القبض على العشرات من مشجعي الزمالك قبل مواجهة الوداد
قال مصدر أمني مصري إن أجهزة الأمن ألقت القبض على العشرات من مشجعي الزمالك قبل ساعات من مواجهة ضيفه الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة، واتهمتهم بمحاولة دخول إستاد برج العرب دون حمل تذاكر.
وأضاف مصدر بمديرية أمن الإسكندرية: "تم القبض على حوالي مئة مشجع، حاولوا دخول الإستاد دون تذاكر.
وأقامت قوات الأمن نقاط تفتيش على طول الطريق المؤدي إلى الإستاد الواقع على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية، للإطلاع على تذاكر حضور المباراة وتفتيش الجماهير.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم هي محاولة اقتحام الإستاد بالقوة وحيازة بعض التذاكر المزورة".
وسمحت الأجهزة الأمنية لنادي الزمالك، الذي أحرز آخر ألقابه الـ5 في دوري الأبطال عام 2002، بطبع 10 آلاف تذكرة لحضور المباراة بعد تأهله لنصف النهائي لأول مرة خلال 11 عاماً.
خطير ... أسر تشتكي من تعفن لحوم العيد و تغير لونها و رائحتها (فيديو)
أخبارنا المغربية تفاجأت العديد من الأسر القاطنة بمدينة الدار البيضاء بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد 24 ساعة فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة. و وثق أحد ... تفاصيل أكثر
- كاميرات رجال الأمن بالمغرب: هل ستضع حدا بالفعل للرشوة والفساد؟
- مدان بسنة حبسا نافذة بعد اغتصابه لمرشدة دينية يدخل غمار الانتخابات البرلمانية أمام صمت الجميع
- قصة مؤثرة لحاج مغربي وفّرت له إبنته تكلفة الحج و توفيت قبل أسبوع
- مثير...هذه هي الجريمة الثانية التي كان يعتزم اقترافها قاتل رضيعه لحظات قبل القبض عليه
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟