بالفيديو: تاعرابت يساهم في فوز جنوى على فيرونا

بحث
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الرئيسية
اقتصاد
قضاة جطو يحطون الرحال بجماعة أورير شمال أكادير وعدد من الموظفين يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة العقاب
ارتفاع عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد بحوالي 15 في المائة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية
الفراغ الحكومي يؤخر أجور الموظفين بهذا القطاع
حصري: جمعية البرلمانين تطالب "المالكي" بصرف معاشات شهرية والأخير يعدها
بعد كشف "أخبارنا" للمستور .. ساجد يعجل بهذا القرار الحاسم في حق مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة
ولي عهد السعودية يطلق سراح المليادير العامودي صاحب "لاسامير" مقابل 4 مليارات دولار
الحكومة تفرض أجرة على خدمات وزارة الفلاحة والصيد البحري
مكتب الصرف: ارتفاع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 16,9 في المائة عند متم أكتوبر
إطلاق خط جوي مباشر بين أثينا والدار البيضاء في 4 ديسمبر المقبل
في سابقة من نوعها...خريجو الجامعات العاطلون قد يحصلون على تعويضات مالية شهرية وهذه قيمتها
سياسة
الداودي يطلب من المغاربة الصبر على "البيجيدي" أسوة بالأتراك مع أردوغان
بالفيديو: فوضى عارمة في لقاء انتخابي بأكادير والعثماني يغادر مضطرا بعدما أحرجه المواطنون
السيناريوهات الـ4 المحتملة لمؤتمر حزب "العدالة والتنمية" المقبل
رسميا:حزب "التقدم والإشتراكية" يضع لائحة وزرائه المقترحين أمام "العثماني" وهذه الأسماء
بعد "نهايته السياسية"، هكذا دافع العثماني عن بنكيران
المالكي يلجأ إلى القضاء في قضية تزوير "البوانتاج" من طرف البرلمانيين المتغيبين
الملك لا يضيع الوقت...سفير للمغرب بجنوب إفريقيا قريبا واحتمال القيام بزيارة رسمية بات واردا
بشكل مفاجئ.."العدالة والتنمية" ينسحب من الإنتخابات الجزئية بهذه المدينة
أويحيى معلقا على مصافحته للملك: لا جدار بين المغرب والجزائر.. وما قمت به أضعف الإيمان
النواب المتغيبون يتحايلون على المالكي بتسجيل حضورهم في "البوانتاج"
أخبار وطنية
الديستي تتدخل لاعتقال واحد من أكبر مروجي القرقوبي وتضبط كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة
" سنطرال دانون" تعتذر رسميا ل"محماد مول الحانوت" بعد الفيديو المثير
"مديرية الحموشي" تُحذر المرشحين لمباريات الشرطة من "النصابة"
الملك محمد السادس يسافر إلى هذا البلد الآسيوي
زيان يهدد بتفجير حقائق حول تورط العماري في التآمر على الملك
إسبانيا تفرج عن "ميسي الحشيش" المغربي مقابل هذا المبلغ!
جو بارد بهذه المناطق في توقعات أحوال الطقس لبداية الأسبوع
حصيلة ثقيلة في حادثة سير بالطريق السيار بين الخميسات والرباط
بوليف "يتوعد" المقبلين على اجتياز امتحانات البيرمي
بوليف يفضح مدارس لتعليم السياقة و60 ٪ من "البيرميات" غير قانونية
رياضة
بعد القرعة النارية .. رونار يُبرمج مبارتين ضد منتخبين قويين وهنا سيستعد الأسود للمونديال
قبل قرعة المونديال .. الحداوي لـ "أخبارنا": أتمنى مواجهة هذا المنتخب و رونار قد "يراجع خياراته" لهذه الأسباب (الفيديو)
انفعال وليد أزارو على زميله مؤمن زكريا والأخير يقبل رأسه (فيديو)
لقجع يُقيل رشيد الطاوسي من تدريب نهضة بركان
مواجهات دامية بالأسلحة البيضاء والهراوات بين وداديين ورجاويين قرب منزل بنحليب
اتحاد طنجة ينفصل رسميا عن بادو الزاكي وهذا هو البديل
مارادونا وهؤلاء النجوم يشاركون في قرعة مونديال روسيا
وفاة مشجع ودادي بعد حصد اللقب الأفريقي
رئيس الزمالك مرتضى منصور يتهم حكم مباراة الوداد و الأهلي بتلقي رشاوى
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
دولية
السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن رسميا رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة
من "القذافي" لـ"عبدالله صالح" .. نبوءة صدام حسين تتحقق مرة أخرى
التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الرئيس اليمني المخلوع "علي عبد الله صالح"
جرذان للكشف عن الألغام
عاجل : صور حية لمقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح
العراق سيعلن النصر النهائي على "داعش" يوم السبت المقبل
مقتل شخص وإصابة 3 في حادث دهس بنيويورك
"البوليساريو" تخدع المنتظم الدولي وتمارس الرق والعبودية داخل "تندوف" ومسؤولية الجزائر قائمة حسب حقوقيين
عاجل: الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باتجاه أبو ظبي
رسميا...الخطوط الملكية المغربية تجر الوزير الجزائري "مساهل" إلى القضاء
حوادث وقضايا
سلا: العثور على جثة محروقة بالكامل بمنزل مهجور في ظروف غامضة
عاجل..إنفجار قوي يهز مقهى شعبي بالدار البيضاء ويخلف إصابة 8 أشخاص (صور)
تفاصيل مثيرة في قضية مقتل البرلماني "عبد اللطيف مرداس "
موتى يبعثون من قبورهم للحصول على معاشات التقاعد
عشيق زوجة "مرداس" المتهم بقتله ينهار باكيا أمام القاضي وهذا ما قاله
السلطات المغربية تقرر ترحيل 15 مهاجرا إفريقيا بعد حادث طنجة
الاستماع إلى عامل قلعة السراغنة في قضية تفويت 11 هكتار بـ0 درهم
زوجة "مرداس" وعشيقها يمثلان أمام المحكمة مجددا وهذه آخر أطوار القضية
البرد يقتل المغاربة...وهذه هي الحالات المسجلة في اليومين الماضيين
انتشال جثث 3 مغاربة وإنقاذ العشرات اثر جنوح قارب "حراكة" قبالة ساحل العرائش
قضايا المجتمع
هاعلاش هضرنا الملك... قنوات مهترئة للواد الحار تهدد منازل الساكنة ولاراديت تتوصل بشكاية منذ سنة دون أن تتحرك
فيديو حصري وعكس لمغاربة لي فليبيا... المغاربة المعتقلين بإيطاليا:" القنصل ضدنا و هالعار ما توافقوش ليهم يرجعونا"!
عاجل...الملك محمد السادس يحيل قائد الدرك الملكي حسني بنسليمان على التقاعد
فيديو جد مؤثر لشاب مجاز في العلوم يجر "كروسة" لضمان لقمة العيش يغزو الفيسبوك
شبيبة "التقدم والاشتراكية" تطالب بإطلاق معتقلي "حراك الريف" وفك الغموض عن هذا الملف
تفاصيل صادمة ترويها أم مغربية:"لي 3 أبناء أولهم من زوجي واثنان من والد زوجي"
في غياب أي حل .. الفشل يهدد مشاريع عقارية بالصخيرات وعين عتيق و المتضررون ينتظرهم مصير مجهول
نقابي من نوع آخر....أمين عام نقابة "البيجيدي" يؤكد أن رفع سن التقاعد هو في مصلحة الطبقة الشغيلة
مقتل أستاذ الفلسفة المغربي بعد تنفيذه عملية انتحارية بسوريا
المواطنون يتهافتون على إقتناء بول وحليب الإبل بمعرض في تيزنيت و"أخبارنا" تسلط الضوء على فوائده
طب وصحة
هل تحتفظ بطعامك في الثلاجة بطريقة صحيحة؟
روبوتات صغيرة للقضاء على الخلايا السرطانية!
حيل لرائحة عطر تدوم طويلا!
هذه الأعراض تنذر بنقص سكر الدم
شبكات التواصل الاجتماعي تساعد على التخسيس
العزوبية تسبب الزهايمر
لماذا لا ينام البشر ساعات كافية في منتصف العمر؟
كيف تختار نوع مسكن الألم المناسب؟
الأعشاب الطبية تساعد على محاربة السعال
طرق طبيعية لعلاج تيبّس الرقبة وآلام العنق
علوم وتكنولوجيا
تطبيقات جديدة من غوغل لتوفير استهلاك الإنترنت وحفظ البيانات
مميزات آي فون إكس داخل السيارة
جيوني إم 7 بلس" هاتف ذكي جديد من الفئة الفاخرة
تفاوت في كفاءة أجهزة "آي فون إكس"
أبل ستطرح أرخص آي باد في تاريخ الشركة
أيهما أفضل...الكاميرات المدمجة أم كاميرات الهواتف الذكية؟
واتس آب يمنح الأدمن حق "إسكات" أعضاء الدردشة
راحة يدك لاستعادة كلمة السر في هواتف غالاكسي المقبلة
غوغل تواجه دعوى قضائية لتتبعها مستخدمي سفاري
آبل تصنع رقائق الطاقة لهواتف آي فون بحلول 2018
ثقافة وفنون
ملكة جمال الشرق الاوسط المغربية احلام حجي تتعرض لحادث سير مروع بفرنسا
وزارة الداخلية تستعين بوزارة الأوقاف لشن حملة على الكتب "المتطرفة"
الوزير الخلفي يؤطر لقاء تواصلي بيني ملال حول المجتمع المدني ودور الاعلام في غياب الصحافة
فضيحة مدوية : فنان كوميدي شهير يعنف زميلته و يهددها بعد أن رفضت الإستجابة لمطالبه
بالفيديو: الطفل المغربي الذي جعل لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" تتصارع عليه
المهرجان الدولي " فن القفطان " يكرم العلالي، العشابي و صابر في حفل يحييه نجوم تتقدمهم " باطمة "
موس ماهر لـ" أخبارنا " : سررت كثيرا برسالة " رونار " و هذه قصتي مع " الميلودي " .. و السرحاني " راس السوق " ( الفيديو )
الشاب خالد يحيي حفلا ممنوعا على النساء والأطفال دون 12 سنة
وفاة الفنانة شادية "دلوعة" السينما المصرية عن عمر يناهز 86 عاما
تهمة البناء بدون رخصة تجر الممثلة المغربية حنان فاضيلي إلى القضاء
شاشة أخبارنا
لحظة تاريخية .. استقبال الملك لحسني بن سليمان و بوشعيب عروب بمناسبة احالتهما على التقاعد
طريف .. مول الزغفران: الروسيين باردين غادي نديلهم الزعفران و لوراندو ديالنا
شاهد انبهار الاعلام التونسي بقمر محمد السادس و الاشادة بالمستوى الاقتصادي المتطور للمغرب
كلمة زعيم الحوثيين بعد مقتل الرئيس اليمني علي عبد صالح
مصادر متطابقة تؤكد مقتل صالح واثنين من كبار مساعديه
هاروت وماروت زمن السحر والجان وقصتهم مع سيدنا سليمان
حملة لمقاطعة منتجات شركة الحليب ومشتقاته بسبب اتهامات عنصرية
الفنادق التقليدية في مراكش المغربية
بالفيديو: ودادي ورجاوي "مناكرين" بيناتهوم بسبب الريال ومونديال الأندية
بالفيديو: المغاربة وحظوظ الوداد في مونديال الأندية
مستجدات التعليم
أخنوش من طنجة: المدرسة المغربية تعيش أزمة متعددة الأبعاد
الجامعة الوطنية للتعليم تدين "الهجوم المتصاعد" على الوظيفة العمومية و تدعو نساء و رجال التعليم الى الانخراط في النقابي
هذا ما قاله الأستاذ الجامعي المغربي بعد احتجازه في مركز مغلق ببلجيكا
مستجدات قضية الأستاذ الجامعي المغربي الذي احتجز في مركز مغلق ببلجيكا
"عبد الرزاق الادريسي" يراسل وزير التربية حول موضوع فتح المجال للانتقال بالتبادل الالي لباقي موظفي الوزارة
الحكومة تستعد لتغيير تسمية "الأساتذة المتعاقدين" وهذا هو مشروعها
أستاذ يشتري أحذية وجوارب لتلامذته من ماله الخاص بهذه المنطقة النائية
بالفيديو... تلاميذ يفضحون مؤسسة تعليمية بعدما حولتها الأمطار إلى برك ويكشفون عن واقع التعليم
الأساتذة ينزلون إلى الشارع في مسيرة غضب احتجاجا على الاعتداءات المتكررة
أكادير: صورة المعلم "يُجفف" القسم بالكراطة تُشعل الفيسبوك ومطالب بتدخل الوزارة الوصية
دين ودنيا
ماذا يقول الإنسان عند سجود السهو؟
من هم الورثة الشرعيين وفقًا لتعاليم الإسلام؟
تعرف على حكم "الوشم" في الإسلام
أحاديث الرسول عن الموت
تعرف على أدعية نزول المطر
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
الوضوء الصحيح كما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-
صلاة الأنبياء في عالم البرزخ
ما حكم الشرع في اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟
ما حكم جمع الصلوات لظروف العمل والمكان؟
أقلام حرة
نهاية زعامة
المرأة العربية مازالت تعاني من العنف والتحرش والاغتصاب...أفلا تنظرون...؟
قانون الصحافة الجديد.....هل يشرد 5000 أسرة ؟
أزمة عقل ... أزمة قيم
الموسيقى الشعبية كنمودج اقتصادي يقتدى به
كاد المعلم أن يكون مقتولا
احذروا جيل الضباع
رفقا بالرجل يا رجل !
قطاع التعليم: عنف التلاميذ وعبث المديريات...
تحليل للظواهر المفاجئة في المجتمع المغربي
ركن المرأة
مسمنات معمرين بحشوة لذيذة بزاف
حساء شتوي صحي ولديد
كل ما يجب أن تعرفينه عن إزالة الشعر بالليزر
مرهم طبيعي لإنقاص وزن الأرداف والبطن
معكرونة بالصوصيص
عادات تسبب لك حب الشباب والشيخوخة
حيل ذكية تسهل كي الملابس...تعرفي عليها
دليلك للحفاظ على صحة بشرتك في فصل الشتاء
نصائح ذهبية لتثبيت ماكياج العيون
نظام غذائي لمحاربة تساقط الشعر وتقصفه وجفافه
نداءات إنسانية
نداء إنساني لذوي القلوب الرحيمة
نداء من السيد عيني إبراهيم بعد اختفاء ابنته
نداء:سيدة مسنة تختفي في ظروف غامضة وهذه أرقام هواتف أسرتها
حالة تدمي القلوب : أم طفل ضرير و مصاب بالسرطان و الصرع تناشد قلوب المغاربة ( الفيديو )
مرض نادر يباغت الطفل " عبد المالك " و والديه يناشدان "الوردي"
محمد... طفل مصاب بتسوس عظم الرقبة يطلب مساعدتكم
نداء مؤثر من عائلة تحتاج إلى يد المساعدة
بحث عن متغيب من الخميسات
نداء للبحث عن متغيب
سيدة من زاكورة تناشد القلوب لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب
الأخـيـرة
بالفيديو: يقفز من جرف صخري مرتفع لإنقاذ صديقه المصاب
بالفيديو: مطعم يقدم وجبة تضم 8200 سعرة حرارية
شيخ يهدد رئيس السنغال بالعزل عن طريق "الجن"
بالصور: سمكة تخشى الماء
سحر عمليات التجميل يحوّل هذا التوأم إلى "براد بيت"
لحظة تحرش رجل بفتاة داخل حافلة (فيديو وصور)
شاهد ما فعله متسول بالمارة الذين رفضوا منحه المال (فيديو وصور)
سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من سيارة طارت في طريقه (فيديو)
الرجال يكذبون ضعف النساء
تطوان .. سرقة محلين لبيع الذهب بطريقة لا تخطر على البال وهذه قيمة المسروقات (صور)
كاريكاتور وصور
التعاقد على كلشي
ما مصير حزب العدالة والتنمية بعد رحيل بنكيران؟
هذا هو سبب الاعتداء على الأساتذة بالمدارس المغربية
سبب تدهور التعليم
فاجعة الصويرة وفشل السياسة التنموية للطبقة الهشة
قفة خيرية تتسبب في فاجعة دموية
اسعار المحروقات تواصل ارتفاعها الصاروخي
تحية للمغاربة الرجال ديال بصح
حال التعليم الخصوصي تختزله الصورة
عالمنا اليوم مع الأسف
لإعـلانـاتـكــم
مباريات ووظائف
في حملة غير مسبوقة...كندا تفتح أبوابها للمغاربة الراغبين في الهجرة من أجل العمل
خبر سار..استثمارات صينية ضخمة في طريقها إلى المغرب قد توفر آلاف فرص الشغل للشباب
هام:هذه مباريات التوظيف في جميع التخصصات بمديرية "الحموشي" برسم السنة المالية 2017
هام للعاطلين...أنباء عن عزم وزارة الداخلية تنظيم عملية ضخمة للتوظيف بالتعاقد
مباراة توظيف 226 تقنيا من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية
الحموشي يقدم خدمة كبيرة للشباب الراغبين في اجتياز مباراة الأمن الوطني
مباراة لتوظيف 171 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية
رسميا...الحموشي يفتح باب التوظيف في سلك الأمن الوطني ويخصص أزيد من 5 آلاف منصب
مباراة لتوظيف (44) متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة الأوقاف
قطر تعلن عن حملة توظيف لفائدة مدرسين مغاربة حاصلين على الاجازة
متفرقات
توظيف مالي لمبلغ 4,5 مليار درهم من فائض الخزينة
مختصون يناقشون ظاهرة الإنتحار من مقاربة سوسيوقانونية بالحسيمة
استفادة أزيد من 3400 فلاح من ورشات قافلة الحبوب والقطاني للمكتب الشريف للفوسفاط
المغرب يشارك بريكيافيك في القمة السنوية للنساء السياسيات الرائدات عبر العالم
روسيا.. تنظيم مؤتمر دولي بموسكو تحت شعار "برلمانيون ضد المخدرات" بمشاركة مغربية
أكادير : تنظيم الدورة الخامسة للندوة الدولية للمالية الريادية يومي 4 و 5 دجنبر الجاري
إقليم والوني - بروكسل يتوقع الكثير من تعاونه مع المغرب (مسؤولة بلجيكية)
النموذج التنموي لجهة كلميم واد نون.. 60 مشروعا منجزا أو في طور الانجاز بقيمة 3540 مليون درهم (مسؤول)
مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط : خبراء مغاربة وأجانب يبحثون الإمكانيات الهائلة للاقتصاد الأزرق لتحقيق التنمية
جمهورية الكونغو الديمقراطية: التجريدة المغربية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في خدمة ساكنة دونغو
الرئيسية
|
رياضة
|
الشاشة الرياضية
|
بالفيديو: تاعرابت يساهم في فوز جنوى على فيرونا
بالفيديو: تاعرابت يساهم في فوز جنوى على فيرونا
بواسطة
أخبارنا المغربية
دقيقة واحدة مضت
Tweet
حجم الخط:
مجموع المشاهدات
: 1 |
مشاركة في
:
Tweet
عدد التعليقات
(0 تعليق)
المجموع:
| عرض:
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
عنوان التعليق:
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
نص التعليق:
بالفيديو .. الحارس المغربي "بونو" يقوم بأخطاء فادحة في مباراة مجنونة أمام فريق "منير الحدادي" !!!
بالفيديو: أهداف مباراة سريع وادي زم والكوكب المراكشي 1-2
بالفيديو: أهداف مباراة المغرب التطواني - الراسينغ البيضاوي 1-1
بالفيديو: أهداف الدفاع الجديدي و أولمبيك خريبكة 4-1
بالفيديو: فرصة أزارو تثير الدهشة في لقاء الأهلي وإنبي
بالفيديو: " وليد ازارو " يسجل هدفا طريفا في الدوري المصري
الحداوي : على بنشرقي أن يتعلم الدرس من الهجهوج و هذا رأيي بخصوص عودة الحدادي
بالفيديو: أصغر رجاوي فالمغرب يطالب برحيل حسبان
بالفيديو: هذه رسالة جمهور الرجاء للاعيين
شاهد ما قاله مدرب المنتخب البرتغالي عن المغرب ومجموعته النارية
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
جميع الحقوق محفوظة
أخبارنا المغربية © 2016
الرئيسية
اقتصاد
سياسة
أخبار وطنية
رياضة
دولية
طب وصحة
علوم وتكنولوجيا
ثقافة وفنون
شاشة أخبارنا
دين ودنيا
الأخـيـرة
لإعـلانـاتـكــم
الأخيرة
|
مستجدات التعليم
|
أخبار وطنية
|
أقلام حرة
|
حوادث وقضايا
|
ركن المرأة
|
مشاكل وحلول
|
شاشة أخبارنا
أضفنا إلى المفضلة
|
Rss
/
Atom
|
نص بسيط
|
الأرشيف
للنشر في الموقع
فريق العمل
شروط استخدام الموقع
إتصل بنا
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟