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القبض على العشرات من مشجعي الزمالك قبل مواجهة الوداد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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القبض على العشرات من مشجعي الزمالك قبل مواجهة الوداد

قال مصدر أمني مصري إن أجهزة الأمن ألقت القبض على العشرات من مشجعي الزمالك قبل ساعات من مواجهة ضيفه الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة، واتهمتهم بمحاولة دخول إستاد برج العرب دون حمل تذاكر.

 

وأضاف مصدر بمديرية أمن الإسكندرية: "تم القبض على حوالي مئة مشجع، حاولوا دخول الإستاد دون تذاكر.

 

وأقامت قوات الأمن نقاط تفتيش على طول الطريق المؤدي إلى الإستاد الواقع على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية، للإطلاع على تذاكر حضور المباراة وتفتيش الجماهير.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم هي محاولة اقتحام الإستاد بالقوة وحيازة بعض التذاكر المزورة".

 

وسمحت الأجهزة الأمنية لنادي الزمالك، الذي أحرز آخر ألقابه الـ5 في دوري الأبطال عام 2002، بطبع 10 آلاف تذكرة لحضور المباراة بعد تأهله لنصف النهائي لأول مرة خلال 11 عاماً.

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