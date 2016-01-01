بالفيديو: وائل جمعة يختار المنتخب المغربي لمقارعة البرازيل في المونديال ويقول أنه الأقوى عربيا

بحث
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الرئيسية
اقتصاد
بعد كشف "أخبارنا" للمستور .. ساجد يعجل بهذا القرار الحاسم في حق مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة
ولي عهد السعودية يطلق سراح المليادير العامودي صاحب "لاسامير" مقابل 4 مليارات دولار
الحكومة تفرض أجرة على خدمات وزارة الفلاحة والصيد البحري
مكتب الصرف: ارتفاع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 16,9 في المائة عند متم أكتوبر
إطلاق خط جوي مباشر بين أثينا والدار البيضاء في 4 ديسمبر المقبل
في سابقة من نوعها...خريجو الجامعات العاطلون قد يحصلون على تعويضات مالية شهرية وهذه قيمتها
حصري:رئيس المجلس الأعلى للحسابات يحل بمدينة الصويرة
المغاربة سيشربون مياه البحر في السنوات القادمة
"البام" يطالب الحكومة بإخضاع المواقع الإلكترونية لرسوم "التمبر"
العثماني يواصل مشوار بنكيران بالزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين لإصلاح صندوق التقاعد
سياسة
تفاصيل إسقاط "بنكيران" من لائحة الإعفاءات الملكية للوزراء والمسؤولين
هذا ما قالته صحيفة جنوب افريقية عن استقبال الملك للرئيس زوما بعد 12 سنة من القطيعة
بالفيديو: رئيس الحكومة الجزائرية يكشف مضمون حديثه مع الملك محمد السادس
"الزيدي" لـ"أخبارنا": الصراعات التي يعرفها الحزب بإقليم آسفي عادية كما هو الشأن بباقي الأحزاب
“البيجيدي” أنس الحيوني: هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا في المؤتمر الوطني بعد رفض التمديد لبنكيران
بالفيديو .. صراع بين قيادات البيجيدي لخلافة بنكيران .. و الرميد لـ"أخبارنا" : ليست لي أي نية في الترشح
حصري: سعد الدين العثماني يحل بمدينة إنزكان لهذا السبب
ضربة معلم...الملك يواصل تضييق الخناق على "البوليساريو" ويستقبل أحد أبرز داعميها في إفريقيا
بنكيران يكشف أسرار إعفائه من الحكومة ويؤكد أن الملك كان يعرف التفاصيل
النائب البرلماني "الحسين حريش" يوضح حقيقة خبر رفض شبيبة البيجيدي بإنزكان المشاركة في الانتخابات الجزئية
أخبار وطنية
بالصور: إنطلاق مناورات عسكرية بين المغرب والجيش الأمريكي بالمياه الإقليمية لأكادير
هل يملك "العثماني" الجرأة الكافية لاتخاذ قرار وقف "ريع" تعدد تعويضات البرلمانيين؟
المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق حافلة ضواحي مراكش بسبب الفيضانات
الوكيل العام "الحسن مطار" يغادر النيابة العامة في هذا التاريخ
فقدان رضيع في حادث انزلاق حافلة بين مراكش و الجديدة بسبب الأمطار الغزيرة
نشرة خاصة .. أمطار قوية مرتقبة اليوم الخميس في هذه المناطق المغربية
3 سنوات لمحامي مغربي نشر تدوينة تدعو إلى هذا الأمر
المدن المغربية التي سجلت أعلى نسبة تساقطات مطرية خلال الـ24 ساعة الماضية
رياضة
قبل قرعة المونديال .. الحداوي لـ "أخبارنا": أتمنى مواجهة هذا المنتخب و رونار قد "يراجع خياراته" لهذه الأسباب (الفيديو)
انفعال وليد أزارو على زميله مؤمن زكريا والأخير يقبل رأسه (فيديو)
لقجع يُقيل رشيد الطاوسي من تدريب نهضة بركان
مواجهات دامية بالأسلحة البيضاء والهراوات بين وداديين ورجاويين قرب منزل بنحليب
اتحاد طنجة ينفصل رسميا عن بادو الزاكي وهذا هو البديل
مارادونا وهؤلاء النجوم يشاركون في قرعة مونديال روسيا
وفاة مشجع ودادي بعد حصد اللقب الأفريقي
رئيس الزمالك مرتضى منصور يتهم حكم مباراة الوداد و الأهلي بتلقي رشاوى
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
دولية
برافو...الملك يتدخل في قضية المهاجرين الأفارقة المستعبدين بليبيا وهذا ما قرره
بالصور: ملك السعودية يقبل يد شقيقيه طلال الذي يعتقل ابنه الوليد
الأمن الإسباني يعتقل “ميسي الحشيش” المغربي الحاج عبد الله
خروج قطار عن سكته باسبانيا وإصابة 20 شخصا
خطير...الرئيس الأمريكي "ترامب" يتعمد نشر فيديوهات تحرض على الكراهية ومعاداة المسلمين
أبيدجان : وفد الجبهة الوهمية يصاب بـ"السعار" بعد جلوس الملك محمد السادس أمام الأمين العام للأمم المتحدة
السجن المؤبد لـ 28 عسكريا أدينوا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 في تركيا
فيديو صادم.. زعيم متهم بجرائم حرب من كروات البوسنة ينتحر بالسم في المحكمة
الأمير متعب بن عبد الله يدفع مليار دولار مقابل إطلاق سراحه من "الريتز كارلتون"
هكذا فضحت "لاماب" حكاية "المبعوث الخاص" الجزائري لوجود علم الجمهورية الوهمية بشوارع أبيدجان
حوادث وقضايا
بالصور... حادث سير مروع يخلف وفاة شاب وإصابة اخرين ضواحي سطـات
تأشيرات مزورة تجر 4 ضباط بسفارة المغرب بالجزائر للقضاء
الملك يصدر عفوه عن عدد من السجناء وهذه هي التفاصيل
ياربي السلامة... طفلة في 12 من عمرها تشنق نفسها بمدينة كلميم وهذه هي التفاصيل المؤلمة
نشرة إنذارية: موجة برد قارس تجتاح عدة مناطق بالمغرب انطلاقا من السبت
هذا ما قضت به محكمة سلا في حق "المرتضى اعمراشا"
ردوا بالكم مع شتا... انزلاق حافلة لنقل المسافرين يؤدي إلى إصابة مجموعة من السيارات وهذا ماوقع
عاجل وبالصور... فرقة أمنية تفكك أكبر معمل لصنع "ماحيا" وتخزين المخدرات وتعتقل أصحابه وتحجز كمية مهمة من السموم
بالفيديو .. إنقلاب حافلة للركاب ضواحي مراكش بسبب الفيضانات وحالة إستنفار قصوى بالمكان
الشرطة الإيطالية تعتقل مهاجرة مغربية تتاجر في المخدرات وتحجز لديها كمية كبيرة وتعرضها على الصحافة
قضايا المجتمع
حالات اختناق البالوعات بالمستعجلات بـ "سبيطار الغابة" بالقنيطرة
"عشنا وشفنا"..رئيس جماعة يشبه الساكنة بالكلاب ويتباهى بحرمانهم ويحرضهم على الإحتجاج
"الخلفي" يصف أحداث محطة "اولاد زيان" بـ"المؤلمة" و"المؤسفة"
احتجاجات عارمة تعم محطة "الطاكسيات" بالقنيطرة والسلطات المحلية تتدخل وهذه الأسباب
بالصور:اعتقال مشعوذ بحوزته أكثر من 100 حرز به صور وطلاسم وملابس داخلية و من ضمن زبنائه مسؤولون كبار
وزارة الداخلية تستدعي والي جهة كلميم واد نون ورئيس مجلس الجهة لهذا السبب
ظهور معلومات جديدة وتفصيلية عن الاقتحام الأمني المسلح لحفل زفاف بالفنيدق بحثا عن بارون مخدرات
تشييد مسجد بتكلفة مالية فاقت 3.5 مليار سنتيم بحي فقير تشعل فتيل الغضب والقضية تصل إلى الملك
الدعارة..الشذوذ الجنسي..المخدرات...أوكار "السيدا" بالمغرب وفي هذه المدن تنتشر
الحمير تغزو شوارع هذه المدينة (فيديو)
طب وصحة
بشرى سارة للمتزوجين.. الزواج يقلل خطر الخرف
جرّاح يحفر اسمه على كبد المرضى أثناء العمليات الجراحية
ابتكار أنسجة ذكية لعضلة القلب التالفة
6 حقائق هامة عن متلازمة القولون العصبي
ثمرة "الزعرور"... نبتة خريفية بفوائد علاجية!
كم من الوزن يمكن فقدانه في 7 أيام؟
ترغب في إنقاص وزنك؟ ابتعد عن هذه الخضروات
دراسة: تقليل استهلاك الملح يغني عن أدوية ارتفاع ضغط الدم
"الصحة العالمية": 10% من الأدوية مزيفة ورديئة في الدول النامية
هل تحب الكرنب وتكره الانتفاخ؟ ... جرب هذه النصيحة
علوم وتكنولوجيا
هكذا تغلق ثغرة أمنية "خطيرة" في نظام تشغيل "آبل"!
يوتيوب تحذف 270 حساباً وتزيل 150 ألف مقطع فيديو غير لائق
فيس بوك تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم
تطبيق يُحذرك من متطفل وراءك ينظر إلى هاتفك
أبل باعت 15 مليون "آي فون إكس" في أقل من شهر
واتس آب يضيف مزايا جديدة لتطبيقه بـ"آي أو إس"
سامسونغ تطور بطارية تشحن بالكامل في 12 دقيقة
Ekphero حقيبة الظهر ضد السرقة مع وجود منفذ 'usb' للشحن
"تاب" تتيح الكتابة على أي سطح عبر نقرات الأصابع
لا تُحمل أبداً برنامج مكافحة فيروسات مع أداة CCleaner Free
ثقافة وفنون
المهرجان الدولي " فن القفطان " يكرم العلالي، العشابي و صابر في حفل يحييه نجوم تتقدمهم " باطمة "
موس ماهر لـ" أخبارنا " : سررت كثيرا برسالة " رونار " و هذه قصتي مع " الميلودي " .. و السرحاني " راس السوق " ( الفيديو )
الشاب خالد يحيي حفلا ممنوعا على النساء والأطفال دون 12 سنة
وفاة الفنانة شادية "دلوعة" السينما المصرية عن عمر يناهز 86 عاما
تهمة البناء بدون رخصة تجر الممثلة المغربية حنان فاضيلي إلى القضاء
شوقي يُوضح لـ " أخبارنا " حقيقة تواجده بحفل زفاف ابنة " بارون " مخدرات لحظة مداهمته من قبل الأمن
المتابعة الجنائية والحجب تنتظر المواقع غير المتلائمة مع القانون الجديد حسب "عبد النبوي"
بالصورة: هذا هو الإسم المرشح بقوة لخلافة فيصل العرايشي على رأس الـ SNRT
"ديو" يجمع هرم الأغنية الشعبية "مصطفى بوركون" بالنجم "منعم المغربي"
بالصور: الشاب المغربي "يحيى" يؤكد زواجه من الشابة الروسية و يبرأ "رشيد العلالي" من تهمة الفبركة
شاشة أخبارنا
المغرب.. انتاج وتسويق أدوية مضادة للسرطان
خطييير...شاهد لحظة سقوط حافلة المسافرين بواد تمنصورت
بالفيديو .. الحداوي لـ"أخبارنا ": أتمنى مواجهة هذا المنتخب في كأس العالم
شفار بغا يشفر شاحنة.. شوفو كيفاش كيدير
بالفيديو ..موس ماهر يتحدث عن الميلودي، رسالة "رونار" و ضجة أيمن السرحاني
بالفيديو .. شباب كازا لـ"أخبارنا": فالمغرب ولاو البنات هما كيتحرشو بالرجال
شاهد اللقطة التي اضحكت الرئيس الفرنسي "بعد تقدم الوزير الأول الجزائري للسلام على الملك محمد السادس!!
تعرفوا على هذه المأكولات اليومية التي تسبب السرطان... احذروها لصحتكم
شاب مغربي يوجه رسالة لعموم المغاربة في ذكرى المولد النبوي
بالفيديو.. كاميرا "أخبارنا" تنقل أجواء ذكرى المولد النبوي
مستجدات التعليم
أكادير: صورة المعلم "يُجفف" القسم بالكراطة تُشعل الفيسبوك ومطالب بتدخل الوزارة الوصية
مجلس الحكومة يصادق على منحة متدربي التكوين المهني هذه قيمتها
أمن فاس يعتقل الجاني الذي طعن تلميذا قاصرا حتى الموت
فضيحة تعليمية جديدة... فايسبوكيون: "واش هادي مدرسة ولا برتوش "
عاجل .. مقتل تلميذ بطريقة وحشية بفاس والأمن يبحث عن الجاني
هادشي بزاف .. 7 أشخاص يعتدون على أستاذ بتازة (صور)
بسبب الرشوة ،الزبونية و الإبتزاز الجنسي .. طلبة بكلية العلوم بتطوان يعتصمون بمكتب العميد ( الصور )
حارس مدرسة بفاس يعتدي جنسيا على تلميذة داخل المرحاض وهذا مصيره
هذه هي الحقيقة الكاملة لواقعة العثور على سكين من الحجم الكبير داخل حقيبة تلميذ بالابتدائي بمراكش
وزارة التربية الوطنية تشرع في معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية
دين ودنيا
من هم الورثة الشرعيين وفقًا لتعاليم الإسلام؟
تعرف على حكم "الوشم" في الإسلام
أحاديث الرسول عن الموت
تعرف على أدعية نزول المطر
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
الوضوء الصحيح كما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-
صلاة الأنبياء في عالم البرزخ
ما حكم الشرع في اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟
ما حكم جمع الصلوات لظروف العمل والمكان؟
الحسابات الفلكية تكشف عن موعد حلول عيد المولد النبوي
أقلام حرة
حينما يوزع دم المدرس بين القبائل
ما موقفنا بعد تعنيف تلميذ لأستاذه؟
التربية الأسرية وسؤال التنشئة
الأطفال لا يشيخون...
هل حقا"كرة القدم مثلها مثل السياسة" ؟
الأستاذ ذلك الرسول الذي كاد يصير قتيلا....
اتحاد المغرب العربي الوردة التي ذبلت...
الإدمان والفراغ الروحي...
محطة أولاد زيان والغزو الإفريقي !
ثقافة الاسترزاق بالوطن
ركن المرأة
حساء شتوي صحي ولديد
كل ما يجب أن تعرفينه عن إزالة الشعر بالليزر
مرهم طبيعي لإنقاص وزن الأرداف والبطن
معكرونة بالصوصيص
عادات تسبب لك حب الشباب والشيخوخة
حيل ذكية تسهل كي الملابس...تعرفي عليها
دليلك للحفاظ على صحة بشرتك في فصل الشتاء
نصائح ذهبية لتثبيت ماكياج العيون
نظام غذائي لمحاربة تساقط الشعر وتقصفه وجفافه
كل ما يجب أن تعرفينه عن الولادة القيصرية
نداءات إنسانية
نداء من السيد عيني إبراهيم بعد اختفاء ابنته
نداء:سيدة مسنة تختفي في ظروف غامضة وهذه أرقام هواتف أسرتها
حالة تدمي القلوب : أم طفل ضرير و مصاب بالسرطان و الصرع تناشد قلوب المغاربة ( الفيديو )
مرض نادر يباغت الطفل " عبد المالك " و والديه يناشدان "الوردي"
محمد... طفل مصاب بتسوس عظم الرقبة يطلب مساعدتكم
نداء مؤثر من عائلة تحتاج إلى يد المساعدة
بحث عن متغيب من الخميسات
نداء للبحث عن متغيب
سيدة من زاكورة تناشد القلوب لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب
الدال على الخير كفاعله
الأخـيـرة
بالفيديو.لص يسرق حقيبة امرأة بخفة لا تصدق
فتاة تخضع لجلسة لإخراج الأرواح الشريرة (فيديو)
زوج حقود يضرب زوجته كلما حصلت على «لايكات» عبر فيس بوك (صور)
الشهامة المغربية .. هذا هو الدركي الذي أنقذ أزيد من 50 راكب من الموت ضواحي مراكش (صورة)
بالفيديو: طيف مخيف يباغت سائحاً بريطانياً
فتاة انشغلت باللعب في هاتفها فحشرت ساقها في بالوعة (فيديو)
لقطات مذهلة لحرباء تلد 26 صغيرا على يد رجل (فيديو وصور)
دقائق مرعبة لشاب حاول فك تشابك خيوط مظلته قبل سقوطها (فيديو وصور)
بالفيديو: سائق فورميولا يسابق فهداً.. والنيجة
فيل مثل في السينما والإعلانات يقتل مدربه دهساً
كاريكاتور وصور
التعاقد على كلشي
ما مصير حزب العدالة والتنمية بعد رحيل بنكيران؟
هذا هو سبب الاعتداء على الأساتذة بالمدارس المغربية
سبب تدهور التعليم
فاجعة الصويرة وفشل السياسة التنموية للطبقة الهشة
قفة خيرية تتسبب في فاجعة دموية
اسعار المحروقات تواصل ارتفاعها الصاروخي
تحية للمغاربة الرجال ديال بصح
حال التعليم الخصوصي تختزله الصورة
عالمنا اليوم مع الأسف
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
هام:هذه مباريات التوظيف في جميع التخصصات بمديرية "الحموشي" برسم السنة المالية 2017
هام للعاطلين...أنباء عن عزم وزارة الداخلية تنظيم عملية ضخمة للتوظيف بالتعاقد
مباراة توظيف 226 تقنيا من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية
الحموشي يقدم خدمة كبيرة للشباب الراغبين في اجتياز مباراة الأمن الوطني
مباراة لتوظيف 171 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية
رسميا...الحموشي يفتح باب التوظيف في سلك الأمن الوطني ويخصص أزيد من 5 آلاف منصب
مباراة لتوظيف (44) متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة الأوقاف
قطر تعلن عن حملة توظيف لفائدة مدرسين مغاربة حاصلين على الاجازة
وزارة التربية الوطنية تطلق رسميا دفعة جديدة من مباريات التشغيل بالتعاقد
مباراة توظيف 105 ممرضا مجازا من الدولة من الدرجة الثانية
متفرقات
إقليم والوني - بروكسل يتوقع الكثير من تعاونه مع المغرب (مسؤولة بلجيكية)
النموذج التنموي لجهة كلميم واد نون.. 60 مشروعا منجزا أو في طور الانجاز بقيمة 3540 مليون درهم (مسؤول)
مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط : خبراء مغاربة وأجانب يبحثون الإمكانيات الهائلة للاقتصاد الأزرق لتحقيق التنمية
جمهورية الكونغو الديمقراطية: التجريدة المغربية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في خدمة ساكنة دونغو
النمسا: انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 28 نونبر
المغرب يقوم بعمل جبار في إفريقيا لصالح اقتصادات القارة جنوب الصحراء (خبير فرنسي)
انتقال 760 أستاذة وأستاذا عن طريق التبادل الآلي
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاحد 26 نونبر
توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت 25 نونبر
الرئيسية
|
رياضة
|
الشاشة الرياضية
|
بالفيديو: وائل جمعة يختار المنتخب المغربي لمقارعة البرازيل في المونديال ويقول أنه الأقوى عربيا
بالفيديو: وائل جمعة يختار المنتخب المغربي لمقارعة البرازيل في المونديال ويقول أنه الأقوى عربيا
بواسطة
أخبارنا المغربية
10 ساعات 39 دقيقة مضت
Tweet
حجم الخط:
مجموع المشاهدات
: 1731 |
مشاركة في
:
Tweet
عدد التعليقات
(0 تعليق)
المجموع:
| عرض:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
نص التعليق:
بالفيديو: مشهد طريف لقرد يعطي انطلاق مباراة في الدوري الياباني
بالفيديو: ثنائية منير الحدادي أمام خيتافي في كأس اسبانيا
بالفيديو.. وأخيراً حسبان يجيب على الهاتف ويوضح ما وقع وها شحال كيتسالو اللاعبين
بالفيديو: هكذا تتوقع جماهير المنتخبات العربية المغرب، السعودية، تونس ومصر قرعة مونديال روسيا
بالفيديو: اهداف مباراة المغرب التطواني 1-2 الوداد الرياضي
بالفيديو: " وليد ازارو" يسجل رابع أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري
بي ان سبورت : تقنية حكم الفيديو لأول مرة في القارة الافريقية عبر بوابة CHAN المغرب 2018
بالفيديو: أين سيلعب الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء؟
شاهد ما قاله الصحفي محمد الماغودي عن مشاركة منير الحدادي مع المنتخب في المونديال
بالفيديو: أهداف مواجهة الرجاء الرياضي 3-1 سريع واد زم
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
جميع الحقوق محفوظة
أخبارنا المغربية © 2016
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الأخيرة
|
مستجدات التعليم
|
أخبار وطنية
|
أقلام حرة
|
حوادث وقضايا
|
ركن المرأة
|
مشاكل وحلول
|
شاشة أخبارنا
أضفنا إلى المفضلة
|
Rss
/
Atom
|
نص بسيط
|
الأرشيف
للنشر في الموقع
فريق العمل
شروط استخدام الموقع
إتصل بنا
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟