية
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محاميه الفرنسي : لهذا السبب صفع سعد لمجرد الفتاة الفرنسية لورا بريول
أنباء عن لقاء جمع الملك محمد السادس بالفنان المغربي سعد لمجرد بباريس
آلان دولون: سأشارك في فيلم أخير
تطوان تعيش على وقع الاحتفالات بمشاركة النجم أحمد شوقي بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد
القناة الأولى ترفض بث مسلسلين في رمضان كلفا ملياري سنتيم
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ماذا قال كيليني عن تعرض زميله المغربي مهدي بنعطية لإهانة عنصرية؟
ممثل مدينة طنجة في لالة العروسة لزوجته: وصلنا للبرايم الخامس ومازال مكتيقيش فيا
ولي العهد مولاي الحسن يحتفل بعيد ميلاده 14
احذروا بعض الأعشاب فهي خطيرة للجسم
جوج بنات حلقوا ليهم شعرهم بعدما حصلوهم تيسرقوا من سوبر مارشي
تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ"داعش"
قصة فتاة تجعل قاضي المحكمة يجهش بالبكاء
مهاجر مغربي بفرنسا يصوت لماكرون ويبتلع ورقة التصويت التي تحمل اسم لوبين
مـرة أخرى .. "لارام" تكرفصات على مواطنة مغربية وها شنو وقع..!!
شوهة ...شاهدوا كيف يتنقل التطوانيون الى مدينة مارتيل في حافلات فيتاليس
مستجدات التعليم
هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
مرة أخرى : فضيحة أخلاقية تهز جامعة ابن طفيل بالقنيطرة على غرار جامعة تطوان
بالفيديو : غناء و شغب التلاميذ يدفع بأستاذة إلى مغادرة قسمها
مهزلة...الدولة تدعم جامعة الأخويين الخاصة بالأغنياء ب مليارين ونصف والداودي يتهرب من التوضيح
بطل فضيحة الجنس مقابل النقط يزداد تورطا بعد إجراء الخبرة الطبية على الطالبات
وزارة حصاد تصدر بلاغا توضيحيا بشأن السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في المدارس الخصوصية
بالفيديو...أستاذ تعليم ابتدائي يقدم اعتذاره لتلاميذه بسبب عدم "كفاءته"
التحقيقات تكشف عن تفاصيل صادمة في فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان وهكذا تم تسريب المحادثات
مثير...اغتصاب طفلة صغيرة وافتضاض بكارتها داخل مؤسسة ابتدائية بأكادير في ظروف غامضة
بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" .. طالبة تتهم زميلها بكلية الطب بمراكش باغتصابها
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هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
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المغرب يدعو كافة الأطراف الليبية إلى العمل في إطار من التوافق، يغلب مصلحة الشعب الليبي ووحدة بلده (السيد بوريطة)
الإعلان بالدار البيضاء عن إطلاق مسابقة لاختيار هوية بصرية للجهة
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أطباء من القطاعين العام والخاص يبحثون بتازة المخاطر المرتبطة ب"الخطإ الطبي"
مشاركة مغربية مكثفة في ورشة ببيروت حول "مستقبل حركة حقوق الانسان في شمال افريقيا"
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المشاركون في جولة استكشافية منظمة لفائدة متعهدي أسفار وصحافيين أوروبيين يتوقفون بورزازات
الدار البيضاء.. توقيف شخصين يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي
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هدف نبيل الزهر في مرمى ريال بتيس
هدف نبيل الزهر في مرمى ريال بتيس
بواسطة
أخبارنا المغربية
27 دقيقة مضت
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