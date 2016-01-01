ملخص مباراة المنتخب الوطني 8-0 جزر الموريس

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إعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح
الأبناك التشاركية... حلول تمويل بديلة طال انتظارها وتعد بفرص جديدة أمام الاقتصاد الوطني
طنجة : ارتفاع السياح الوافدين بنسبة 33 في المائة في متم ماي الماضي
حجز 14 ألف زوج من الأحذية الرياضية المقلدة القادمة من الصين الى المغرب
هذا ما قاله العثماني في مجلس النواب عن ازمة ندرة المياه و تفاصيل التدابير المتخذة
خطير... أبناك تبيع معلومات سرية عن زبنائها لمن يدفع أكثر
ارتفاع حركة النقل الجوي بمطارات المملكة خلال النصف الأول من السنة الجارية
أخيرا ...اللجنة البرلمانية لمراقبة أسعار المحروقات ترى النور وتستعد للتفتيش
ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في طريقها إلى المغرب
ارتفاع عدد السياح البولونيين الذين زاروا المغرب خلال يونيو الماضي بنحو 70 في المائة
سياسة
أوجار : "البيجيدي" يشتغل مع الأغلبية في 5 أيام و ينتقل إلى المعارضة في "الويكاند"
العماري يقبل التحدي ويقرر "فضح" النواب البرلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة
أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"
بالفيديو : هذا أول رد لوزير العدل حول إعتقال " المهداوي " و التهم المنسوبة إليه
قربلة بالبرلمان .. وهبي يحتج على وزراء "يلعبون" بهواتفهم أثناء كلمة رئيس الحكومة
في سابقة من نوعها، قيادية في البوليساريو تطلب عفوا ملكيا عن "قتلة" اكديم ازيك
بعد إدانته..حملة تضامن واسعة مع "المهدوي" وحقوقيون يستنكرون وهذه وجهة النظر الرسمية
نزار البركة يرفض منطق " الغلبة " و يبحث لـ " شباط " عن مخرج مشرف
فيسبوكيون يعتبرون " خطاب العرش " بداية التصالح مع الشارع و هذه مطالبهم
تقرير لجنة التحقيق الملكية حول الحسيمة أصبح جاهزا واحتمال إقالة وزراء متورطين وارد جدا
أخبار وطنية
هكذا علق الإعلام المصري على رسالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة
الملك يأمر السلطات المغربية بتخصيص طائرة "كنادير" لإخماد حرائق البرتغال
هذا هو عدد المغاربة المصابين بالسيدا وفق الإحصائيات الرسمية
القنيطرة .. توقيف 3 أشخاص ضمن عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالعنف
أمن الدار البيضاء يفك لغز جريمة قتل مواطن غابوني و يعتقل هؤلاء
القبض على احد مروجي "القرقوبي" بمحطة اولاد زيان يقود الى الاطاحة بمروجين اخرين بهذه المدينة
القنيطرة .. هكذا تم الايقاع بشخصين مبحوث عنهما في 15 قضية اجرام
19 قتيلا و1675 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
هذه رسالة "حميد المهدوي" إلى المغاربة بعد إدانته
انباء عن اعفاء الملك محمد السادس لنبيل بنعبد الله بسبب تعثر مشاريع الحسيمة
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
هذه رسالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص السياسات الإسرائلية الأخيرة
آلاف المقدسيين يؤدون صلاة العصر في محيط الأقصى رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي
إجلاء عشرة آلاف شخص جراء اندلاع حريق جديد في جنوب فرنسا
اعتقال مغربي في إسبانيا بتهمة الإشادة بالإرهاب
"فارس الأحلام".. "طُعم" داعش لتجنيد الفتيات المراهقات
أردوغان يدعو المسلمين الى هذا الأمر لمنع أخذ الأقصى من طرف “إسرائيل”
جنرالات الجزائر غاضبون من "البوليساريو" لهذا السبب
مجتهد : ولي عهد السعودية خطط للإطاحة بأمير قطر مستعينا بمقرب من " آل ثاني " لكن ...
من فظائع داعش...اغتصاب طفلة في 14 من عمرها 180 مرة في 6 أشهر فقط
الإعلام الفرنسي يسخر من "المستشار الوهمي" لماكرون الذي شارك في احتجاجات الحسيمة
حوادث وقضايا
والد الزفزافي يطالب بكشف نتائج التحقيق في الفيديو المثير للجدل
الدارالبيضاء : توقيف شخص محترف في سرقة الهواتف النقالة باستعمال سلاحه الأبيض
توقيف مواطن إنجليزي مبحوث عنه دوليا في قضية "احتيال معلوماتي" بطنجة
تفريغ 84 كبسولة من الكوكايين من معدة برازيلية بمطار محمد الخامس
اعتقال مدير وكالة بنكية بطنجة والتهمة صادمة
فيديو يثير الجدل على "الفايس" ...طريقة عنيفة لإنزال مسافر مغربي من طائرة بمطار المنارة بمراكش
أمن مراكش يفكك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف
فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر
مغربي يرسل 6 من عناصر الحرس المدني الإسباني الى السجن بهذه التهمة !!
عاجل : انقلاب حافلة تابعة لشركة "ستاريو" بوادي ايكم بالصخيرات و على متنها عدد من الركاب (فيديو)
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"أخبارنا" تنفرد بنشر الملف المطلبي لساكنة أغبالة واجتماع بين المحتجين والسلطات يمتص الغضب
أمازيغيون يطالبون بإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب
فـاس .. نشر صور "خليعة" لسيدة على "الفايسبوك" ينهي علاقة زواج ب " فضيحة "!
صراع بين جيران ينتهي بارسال عجوز للانعاش والساكنة تحتج على الدرك الملكي
بالفيديو : عاملات بخيرية " آل نهيان " يستغتن بالملك و يروين تفاصيل مؤلمة بسبب عدم صرف أجورهن
بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )
رقم صادم...الاضطرابات العقلية والنفسية تطال 15 مليون مغربي
غرائب وطرائف بمستشفى خريبكة....فمن المسؤول عنها؟
العماري يلجأ لحلول ترقيعية من أجل إطفاء غضب العطشى في جبال شفشاون
العثماني يزف خبرا سارا لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل
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هل اقترب العلماء من فك "لغز" وجود الماء على القمر؟
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ثقافة وفنون
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هذه حقيقة جمع التبرعات لمساعدة "أمينوكس" من طرف الممثلة المغربية فاطمة خير
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حصاد : تدريس الرياضيات في التعليم الابتدائي سيكون مصاحبا بالمصطلحات باللغة الفرنسية
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مستشار في جماعة طنجة يلعب بالهاتف أثناء جلسة مناقشة مشروع مهم
الرباح: المغرب حقق معجزة في مجال كهربة العالم القروي
المغرب يستقبل أطفال القدس للمشاركة في المخيم الصيفي "لالة مريم" بالجديدة
شجاعة جندي مصري أنقذت العشرات من مجزرة
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ترامب وتاريخ من المصافحات غير المألوفة
مستجدات التعليم
حصاد يستعد لتنزيل توقيت دراسي جديد وغير مسبوق بالمدرسة المغربية
السجناء على رأس قائمة الناجحين الأحرار في امتحانات الباكالوريا
حصاد يكشف عن إجراءات جديدة تهم الدخول المدرسي المقبل ويعلن عن مفاجأة بخصوص سن التمدرس
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حقوقيون يتضامنون مع المتضررين من الحركة الانتقالية
هذا أهم ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع حصاد بالنقابات المركزية اليوم
بالفيديو: حصاد يعد الأساتذة المتضررين بإجراء حركة انتقالية إبتداء من شتنبر
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صحيفة : تهريب حصاد من الباب الخلفي لمدرسة بطنجة و السبب !
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الداخلة .. رصد أزيد من ستة ملايين درهم لبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2017
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اختتام برنامج "إنجاز المغرب" لفائدة الشباب المقاولاتي بجهة مراكش برسم موسم 2016/2017
صحيفة بحرينية تشيد بالإنجازات التي حققها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس
إبرام أربعة اتفاقيات لتأهيل 369 جماعة قروية بغلاف مالي قدره 2,6 مليار درهم نهاية 2016
حفل استقبال بلندن على شرف الفريق المغربي المشارك في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة
"439 سنة على معركة وادي المخازن: مقاربات متجددة" موضوع ندوة فكرية بالقصر الكبير في 3 غشت المقبل
صناعة السيارات.. المغرب وجهة استثمارية بارزة ومركز جذب هام لشركات عالمية بفضل استقراره السياسي وتأهيل نسيجه الاقتصادي
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رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يدين الهجوم الذي استهدف بعثة المينوسكا وتسبب في مقتل جندي مغربي
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ملخص مباراة المنتخب الوطني 8-0 جزر الموريس
ملخص مباراة المنتخب الوطني 8-0 جزر الموريس
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نص التعليق:
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