فوزي لقجع في تصريح لـ beiNsports بخصوص القرار النهائي لترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026

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العماري: مشروع "طنجة تيك" سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل وسنقنع المستثمرين لإحداث وحدات صناعية بباقي أقاليم الجهة
نحو وضع خارطة طريق للتنقل المستدام بالمغرب
خبراء: تحرير صرف الدرهم سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي
مشروع ملكي بتطوان يواجه مصير “منارة المتوسط”
عملية مرحبا 2017 .. استقبال أزيد من 968 ألف مغربي مقيم بالخارج بمختلف نقط العبور البحریة والجویة والبریة إلى غاية 16 يوليوز
شركة "رونو" الفرنسية تحقق مبيعات قياسية في النصف الأول من العام الحالي
أسعار صرف العملات ليوم الاثنين 17 يوليوز 2017
شركة "إير فرانس" تطلق خطا جويا مباشرا نحو مدينة أكادير
مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 7 ملايير دولار هذه السنة
صحيفة : شبح الإفلاس يهدد المملكة المغربية
سياسة
رغم المنع .. سياسيون و حقوقيون يتجهون نحو الحسيمة من مدن مغربية مختلفة للمشاركة في مسيرة الغد
أنباء عن عقد لقاء سري يجمع بين الملك محمد السادس و رئيس المحكمة الدستورية لمحاسبة الوزراء
ما سر غياب بنكيران عن لقاء لفتيت بأحزاب الأغلبية حول منع مسيرة 20 يوليوز ؟؟
هكذا ورطت وزارة الداخلية الحكومة في صراعها مع نشطاء "حراك الريف"
زوجة الحواص صاحب اشاعة 17 مليار تظفر بمنصب مهم داخل جماعة حد السوالم
الأغلبية الحكومية تكشف عن موقفها من مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة
يتيم ينقل الصراع حول الأمانة العامة لـ " البيجيدي " إلى الفيسبوك و يكشف عن تهم وجهت إليه
شباط يطلب الحماية من بنكيران لهذا السبب
بين مسيرة " ولد زروال " و " مليونية الحسيمة " الداخلية المغربية تسقط في الفخ
زوجة بنكيران و ابنته تحتجان أمام البرلمان
أخبار وطنية
وزارة العدل تصدر بلاغا بعد افراج السلطات الهولندية عن "سعيد شعو"
إيقاف مواطن سوري بمطار محمد الخامس متلبسا بحيازة جواز سفر مسروق
الوردي يثور في وجه مختبرات التحاليل الطبية ويقرر إغلاق 3 منها
توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة إجرامية خطيرة بالقنيطرة
إدارة سجن عكاشة ترد على خبر حقن الزفزافي بمادة مجهولة
هذا قرار سلطات الحسيمة بخصوص تنظيم مسيرة الخميس المقبل
مندوبية السجون : هذه حقيقة تعذيب نزيل بالسجن المحلي بخنيفرة
مندوبية التامك : هذه حقيقة إصدار معتقلي " حراك الريف " بلاغا يعلن الإضراب
موظفون بقطاع العدل يتحدثون عن وجود شبهة في مباراة مهمة بالوزارة
الملك في جولة بدون بروتوكول بشوارع طنجة مرفوقا بثلاثة أشخاص
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
وفاة مواطن مغربي في حادث سير باليونان
إيطاليا تصادر ألعاب "تخفيف التوتر" بسبب خطورتها
استقالة رئيس الجيش الفرنسي بعد انتقادات ماكرون
الدول المقاطعة لقطر تتخلى عن "قائمة المطالب" و تقبل بحل "ودي" لإنهاء الأزمة
إصابة خطيب المسجد الأقصى و13 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس المحتلة
كندا.. إصابة أربعة أشخاص بحروق شديدة في انفجار قنبلة شمال البلاد
إيطاليا تطرد مغربيا وتونسيا لأسباب “تتعلق بأمن الدولة”
فتح الله غولن يعترف بأنه التقى رجلا على صلة بالانقلاب ولكنه ينفي اتهامات التورط
قاضي ألماني يطلب من مسلمة سورية خلع حجابها داخل المحكمة
في تطور جديد للأزمة، قطر تختار التصعيد ضد دول الحصار وهذا ما قررته رسميا
حوادث وقضايا
هذا موعد انعقاد الجلسة المتعلقة بترحيل سعيد شعو نحو المغرب
بالفيديو... حادثتين خطيرتين على المباشر والساكنة تطالب بعلامات التشوير
الدرك الملكي يضع حدا لنشاط "بزناس" موضوع 17 مذكرة بحث وطنية
الدرك الملكي يحجز 5 طن من الفحم الخشبي ويحقق مع صاحبه
تفاصيل مثيرة عن ايقاف شخص مطلق و أب لطفل بتهمة اغتصاب طالبة بمكناس
بالفيديو: "مسخوط" يعتدي على والديه بالكلام الفاحش من أجل الحصول على المال
هولاندا توافق على تمتيع بارون المخدرات شعو بالسراح المؤقت، لكن بشروط
رجل أمن يصاب بشكل بليغ بعدما دهسته سيارة بالدار البيضاء
سقوط عصابة الأسلاك النحاسية في قبضة أمن الدار البيضاء
الصحة توضح حقيقة الاعتداء على مريضة بمستشفى الحسن الثاني بسطات
قضايا المجتمع
بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
هذا هو موقف "وزير الحقوق" مصطفى الرميد من مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة
هذا هو موقف بوليف من كثرة حوادث السير التي تتسبب فيها "التريبورتورات"
المغاربة يتلقون شهريا قرابة 8 مكالمات مزعجة
شوهتنا شوهة : سياح أجانب ينظفون ما أفسده مصطافون مغاربة بشاطئ تغازوت
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مسيحيو المغرب يخرجون إلى العلن تدريجيا وهذا ما طلبوه من الحموشي
تواصل التحقيقات مع مسؤولين كبار حول تعثر مشاريع الحسيمة وهذه آخر المستجدات
لفتيت يكشف أسباب منع مسيرة 20 يوليوز
لفتيت: وقفة الرباط لم يتم فيه احترام القانون و تدخل القوات العمومية كان بشكل متحضر
طب وصحة
الركض دقيقة واحدة يومياً يحمي عظام المرأة
شركة يابانية تقدم خدمة فريدة لاستعادة الزوج الخائن
الإفراط في الملح يهدد الأوعية الدموية للمراهقين
ارتفاع نسبة السكر يستلزم تغيير نمط الحياة
الهليون طارد للسموم ومفتاح الرشاقة
5 عصائر رائعة لضبط نسبة السكر وخفض الوزن
مشروب طبيعي للقضاء على نزلات البرد في فصل الصيف
"تدليك التوينا" – علاج استخدمه الصينيون قبل آلاف السنين
ماذا يمكن أن يخبر لسانك عن صحتك؟
المحليات الاصطناعية تزيد الوزن بدلاً من إنقاصه
علوم وتكنولوجيا
هواوي تطلق هاتف "هونر 9 بريميوم" بمواصفات متقدمة وسعر منافس
جهاز ينقل البيانات مباشرة إلى منصة غوغل السحابية
نيكون تعلن عن خطأ في غالق كاميراتها يستوجب الفحص
برمجية خبيثة تحول أجهزة أندرويد إلى أدوات تجسس على مستخدميها
آلاف البريطانيين وافقوا على "شروط مقززة" مقابل الإنترنت!
هل ينتقل الكيلوغرام المعياري من باريس إلى براونشفايغ؟
كيفية استقراء إحداثيات "جي بي إس" بهاتف آي فون
أتاري تكشف النقاب عن تصميم جهازها الجديد Ataribox
نوكيا تستعد لإطلاق هاتف Nokia 8 بنهاية الشهر الحالي
الهواتف الذكية ليست أدوات تسلية أثناء الاستحمام
ثقافة وفنون
الفنانة الأمازيغية "فاطمة تباعمرانت" تطلقها مدوية: لوبيات سياسية هي من تحاول اقباري واقصائي من المهرجانات
أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
محنة فنان مغربي بعد حادثة سير مميتة
بعد الفيديو الفضيحة، الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تعلن عن اعتزالها....
في مشهد مؤثر : العلالي يلبي طلب طفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ( الفيديو )
بعد أن حصدت " مليار " مشاهدة .. جريني و البداوي يصدران النسخة العربية من " La Gozadera " ( الفيديو )
هذا هو رد وزارة الثقافة والاتصال على اعتذار قناة " فرانس24 "
قناة "فرانس 24" تعتذر لمشاهديها بخصوص خبر حول المغرب
بالفيديو : رضا الطالياني يوجه أول رسالة لجمهوره بعد تجاوزه مرحلة الخطر
وكيلة أعمال سعد لمجرد تكشف عن زوجته المستقبلية
شاشة أخبارنا
شاهد .. اكتضاض غير مسبوق للمسبح البلدي مكناس
بلاغ وزارتي العدل الهولندية و المغربية حول جلسة تقرير مصير البرلماني السابق سعيد شعو
لي كيقول سوسي بشحال عايش ها مول البندير علقو ليه "مضمة ديال ذهب" في الغرامة بأكادير
تنظيم نصف الماراطون الدولي لطنجة الكبرى بصبغة المنظمين العالميين
بوتين يشتري "الأيس كريم" لمرافقيه
مسخوط يسب والده المريض بالكلام الفاحش للحصول على المال
سابقة عالمية.. مغاربة يبتكرون دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الفيروسي
الحكومة توجه رسالة لساكنة الحسيمة بخصوص المظاهرة الممنوعة
استقالة رئيس أركان الجيوش الفرنسية
فاس: اندلاع حريق مهول في جوطية مولاي دريس بسبب ارتفاع الحرارة
مستجدات التعليم
حصاد غير راض على هندام الأساتذة والأطر التربوية، وهذا ما طالبهم به بدءا من الموسم القادم
هام للطلبة...القليل من الوثائق والمزيد من الشفافية للحصول على المنحة الجامعية
حصاد يؤكد: تقريب الأساتذة الموجودين في مناطق بعيدة أهم من تلبية طلب من هم داخل نفس المديرية
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ترد على الإتهامات الخطيرة التي وجهت لها
وزارة حصاد تكشف عن الكتب المدرسية التي ستعرف مراجعة الموسم الدراسي المقبل
ضبط أستاذ بكلية خريبكة متلبسا بتلقي رشوة من طالب
أنباء عن إصابات واعتقالات إثر تدخل أمني لفض اعتصام الطلبة بطنجة
بالفيديو : معلمة تهاجم حصاد بسبب ظلم الحركة الانتقالية و تهدد بحرق ذاتها
بالوثائق : النقابة الوطنية للتعليم العالي تكشف خروقات خطيرة بجامعة ابن زهر بأكادير و تطالب حصاد بالتدخل العاجل
تورط برلماني في النصب على تلاميذ خلال عملية التسجيل
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كيف يقوي الإنسان إيمانه بالله؟
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تعرف على الأسباب المانعة من الشفاعة!
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
معجزات سيدنا "سليمان"
10 حقائق كونية ذكرها القرآن وأثبتها العلم
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من هم ورثة الأنبياء؟
كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟
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كيف يقتل الأمازيغ لغتهم بأيديهم: نماذج من أمازيغية الريف
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رسالتي للفنانة الشابة سيليا ابنة بلدي
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متى يتم استخدام الإخصاء كعقوبة ضد الاغتصاب؟
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قطر تعلن عن حملة توظيف لفائدة مدرسين مغاربة حاصلين على الاجازة
وزارة التربية الوطنية تطلق رسميا دفعة جديدة من مباريات التشغيل بالتعاقد
مباراة توظيف 105 ممرضا مجازا من الدولة من الدرجة الثانية
هذه هي شروط ولوج مهنة " الشرطة البيئية " بالمغرب
بعد عمليات النصب المتكررة، هذه هي الأسعار الحقيقية لتأشيرة الإمارات وهذا أهم شرط للحصول على عمل هناك
توظيف 16 متصرفا بوزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني
مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية
مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
متفرقات
قضية إكديم إزيك .. الأحكام الصادرة ضد المتهمين "عادلة ومتوازنة" (مراقبون دوليون)
المغرب وماليزيا يوقعان على اتفاق للإلغاء الجزئي للتأشيرة بين البلدين
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس 20 يوليوز
الانتهاء من أشغال تهيئة عدد من المحاور الطرقية بإقليم طاطا (وزارة)
غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تعطي الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين في أحداث اكديم إزيك
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يتباحث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة المصريين
تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للمنتجات المحلية لأكادير من 20 إلى 24 يوليوز الجاري
تبادل الخبرات في مجال الطب والتكنولوجيا والزراعة والبحوث العلمية الجامعية محور مباحثات بين السيد سكال ووفد صيني
مجلس الجامعة العربية يثمن عاليا جهود جلالة الملك في الدفاع والحفاظ على عروبة القدس
الصخيرات.. انطلاق أشغال المناظرة الدولية حول كرة القدم الإفريقية
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فوزي لقجع في تصريح لـ beiNsports بخصوص القرار النهائي لترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026
فوزي لقجع في تصريح لـ beiNsports بخصوص القرار النهائي لترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026
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أخبارنا المغربية
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نص التعليق:
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